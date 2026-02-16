BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 16 Şubat 2026 Günün Futbol Maçları

Futbolseverler için yoğun bir maç programı daha başladı. 16 Şubat 2026 günün futbol maçları listesi incelendiğinde Avrupa’dan Afrika’ya birçok ligde önemli karşılaşmaların oynanacağı görülüyor. Özellikle Türkiye Süper Lig, La Liga, Serie A ve İngiltere Federasyon Kupası maçları günün en çok merak edilen karşılaşmaları arasında yer alıyor.

“Bugün hangi maçlar var?”, “Bu akşam hangi maçlar oynanacak?” ve “16 Şubat 2026 maç programı” gibi aramalar yapan futbolseverler için tüm karşılaşmaları saatleriyle birlikte derledik.

16 ŞUBAT 2026 GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

Saat Maç Lig 13:30 Shamakhi FK - Turan Tovuz Azerbaycan Premier Lig 16:00 Kabala - Sabah Azerbaycan Premier Lig 18:00 AL Ittihad - Smouha SC Mısır Premier Lig 18:00 Modern Sport Club - Kahrabaa Ismailia Mısır Premier Lig 19:00 Atromitos - Panseraikos Yunanistan Süper Lig 20:00 Kasımpaşa - F. Karagümrük Türkiye Süper Ligi 20:00 Zelezniçar - FK Rudar Prijedor Bosna Hersek Premier Lig 21:00 Sonderjyske - Silkeborg Danimarka Süper Ligi 21:00 Enppi Club - N. Bank Egypt Mısır Premier Lig 22:30 Macclesfield - Brentford İngiltere Federasyon Kupası 22:45 Cagliari - Lecce İtalya Serie A 23:00 Girona - Barcelona İspanya La Liga 23:00 Coventry - Middlesbrough İngiltere Championship 23:15 Rio Ave - Moreirense Portekiz Premier Lig

GÜNÜN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI

16 Şubat 2026 maç programında özellikle Avrupa liglerindeki karşılaşmalar dikkat çekiyor. La Liga’da oynanacak Girona – Barcelona karşılaşması günün en merak edilen mücadelelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Türkiye’de ise Kasımpaşa – F. Karagümrük mücadelesi Süper Lig takipçilerinin odağında yer alıyor. İtalya Serie A’da Cagliari – Lecce karşılaşması da günün önemli maçlarından biri.

İngiltere Federasyon Kupası’nda Macclesfield – Brentford mücadelesi futbolseverlerin dikkatini çeken bir diğer karşılaşma olarak öne çıkıyor.

BUGÜN FUTBOL GÜNDEMİ

Avrupa ve farklı kıtalardaki liglerde oynanan karşılaşmalar, futbol takviminde yoğun bir gün yaşanmasına neden oluyor. Özellikle akşam saatlerinde başlayan maçlar, futbolseverler için heyecanlı bir program oluşturuyor.

16 Şubat 2026 bugün hangi maçlar var?

Bugün Türkiye Süper Lig, La Liga, Serie A, İngiltere Federasyon Kupası ve diğer liglerde birçok futbol karşılaşması oynanacak.

Bu akşam Süper Lig’de hangi maç var?

Türkiye Süper Ligi’nde bugün Kasımpaşa ile F. Karagümrük karşı karşıya gelecek.

Barcelona bugün maç yapıyor mu?

Evet. Barcelona bugün La Liga’da Girona ile karşılaşacak.

Bugün Serie A’da hangi maç var?

İtalya Serie A’da Cagliari ile Lecce karşı karşıya gelecek.

16 Şubat 2026 futbol takvimi, farklı liglerden birçok önemli karşılaşmaya sahne oluyor. Günün maç programı incelendiğinde özellikle akşam saatlerinde futbol heyecanının artacağı görülüyor.

Futbolseverler için zengin bir maç takvimi sunan bu program, gün boyunca spor gündeminin hareketli geçeceğini gösteriyor.