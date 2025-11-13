BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? | 13 Kasım 2025 Futbol Maç Programı

13 Kasım 2025 perşembe günü futbol heyecanı zirveye taşırken, Bugün hangi maçlar var? sorusu milyonlarca futbolsever tarafından araştırılıyor. Özellikle Dünya Kupası Elemeleri maçları kapsamında Avrupa sahnesinde kritik karşılaşmalar oynanacak. Bu kapsamlı rehberde günün maç programını, Dünya Kupası Elemeleri hangi kanalda sorusunun cevabını, yayın platformlarını, fikstürü ve merak edilen tüm detayları bulabilirsiniz.

13 KASIM 2025 DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI

Aşağıda futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmaların tam listesi yer almaktadır:

Saat Karşılaşma 20:00 Azerbaycan - İzlanda 20:00 Norveç - Estonya 20:00 Ermenistan - Macaristan 22:45 İrlanda - Portekiz 22:45 İngiltere - Sırbistan 22:45 Fransa - Ukrayna 22:45 Moldova - İtalya 22:45 Andorra - Arnavutluk

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ NEREDE YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği sorulardan biri olan Dünya Kupası Elemeleri hangi kanalda? sorusunun yanıtı netleşti. 13 Kasım 2025 tarihindeki tüm karşılaşmalar EXXEN platformunda şifreli olarak yayınlanacak. Bu nedenle maçları izlemek isteyen kullanıcıların platform üyeliğine sahip olması gerekiyor.

Yayın akışı açısından EXXEN, Dünya Kupası Elemeleri ne zaman sorusuna yanıt arayanlar için kapsamlı bir canlı yayın programı sunmaktadır.

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ FİKSTÜR – 13 KASIM 2025

Bu tarihte oynanan maçlar, Avrupa’daki grupların kaderini belirleyecek kritik mücadeleler olarak öne çıkıyor. Özellikle güçlü rakiplerin karşı karşıya geldiği saat 22:45 maçları, futbol heyecanını bir üst seviyeye taşıyor.

Günün tüm maçları EXXEN’de canlı yayınlanacaktır.

Avrupa Elemeleri gruplarında puan durumu bu maçlarla değişebilir.

Birçok takım Dünya Kupası bileti için kritik mücadeleler veriyor.

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ VE TÜRKİYE

Her ne kadar bu listede Türkiye’nin maçı bulunmasa da, Dünya Kupası Elemeleri Türkiye aramaları yoğun şekilde yapılmaya devam ediyor. Türkiye'nin bir sonraki mücadelesi 15 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 20.00'de Bulgaristan'la olup, resmi fikstür TFF ve FIFA tarafından düzenli olarak güncellenmektedir.

Bugün Dünya Kupası Elemeleri maçları hangi kanalda?

Tüm karşılaşmalar EXXEN platformunda şifreli olarak yayınlanacaktır.

Dünya Kupası Elemeleri ne zaman oynanıyor?

13 Kasım 2025 tarihi, Avrupa Elemeleri kapsamında en yoğun maç günlerinden biridir. Her biri kritik değere sahip 8 karşılaşma oynanmaktadır.

Dünya Kupası Elemeleri fikstür bilgileri nereden takip edilir?

Fikstür detayları FIFA resmi sitesi, TFF duyuruları ve spor platformları üzerinden güncellenmektedir.

Türkiye bugün Dünya Kupası Elemeleri maçı oynuyor mu?

Hayır, 13 Kasım 2025 tarihinde Türkiye'nin maçı bulunmamaktadır.

Bugün hangi maçlar var?

Toplam 8 önemli Avrupa Eleme maçı oynanacaktır. Tüm liste yukarıdaki tabloda verilmiştir.

13 Kasım 2025 günü Dünya Kupası Elemeleri maçları futbolseverlere heyecan dolu bir akşam yaşatacak. Bugün hangi maçlar var? sorusunun cevabı net: 20:00 ve 22:45 seanslarında sekiz kritik karşılaşma futbol şöleni sunacak. EXXEN üzerinden yayınlanacak maçları takip ederek favori takımlarınızı destekleyebilirsiniz. Futbolun ritmini kaçırmamak için fikstürü düzenli olarak kontrol etmeyi unutmayın.