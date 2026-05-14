BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? | 14 Mayıs 2026 Perşembe Günün Futbol Maçları
Bugün hangi maçlar var, 14 Mayıs 2026 Perşembe günü futbolseverleri hangi karşılaşmalar bekliyor? Real Madrid - Real Oviedo, Valencia - Vallecano ve Girona - R. Sociedad maçları saat kaçta oynanacak? 14 Mayıs 2026 Perşembe gününün futbol maçları, saatleri ve liglere göre maç listesi haberimizde.
14 Mayıs 2026 Perşembe günü futbolseverleri Avrupa kupaları, lig karşılaşmaları ve Suudi Arabistan Pro Lig mücadeleleriyle dolu bir maç takvimi bekliyor. Günün öne çıkan programında Belçika Kupası, İsveç Kupası, İzlanda Kupası, İsviçre Süper Lig Şampiyonluk Turu, Danimarka Kupası, İsveç Superettan, İspanya La Liga ve Suudi Arabistan Pro Lig maçları yer alıyor.
14 MAYIS 2026 PERŞEMBE GÜNÜN FUTBOL MAÇLARI
14 Mayıs Perşembe futbol programında günün ilk maçı saat 16:00’da oynanacak. Akşam saatlerinde ise La Liga’da Valencia - Vallecano, Girona - R. Sociedad ve Real Madrid - Real Oviedo karşılaşmaları dikkat çekiyor.
BUGÜN OYNANACAK MAÇLAR VE SAATLERİ
|Saat
|Organizasyon
|Maç
|16:00
|Belçika Kupası
|U. S. Gilloise - Anderlecht
|16:00
|İsveç Kupası
|Mjallby - Hammarby
|17:00
|İzlanda Kupası
|KA Akureyri - Aegir
|17:00
|İzlanda Kupası
|IF Vestri - Grotta
|17:30
|İsviçre Süper Lig, Şampiyonluk Turu
|Basel - St. Gallen
|17:30
|İsviçre Süper Lig, Şampiyonluk Turu
|Thun - Young Boys
|17:30
|İsviçre Süper Lig, Şampiyonluk Turu
|Sion - Lugano
|18:00
|Danimarka Kupası
|Kopenhag - Midtjylland
|18:00
|İsveç Superettan
|Ljungskile - Sundsvall
|18:00
|İzlanda Kupası
|Fylkir Reykjavik - Hafnarfjordur
|18:55
|Suudi Arabistan Pro Lig
|Al Fateh SC - AL Najma
|20:00
|İspanya La Liga
|Valencia - Vallecano
|21:00
|İspanya La Liga
|Girona - R. Sociedad
|21:00
|Suudi Arabistan Pro Lig
|AL Qadisiyah - AL Hazem
|21:00
|Suudi Arabistan Pro Lig
|AL Ettifaq - AL Ittihad
|22:30
|İspanya La Liga
|Real Madrid - Real Oviedo
GÜNÜN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI
14 Mayıs 2026 Perşembe maç programı içinde İspanya La Liga karşılaşmaları öne çıkıyor. Saat 20:00’de Valencia - Vallecano, saat 21:00’de Girona - R. Sociedad, saat 22:30’da ise Real Madrid - Real Oviedo maçı oynanacak.
Suudi Arabistan Pro Lig’de ise Al Fateh SC - AL Najma, AL Qadisiyah - AL Hazem ve AL Ettifaq - AL Ittihad mücadeleleri günün dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor.
BUGÜN LA LİGA’DA HANGİ MAÇLAR VAR?
Bugün İspanya La Liga’da üç maç oynanacak. Valencia, Vallecano karşısına çıkarken; Girona, R. Sociedad’ı konuk edecek. Günün La Liga programı Real Madrid - Real Oviedo maçıyla tamamlanacak.
