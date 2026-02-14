BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 14Şubat 2026 Cumartesi Günün Futbol Maçları

Futbolseverlerin takviminde bugün dopdolu bir program var. “Bugün hangi maçlar var?” sorusu, 14 Şubat 2026 Cumartesi günü özellikle akşam saatlerine doğru daha da hız kazanıyor. Avrupa’nın önemli liglerinden kritik karşılaşmaların yanı sıra, Türkiye’de de gözlerin çevrileceği büyük bir randevu dikkat çekiyor: Trabzonspor - Fenerbahçe.

Günün programı sadece bir ligle sınırlı değil; Bundesliga’dan Serie A’ya, La Liga’dan Ligue 1’e kadar birçok karşılaşma aynı gün içinde sahne alıyor. Doğal olarak taraftarın en çok aradığı sorular da netleşiyor: maçlar saat kaçta, hangi takımlar oynuyor ve program nasıl? Aşağıdaki listede bugün oynanacak maçları saat saat bulabilir, ayrıca sık aranan soruların yanıtlarını da okuyabilirsiniz.

14 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ GÜNÜN FUTBOL MAÇLARI (SAAT SAAT)

Almanya Bundesliga

17:30 Werder Bremen - Bayern Münih

Belçika Pro Lig

18:00 O. H. Leuven - FCV Dender EH

İspanya La Liga

18:15 Getafe - Villarreal

Hollanda Eredivisie

18:30 Heracles - NAC Breda

Portekiz Premier Lig

18:30 Casa Pia - Arouca

Fransa Ligue 1

19:00 Marsilya - Strasbourg

Avusturya Bundesliga

19:00 SV Ried - LASK

Türkiye Süper Ligi

20:00 Trabzonspor - Fenerbahçe

İtalya Serie A

20:00 Lazio - Atalanta

ÖNE ÇIKAN MAÇLAR VE GÜNÜN HEYECANI

Bugünün programında birçok önemli mücadele var; ancak Türkiye’de futbol gündemini en fazla meşgul eden maç, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma olarak öne çıkıyor. Avrupa tarafında ise Serie A’da Inter - Juventus maçı ve La Liga’da Real Madrid - Real Sociedad maçı, günün dikkat çeken randevuları arasında yer alıyor.

Bundesliga’da Werder Bremen - Bayern Münih karşılaşması günün erken saatlerinde futbolseverleri ekran başına çekmeye adayken, Ligue 1’de Marsilya - Strasbourg maçı da akşam kuşağında öne çıkan mücadelelerden biri olarak dikkat çekiyor.

Trabzonspor Fenerbahçe derbi maçı saat kaçta?

Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi 20:00’de oynanacak.

Real Madrid Real Sociedad maçı ne zaman?

Real Madrid - Real Sociedad karşılaşması 23:00’te oynanacak.

Ajax Fortuna Sittard maçı canlı izle

Ajax - F. Sittard maçı 22:00’de oynanacak.

Stuttgart Köln maçı saat kaçta?

Stuttgart - Köln maçı 20:30’da oynanacak.

Lille Brest maçı canlı yayın

Lille - Brest maçı 21:00’de oynanacak.

Werder Bremen Bayern Münih maçı ne zaman?

Werder Bremen - Bayern Münih karşılaşması 17:30’da oynanacak.

Bugün hangi maçlar var?

14 Şubat 2026 Cumartesi günü Bundesliga, Serie A, La Liga, Ligue 1, Eredivisie, Portekiz Premier Lig, Belçika Pro Lig, Avusturya Bundesliga ve Türkiye Süper Ligi kapsamında birçok maç oynanacak. Maçların saatleri içerikte listelenmiştir.

Derbi maçı bugün var mı?

Evet, bugün Türkiye Süper Ligi’nde Trabzonspor - Fenerbahçe maçı oynanacak ve karşılaşma 20:00’de başlayacak.

Özetle, “Bugün hangi maçlar var?” sorusunun yanıtı 14 Şubat 2026 Cumartesi için oldukça zengin. Günün programında erken saatlerden gece yarısına kadar birbirinden önemli karşılaşmalar yer alıyor. Özellikle Trabzonspor - Fenerbahçe mücadelesi Türkiye’de günün en çok konuşulan maçı olmaya adayken, Inter - Juventus ve Real Madrid - Real Sociedad gibi Avrupa devleri de futbol şölenini tamamlıyor.