BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Şubat 2026 Cuma günün öne çıkan futbol maçları

Süper Lig maçları bugün başlıyor mu? Galatasaray'ın maçı bugün mü ve saat kaçta? Avrupa'da günün öne çıkan maçları neler? 13 Şubat 2026 Cuma günün futbol maç programı haberimizde.
Futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında bugün hangi maçlar var, 13 Şubat 2026 maç programı ve bugünün futbol karşılaşmaları yer alıyor. Avrupa’nın önemli ligleri ve Türkiye Süper Ligi’nde birbirinden kritik karşılaşmalar bugün sahne alacak.
Türkiye Süper Ligi’nden Fransa Ligue 1’e, Bundesliga’dan La Liga’ya kadar birçok ligde heyecan dolu mücadeleler futbolseverleri bekliyor. İşte günün futbol maçları ve saatleri…
TÜRKİYE SÜPER LİGİ MAÇLARI
|Saat
|Maç
|20:00
|Galatasaray - Eyüpspor
|20:00
|Antalyaspor - Samsunspor
FRANSA LİGUE 1
|Saat
|Maç
|21:00
|Rennes - PSG
|23:05
|Monaco - Nantes
DANİMARKA SÜPER LİGİ
PORTEKİZ PREMİER LİG
|21:30
|Santa Clara - Benfica
|23:45
|Tondela - Alverca
FRANSA ULUSAL LİG
|21:30
|Valenciennes - Stade Briochin
|21:30
|Chateauroux - Rouen
|21:30
|Sochaux - Paris 13 Atl
|21:30
|Le Puy Foot 43 - Orleans
|21:30
|Dijon - Caen
|21:30
|Fleury 91 - Villefranche
|21:30
|Aubagne - Bourg En Bresse
HOLLANDA EREDİVİSİE
ALMANYA BUNDESLİGA
BELÇİKA PRO LİG
İRLANDA PREMİER LİG
|22:45
|Drogheda - Waterford
|22:45
|St. Patricks - Galway Utd
|22:45
|Derry City - Dundalk
|23:00
|Shelbourne - Shamrock R.
İSPANYA LA LİGA
Bugün hangi maçlar var?
Türkiye Süper Ligi, Ligue 1, Bundesliga, La Liga ve Avrupa liglerinde birçok karşılaşma oynanacak.
Galatasaray maçı bugün saat kaçta?
Galatasaray – Eyüpspor maçı saat 20:00’de başlayacak.
PSG maçı bugün var mı?
Evet, PSG bugün Rennes deplasmanında saat 21:00’de sahaya çıkacak.
Bundesliga’da bugün hangi maç var?
Borussia Dortmund – Mainz karşılaşması saat 22:30’da oynanacak.
13 Şubat 2026 Cuma gününün futbol programı, Türkiye ve Avrupa liglerinde oynanacak kritik mücadelelerle dikkat çekiyor. Süper Lig’den Galatasaray karşılaşması öne çıkarken, Avrupa’da PSG, Benfica ve Borussia Dortmund’un maçları futbolseverlerin odağında olacak.