Bugün hangi maçlar var? Barcelona maçı saat kaçta? Arsenal bugün kiminle oynuyor? 12 Şubat 2026 Perşembe günün öne çıkan futbol maçları fikstür haberimizde.

BirBilgi
  • 12.02.2026 12:42
  • Giriş: 12.02.2026 12:42
  • Güncelleme: 12.02.2026 12:43
Kaynak: Haber Merkezi
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Şubat 2026 Perşembe Günün Öne Çıkan Futbol Maçları

Futbolseverler her gün olduğu gibi bugün de “Bugün hangi maçlar var?” ve “Bu akşam hangi futbol maçları oynanacak?” sorularının yanıtını araştırıyor. 12 Şubat 2026 Perşembe günü Avrupa kupaları, ulusal kupalar ve liglerde birçok önemli karşılaşma oynanacak.

Özellikle Premier Lig, İspanya Kral Kupası ve Belçika Kupası maçları günün en çok merak edilen karşılaşmaları arasında yer alıyor. İşte günün maç programı.

12 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE MAÇ PROGRAMI

SaatKarşılaşmaOrganizasyon
15:00FK Famos Hrasnica - FK LaktasiBosna Hersek Kupası
18:45Damac - AL TaawounSuudi Arabistan Pro Lig
19:00Loko Plovdiv - Botev PlovdivBulgaristan Kupası
19:00D. Bükreş - HermannstadtRomanya Kupası
19:00CS D. Bucuresti - Farul Cons.Romanya Kupası
19:00Concordia - BotosaniRomanya Kupası
20:00Zelezniçar - FK Slavija SarajevoBosna Hersek Kupası
20:00ETO Gyor - FehervarMacaristan Kupası
20:30AL Qadisiyah - Neom SCSuudi Arabistan Pro Lig
20:30AL Hazem - AL AkhdoodSuudi Arabistan Pro Lig
21:00AGF Aarhus - MidtjyllandDanimarka Kupası
21:00Hafnarfjordur - Vestmannaeyjarİzlanda Lig Kupası
21:30ACS F. C. Gloria - UTA AradRomanya Kupası
21:30Un. Craiova - FCSBRomanya Kupası
22:30Antwerp - AnderlechtBelçika Kupası
23:00Brentford - Arsenalİngiltere Premier Lig
23:00Atl Madrid - Barcelonaİspanya Kral Kupası

GÜNÜN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI

Futbol programında özellikle Brentford - Arsenal karşılaşması Premier Lig takipçilerinin dikkatini çekerken, Atl Madrid - Barcelona mücadelesi ise İspanya Kral Kupası’nda günün en önemli karşılaşmaları arasında yer alıyor.

Belçika Kupası’nda oynanacak Antwerp - Anderlecht mücadelesi de Avrupa futbolunun önemli rekabetlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Bugün hangi maçlar var?

12 Şubat 2026 Perşembe günü Avrupa kupaları, lig maçları ve ulusal kupa karşılaşmaları oynanıyor.

Premier Lig maçları bugün var mı?

Brentford ile Arsenal arasında Premier Lig karşılaşması oynanacak.

Barcelona bugün maç yapıyor mu?

Barcelona, İspanya Kral Kupası’nda Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek.

12 Şubat 2026 Perşembe günü futbol takviminde birçok önemli karşılaşma yer alıyor. Avrupa kupaları ve liglerde oynanacak mücadeleler, futbolseverler için yoğun bir maç programı sunuyor.

