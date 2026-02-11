BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 11 Şubat 2026 Çarşamba Günün Futbol Maçları

Futbolseverler için dopdolu bir maç günü yaşanıyor. Avrupa’nın farklı lig ve kupa organizasyonlarında oynanacak karşılaşmalar, gün boyunca futbol heyecanını ekranlara taşıyacak. Özellikle Premier Lig, Almanya Kupası, İspanya Kral Kupası ve İtalya Kupası maçları, günün en çok merak edilen karşılaşmaları arasında yer alıyor.

“Bugün hangi maçlar var?”, “Bu akşam hangi maçlar oynanacak?” ve “11 Şubat 2026 maç programı” gibi aramalar futbol gündeminde öne çıkarken, işte saat saat günün maç programı.

11 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA MAÇ PROGRAMI

Saat Maç Organizasyon 16:00 Botev Vratsa - Arda Kardzha Bulgaristan Kupası 17:30 Rad. Bijelji - HNK Krusevo Bosna Hersek Kupası 18:00 Levadeiakos - Ofi Crete Yunanistan Kupası 19:00 Ludogorets - Levski Sofya Bulgaristan Kupası 19:00 Mariehamn - TPS Turku Finlandiya Lig Kupası 20:00 NK Celik Zenica - Sarajevo Bosna Hersek Kupası 20:45 Go Ahead Eagles - Heerenveen Hollanda Eredivisie 21:00 Kopenhag - Viborg Danimarka Kupası 21:30 PAOK - Panathinaikos Yunanistan Kupası 22:30 Nottingham Forest - Wolverhampton İngiltere Premier Lig 22:30 Crystal Palace - Burnley İngiltere Premier Lig 22:30 Manchester City - Fulham İngiltere Premier Lig 22:30 Aston Villa - Brighton İngiltere Premier Lig 22:30 Union Saint-Gilloise - Charleroi Belçika Kupası 22:30 Velez Mostar - Siroki Brijeg Bosna Hersek Kupası 22:45 Bayern Münih - Leipzig Almanya Kupası 22:45 Falkirk - Dundee İskoçya Premiership 22:45 Kilmarnock - St. Mirren İskoçya Premiership 22:45 Dundee United - Aberdeen İskoçya Premiership 22:45 Celtic - Livingston İskoçya Premiership 23:00 NEC Nijmegen - Utrecht Hollanda Eredivisie 23:00 Athletic Bilbao - Real Sociedad İspanya Kral Kupası 23:00 Bologna - Lazio İtalya Kupası 23:00 Motherwell - Rangers İskoçya Premiership 23:15 Sunderland - Liverpool İngiltere Premier Lig

GÜNÜN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI

Bugünün futbol programında özellikle büyük liglerden karşılaşmalar dikkat çekiyor. Bayern Münih – Leipzig mücadelesi Almanya Kupası’nda günün en kritik eşleşmelerinden biri olarak öne çıkarken, Premier Lig’de oynanacak çok sayıda karşılaşma futbol gündemini belirliyor.

İspanya’da Athletic Bilbao – Real Sociedad derbisi, İtalya Kupası’nda ise Bologna – Lazio karşılaşması futbolseverlerin yakından takip edeceği maçlar arasında yer alıyor.

AVRUPA’DA FUTBOL MARATONU

11 Şubat 2026 Çarşamba günü Avrupa futbolunda kupa ve lig karşılaşmalarının yoğunluğu dikkat çekiyor. Gün boyunca farklı saatlerde oynanan maçlar, futbol izleyicileri için kesintisiz bir program sunuyor.

SSS — FUTBOL MAÇ PROGRAMI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR

Bugün hangi maçlar var?

11 Şubat 2026 Çarşamba günü Avrupa ligleri ve kupalarında çok sayıda futbol karşılaşması oynanıyor. Premier Lig, Almanya Kupası, İspanya Kral Kupası ve İtalya Kupası maçları günün öne çıkan karşılaşmaları arasında bulunuyor.

Bugün Premier Lig’de hangi maçlar var?

Nottingham Forest – Wolverhampton, Crystal Palace – Burnley, Manchester City – Fulham, Aston Villa – Brighton ve Sunderland – Liverpool maçları oynanacak.

Almanya Kupası’nda bugün hangi maç var?

Bayern Münih ile Leipzig karşı karşıya geliyor.

Bugünün en önemli maçı hangisi?

Bayern Münih – Leipzig, Athletic Bilbao – Real Sociedad ve Sunderland – Liverpool maçları günün en dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor.

11 Şubat 2026 Çarşamba günü futbol dünyasında yoğun bir maç programı bulunuyor. Avrupa’nın farklı lig ve kupalarında oynanacak karşılaşmalar, futbolseverlere heyecan dolu bir akşam sunacak. Günün maç programını takip etmek, kaçırılmaması gereken karşılaşmaları izlemek için büyük önem taşıyor.