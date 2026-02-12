BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Şubat 2026 Perşembe Günün Öne Çıkan Futbol Maçları
Bugün hangi maçlar var? Barcelona maçı saat kaçta? Arsenal bugün kiminle oynuyor? 12 Şubat 2026 Perşembe günün öne çıkan futbol maçları fikstür haberimizde.
Futbolseverler her gün olduğu gibi bugün de “Bugün hangi maçlar var?” ve “Bu akşam hangi futbol maçları oynanacak?” sorularının yanıtını araştırıyor. 12 Şubat 2026 Perşembe günü Avrupa kupaları, ulusal kupalar ve liglerde birçok önemli karşılaşma oynanacak.
Özellikle Premier Lig, İspanya Kral Kupası ve Belçika Kupası maçları günün en çok merak edilen karşılaşmaları arasında yer alıyor. İşte günün maç programı.
12 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE MAÇ PROGRAMI
|Saat
|Karşılaşma
|Organizasyon
|15:00
|FK Famos Hrasnica - FK Laktasi
|Bosna Hersek Kupası
|18:45
|Damac - AL Taawoun
|Suudi Arabistan Pro Lig
|19:00
|Loko Plovdiv - Botev Plovdiv
|Bulgaristan Kupası
|19:00
|D. Bükreş - Hermannstadt
|Romanya Kupası
|19:00
|CS D. Bucuresti - Farul Cons.
|Romanya Kupası
|19:00
|Concordia - Botosani
|Romanya Kupası
|20:00
|Zelezniçar - FK Slavija Sarajevo
|Bosna Hersek Kupası
|20:00
|ETO Gyor - Fehervar
|Macaristan Kupası
|20:30
|AL Qadisiyah - Neom SC
|Suudi Arabistan Pro Lig
|20:30
|AL Hazem - AL Akhdood
|Suudi Arabistan Pro Lig
|21:00
|AGF Aarhus - Midtjylland
|Danimarka Kupası
|21:00
|Hafnarfjordur - Vestmannaeyjar
|İzlanda Lig Kupası
|21:30
|ACS F. C. Gloria - UTA Arad
|Romanya Kupası
|21:30
|Un. Craiova - FCSB
|Romanya Kupası
|22:30
|Antwerp - Anderlecht
|Belçika Kupası
|23:00
|Brentford - Arsenal
|İngiltere Premier Lig
|23:00
|Atl Madrid - Barcelona
|İspanya Kral Kupası
GÜNÜN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI
Futbol programında özellikle Brentford - Arsenal karşılaşması Premier Lig takipçilerinin dikkatini çekerken, Atl Madrid - Barcelona mücadelesi ise İspanya Kral Kupası’nda günün en önemli karşılaşmaları arasında yer alıyor.
Belçika Kupası’nda oynanacak Antwerp - Anderlecht mücadelesi de Avrupa futbolunun önemli rekabetlerinden biri olarak öne çıkıyor.
Bugün hangi maçlar var?
12 Şubat 2026 Perşembe günü Avrupa kupaları, lig maçları ve ulusal kupa karşılaşmaları oynanıyor.
Premier Lig maçları bugün var mı?
Brentford ile Arsenal arasında Premier Lig karşılaşması oynanacak.
Barcelona bugün maç yapıyor mu?
Barcelona, İspanya Kral Kupası’nda Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek.
12 Şubat 2026 Perşembe günü futbol takviminde birçok önemli karşılaşma yer alıyor. Avrupa kupaları ve liglerde oynanacak mücadeleler, futbolseverler için yoğun bir maç programı sunuyor.