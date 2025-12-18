BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? | 18 Aralık 2025 Günün Futbol Maçları
Bugün futbolseverler için hangi karşılaşmalar oynanaca? Galatasaray'ın maçı bugün mü saat kaçta ve karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? Samsunspor'un maçı saat kaçta, rakibi kim? Fenerbahçe'nin bugün maçı var mı? Tüm yanıtlar haberimizde?
18 Aralık 2025 Çarşamba gününün futbol programı belli oldu. Türkiye Kupası, Avrupa kupaları ve Afrika Uluslar Kupası derken bugün sahalarda tam anlamıyla yoğun bir maç trafiği yaşanacak. Özellikle taraftarların Google’da en çok aradığı sorular olan “galatasaray'ın maçı bugün mü saat kaçta?” ve “Samsunspor'un maçı saat kaçta?” yanıt buldu. Bugünün tüm maçlarını saat saat derledik.
TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI
|Saat
|Maç
|17:30
|Gençlerbirliği - Bodrum FK
|20:30
|Galatasaray - Başakşehir
Galatasaray'ın maçı bugün mü saat kaçta? Evet, Galatasaray bugün sahaya çıkıyor. Türkiye Kupası karşılaşması saat 20:30'da oynanacak.
HOLLANDA KUPASI
|Saat
|Maç
|20:45
|Spakenburg - Twente
|22:00
|HSC 21 - Waalwijk
|22:00
|Volendam - SC Genemuiden
|22:00
|ZSV Sportlust 46 - De Treffers
|23:00
|Willem II - S. Rotterdam
İSPANYA KRAL KUPASI
|Saat
|Maç
|21:00
|Ourense - Ath Bilbao
|21:00
|Burgos - Getafe
|23:00
|Murcia - Real Betis
PORTEKİZ KUPASI
|Saat
|Maç
|21:45
|Santa Clara - Sporting CP
|23:45
|Porto - Famalicao
UEFA KONFERANS LİGİ
|Saat
|Karşılaşma
|23:00
|AEK Larnaka - FK Shkendija
|23:00
|Zrinjski Mostar - Rapid Wien
|23:00
|Sigma Olomouc - Lech Poznan
|23:00
|S. Bratislava - BK Hacken
|23:00
|Strasbourg - Breidablik
|23:00
|Dinamo Kiev - Noah
|23:00
|Shakhtar D. - Rijeka
|23:00
|Lausanne - Fiorentina
|23:00
|Crystal Palace - Kuopion
|23:00
|Aek - Un. Craiova
|23:00
|NK Celje - Shelbourne
|23:00
|Sparta Prag - Aberdeen
|23:00
|Vallecano - KF Drita
|23:00
|L. Varşova - Lincoln Red
|23:00
|AZ Alkmaar - J. Bialystok
|23:00
|Omonia - Rakow C.
|23:00
|Mainz - Samsunspor
|23:00
|Shamrock R. - Hamrun Spartans
Samsunspor'un maçı saat kaçta? Samsunspor bugün UEFA Konferans Ligi’nde saat 23:00'te Mainz deplasmanına çıkıyor.
Galatasaray'ın maçı bugün mü saat kaçta?
Galatasaray bugün Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile karşılaşıyor. Maç saat 20:30'da ve ATV'de canlı olarak yayınlanacak.
Samsunspor'un maçı saat kaçta?
Samsunspor’un UEFA Konferans Ligi karşılaşması bugün 23:00’te başlıyor ve TRT 1'de canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe'nin UEFA maçı var mı?
UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta maçlar oynanmıyor. Sadece Konferans Ligi maçları var.
Bugün toplam kaç maç var?
Türkiye Kupası, Hollanda Kupası, İspanya Kral Kupası, Portekiz Kupası, UEFA Konferans Ligi ve Afrika Uluslar Kupası kapsamında gün boyunca çok sayıda karşılaşma oynanacak.
18 Aralık 2025 futbol takvimi hem ulusal hem uluslararası arenada yoğun bir maç günü sunuyor. Galatasaray’ın 20:30’daki Türkiye Kupası mücadelesi ve Samsunspor’un 23:00’teki Konferans Ligi karşılaşması günün öne çıkan iki büyük randevusu olarak dikkat çekiyor.