Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 16 Şubat 2026 Günün Futbol Maçları

16 Şubat 2026 bugün hangi maçlar var? Barcelona bugün saat kaçta oynuyor? Süper Lig’de bugün hangi maç var? Günün futbol maçları haberimizde.

BirBilgi
  • 16.02.2026 11:25
  • Giriş: 16.02.2026 11:25
  • Güncelleme: 16.02.2026 11:25
Kaynak: Haber Merkezi
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 16 Şubat 2026 Günün Futbol Maçları

Futbolseverler için yoğun bir maç programı daha başladı. 16 Şubat 2026 günün futbol maçları listesi incelendiğinde Avrupa’dan Afrika’ya birçok ligde önemli karşılaşmaların oynanacağı görülüyor. Özellikle Türkiye Süper Lig, La Liga, Serie A ve İngiltere Federasyon Kupası maçları günün en çok merak edilen karşılaşmaları arasında yer alıyor.

“Bugün hangi maçlar var?”, “Bu akşam hangi maçlar oynanacak?” ve “16 Şubat 2026 maç programı” gibi aramalar yapan futbolseverler için tüm karşılaşmaları saatleriyle birlikte derledik.

16 ŞUBAT 2026 GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

SaatMaçLig
13:30Shamakhi FK - Turan TovuzAzerbaycan Premier Lig
16:00Kabala - SabahAzerbaycan Premier Lig
18:00AL Ittihad - Smouha SCMısır Premier Lig
18:00Modern Sport Club - Kahrabaa IsmailiaMısır Premier Lig
19:00Atromitos - PanseraikosYunanistan Süper Lig
20:00Kasımpaşa - F. KaragümrükTürkiye Süper Ligi
20:00Zelezniçar - FK Rudar PrijedorBosna Hersek Premier Lig
21:00Sonderjyske - SilkeborgDanimarka Süper Ligi
21:00Enppi Club - N. Bank EgyptMısır Premier Lig
22:30Macclesfield - Brentfordİngiltere Federasyon Kupası
22:45Cagliari - Lecceİtalya Serie A
23:00Girona - Barcelonaİspanya La Liga
23:00Coventry - Middlesbroughİngiltere Championship
23:15Rio Ave - MoreirensePortekiz Premier Lig

GÜNÜN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI

16 Şubat 2026 maç programında özellikle Avrupa liglerindeki karşılaşmalar dikkat çekiyor. La Liga’da oynanacak Girona – Barcelona karşılaşması günün en merak edilen mücadelelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Türkiye’de ise Kasımpaşa – F. Karagümrük mücadelesi Süper Lig takipçilerinin odağında yer alıyor. İtalya Serie A’da Cagliari – Lecce karşılaşması da günün önemli maçlarından biri.

İngiltere Federasyon Kupası’nda Macclesfield – Brentford mücadelesi futbolseverlerin dikkatini çeken bir diğer karşılaşma olarak öne çıkıyor.

BUGÜN FUTBOL GÜNDEMİ

Avrupa ve farklı kıtalardaki liglerde oynanan karşılaşmalar, futbol takviminde yoğun bir gün yaşanmasına neden oluyor. Özellikle akşam saatlerinde başlayan maçlar, futbolseverler için heyecanlı bir program oluşturuyor.

16 Şubat 2026 bugün hangi maçlar var?

Bugün Türkiye Süper Lig, La Liga, Serie A, İngiltere Federasyon Kupası ve diğer liglerde birçok futbol karşılaşması oynanacak.

Bu akşam Süper Lig’de hangi maç var?

Türkiye Süper Ligi’nde bugün Kasımpaşa ile F. Karagümrük karşı karşıya gelecek.

Barcelona bugün maç yapıyor mu?

Evet. Barcelona bugün La Liga’da Girona ile karşılaşacak.

Bugün Serie A’da hangi maç var?

İtalya Serie A’da Cagliari ile Lecce karşı karşıya gelecek.

16 Şubat 2026 futbol takvimi, farklı liglerden birçok önemli karşılaşmaya sahne oluyor. Günün maç programı incelendiğinde özellikle akşam saatlerinde futbol heyecanının artacağı görülüyor.

Futbolseverler için zengin bir maç takvimi sunan bu program, gün boyunca spor gündeminin hareketli geçeceğini gösteriyor.

BirGün'e Abone Ol