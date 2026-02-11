BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 11 Şubat 2026 Çarşamba Günün Futbol Maçları
Bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi futbol maçları oynanacak? Premier Lig maçları saat kaçta başlıyor? Günün maçları ve saatleri haberimizde.
Futbolseverler için dopdolu bir maç günü yaşanıyor. Avrupa’nın farklı lig ve kupa organizasyonlarında oynanacak karşılaşmalar, gün boyunca futbol heyecanını ekranlara taşıyacak. Özellikle Premier Lig, Almanya Kupası, İspanya Kral Kupası ve İtalya Kupası maçları, günün en çok merak edilen karşılaşmaları arasında yer alıyor.
“Bugün hangi maçlar var?”, “Bu akşam hangi maçlar oynanacak?” ve “11 Şubat 2026 maç programı” gibi aramalar futbol gündeminde öne çıkarken, işte saat saat günün maç programı.
11 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA MAÇ PROGRAMI
|Saat
|Maç
|Organizasyon
|16:00
|Botev Vratsa - Arda Kardzha
|Bulgaristan Kupası
|17:30
|Rad. Bijelji - HNK Krusevo
|Bosna Hersek Kupası
|18:00
|Levadeiakos - Ofi Crete
|Yunanistan Kupası
|19:00
|Ludogorets - Levski Sofya
|Bulgaristan Kupası
|19:00
|Mariehamn - TPS Turku
|Finlandiya Lig Kupası
|20:00
|NK Celik Zenica - Sarajevo
|Bosna Hersek Kupası
|20:45
|Go Ahead Eagles - Heerenveen
|Hollanda Eredivisie
|21:00
|Kopenhag - Viborg
|Danimarka Kupası
|21:30
|PAOK - Panathinaikos
|Yunanistan Kupası
|22:30
|Nottingham Forest - Wolverhampton
|İngiltere Premier Lig
|22:30
|Crystal Palace - Burnley
|İngiltere Premier Lig
|22:30
|Manchester City - Fulham
|İngiltere Premier Lig
|22:30
|Aston Villa - Brighton
|İngiltere Premier Lig
|22:30
|Union Saint-Gilloise - Charleroi
|Belçika Kupası
|22:30
|Velez Mostar - Siroki Brijeg
|Bosna Hersek Kupası
|22:45
|Bayern Münih - Leipzig
|Almanya Kupası
|22:45
|Falkirk - Dundee
|İskoçya Premiership
|22:45
|Kilmarnock - St. Mirren
|İskoçya Premiership
|22:45
|Dundee United - Aberdeen
|İskoçya Premiership
|22:45
|Celtic - Livingston
|İskoçya Premiership
|23:00
|NEC Nijmegen - Utrecht
|Hollanda Eredivisie
|23:00
|Athletic Bilbao - Real Sociedad
|İspanya Kral Kupası
|23:00
|Bologna - Lazio
|İtalya Kupası
|23:00
|Motherwell - Rangers
|İskoçya Premiership
|23:15
|Sunderland - Liverpool
|İngiltere Premier Lig
GÜNÜN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI
Bugünün futbol programında özellikle büyük liglerden karşılaşmalar dikkat çekiyor. Bayern Münih – Leipzig mücadelesi Almanya Kupası’nda günün en kritik eşleşmelerinden biri olarak öne çıkarken, Premier Lig’de oynanacak çok sayıda karşılaşma futbol gündemini belirliyor.
İspanya’da Athletic Bilbao – Real Sociedad derbisi, İtalya Kupası’nda ise Bologna – Lazio karşılaşması futbolseverlerin yakından takip edeceği maçlar arasında yer alıyor.
AVRUPA’DA FUTBOL MARATONU
11 Şubat 2026 Çarşamba günü Avrupa futbolunda kupa ve lig karşılaşmalarının yoğunluğu dikkat çekiyor. Gün boyunca farklı saatlerde oynanan maçlar, futbol izleyicileri için kesintisiz bir program sunuyor.
SSS — FUTBOL MAÇ PROGRAMI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR
Bugün hangi maçlar var?
11 Şubat 2026 Çarşamba günü Avrupa ligleri ve kupalarında çok sayıda futbol karşılaşması oynanıyor. Premier Lig, Almanya Kupası, İspanya Kral Kupası ve İtalya Kupası maçları günün öne çıkan karşılaşmaları arasında bulunuyor.
Bugün Premier Lig’de hangi maçlar var?
Nottingham Forest – Wolverhampton, Crystal Palace – Burnley, Manchester City – Fulham, Aston Villa – Brighton ve Sunderland – Liverpool maçları oynanacak.
Almanya Kupası’nda bugün hangi maç var?
Bayern Münih ile Leipzig karşı karşıya geliyor.
Bugünün en önemli maçı hangisi?
Bayern Münih – Leipzig, Athletic Bilbao – Real Sociedad ve Sunderland – Liverpool maçları günün en dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor.
11 Şubat 2026 Çarşamba günü futbol dünyasında yoğun bir maç programı bulunuyor. Avrupa’nın farklı lig ve kupalarında oynanacak karşılaşmalar, futbolseverlere heyecan dolu bir akşam sunacak. Günün maç programını takip etmek, kaçırılmaması gereken karşılaşmaları izlemek için büyük önem taşıyor.