BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 14 Mart 2026 Cumartesi Günün Futbol Maçları

14 Mart 2026 Cumartesi gününe ait günün öne çıkan futbol karşılaşmaları ve saatleri haberimizde.

BirBilgi
  • 14.03.2026 10:11
  • Giriş: 14.03.2026 10:11
  • Güncelleme: 14.03.2026 10:11
Kaynak: Haber Merkezi
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 14 Mart 2026 Cumartesi Günün Futbol Maçları

Futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri olan “Bugün hangi maçlar var?” sorusunun yanıtı belli oldu. 14 Mart 2026 Cumartesi günü hem Türkiye liglerinde hem de Avrupa’nın önemli liglerinde birbirinden kritik karşılaşmalar oynanacak. Bundesliga, Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie ve Süper Lig’de gün boyunca futbol heyecanı yaşanacak.

Özellikle akşam saatlerinde oynanacak karşılaşmalar futbol gündemini belirleyecek. Peki 14 Mart 2026 bugün hangi futbol maçları var? İşte saat saat günün tüm karşılaşmaları.

14 MART 2026 CUMARTESİ GÜNÜN TÜM FUTBOL MAÇLARI

SaatMaç

13.30

Kocaelispor - Konyaspor
17.00Inter - Atalanta

17:30

B. Leverkusen - Bayern Münih
18:00Sunderland - Brighton
18:00Burnley - Bournemouth
18:00Charleroi - O. H. Leuven
18:15Atl Madrid - Getafe
18:30Volendam - F. Sittard
18:30V. Guimaraes - Famalicao
19:00Lorient - RC Lens
20:00Göztepe - Alanyaspor
20:00Trabzonspor - Rizespor
20:00Galatasaray - Başakşehir
20:00Pendikspor - İstanbulspor
20:00Napoli - Lecce
20:15U. S. Gilloise - FCV Dender EH
20:30Hamburg - Köln
20:30Chelsea - Newcastle Utd
20:30Arsenal - Everton
20:30Real Oviedo - Valencia
20:45PSV - NEC Nijmegen
21:00Angers - Nice
21:00Gil Vicente - Alverca
22:00Heerenveen - Telstar
22:45Udinese - Juventus
22:45Westerlo - Club Brugge
23:00West Ham - Man. City
23:00Real Madrid - Elche
23:00Ajax - S. Rotterdam
23:05Monaco - Brest
23:30Arouca - Benfica

BUGÜN SÜPER LİG’DE HANGİ MAÇLAR VAR?

Türkiye Süper Ligi’nde de futbol heyecanı devam ediyor. Bugün Süper Lig’de üç önemli karşılaşma oynanacak.

  • Göztepe – Alanyaspor
  • Trabzonspor – Rizespor
  • Galatasaray – Başakşehir

AVRUPA LİGLERİNDE GÜNÜN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI

Avrupa futbolunun önemli liglerinde de birbirinden kritik mücadeleler futbolseverleri bekliyor. Özellikle Bayer Leverkusen – Bayern Münih, Chelsea – Newcastle United, Arsenal – Everton, Udinese – Juventus ve Real Madrid – Elche karşılaşmaları günün dikkat çeken maçları arasında yer alıyor.

Ayrıca Hollanda Eredivisie, Fransa Ligue 1 ve Portekiz Premier Lig’de oynanacak karşılaşmalar da futbol gündeminde önemli bir yer tutuyor.

Bugün hangi maçlar var?

14 Mart 2026 Cumartesi günü Bundesliga, Premier Lig, La Liga, Serie A, Süper Lig ve diğer Avrupa liglerinde birçok futbol maçı oynanacak.

Bugün Süper Lig’de hangi maçlar var?

Bugün Süper Lig’de Göztepe – Alanyaspor, Trabzonspor – Rizespor ve Galatasaray – Başakşehir karşılaşmaları oynanacak.

Bugün Avrupa’da hangi önemli maçlar var?

Bayer Leverkusen – Bayern Münih, Chelsea – Newcastle United, Arsenal – Everton, Udinese – Juventus ve Real Madrid – Elche günün öne çıkan karşılaşmaları arasında yer alıyor.

Bugün kaç futbol maçı oynanacak?

14 Mart 2026 Cumartesi günü Avrupa ve Türkiye liglerinde gün boyunca birçok karşılaşma futbolseverlerle buluşacak.

14 Mart 2026 Cumartesi günü futbol takvimi oldukça yoğun. Türkiye Süper Ligi’nin yanı sıra Avrupa’nın önemli liglerinde oynanacak karşılaşmalar futbolseverlere dolu dolu bir maç günü yaşatacak. Özellikle akşam saatlerinde oynanacak karşılaşmalar, futbol gündeminin en önemli başlıkları arasında yer alıyor.

