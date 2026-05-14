BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? | 14 Mayıs 2026 Perşembe Günün Futbol Maçları

Bugün hangi maçlar var, 14 Mayıs 2026 Perşembe günü futbolseverleri hangi karşılaşmalar bekliyor? Real Madrid - Real Oviedo, Valencia - Vallecano ve Girona - R. Sociedad maçları saat kaçta oynanacak? 14 Mayıs 2026 Perşembe gününün futbol maçları, saatleri ve liglere göre maç listesi haberimizde.

  • 14.05.2026 11:46
Kaynak: Haber Merkezi
14 Mayıs 2026 Perşembe günü futbolseverleri Avrupa kupaları, lig karşılaşmaları ve Suudi Arabistan Pro Lig mücadeleleriyle dolu bir maç takvimi bekliyor. Günün öne çıkan programında Belçika Kupası, İsveç Kupası, İzlanda Kupası, İsviçre Süper Lig Şampiyonluk Turu, Danimarka Kupası, İsveç Superettan, İspanya La Liga ve Suudi Arabistan Pro Lig maçları yer alıyor.

14 MAYIS 2026 PERŞEMBE GÜNÜN FUTBOL MAÇLARI

14 Mayıs Perşembe futbol programında günün ilk maçı saat 16:00’da oynanacak. Akşam saatlerinde ise La Liga’da Valencia - Vallecano, Girona - R. Sociedad ve Real Madrid - Real Oviedo karşılaşmaları dikkat çekiyor.

BUGÜN OYNANACAK MAÇLAR VE SAATLERİ

SaatOrganizasyonMaç
16:00Belçika KupasıU. S. Gilloise - Anderlecht
16:00İsveç KupasıMjallby - Hammarby
17:00İzlanda KupasıKA Akureyri - Aegir
17:00İzlanda KupasıIF Vestri - Grotta
17:30İsviçre Süper Lig, Şampiyonluk TuruBasel - St. Gallen
17:30İsviçre Süper Lig, Şampiyonluk TuruThun - Young Boys
17:30İsviçre Süper Lig, Şampiyonluk TuruSion - Lugano
18:00Danimarka KupasıKopenhag - Midtjylland
18:00İsveç SuperettanLjungskile - Sundsvall
18:00İzlanda KupasıFylkir Reykjavik - Hafnarfjordur
18:55Suudi Arabistan Pro LigAl Fateh SC - AL Najma
20:00İspanya La LigaValencia - Vallecano
21:00İspanya La LigaGirona - R. Sociedad
21:00Suudi Arabistan Pro LigAL Qadisiyah - AL Hazem
21:00Suudi Arabistan Pro LigAL Ettifaq - AL Ittihad
22:30İspanya La LigaReal Madrid - Real Oviedo

GÜNÜN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI

14 Mayıs 2026 Perşembe maç programı içinde İspanya La Liga karşılaşmaları öne çıkıyor. Saat 20:00’de Valencia - Vallecano, saat 21:00’de Girona - R. Sociedad, saat 22:30’da ise Real Madrid - Real Oviedo maçı oynanacak.

Suudi Arabistan Pro Lig’de ise Al Fateh SC - AL Najma, AL Qadisiyah - AL Hazem ve AL Ettifaq - AL Ittihad mücadeleleri günün dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor.

BUGÜN LA LİGA’DA HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugün İspanya La Liga’da üç maç oynanacak. Valencia, Vallecano karşısına çıkarken; Girona, R. Sociedad’ı konuk edecek. Günün La Liga programı Real Madrid - Real Oviedo maçıyla tamamlanacak.

Bugün hangi maçlar var?

14 Mayıs 2026 Perşembe günü Belçika Kupası, İsveç Kupası, İzlanda Kupası, İsviçre Süper Lig Şampiyonluk Turu, Danimarka Kupası, İsveç Superettan, Suudi Arabistan Pro Lig ve İspanya La Liga’da maçlar oynanacak.

Real Madrid - Real Oviedo maçı saat kaçta?

Real Madrid - Real Oviedo maçı 14 Mayıs 2026 Perşembe günü saat 22:30’da oynanacak.

Bugün La Liga’da hangi maçlar var?

La Liga’da bugün Valencia - Vallecano, Girona - R. Sociedad ve Real Madrid - Real Oviedo maçları var.

Bugün Suudi Arabistan Pro Lig’de hangi maçlar var?

Suudi Arabistan Pro Lig’de Al Fateh SC - AL Najma, AL Qadisiyah - AL Hazem ve AL Ettifaq - AL Ittihad maçları oynanacak.

