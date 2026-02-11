Giriş / Abone Ol
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 11 Şubat 2026 Çarşamba Günün Futbol Maçları

Bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi futbol maçları oynanacak? Premier Lig maçları saat kaçta başlıyor? Günün maçları ve saatleri haberimizde.

BirBilgi
  • 11.02.2026 12:13
Kaynak: Haber Merkezi
Futbolseverler için dopdolu bir maç günü yaşanıyor. Avrupa’nın farklı lig ve kupa organizasyonlarında oynanacak karşılaşmalar, gün boyunca futbol heyecanını ekranlara taşıyacak. Özellikle Premier Lig, Almanya Kupası, İspanya Kral Kupası ve İtalya Kupası maçları, günün en çok merak edilen karşılaşmaları arasında yer alıyor.

Bugün hangi maçlar var?”, “Bu akşam hangi maçlar oynanacak?” ve “11 Şubat 2026 maç programı” gibi aramalar futbol gündeminde öne çıkarken, işte saat saat günün maç programı.

11 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA MAÇ PROGRAMI

SaatMaçOrganizasyon
16:00Botev Vratsa - Arda KardzhaBulgaristan Kupası
17:30Rad. Bijelji - HNK KrusevoBosna Hersek Kupası
18:00Levadeiakos - Ofi CreteYunanistan Kupası
19:00Ludogorets - Levski SofyaBulgaristan Kupası
19:00Mariehamn - TPS TurkuFinlandiya Lig Kupası
20:00NK Celik Zenica - SarajevoBosna Hersek Kupası
20:45Go Ahead Eagles - HeerenveenHollanda Eredivisie
21:00Kopenhag - ViborgDanimarka Kupası
21:30PAOK - PanathinaikosYunanistan Kupası
22:30Nottingham Forest - Wolverhamptonİngiltere Premier Lig
22:30Crystal Palace - Burnleyİngiltere Premier Lig
22:30Manchester City - Fulhamİngiltere Premier Lig
22:30Aston Villa - Brightonİngiltere Premier Lig
22:30Union Saint-Gilloise - CharleroiBelçika Kupası
22:30Velez Mostar - Siroki BrijegBosna Hersek Kupası
22:45Bayern Münih - LeipzigAlmanya Kupası
22:45Falkirk - Dundeeİskoçya Premiership
22:45Kilmarnock - St. Mirrenİskoçya Premiership
22:45Dundee United - Aberdeenİskoçya Premiership
22:45Celtic - Livingstonİskoçya Premiership
23:00NEC Nijmegen - UtrechtHollanda Eredivisie
23:00Athletic Bilbao - Real Sociedadİspanya Kral Kupası
23:00Bologna - Lazioİtalya Kupası
23:00Motherwell - Rangersİskoçya Premiership
23:15Sunderland - Liverpoolİngiltere Premier Lig

GÜNÜN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI

Bugünün futbol programında özellikle büyük liglerden karşılaşmalar dikkat çekiyor. Bayern Münih – Leipzig mücadelesi Almanya Kupası’nda günün en kritik eşleşmelerinden biri olarak öne çıkarken, Premier Lig’de oynanacak çok sayıda karşılaşma futbol gündemini belirliyor.

İspanya’da Athletic Bilbao – Real Sociedad derbisi, İtalya Kupası’nda ise Bologna – Lazio karşılaşması futbolseverlerin yakından takip edeceği maçlar arasında yer alıyor.

AVRUPA’DA FUTBOL MARATONU

11 Şubat 2026 Çarşamba günü Avrupa futbolunda kupa ve lig karşılaşmalarının yoğunluğu dikkat çekiyor. Gün boyunca farklı saatlerde oynanan maçlar, futbol izleyicileri için kesintisiz bir program sunuyor.

SSS — FUTBOL MAÇ PROGRAMI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR

Bugün hangi maçlar var?

11 Şubat 2026 Çarşamba günü Avrupa ligleri ve kupalarında çok sayıda futbol karşılaşması oynanıyor. Premier Lig, Almanya Kupası, İspanya Kral Kupası ve İtalya Kupası maçları günün öne çıkan karşılaşmaları arasında bulunuyor.

Bugün Premier Lig’de hangi maçlar var?

Nottingham Forest – Wolverhampton, Crystal Palace – Burnley, Manchester City – Fulham, Aston Villa – Brighton ve Sunderland – Liverpool maçları oynanacak.

Almanya Kupası’nda bugün hangi maç var?

Bayern Münih ile Leipzig karşı karşıya geliyor.

Bugünün en önemli maçı hangisi?

Bayern Münih – Leipzig, Athletic Bilbao – Real Sociedad ve Sunderland – Liverpool maçları günün en dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor.

11 Şubat 2026 Çarşamba günü futbol dünyasında yoğun bir maç programı bulunuyor. Avrupa’nın farklı lig ve kupalarında oynanacak karşılaşmalar, futbolseverlere heyecan dolu bir akşam sunacak. Günün maç programını takip etmek, kaçırılmaması gereken karşılaşmaları izlemek için büyük önem taşıyor.

