BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? | 12 Mayıs 2026 Salı Günün Futbol Maçları

Bugün hangi maçlar var? Futbolseverler 12 Mayıs 2026 Salı günü oynanacak karşılaşmaları merak ediyor. Günün futbol programında Finlandiya Kupası, Çekya 1. Lig, Suudi Arabistan Pro Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie B Playoff, İngiltere Championship yükselme play-off ve Kolombiya Kupası gibi birçok organizasyonda dikkat çeken mücadeleler yer alıyor.

12 Mayıs Salı futbol takviminde Avrupa’dan Güney Amerika’ya kadar birçok lig ve kupa karşılaşması bulunuyor. Özellikle Al Nassr - Al Hilal, Real Betis - Elche, Osasuna - Atletico Madrid, Southampton - Middlesbrough ve Sparta Prag - Viktoria Plzen maçları günün öne çıkan karşılaşmaları arasında yer alıyor.

BUGÜN OYNANACAK MAÇLAR VE SAATLERİ

Saat Organizasyon Maç 17:00 Finlandiya Kupası Inter Turku - JS Hercules 18:30 Çekya 1. Lig, Düşme Turu Mlada Boleslav - Dukla Prag 18:30 Çekya 1. Lig, Düşme Turu Fastav Zlin - Teplice 18:30 Çekya 1. Lig, Düşme Turu Slovacko - Banik Ostrava 19:00 Finlandiya Kupası PK 35 - Kuopion 19:20 Suudi Arabistan Pro Lig Al Kholood - Al Akhdood 19:45 İtalya Serie B, Yükselme Playoff Modena - Juve Stabia 20:00 İspanya La Liga Celta Vigo - Levante 20:30 Güney Afrika Premier Lig TS Galaxy - Mamel Sundow 21:00 İspanya La Liga Real Betis - Elche 21:00 Çekya 1. Lig, Şampiyonluk Turu Sparta Prag - Viktoria Plzen 21:00 Suudi Arabistan Pro Lig Al Nassr - Al Hilal 22:00 Bolivya Profesyonel Lig S. A. Bulo Bulo - U. de Vinto 22:00 Cezayir 1. Lig JS Saoura - CR Belouizdad 22:00 İngiltere Championship Yükselme Play-Off Southampton - Middlesbrough 22:00 İtalya Serie B, Yükselme Playoff Catanzaro - AS Avellino 1912 22:00 Kolombiya Kupası Itagui Leones - Orsomarso SC 22:30 İspanya La Liga Osasuna - Atl Madrid 23:00 Kolombiya Kupası CD Real San Andres - Boca Juniors C

GÜNÜN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI

Bugün hangi maçlar var 12 Mayıs 2026? sorusunun yanıtında özellikle üç mücadele öne çıkıyor. Suudi Arabistan Pro Lig’de oynanacak Al Nassr - Al Hilal maçı, günün en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olarak takip edilecek.

İspanya La Liga’da ise Celta Vigo - Levante, Real Betis - Elche ve Osasuna - Atl Madrid maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İngiltere Championship yükselme play-off turunda oynanacak Southampton - Middlesbrough karşılaşması da gecenin kritik maçlarından biri olacak.

LA LİGA’DA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

12 Mayıs 2026 Salı günü İspanya La Liga’da üç karşılaşma oynanacak. Saat 20:00’de Celta Vigo ile Levante karşı karşıya gelecek. Saat 21:00’de Real Betis, Elche’yi ağırlayacak. Saat 22:30’da ise Osasuna ile Atletico Madrid karşılaşması futbolseverlerle buluşacak.

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG’DE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Suudi Arabistan Pro Lig’de 12 Mayıs Salı günü iki karşılaşma oynanacak. Saat 19:20’de Al Kholood - Al Akhdood maçı, saat 21:00’de ise Al Nassr - Al Hilal mücadelesi takip edilecek.

AVRUPA’DA PLAY-OFF HEYECANI

Günün futbol programında play-off karşılaşmaları da dikkat çekiyor. İtalya Serie B yükselme play-off turunda Modena - Juve Stabia ve Catanzaro - AS Avellino 1912 maçları oynanacak. İngiltere Championship yükselme play-off mücadelesinde ise Southampton - Middlesbrough karşılaşması ekran rekabetinin önemli başlıklarından biri olacak.

ÇEKYA 1. LİG’DE DÜŞME VE ŞAMPİYONLUK TURU

Çekya 1. Lig’de günün programı oldukça yoğun. Düşme turunda Mlada Boleslav - Dukla Prag, Fastav Zlin - Teplice ve Slovacko - Banik Ostrava maçları saat 18:30’da başlayacak. Şampiyonluk turunda ise saat 21:00’de Sparta Prag - Viktoria Plzen karşılaşması oynanacak.

12 Mayıs 2026 Salı günün en dikkat çeken maçı hangisi?

Günün en çok öne çıkan maçlarından biri Suudi Arabistan Pro Lig’de oynanacak Al Nassr - Al Hilal karşılaşmasıdır.

Al Nassr - Al Hilal maçı saat kaçta?

Al Nassr - Al Hilal maçı 12 Mayıs 2026 Salı günü saat 21:00’de oynanacak.

Bugün La Liga’da hangi maçlar var?

La Liga’da bugün Celta Vigo - Levante, Real Betis - Elche ve Osasuna - Atl Madrid maçları oynanacak.

Southampton - Middlesbrough maçı saat kaçta?

Southampton - Middlesbrough maçı saat 22:00’de oynanacak.

Bugün İtalya Serie B Playoff maçları hangileri?

İtalya Serie B yükselme play-off turunda Modena - Juve Stabia ve Catanzaro - AS Avellino 1912 maçları oynanacak.

Bugün Kolombiya Kupası’nda hangi maçlar var?

Kolombiya Kupası’nda Itagui Leones - Orsomarso SC ve CD Real San Andres - Boca Juniors C karşılaşmaları oynanacak.