BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? | 12 Mayıs 2026 Salı Günün Futbol Maçları
Bugün hangi maçlar var? Futbolseverler 12 Mayıs 2026 Salı günü oynanacak karşılaşmaları merak ediyor. Günün futbol programında Finlandiya Kupası, Çekya 1. Lig, Suudi Arabistan Pro Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie B Playoff, İngiltere Championship yükselme play-off ve Kolombiya Kupası gibi birçok organizasyonda dikkat çeken mücadeleler yer alıyor.
12 Mayıs Salı futbol takviminde Avrupa’dan Güney Amerika’ya kadar birçok lig ve kupa karşılaşması bulunuyor. Özellikle Al Nassr - Al Hilal, Real Betis - Elche, Osasuna - Atletico Madrid, Southampton - Middlesbrough ve Sparta Prag - Viktoria Plzen maçları günün öne çıkan karşılaşmaları arasında yer alıyor.
BUGÜN OYNANACAK MAÇLAR VE SAATLERİ
|Saat
|Organizasyon
|Maç
|17:00
|Finlandiya Kupası
|Inter Turku - JS Hercules
|18:30
|Çekya 1. Lig, Düşme Turu
|Mlada Boleslav - Dukla Prag
|18:30
|Çekya 1. Lig, Düşme Turu
|Fastav Zlin - Teplice
|18:30
|Çekya 1. Lig, Düşme Turu
|Slovacko - Banik Ostrava
|19:00
|Finlandiya Kupası
|PK 35 - Kuopion
|19:20
|Suudi Arabistan Pro Lig
|Al Kholood - Al Akhdood
|19:45
|İtalya Serie B, Yükselme Playoff
|Modena - Juve Stabia
|20:00
|İspanya La Liga
|Celta Vigo - Levante
|20:30
|Güney Afrika Premier Lig
|TS Galaxy - Mamel Sundow
|21:00
|İspanya La Liga
|Real Betis - Elche
|21:00
|Çekya 1. Lig, Şampiyonluk Turu
|Sparta Prag - Viktoria Plzen
|21:00
|Suudi Arabistan Pro Lig
|Al Nassr - Al Hilal
|22:00
|Bolivya Profesyonel Lig
|S. A. Bulo Bulo - U. de Vinto
|22:00
|Cezayir 1. Lig
|JS Saoura - CR Belouizdad
|22:00
|İngiltere Championship Yükselme Play-Off
|Southampton - Middlesbrough
|22:00
|İtalya Serie B, Yükselme Playoff
|Catanzaro - AS Avellino 1912
|22:00
|Kolombiya Kupası
|Itagui Leones - Orsomarso SC
|22:30
|İspanya La Liga
|Osasuna - Atl Madrid
|23:00
|Kolombiya Kupası
|CD Real San Andres - Boca Juniors C
GÜNÜN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI
Bugün hangi maçlar var 12 Mayıs 2026? sorusunun yanıtında özellikle üç mücadele öne çıkıyor. Suudi Arabistan Pro Lig’de oynanacak Al Nassr - Al Hilal maçı, günün en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olarak takip edilecek.
İspanya La Liga’da ise Celta Vigo - Levante, Real Betis - Elche ve Osasuna - Atl Madrid maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İngiltere Championship yükselme play-off turunda oynanacak Southampton - Middlesbrough karşılaşması da gecenin kritik maçlarından biri olacak.
LA LİGA’DA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
12 Mayıs 2026 Salı günü İspanya La Liga’da üç karşılaşma oynanacak. Saat 20:00’de Celta Vigo ile Levante karşı karşıya gelecek. Saat 21:00’de Real Betis, Elche’yi ağırlayacak. Saat 22:30’da ise Osasuna ile Atletico Madrid karşılaşması futbolseverlerle buluşacak.
SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG’DE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Suudi Arabistan Pro Lig’de 12 Mayıs Salı günü iki karşılaşma oynanacak. Saat 19:20’de Al Kholood - Al Akhdood maçı, saat 21:00’de ise Al Nassr - Al Hilal mücadelesi takip edilecek.
AVRUPA’DA PLAY-OFF HEYECANI
Günün futbol programında play-off karşılaşmaları da dikkat çekiyor. İtalya Serie B yükselme play-off turunda Modena - Juve Stabia ve Catanzaro - AS Avellino 1912 maçları oynanacak. İngiltere Championship yükselme play-off mücadelesinde ise Southampton - Middlesbrough karşılaşması ekran rekabetinin önemli başlıklarından biri olacak.
ÇEKYA 1. LİG’DE DÜŞME VE ŞAMPİYONLUK TURU
Çekya 1. Lig’de günün programı oldukça yoğun. Düşme turunda Mlada Boleslav - Dukla Prag, Fastav Zlin - Teplice ve Slovacko - Banik Ostrava maçları saat 18:30’da başlayacak. Şampiyonluk turunda ise saat 21:00’de Sparta Prag - Viktoria Plzen karşılaşması oynanacak.
12 Mayıs 2026 Salı günün en dikkat çeken maçı hangisi?
Günün en çok öne çıkan maçlarından biri Suudi Arabistan Pro Lig’de oynanacak Al Nassr - Al Hilal karşılaşmasıdır.
Al Nassr - Al Hilal maçı saat kaçta?
Al Nassr - Al Hilal maçı 12 Mayıs 2026 Salı günü saat 21:00’de oynanacak.
Bugün La Liga’da hangi maçlar var?
La Liga’da bugün Celta Vigo - Levante, Real Betis - Elche ve Osasuna - Atl Madrid maçları oynanacak.
Southampton - Middlesbrough maçı saat kaçta?
Southampton - Middlesbrough maçı saat 22:00’de oynanacak.
Bugün İtalya Serie B Playoff maçları hangileri?
İtalya Serie B yükselme play-off turunda Modena - Juve Stabia ve Catanzaro - AS Avellino 1912 maçları oynanacak.
Bugün Kolombiya Kupası’nda hangi maçlar var?
Kolombiya Kupası’nda Itagui Leones - Orsomarso SC ve CD Real San Andres - Boca Juniors C karşılaşmaları oynanacak.