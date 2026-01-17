Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bugün Hangi Maçlar Var? 17 Ocak 2026 Cumartesi Günün Öne Çıkan Futbol Maçları

Bugün hangi maçlar var, 17 Ocak 2026 Cumartesi futbol programında hangi karşılaşmalar öne çıkıyor? Galatasaray maçı bugün mü, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Süper Lig, 1. Lig ve Avrupa liglerinde günün maçları futbolseverler için hangi saatlerde başlıyor? Günün öne çıkan maçları haberimizde.

BirBilgi
  • 17.01.2026 10:04
  • Giriş: 17.01.2026 10:04
  • Güncelleme: 17.01.2026 10:10
Kaynak: Haber Merkezi
Bugün Hangi Maçlar Var? 17 Ocak 2026 Cumartesi Günün Öne Çıkan Futbol Maçları

Futbolseverlerin gözü bugün hem Türkiye liglerinde hem de Avrupa’nın dev liglerinde oynanacak karşılaşmalara çevrildi. “Bugün hangi maçlar var?”, “Galatasaray maçı bugün mü?” ve “Maçlar hangi kanalda, saat kaçta?” soruları 17 Ocak 2026 Cumartesi günü en çok aranan konuları arasında yer alıyor. İşte Süper Lig, 1. Lig ve Avrupa liglerinde günün eksiksiz maç programı.

TÜRKİYE SÜPER LİGİ – BUGÜN OYNANACAK MAÇLAR

SaatMaç
17:00Başakşehir – Fatih Karagümrük
20:00Galatasaray – Gaziantep

Galatasaray Maçı Bugün Mü, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Galatasaray, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 20:00’de Gaziantep ile karşı karşıya geliyor. Bu kritik Süper Lig mücadelesi beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE 1. LİG – GÜNÜN MAÇLARI

SaatMaç
15:30Bandırmaspor – Pendikspor
19:00Esenler Erokspor – Vanspor FK

İNGİLTERE PREMİER LİG – BUGÜN

SaatMaç
15:30Manchester United – Manchester City
18:00Tottenham – West Ham
18:00Liverpool – Burnley
18:00Chelsea – Brentford
18:00Leeds United – Fulham
18:00Sunderland – Crystal Palace
20:30Nottingham Forest – Arsenal

İSPANYA LA LİGA – BUGÜN

SaatMaç
16:00Real Madrid – Levante
18:15Mallorca – Athletic Bilbao
20:30Osasuna – Real Oviedo
23:00Real Betis – Villarreal

ALMANYA BUNDESLİGA – BUGÜN

SaatMaç
17:30Borussia Dortmund – St. Pauli
17:30Hoffenheim – Bayer Leverkusen
17:30Hamburg – Borussia Mönchengladbach
17:30Köln – Mainz
17:30Wolfsburg – Heidenheim
20:30RB Leipzig – Bayern Münih

İTALYA SERİE A – BUGÜN

SaatMaç
17:00Udinese – Inter
20:00Napoli – Sassuolo
22:45Cagliari – Juventus

FRANSA LİGUE 1 – BUGÜN

SaatMaç
19:00RC Lens – Auxerre
21:00Toulouse – Nice
23:05Angers – Marsilya

HOLLANDA EREDİVİSİE – BUGÜN

SaatMaç
18:30Ajax – Go Ahead Eagles
20:45Zwolle – AZ Alkmaar
22:00Excelsior – Telstar
23:00NAC Breda – NEC Nijmegen

BELÇİKA PRO LİG – BUGÜN

SaatMaç
18:00Zulte Waregem – KRC Genk
20:15Westerlo – Cercle Brugge
22:45Union SG – Mechelen

PORTEKİZ PREMİER LİG – BUGÜN

SaatMaç
18:30Gil Vicente – Nacional Madeira
21:00Alverca – Moreirense
21:00AVS Futebol SAD – Arouca
23:30Rio Ave – Benfica

Bugün hangi maçlar var?

17 Ocak 2026 Cumartesi günü Süper Lig, 1. Lig ve Avrupa’nın önde gelen liglerinde çok sayıda önemli karşılaşma oynanıyor.

Galatasaray maçı bugün mü?

Evet. Galatasaray bugün saat 20:00’de Gaziantep ile karşı karşıya geliyor.

Galatasaray maçı hangi kanalda?

Galatasaray – Gaziantep maçı beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Real Madrid – Levante maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Madrid ile Levante arasındaki karşılaşma, bugün saat 16:00’da başlayacak ve futbolseverler tarafından canlı olarak takip edilebilecek. Real Madrid – Levante maçı, Türkiye’de S Sport 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

17 Ocak 2026 Cumartesi günü futbolseverleri Türkiye ligleri ve Avrupa’da dolu dolu bir maç programı bekliyor. Özellikle Süper Lig’de oynanacak Galatasaray maçı, günün en çok takip edilen karşılaşmaları arasında öne çıkıyor. Maç saatleri ve yayın bilgilerini takip ederek futbol keyfini kaçırmamak mümkün.

BirGün'e Abone Ol