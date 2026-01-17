Bugün Hangi Maçlar Var? 17 Ocak 2026 Cumartesi Günün Öne Çıkan Futbol Maçları

Futbolseverlerin gözü bugün hem Türkiye liglerinde hem de Avrupa’nın dev liglerinde oynanacak karşılaşmalara çevrildi. “Bugün hangi maçlar var?”, “Galatasaray maçı bugün mü?” ve “Maçlar hangi kanalda, saat kaçta?” soruları 17 Ocak 2026 Cumartesi günü en çok aranan konuları arasında yer alıyor. İşte Süper Lig, 1. Lig ve Avrupa liglerinde günün eksiksiz maç programı.

TÜRKİYE SÜPER LİGİ – BUGÜN OYNANACAK MAÇLAR

Saat Maç 17:00 Başakşehir – Fatih Karagümrük 20:00 Galatasaray – Gaziantep

Galatasaray Maçı Bugün Mü, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Galatasaray, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 20:00’de Gaziantep ile karşı karşıya geliyor. Bu kritik Süper Lig mücadelesi beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE 1. LİG – GÜNÜN MAÇLARI

Saat Maç 15:30 Bandırmaspor – Pendikspor 19:00 Esenler Erokspor – Vanspor FK

İNGİLTERE PREMİER LİG – BUGÜN

Saat Maç 15:30 Manchester United – Manchester City 18:00 Tottenham – West Ham 18:00 Liverpool – Burnley 18:00 Chelsea – Brentford 18:00 Leeds United – Fulham 18:00 Sunderland – Crystal Palace 20:30 Nottingham Forest – Arsenal

İSPANYA LA LİGA – BUGÜN

Saat Maç 16:00 Real Madrid – Levante 18:15 Mallorca – Athletic Bilbao 20:30 Osasuna – Real Oviedo 23:00 Real Betis – Villarreal

ALMANYA BUNDESLİGA – BUGÜN

Saat Maç 17:30 Borussia Dortmund – St. Pauli 17:30 Hoffenheim – Bayer Leverkusen 17:30 Hamburg – Borussia Mönchengladbach 17:30 Köln – Mainz 17:30 Wolfsburg – Heidenheim 20:30 RB Leipzig – Bayern Münih

İTALYA SERİE A – BUGÜN

Saat Maç 17:00 Udinese – Inter 20:00 Napoli – Sassuolo 22:45 Cagliari – Juventus

FRANSA LİGUE 1 – BUGÜN

Saat Maç 19:00 RC Lens – Auxerre 21:00 Toulouse – Nice 23:05 Angers – Marsilya

HOLLANDA EREDİVİSİE – BUGÜN

Saat Maç 18:30 Ajax – Go Ahead Eagles 20:45 Zwolle – AZ Alkmaar 22:00 Excelsior – Telstar 23:00 NAC Breda – NEC Nijmegen

BELÇİKA PRO LİG – BUGÜN

Saat Maç 18:00 Zulte Waregem – KRC Genk 20:15 Westerlo – Cercle Brugge 22:45 Union SG – Mechelen

PORTEKİZ PREMİER LİG – BUGÜN

Saat Maç 18:30 Gil Vicente – Nacional Madeira 21:00 Alverca – Moreirense 21:00 AVS Futebol SAD – Arouca 23:30 Rio Ave – Benfica

17 Ocak 2026 Cumartesi günü Süper Lig, 1. Lig ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde çok sayıda önemli karşılaşma oynanıyor.

Evet. Galatasaray bugün saat 20:00'de Gaziantep ile karşı karşıya geliyor.

Galatasaray – Gaziantep maçı beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Real Madrid – Levante maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Madrid ile Levante arasındaki karşılaşma, bugün saat 16:00’da başlayacak ve futbolseverler tarafından canlı olarak takip edilebilecek. Real Madrid – Levante maçı, Türkiye’de S Sport 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

17 Ocak 2026 Cumartesi günü futbolseverleri Türkiye ligleri ve Avrupa’da dolu dolu bir maç programı bekliyor. Özellikle Süper Lig’de oynanacak Galatasaray maçı, günün en çok takip edilen karşılaşmaları arasında öne çıkıyor. Maç saatleri ve yayın bilgilerini takip ederek futbol keyfini kaçırmamak mümkün.