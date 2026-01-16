Bugün Hangi Maçlar Var? | 16 Ocak 2026 Cuma Günün Futbol Maçları

Futbolseverlerin en çok aradığı sorulardan biri olan “bugün hangi maçlar var?” sorusu, 16 Ocak 2026 Cuma günü oynanacak kritik karşılaşmalarla yeniden gündemde. Avrupa’nın önde gelen ligleri ile Suudi Arabistan Pro Lig’de birbirinden önemli mücadeleler futbol tutkunlarını ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Günün maç programında PSG – Lille, Espanyol – Girona, Werder Bremen – Eintracht Frankfurt ve Sporting CP – Casa Pia gibi dikkat çeken karşılaşmalar yer alıyor. İşte 16 Ocak 2026 Cuma günü oynanacak tüm futbol maçları ve saatleri.

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG MAÇLARI (16 OCAK 2026)

Suudi Arabistan Pro Lig’de gün, üç karşılaşmayla başlıyor. Ligde üst sıraları yakından ilgilendiren mücadeleler dikkat çekiyor.

16:40 – Al Najma vs Al Fateh SC

17:45 – Al Khaleej Saihat vs Al Akhdood

20:30 – Al Ittihad vs Al Ettifaq

FRANSA LİGUE 1 MAÇLARI

Fransa Ligue 1’de hem zirve yarışını hem de Avrupa potasını yakından ilgilendiren iki önemli maç futbolseverleri bekliyor.

21:00 – Monaco vs Lorient

23:00 – PSG vs Lille

ALMANYA BUNDESLİGA MAÇI

Bundesliga’da haftanın öne çıkan maçlarından biri Bremen’de oynanacak. Avrupa kupaları yarışında kritik öneme sahip mücadelede gözler bu karşılaşmada olacak.

22:30 – Werder Bremen vs Eintracht Frankfurt

İTALYA SERİE A MAÇI

Serie A’da Atalanta deplasmanda Pisa karşısında sahaya çıkıyor. Mücadele, lig sıralaması açısından önemli bir sınav niteliği taşıyor.

22:45 – AC Pisa vs Atalanta

BELÇİKA PRO LİG MAÇI

Belçika Pro Lig’de günün dikkat çeken maçında Club Brugge sahasında RAAL La Louviere’yi konuk ediyor.

22:45 – Club Brugge vs RAAL La Louviere

İSKOÇYA KUPASI MAÇI

İskoçya Kupası’nda Rangers, Annan Athletic karşısında tur için sahaya çıkıyor.

22:45 – Rangers vs Annan Athletic

İSPANYA LA LİGA MAÇI

La Liga’da Katalan derbisi havasında geçmesi beklenen Espanyol – Girona mücadelesi gecenin öne çıkan maçlarından biri.

23:00 – Espanyol vs Girona

PORTEKİZ PREMİER LİG MAÇI

Portekiz Premier Lig’de Sporting CP, Casa Pia karşısında galibiyet arıyor.

23:15 – Sporting CP vs Casa Pia

16 Ocak 2026 Cuma günü futbol açısından oldukça zengin bir programa sahne oluyor. Hem Avrupa’nın dev liglerinde hem de Suudi Arabistan Pro Lig’de oynanacak kritik maçlar, futbolseverlere dolu dolu bir akşam vadediyor. “Bugün hangi maçlar var?” sorusunun yanıtını arayanlar için günün maç takvimi futbol heyecanını zirveye taşıyor.