BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Şubat 2026 Cuma günün öne çıkan futbol maçları

Süper Lig maçları bugün başlıyor mu? Galatasaray'ın maçı bugün mü ve saat kaçta? Avrupa'da günün öne çıkan maçları neler? 13 Şubat 2026 Cuma günün futbol maç programı haberimizde.

Futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında bugün hangi maçlar var, 13 Şubat 2026 maç programı ve bugünün futbol karşılaşmaları yer alıyor. Avrupa’nın önemli ligleri ve Türkiye Süper Ligi’nde birbirinden kritik karşılaşmalar bugün sahne alacak.

Türkiye Süper Ligi’nden Fransa Ligue 1’e, Bundesliga’dan La Liga’ya kadar birçok ligde heyecan dolu mücadeleler futbolseverleri bekliyor. İşte günün futbol maçları ve saatleri…

TÜRKİYE SÜPER LİGİ MAÇLARI

SaatMaç
20:00Galatasaray - Eyüpspor
20:00Antalyaspor - Samsunspor

FRANSA LİGUE 1

SaatMaç
21:00Rennes - PSG
23:05Monaco - Nantes

DANİMARKA SÜPER LİGİ

21:00Randers - Vejle

PORTEKİZ PREMİER LİG

21:30Santa Clara - Benfica
23:45Tondela - Alverca

FRANSA ULUSAL LİG

21:30Valenciennes - Stade Briochin
21:30Chateauroux - Rouen
21:30Sochaux - Paris 13 Atl
21:30Le Puy Foot 43 - Orleans
21:30Dijon - Caen
21:30Fleury 91 - Villefranche
21:30Aubagne - Bourg En Bresse

HOLLANDA EREDİVİSİE

22:00Volendam - PSV

ALMANYA BUNDESLİGA

22:30B. Dortmund - Mainz

BELÇİKA PRO LİG

22:45Mechelen - KRC Genk

İRLANDA PREMİER LİG

22:45Drogheda - Waterford
22:45St. Patricks - Galway Utd
22:45Derry City - Dundalk
23:00Shelbourne - Shamrock R.

İSPANYA LA LİGA

23:00Elche - Osasuna

Bugün hangi maçlar var?

Türkiye Süper Ligi, Ligue 1, Bundesliga, La Liga ve Avrupa liglerinde birçok karşılaşma oynanacak.

Galatasaray maçı bugün saat kaçta?

Galatasaray – Eyüpspor maçı saat 20:00’de başlayacak.

PSG maçı bugün var mı?

Evet, PSG bugün Rennes deplasmanında saat 21:00’de sahaya çıkacak.

Bundesliga’da bugün hangi maç var?

Borussia Dortmund – Mainz karşılaşması saat 22:30’da oynanacak.

13 Şubat 2026 Cuma gününün futbol programı, Türkiye ve Avrupa liglerinde oynanacak kritik mücadelelerle dikkat çekiyor. Süper Lig’den Galatasaray karşılaşması öne çıkarken, Avrupa’da PSG, Benfica ve Borussia Dortmund’un maçları futbolseverlerin odağında olacak.

