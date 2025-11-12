Bugün Hangi Maçlar Var? 12 Kasım 2025 Futbol Maç Programı

Futbol tutkunları için dolu dolu bir gün! 12 Kasım 2025 Çarşamba günü Avrupa’dan Afrika’ya, gençler kategorisinden kadınlar şampiyonasına kadar pek çok karşılaşma sahne alacak. Gün boyunca U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve uluslararası hazırlık maçları gibi farklı turnuvalarda heyecan doruğa çıkacak. İşte bugünün tam futbol maç programı ve saatleri...

U19 AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI

Saat Karşılaşma 13:30 Gürcistan U19 - Hırvatistan U19 14:00 Karadağ U19 - Slovakya U19 14:30 Danimarka U19 - San Marino U19 15:00 Fransa U19 - Faroe Adaları U19 16:00 Ukrayna U19 - Arnavutluk U19 16:30 Çekya U19 - Azerbaycan U19 17:00 İtalya U19 - Moldova U19 17:00 Makedonya U19 - Belçika U19 17:00 Romanya U19 - Andorra U19 19:00 Bulgaristan U19 - Macaristan U19 19:00 İngiltere U19 - Litvanya U19 20:00 Portekiz U19 - Estonya U19 20:30 İsveç U19 - İsviçre U19 21:00 Güney Kıbrıs U19 - Hollanda U19 21:00 İrlanda U19 - Kazakistan U19

İNGİLTERE PROFESYONEL GELİŞİM LİGİ

16:00 Peterborough Utd U21 - Crewe Alexandra U21

TUNUS 2. LİG

16:30 Stade Gabesien - AS Ariana

GANA PREMİER LİG

18:00 Vision - Asante Kotoko

İSPANYA SEGUNDA RFEF

19:00 Lorca Deportiva - Salerm Puente Genil

ULUSLARARASI HAZIRLIK MAÇLARI

19:45 Tunus - Moritanya

ÇEKYA KUPASI

20:00 Brno - Hradec Kralove

UEFA KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ

20:45 Bayern Münih (K) - Arsenal (K)

ALMANYA BÖLGESEL LİG (KUZEY)

21:30 Werder Bremen II - Atlas Delmenhorst (A. Von 1893)

İSPANYA PRİMERA RFEF

22:30 Zamora - Ourense

BUGÜN FUTBOL TUTKUNLARINI NELER BEKLİYOR?

Bugün özellikle U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde genç yıldızların performansları merakla bekleniyor. Akşam seansında ise UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları futbolseverlere üst düzey mücadele sunacak. İngiltere, İspanya ve Almanya liglerinde oynanacak maçlar ise günü futbol şölenine dönüştürecek.

Bugün hangi maçlar var?

12 Kasım 2025 Çarşamba günü U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri başta olmak üzere UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, Tunus 2. Lig, Gana Premier Lig ve İspanya alt liglerinde toplam 25’in üzerinde maç oynanacak.

Türkiye U19 bugün maç yapıyor mu?

Türkiye U19 takımı bugün sahada değil. Ancak Bulgaristan, İngiltere, Portekiz ve İtalya gibi ekiplerin maçları var.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar oynanacak?

Günün öne çıkan maçları arasında Bayern Münih - Arsenal ve Barcelona - OH Leuven mücadeleleri bulunuyor. Ayrıca Manchester United - PSG karşılaşması gece saatlerinde futbolseverlerle buluşacak.

Bugün maçlar saat kaçta başlıyor?

Günün ilk maçı saat 13:30’da Gürcistan U19 - Hırvatistan U19 arasında oynanacak, son maçlar ise 23:00’te başlayacak.

12 Kasım 2025, genç yıldızlardan profesyonellere kadar futbolun her seviyesinden mücadelelerin yaşanacağı bir gün olacak. Futbolseverler sabah saatlerinden geceye kadar farklı liglerdeki maçlarla keyifli bir futbol şöleni yaşayacak.