Bugün Hangi Maçlar Var? 17 Kasım 2025 Pazartesi Futbol Maç Programı
Bugün birçok ligde, bazı ülkelerin alt ligleri ve Dünya Kupası Avrupa Eleme maçları oynanacak. Türkiye'nin bugün maçı var mı? Tüm detaylar ve günün futbol maçları fikstürü haberimizde.
Futbolseverler için yoğun ve heyecanlı bir gün başlıyor. 17 Kasım 2025 Pazartesi günü; Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nden uluslararası hazırlık maçlarına, U21 karşılaşmalarından lig mücadelelerine kadar birçok önemli maç sahne alıyor. Günün tüm maçlarını tek bir listede topladık. Aşağıdaki programda saatlere göre sıralanmış karşılaşmaları kolayca inceleyebilir ve günün futbol akışını anlık olarak takip edebilirsiniz.
17 KASIM 2025 PAZARTESİ GÜNÜN FUTBOL MAÇLARI
AFC Şampiyonlar Ligi (Kadınlar) – Grup B
- 14:00 – Wuhan Jianghan Uni. (K) vs Nasaf (K)
İngiltere Profesyonel Gelişim Ligi
- 16:00 – Watford U21 vs Bristol City U21
- 16:00 – Crewe Alexandra U21 vs Huddersfield T. U21
U20 Hazırlık Maçları
- 17:00 – Almanya U20 vs İtalya U20
- 20:30 – Portekiz U20 vs Romanya U20
U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
- 17:30 – Kazakistan U21 vs Moldova U21
- 23:00 – Fransa U21 vs Faroe A. U21
Cezayir 1. Lig
- 18:00 – ES Mostaganem vs USM Alger
Nijerya Premier Ligi
- 18:00 – Barau vs Eng. Rangers
Rusya Ulusal Ligi
- 19:30 – Spartak Kostroma vs Rodina Moscow
Uluslararası Hazırlık Maçları
- 20:00 – Finlandiya vs Andorra
Portekiz U23 Şampiyonası – 1. Aşama, Güney Grubu
- 20:00 – Estoril Praia U23 vs Portimonense U23
İngiltere U21 Premier Lig Kupası
- 22:00 – Bromley U21 vs Norwich City U21
İspanya 2. Lig
- 22:30 – Cultural Leonesa vs Malaga
İtalya Serie C
- 22:30 – Pergolettese vs AS Giana E.
- 22:30 – Foggia vs Cavese 1919
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
- 22:45 – Kuzey İrlanda vs Lüksemburg
- 22:45 – Karadağ vs Hırvatistan
- 22:45 – Çekya vs Cebelitarık
- 22:45 – Malta vs Polonya
- 22:45 – Hollanda vs Litvanya
- 22:45 – Almanya vs Slovakya
İngiltere Güney Ligi – Güney Grubu
- 22:45 – Bracknell Town vs Hav. Waterloo
İngiltere Güney Ligi – Merkez Grubu
- 22:45 – Barwell vs Stratford
İskoçya Challenge Kupası
- 22:45 – Montrose vs Hibernian B
Arjantin Primera LPF – Kapanış
- 23:00 – Barracas vs CA Huracan
- 23:00 – Belgrano vs Union Santa Fe
- 23:00 – Def. Justicia vs Ind. Mendoza
Bugün hangi maçlar var?
17 Kasım 2025 Pazartesi günü; Dünya Kupası Avrupa Elemeleri, U21 ve U20 hazırlık maçları, çeşitli Avrupa ligleri ve uluslararası karşılaşmalar oynanmaktadır. Gün boyunca 14:00’ten 23:00’e kadar birçok mücadele sahne alacaktır.
Günün en önemli maçları hangileri?
Günün öne çıkan karşılaşmaları arasında Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynanan Almanya – Slovakya, Hollanda – Litvanya ve Karadağ – Hırvatistan maçları dikkat çekmektedir.
Uluslararası hazırlık maçları bugün saat kaçta?
Finlandiya – Andorra mücadelesi bugün saat 20:00’de başlayacaktır.
U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde bugün maç var mı?
Evet. Kazakistan U21 – Moldova U21 (17:30) ve Fransa U21 – Faroe A. U21 (23:00) maçları bugün oynanacaktır.
17 Kasım 2025 Pazartesi futbol programı oldukça zengin bir takvime sahip. Farklı liglerden ve uluslararası turnuvalardan birçok maç, gün boyunca heyecanı canlı tutuyor. Takip etmek istediğiniz karşılaşmalar için yukarıdaki saatlere göz atabilir ve futbol keyfini kesintisiz yaşayabilirsiniz.