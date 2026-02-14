BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 14Şubat 2026 Cumartesi Günün Futbol Maçları
Bugün hangi maçlar var 14 Şubat 2026 Cumartesi? Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta? Inter Juventus maçı ne zaman oynanacak? Günün öne çıkan futbol maçları haberimizde.
Futbolseverlerin takviminde bugün dopdolu bir program var. “Bugün hangi maçlar var?” sorusu, 14 Şubat 2026 Cumartesi günü özellikle akşam saatlerine doğru daha da hız kazanıyor. Avrupa’nın önemli liglerinden kritik karşılaşmaların yanı sıra, Türkiye’de de gözlerin çevrileceği büyük bir randevu dikkat çekiyor: Trabzonspor - Fenerbahçe.
Günün programı sadece bir ligle sınırlı değil; Bundesliga’dan Serie A’ya, La Liga’dan Ligue 1’e kadar birçok karşılaşma aynı gün içinde sahne alıyor. Doğal olarak taraftarın en çok aradığı sorular da netleşiyor: maçlar saat kaçta, hangi takımlar oynuyor ve program nasıl? Aşağıdaki listede bugün oynanacak maçları saat saat bulabilir, ayrıca sık aranan soruların yanıtlarını da okuyabilirsiniz.
14 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ GÜNÜN FUTBOL MAÇLARI (SAAT SAAT)
Almanya Bundesliga
- 17:30 Werder Bremen - Bayern Münih
- 17:30 E. Frankfurt - M'gladbach
- 17:30 Hoffenheim - Freiburg
- 17:30 Hamburg - Union Berlin
- 20:30 Stuttgart - Köln
Belçika Pro Lig
- 18:00 O. H. Leuven - FCV Dender EH
- 20:15 Charleroi - KAA Gent
- 22:45 Standard Liege - U. S. Gilloise
İspanya La Liga
- 18:15 Getafe - Villarreal
- 20:30 Sevilla - Alaves
- 23:00 Real Madrid - R. Sociedad
Hollanda Eredivisie
- 18:30 Heracles - NAC Breda
- 20:45 Excelsior - AZ Alkmaar
- 22:00 Ajax - F. Sittard
- 23:00 Groningen - Utrecht
Portekiz Premier Lig
- 18:30 Casa Pia - Arouca
- 21:00 V. Guimaraes - Estrela
- 23:30 Gil Vicente - Braga
Fransa Ligue 1
- 19:00 Marsilya - Strasbourg
- 21:00 Lille - Brest
- 23:05 Paris - RC Lens
Avusturya Bundesliga
- 19:00 SV Ried - LASK
- 19:00 Hartberg - Altach
- 19:00 WSG Tirol - Sturm Graz
Türkiye Süper Ligi
- 20:00 Trabzonspor - Fenerbahçe
İtalya Serie A
- 20:00 Lazio - Atalanta
- 22:45 Inter - Juventus
ÖNE ÇIKAN MAÇLAR VE GÜNÜN HEYECANI
Bugünün programında birçok önemli mücadele var; ancak Türkiye’de futbol gündemini en fazla meşgul eden maç, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma olarak öne çıkıyor. Avrupa tarafında ise Serie A’da Inter - Juventus maçı ve La Liga’da Real Madrid - Real Sociedad maçı, günün dikkat çeken randevuları arasında yer alıyor.
Bundesliga’da Werder Bremen - Bayern Münih karşılaşması günün erken saatlerinde futbolseverleri ekran başına çekmeye adayken, Ligue 1’de Marsilya - Strasbourg maçı da akşam kuşağında öne çıkan mücadelelerden biri olarak dikkat çekiyor.
Trabzonspor Fenerbahçe derbi maçı saat kaçta?
Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi 20:00’de oynanacak.
Real Madrid Real Sociedad maçı ne zaman?
Real Madrid - Real Sociedad karşılaşması 23:00’te oynanacak.
Ajax Fortuna Sittard maçı canlı izle
Ajax - F. Sittard maçı 22:00’de oynanacak.
Stuttgart Köln maçı saat kaçta?
Stuttgart - Köln maçı 20:30’da oynanacak.
Lille Brest maçı canlı yayın
Lille - Brest maçı 21:00’de oynanacak.
Werder Bremen Bayern Münih maçı ne zaman?
Werder Bremen - Bayern Münih karşılaşması 17:30’da oynanacak.
Bugün hangi maçlar var?
14 Şubat 2026 Cumartesi günü Bundesliga, Serie A, La Liga, Ligue 1, Eredivisie, Portekiz Premier Lig, Belçika Pro Lig, Avusturya Bundesliga ve Türkiye Süper Ligi kapsamında birçok maç oynanacak. Maçların saatleri içerikte listelenmiştir.
Derbi maçı bugün var mı?
Evet, bugün Türkiye Süper Ligi’nde Trabzonspor - Fenerbahçe maçı oynanacak ve karşılaşma 20:00’de başlayacak.
Özetle, “Bugün hangi maçlar var?” sorusunun yanıtı 14 Şubat 2026 Cumartesi için oldukça zengin. Günün programında erken saatlerden gece yarısına kadar birbirinden önemli karşılaşmalar yer alıyor. Özellikle Trabzonspor - Fenerbahçe mücadelesi Türkiye’de günün en çok konuşulan maçı olmaya adayken, Inter - Juventus ve Real Madrid - Real Sociedad gibi Avrupa devleri de futbol şölenini tamamlıyor.