BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? | 16 Aralık 2025 günün futbol maçları

Futbolseverlerin gün içinde en çok aradığı sorulardan biri aynı: “Bugün hangi maçlar var?” 16 Aralık 2025 tarihinde farklı ülkelerde kupalar ve ligler sahne alıyor; saatler ilerledikçe maç programı da yoğunlaşıyor. Aşağıda, günün futbol maçları listesini lig lig ve saat saat takip edebileceğiniz şekilde derledik.

16 ARALIK 2025 GÜNÜN MAÇLARI

Bugün oynanacak maçlar; Hollanda Kupası, İspanya Kral Kupası, İsviçre Süper Lig, Galler Premier Lig, İskoçya Challenge Kupası (PO) ve İngiltere Lig Kupası başlıkları altında toplanıyor.

Organizasyon Saat Maç Hollanda Kupası 20:45 Heracles - Hzvv Hoogeveen İspanya Kral Kupası 21:00 Eibar - Elche İspanya Kral Kupası 21:00 Dep. La Coruna - Mallorca Hollanda Kupası 22:00 Amsterdamsche - NEC Nijmegen Hollanda Kupası 22:00 Hoek - Telstar Hollanda Kupası 22:00 Den Bosch - Katwijk İsviçre Süper Lig 22:30 Winterthur - Thun İsviçre Süper Lig 22:30 St. Gallen - Sion Galler Premier Lig 22:45 Cardiff Metro. - Briton Ferry İskoçya Challenge Kupası, PO 22:45 Elgin City - East Fife İskoçya Challenge Kupası, PO 22:45 Queen's Park - Clyde Bank İskoçya Challenge Kupası, PO 22:45 Queen of The South - Dunfermline İskoçya Challenge Kupası, PO 22:45 Dumbarton - Inverness İskoçya Challenge Kupası, PO 22:45 Cove Rangers - P. Thistle İskoçya Challenge Kupası, PO 22:45 Montrose - Spartans Edinburgh İskoçya Challenge Kupası, PO 22:45 Heart of Midlothian B - St. Johnstone İngiltere Lig Kupası 23:00 Cardiff City - Chelsea Hollanda Kupası 23:00 PSV - Gvvv İspanya Kral Kupası 23:00 CD Guadalajara - Barcelona İspanya Kral Kupası 23:00 S. Gijon - Valencia İspanya Kral Kupası 23:00 C. Dep. Eldense - R. Sociedad

HOLLANDA KUPASI MAÇLARI (BUGÜN)

16 Aralık 2025 maç programında Hollanda Kupası karşılaşmaları dikkat çekiyor. Aşağıdaki tabloda bugün oynanacak Hollanda Kupası maçlarını saatleriyle birlikte bulabilirsiniz.

Saat Maç 20:45 Heracles - Hzvv Hoogeveen 22:00 Amsterdamsche - NEC Nijmegen 22:00 Hoek - Telstar 22:00 Den Bosch - Katwijk 23:00 PSV - Gvvv

İSPANYA KRAL KUPASI MAÇLARI (BUGÜN)

Bugün oynanacak maçlar arasında İspanya Kral Kupası da öne çıkıyor. 16 Aralık 2025 günün futbol maçları listesinde yer alan İspanya Kral Kupası karşılaşmalarını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

Saat Maç 21:00 Eibar - Elche 21:00 Dep. La Coruna - Mallorca 23:00 CD Guadalajara - Barcelona 23:00 S. Gijon - Valencia 23:00 C. Dep. Eldense - R. Sociedad

İSVİÇRE SÜPER LİG MAÇLARI (BUGÜN)

Günün maçları arasında İsviçre Süper Lig karşılaşmaları da yer alıyor. Aşağıdaki tabloda bugünkü İsviçre Süper Lig maçlarını saatleriyle görebilirsiniz.

Saat Maç 22:30 Winterthur - Thun 22:30 St. Gallen - Sion

GALLER PREMİER LİG MAÇLARI (BUGÜN)

“Bugün maç var mı?” diye bakanların listesinde Galler Premier Lig de bulunuyor. 16 Aralık 2025 tarihinde oynanacak Galler Premier Lig maçını aşağıda bulabilirsiniz.

