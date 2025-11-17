Bugün Hangi Maçlar Var? 17 Kasım 2025 Pazartesi Futbol Maç Programı

Futbolseverler için yoğun ve heyecanlı bir gün başlıyor. 17 Kasım 2025 Pazartesi günü; Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nden uluslararası hazırlık maçlarına, U21 karşılaşmalarından lig mücadelelerine kadar birçok önemli maç sahne alıyor. Günün tüm maçlarını tek bir listede topladık. Aşağıdaki programda saatlere göre sıralanmış karşılaşmaları kolayca inceleyebilir ve günün futbol akışını anlık olarak takip edebilirsiniz.

17 KASIM 2025 PAZARTESİ GÜNÜN FUTBOL MAÇLARI

AFC Şampiyonlar Ligi (Kadınlar) – Grup B

14:00 – Wuhan Jianghan Uni. (K) vs Nasaf (K)

İngiltere Profesyonel Gelişim Ligi

16:00 – Watford U21 vs Bristol City U21

U20 Hazırlık Maçları

17:00 – Almanya U20 vs İtalya U20

U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

17:30 – Kazakistan U21 vs Moldova U21

Cezayir 1. Lig

18:00 – ES Mostaganem vs USM Alger

Nijerya Premier Ligi

18:00 – Barau vs Eng. Rangers

Rusya Ulusal Ligi

19:30 – Spartak Kostroma vs Rodina Moscow

Uluslararası Hazırlık Maçları

20:00 – Finlandiya vs Andorra

Portekiz U23 Şampiyonası – 1. Aşama, Güney Grubu

20:00 – Estoril Praia U23 vs Portimonense U23

İngiltere U21 Premier Lig Kupası

22:00 – Bromley U21 vs Norwich City U21

İspanya 2. Lig

22:30 – Cultural Leonesa vs Malaga

İtalya Serie C

22:30 – Pergolettese vs AS Giana E.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

22:45 – Kuzey İrlanda vs Lüksemburg

İngiltere Güney Ligi – Güney Grubu

22:45 – Bracknell Town vs Hav. Waterloo

İngiltere Güney Ligi – Merkez Grubu

22:45 – Barwell vs Stratford

İskoçya Challenge Kupası

22:45 – Montrose vs Hibernian B

Arjantin Primera LPF – Kapanış

23:00 – Barracas vs CA Huracan

Bugün hangi maçlar var?

17 Kasım 2025 Pazartesi günü; Dünya Kupası Avrupa Elemeleri, U21 ve U20 hazırlık maçları, çeşitli Avrupa ligleri ve uluslararası karşılaşmalar oynanmaktadır. Gün boyunca 14:00’ten 23:00’e kadar birçok mücadele sahne alacaktır.

Günün en önemli maçları hangileri?

Günün öne çıkan karşılaşmaları arasında Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynanan Almanya – Slovakya, Hollanda – Litvanya ve Karadağ – Hırvatistan maçları dikkat çekmektedir.

Uluslararası hazırlık maçları bugün saat kaçta?

Finlandiya – Andorra mücadelesi bugün saat 20:00’de başlayacaktır.

U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde bugün maç var mı?

Evet. Kazakistan U21 – Moldova U21 (17:30) ve Fransa U21 – Faroe A. U21 (23:00) maçları bugün oynanacaktır.

17 Kasım 2025 Pazartesi futbol programı oldukça zengin bir takvime sahip. Farklı liglerden ve uluslararası turnuvalardan birçok maç, gün boyunca heyecanı canlı tutuyor. Takip etmek istediğiniz karşılaşmalar için yukarıdaki saatlere göz atabilir ve futbol keyfini kesintisiz yaşayabilirsiniz.