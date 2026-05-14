BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? | 14 Mayıs 2026 Perşembe Günün Futbol Maçları

14 Mayıs 2026 Perşembe günü futbolseverleri Avrupa kupaları, lig karşılaşmaları ve Suudi Arabistan Pro Lig mücadeleleriyle dolu bir maç takvimi bekliyor. Günün öne çıkan programında Belçika Kupası, İsveç Kupası, İzlanda Kupası, İsviçre Süper Lig Şampiyonluk Turu, Danimarka Kupası, İsveç Superettan, İspanya La Liga ve Suudi Arabistan Pro Lig maçları yer alıyor.

BUGÜN OYNANACAK MAÇLAR VE SAATLERİ

Saat Organizasyon Maç 16:00 Belçika Kupası U. S. Gilloise - Anderlecht 16:00 İsveç Kupası Mjallby - Hammarby 17:00 İzlanda Kupası KA Akureyri - Aegir 17:00 İzlanda Kupası IF Vestri - Grotta 17:30 İsviçre Süper Lig, Şampiyonluk Turu Basel - St. Gallen 17:30 İsviçre Süper Lig, Şampiyonluk Turu Thun - Young Boys 17:30 İsviçre Süper Lig, Şampiyonluk Turu Sion - Lugano 18:00 Danimarka Kupası Kopenhag - Midtjylland 18:00 İsveç Superettan Ljungskile - Sundsvall 18:00 İzlanda Kupası Fylkir Reykjavik - Hafnarfjordur 18:55 Suudi Arabistan Pro Lig Al Fateh SC - AL Najma 20:00 İspanya La Liga Valencia - Vallecano 21:00 İspanya La Liga Girona - R. Sociedad 21:00 Suudi Arabistan Pro Lig AL Qadisiyah - AL Hazem 21:00 Suudi Arabistan Pro Lig AL Ettifaq - AL Ittihad 22:30 İspanya La Liga Real Madrid - Real Oviedo

GÜNÜN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI

14 Mayıs 2026 Perşembe maç programı içinde İspanya La Liga karşılaşmaları öne çıkıyor. Saat 20:00’de Valencia - Vallecano, saat 21:00’de Girona - R. Sociedad, saat 22:30’da ise Real Madrid - Real Oviedo maçı oynanacak.

Suudi Arabistan Pro Lig’de ise Al Fateh SC - AL Najma, AL Qadisiyah - AL Hazem ve AL Ettifaq - AL Ittihad mücadeleleri günün dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor.

BUGÜN LA LİGA’DA HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugün hangi maçlar var?

14 Mayıs 2026 Perşembe günü Belçika Kupası, İsveç Kupası, İzlanda Kupası, İsviçre Süper Lig Şampiyonluk Turu, Danimarka Kupası, İsveç Superettan, Suudi Arabistan Pro Lig ve İspanya La Liga’da maçlar oynanacak.

Real Madrid - Real Oviedo maçı saat kaçta?

Real Madrid - Real Oviedo maçı 14 Mayıs 2026 Perşembe günü saat 22:30’da oynanacak.

Bugün La Liga’da hangi maçlar var?

La Liga’da bugün Valencia - Vallecano, Girona - R. Sociedad ve Real Madrid - Real Oviedo maçları var.

Bugün Suudi Arabistan Pro Lig’de hangi maçlar var?

Suudi Arabistan Pro Lig’de Al Fateh SC - AL Najma, AL Qadisiyah - AL Hazem ve AL Ettifaq - AL Ittihad maçları oynanacak.