Saat Maç 22:45 Cardiff Metro. - Briton Ferry

İSKOÇYA CHALLENGE KUPASI (PO) MAÇLARI (BUGÜN)

İskoçya Challenge Kupası play-off maçları da günün futbol maçları programında yer alıyor. Aşağıdaki tabloda bugün oynanacak karşılaşmalar sıralanmıştır.

Saat Maç 22:45 Elgin City - East Fife 22:45 Queen's Park - Clyde Bank 22:45 Queen of The South - Dunfermline 22:45 Dumbarton - Inverness 22:45 Cove Rangers - P. Thistle 22:45 Montrose - Spartans Edinburgh 22:45 Heart of Midlothian B - St. Johnstone

İNGİLTERE LİG KUPASI MAÇLARI (BUGÜN)

16 Aralık 2025 günün futbol maçları listesinde İngiltere Lig Kupası kapsamında bir karşılaşma bulunuyor. “Bugün hangi maçlar var?” sorusuna yanıt arayanlar için detay aşağıdaki tabloda.

Saat Maç 23:00 Cardiff City - Chelsea

BUGÜN OYNANACAK MAÇLARI HIZLI TAKİP ETMEK İÇİN İPUÇLARI

Günün maçları yoğun olduğunda, saat saat liste ve tablolar üzerinden takip etmek işinizi kolaylaştırır. Özellikle “16 Aralık 2025 maçları” veya “bugün oynanacak maçlar"ı merak eden kullanıcılar için, maçları organizasyona göre ayırmak hızlı bir kontrol sağlar.

Önce genel tabloya bakarak tüm maçları tek sayfada görün.

Sonra kupa/lig başlıklarına geçerek sadece ilgilendiğiniz karşılaşmaları filtreleyin.

Maç saatleri aynı olan karşılaşmaları not alarak takip planı oluşturun.



Bugün hangi maçlar var?

16 Aralık 2025 günü; Hollanda Kupası, İspanya Kral Kupası, İsviçre Süper Lig, Galler Premier Lig, İskoçya Challenge Kupası (PO) ve İngiltere Lig Kupası kapsamında maçlar oynanıyor.

16 Aralık 2025 günün futbol maçları saat kaçta başlıyor?

Bugünkü maçlar 20:45’te başlayıp gece 23:00 bandına kadar devam ediyor.

Hollanda Kupası bugün hangi maçlar var?

Heracles - Hzvv Hoogeveen, Amsterdamsche - NEC Nijmegen, Hoek - Telstar, Den Bosch - Katwijk ve PSV - Gvvv maçları bugün Hollanda Kupası programında yer alıyor.

İspanya Kral Kupası bugün hangi maçlar var?

Eibar - Elche, Dep. La Coruna - Mallorca, CD Guadalajara - Barcelona, S. Gijon - Valencia ve C. Dep. Eldense - R. Sociedad bugün İspanya Kral Kupası kapsamında oynanıyor.

İngiltere Lig Kupası bugün maç var mı?

Evet. Cardiff City - Chelsea maçı bugün İngiltere Lig Kupası programında bulunuyor.

İsviçre Süper Lig bugün hangi maçlar var?

Winterthur - Thun ve St. Gallen - Sion maçları bugün İsviçre Süper Lig kapsamında oynanıyor.

Galatasaray ve Trabzonspor'un maçları bugün mü?

Galatasaray ve Trabzonspor'un Türkiye Kupası maçları Çarşamba ve Perşembe günleri oynanacak.

“Bugün hangi maçlar var?” sorusunun yanıtı 16 Aralık 2025 tarihinde oldukça dolu: Hollanda Kupası, İspanya Kral Kupası, İsviçre Süper Lig, Galler Premier Lig, İskoçya Challenge Kupası play-off maçları ve İngiltere Lig Kupası karşılaşmaları günün futbol takvimini oluşturuyor. Yukarıdaki tablolar sayesinde günün maçlarını saat saat takip ederek programınızı kolayca planlayabilirsiniz.