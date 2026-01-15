Bugün Hangi Maçlar Var? 15 Ocak 2026 Perşembe Günün Futbol Maçları
Bugün hangi maçlar var, 15 Ocak 2026 Perşembe günü futbol takvimi nasıl? Beşiktaş’ın Türkiye Kupası maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Barcelona, Milan ve Bundesliga maçları bugün hangi kanallarda canlı izlenebilecek? Tüm yanıtlar ve günün maçları haberimizde.
Futbolseverlerin her gün yoğun şekilde araştırdığı “Bugün hangi maçlar var?” sorusu, 15 Ocak 2026 Perşembe günü için netlik kazandı. Türkiye Kupası’ndan Avrupa’nın önde gelen liglerine kadar birçok önemli karşılaşma, bugün futbol gündemini belirliyor.
Özellikle Türkiye Kupası maçları ve Avrupa’da oynanacak kritik karşılaşmalar, akşam saatlerinde ekran başında büyük bir izleyici kitlesini buluşturacak. İşte 15 Ocak 2026 Perşembe günün futbol maçları, saatleri ve yayın kanalları…
TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI (15 OCAK 2026)
Türkiye Kupası’nda bugün dört karşılaşma oynanacak. Üst lig ve alt lig takımlarını karşı karşıya getiren bu mücadeleler, günün en çok takip edilen maçları arasında yer alıyor.
|Saat
|Maç
|Yayın Kanalı
|13:00
|Erzurumspor FK – Rizespor
|A Spor
|15:30
|Eyüpspor – Iğdır FK
|A Spor
|18:00
|Bodrum FK – Konyaspor
|A Spor
|20:30
|Beşiktaş – A. Keçiörengücü
|ATV
İTALYA SERİE A MAÇLARI
İtalya Serie A’da bugün iki karşılaşma futbolseverlerle buluşuyor. Hem alt hem de üst sıraları ilgilendiren bu maçlar, akşam saatlerinde oynanacak.
|Saat
|Maç
|Yayın Kanalı
|20:30
|Hellas Verona – Bologna
|S Sport 2
|22:45
|Como 1907 – AC Milan
|S Sport 2
HOLLANDA KUPASI MAÇLARI
Hollanda Kupası’nda bugün iki karşılaşma oynanacak. Kupada yoluna devam etmek isteyen takımlar için bu maçlar büyük önem taşıyor.
|Saat
|Maç
|Yayın Kanalı
|20:45
|Heerenveen – Waalwijk
|—
|23:00
|S. Rotterdam – Volendam
|—
ALMANYA BUNDESLİGA MAÇI
Almanya Bundesliga’da gecenin tek maçında Augsburg, sahasında Union Berlin’i ağırlıyor.
|Saat
|Maç
|Yayın Kanalı
|22:30
|Augsburg – Union Berlin
|S Sport +, Tivibu Spor 2
BELÇİKA KUPASI MAÇI
Belçika Kupası’nda günün dikkat çeken mücadelesi Anderlecht ile KAA Gent arasında oynanacak.
|Saat
|Maç
|Yayın Kanalı
|22:30
|Anderlecht – KAA Gent
|—
İSPANYA KRAL KUPASI MAÇLARI
İspanya Kral Kupası’nda gece saatlerinde iki önemli karşılaşma oynanacak. Özellikle Barcelona’nın deplasman maçı günün en çok aranan karşılaşmaları arasında.
|Saat
|Maç
|Yayın Kanalı
|23:00
|Santander – Barcelona
|S Sport +
|23:00
|Burgos – Valencia
|S Sport +
Bugün hangi maçlar var?
15 Ocak 2026 Perşembe günü Türkiye Kupası, Serie A, Bundesliga, Hollanda Kupası, Belçika Kupası ve İspanya Kral Kupası maçları oynanacaktır.
Bugün Beşiktaş’ın maçı var mı? Maç hangi kanalda?
Evet. Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda A. Keçiörengücü ile saat 20:30’da karşılaşacak. Maç ATV'de cablı ve şifresiz olarka yayınlanacak.
Barcelona bugün hangi kanalda?
Santander – Barcelona maçı, S Sport + kanalından canlı yayınlanacaktır.
SONUÇ: 15 OCAK 2026 FUTBOL TAKVİMİ OLDUKÇA YOĞUN
15 Ocak 2026 Perşembe günü futbolseverleri hem Türkiye’de hem de Avrupa’da dopdolu bir maç programı bekliyor. Kupa heyecanı ve lig mücadeleleriyle ekran başında futbol dolu bir gün yaşanacak.