BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Şubat 2026 Cuma günün öne çıkan futbol maçları

Futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında bugün hangi maçlar var, 13 Şubat 2026 maç programı ve bugünün futbol karşılaşmaları yer alıyor. Avrupa’nın önemli ligleri ve Türkiye Süper Ligi’nde birbirinden kritik karşılaşmalar bugün sahne alacak.

Türkiye Süper Ligi’nden Fransa Ligue 1’e, Bundesliga’dan La Liga’ya kadar birçok ligde heyecan dolu mücadeleler futbolseverleri bekliyor. İşte günün futbol maçları ve saatleri…

TÜRKİYE SÜPER LİGİ MAÇLARI

Saat Maç 20:00 Galatasaray - Eyüpspor 20:00 Antalyaspor - Samsunspor

FRANSA LİGUE 1

Saat Maç 21:00 Rennes - PSG 23:05 Monaco - Nantes

DANİMARKA SÜPER LİGİ

21:00 Randers - Vejle

PORTEKİZ PREMİER LİG

21:30 Santa Clara - Benfica 23:45 Tondela - Alverca

FRANSA ULUSAL LİG

21:30 Valenciennes - Stade Briochin 21:30 Chateauroux - Rouen 21:30 Sochaux - Paris 13 Atl 21:30 Le Puy Foot 43 - Orleans 21:30 Dijon - Caen 21:30 Fleury 91 - Villefranche 21:30 Aubagne - Bourg En Bresse

HOLLANDA EREDİVİSİE

22:00 Volendam - PSV

ALMANYA BUNDESLİGA

22:30 B. Dortmund - Mainz

BELÇİKA PRO LİG

22:45 Mechelen - KRC Genk

İRLANDA PREMİER LİG

22:45 Drogheda - Waterford 22:45 St. Patricks - Galway Utd 22:45 Derry City - Dundalk 23:00 Shelbourne - Shamrock R.

İSPANYA LA LİGA

23:00 Elche - Osasuna

