Bugün Hangi Maçlar Var? 17 Ocak 2026 Cumartesi Günün Öne Çıkan Futbol Maçları

Bugün hangi maçlar var, 17 Ocak 2026 Cumartesi futbol programında hangi karşılaşmalar öne çıkıyor? Galatasaray maçı bugün mü, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Süper Lig, 1. Lig ve Avrupa liglerinde günün maçları futbolseverler için hangi saatlerde başlıyor? Günün öne çıkan maçları haberimizde.
- Giriş: 17.01.2026 10:04
- Güncelleme: 17.01.2026 10:10
Kaynak: Haber Merkezi
Futbolseverlerin gözü bugün hem Türkiye liglerinde hem de Avrupa’nın dev liglerinde oynanacak karşılaşmalara çevrildi. “Bugün hangi maçlar var?”, “Galatasaray maçı bugün mü?” ve “Maçlar hangi kanalda, saat kaçta?” soruları 17 Ocak 2026 Cumartesi günü en çok aranan konuları arasında yer alıyor. İşte Süper Lig, 1. Lig ve Avrupa liglerinde günün eksiksiz maç programı.
TÜRKİYE SÜPER LİGİ – BUGÜN OYNANACAK MAÇLAR
|Saat
|Maç
|17:00
|Başakşehir – Fatih Karagümrük
|20:00
|Galatasaray – Gaziantep
Galatasaray Maçı Bugün Mü, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
Galatasaray, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 20:00’de Gaziantep ile karşı karşıya geliyor. Bu kritik Süper Lig mücadelesi beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.
TÜRKİYE 1. LİG – GÜNÜN MAÇLARI
|Saat
|Maç
|15:30
|Bandırmaspor – Pendikspor
|19:00
|Esenler Erokspor – Vanspor FK
İNGİLTERE PREMİER LİG – BUGÜN
|Saat
|Maç
|15:30
|Manchester United – Manchester City
|18:00
|Tottenham – West Ham
|18:00
|Liverpool – Burnley
|18:00
|Chelsea – Brentford
|18:00
|Leeds United – Fulham
|18:00
|Sunderland – Crystal Palace
|20:30
|Nottingham Forest – Arsenal
İSPANYA LA LİGA – BUGÜN
|Saat
|Maç
|16:00
|Real Madrid – Levante
|18:15
|Mallorca – Athletic Bilbao
|20:30
|Osasuna – Real Oviedo
|23:00
|Real Betis – Villarreal
ALMANYA BUNDESLİGA – BUGÜN
|Saat
|Maç
|17:30
|Borussia Dortmund – St. Pauli
|17:30
|Hoffenheim – Bayer Leverkusen
|17:30
|Hamburg – Borussia Mönchengladbach
|17:30
|Köln – Mainz
|17:30
|Wolfsburg – Heidenheim
|20:30
|RB Leipzig – Bayern Münih
İTALYA SERİE A – BUGÜN
|Saat
|Maç
|17:00
|Udinese – Inter
|20:00
|Napoli – Sassuolo
|22:45
|Cagliari – Juventus
FRANSA LİGUE 1 – BUGÜN
|Saat
|Maç
|19:00
|RC Lens – Auxerre
|21:00
|Toulouse – Nice
|23:05
|Angers – Marsilya
HOLLANDA EREDİVİSİE – BUGÜN
|Saat
|Maç
|18:30
|Ajax – Go Ahead Eagles
|20:45
|Zwolle – AZ Alkmaar
|22:00
|Excelsior – Telstar
|23:00
|NAC Breda – NEC Nijmegen
BELÇİKA PRO LİG – BUGÜN
|Saat
|Maç
|18:00
|Zulte Waregem – KRC Genk
|20:15
|Westerlo – Cercle Brugge
|22:45
|Union SG – Mechelen
PORTEKİZ PREMİER LİG – BUGÜN
|Saat
|Maç
|18:30
|Gil Vicente – Nacional Madeira
|21:00
|Alverca – Moreirense
|21:00
|AVS Futebol SAD – Arouca
|23:30
|Rio Ave – Benfica
Bugün hangi maçlar var?
17 Ocak 2026 Cumartesi günü Süper Lig, 1. Lig ve Avrupa’nın önde gelen liglerinde çok sayıda önemli karşılaşma oynanıyor.
Galatasaray maçı bugün mü?
Evet. Galatasaray bugün saat 20:00’de Gaziantep ile karşı karşıya geliyor.
Galatasaray maçı hangi kanalda?
Galatasaray – Gaziantep maçı beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.
Real Madrid – Levante maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Real Madrid ile Levante arasındaki karşılaşma, bugün saat 16:00’da başlayacak ve futbolseverler tarafından canlı olarak takip edilebilecek. Real Madrid – Levante maçı, Türkiye’de S Sport 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.
17 Ocak 2026 Cumartesi günü futbolseverleri Türkiye ligleri ve Avrupa’da dolu dolu bir maç programı bekliyor. Özellikle Süper Lig’de oynanacak Galatasaray maçı, günün en çok takip edilen karşılaşmaları arasında öne çıkıyor. Maç saatleri ve yayın bilgilerini takip ederek futbol keyfini kaçırmamak mümkün.