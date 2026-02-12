BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Şubat 2026 Perşembe Günün Öne Çıkan Futbol Maçları

Futbolseverler her gün olduğu gibi bugün de “Bugün hangi maçlar var?” ve “Bu akşam hangi futbol maçları oynanacak?” sorularının yanıtını araştırıyor. 12 Şubat 2026 Perşembe günü Avrupa kupaları, ulusal kupalar ve liglerde birçok önemli karşılaşma oynanacak.

Özellikle Premier Lig, İspanya Kral Kupası ve Belçika Kupası maçları günün en çok merak edilen karşılaşmaları arasında yer alıyor. İşte günün maç programı.

12 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE MAÇ PROGRAMI

Saat Karşılaşma Organizasyon 15:00 FK Famos Hrasnica - FK Laktasi Bosna Hersek Kupası 18:45 Damac - AL Taawoun Suudi Arabistan Pro Lig 19:00 Loko Plovdiv - Botev Plovdiv Bulgaristan Kupası 19:00 D. Bükreş - Hermannstadt Romanya Kupası 19:00 CS D. Bucuresti - Farul Cons. Romanya Kupası 19:00 Concordia - Botosani Romanya Kupası 20:00 Zelezniçar - FK Slavija Sarajevo Bosna Hersek Kupası 20:00 ETO Gyor - Fehervar Macaristan Kupası 20:30 AL Qadisiyah - Neom SC Suudi Arabistan Pro Lig 20:30 AL Hazem - AL Akhdood Suudi Arabistan Pro Lig 21:00 AGF Aarhus - Midtjylland Danimarka Kupası 21:00 Hafnarfjordur - Vestmannaeyjar İzlanda Lig Kupası 21:30 ACS F. C. Gloria - UTA Arad Romanya Kupası 21:30 Un. Craiova - FCSB Romanya Kupası 22:30 Antwerp - Anderlecht Belçika Kupası 23:00 Brentford - Arsenal İngiltere Premier Lig 23:00 Atl Madrid - Barcelona İspanya Kral Kupası

GÜNÜN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI

Futbol programında özellikle Brentford - Arsenal karşılaşması Premier Lig takipçilerinin dikkatini çekerken, Atl Madrid - Barcelona mücadelesi ise İspanya Kral Kupası’nda günün en önemli karşılaşmaları arasında yer alıyor.

Belçika Kupası’nda oynanacak Antwerp - Anderlecht mücadelesi de Avrupa futbolunun önemli rekabetlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Bugün hangi maçlar var?

12 Şubat 2026 Perşembe günü Avrupa kupaları, lig maçları ve ulusal kupa karşılaşmaları oynanıyor.

Premier Lig maçları bugün var mı?

Brentford ile Arsenal arasında Premier Lig karşılaşması oynanacak.

Barcelona bugün maç yapıyor mu?

Barcelona, İspanya Kral Kupası’nda Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek.

12 Şubat 2026 Perşembe günü futbol takviminde birçok önemli karşılaşma yer alıyor. Avrupa kupaları ve liglerde oynanacak mücadeleler, futbolseverler için yoğun bir maç programı sunuyor.