BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? | 18 Aralık 2025 Günün Futbol Maçları

18 Aralık 2025 Çarşamba gününün futbol programı belli oldu. Türkiye Kupası, Avrupa kupaları ve Afrika Uluslar Kupası derken bugün sahalarda tam anlamıyla yoğun bir maç trafiği yaşanacak. Özellikle taraftarların Google’da en çok aradığı sorular olan “galatasaray'ın maçı bugün mü saat kaçta?” ve “Samsunspor'un maçı saat kaçta?” yanıt buldu. Bugünün tüm maçlarını saat saat derledik.

TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI

Saat Maç 17:30 Gençlerbirliği - Bodrum FK 20:30 Galatasaray - Başakşehir

Galatasaray'ın maçı bugün mü saat kaçta? Evet, Galatasaray bugün sahaya çıkıyor. Türkiye Kupası karşılaşması saat 20:30'da oynanacak.

HOLLANDA KUPASI

Saat Maç 20:45 Spakenburg - Twente 22:00 HSC 21 - Waalwijk 22:00 Volendam - SC Genemuiden 22:00 ZSV Sportlust 46 - De Treffers 23:00 Willem II - S. Rotterdam

İSPANYA KRAL KUPASI

Saat Maç 21:00 Ourense - Ath Bilbao 21:00 Burgos - Getafe 23:00 Murcia - Real Betis

PORTEKİZ KUPASI

Saat Maç 21:45 Santa Clara - Sporting CP 23:45 Porto - Famalicao

UEFA KONFERANS LİGİ

Saat Karşılaşma 23:00 AEK Larnaka - FK Shkendija 23:00 Zrinjski Mostar - Rapid Wien 23:00 Sigma Olomouc - Lech Poznan 23:00 S. Bratislava - BK Hacken 23:00 Strasbourg - Breidablik 23:00 Dinamo Kiev - Noah 23:00 Shakhtar D. - Rijeka 23:00 Lausanne - Fiorentina 23:00 Crystal Palace - Kuopion 23:00 Aek - Un. Craiova 23:00 NK Celje - Shelbourne 23:00 Sparta Prag - Aberdeen 23:00 Vallecano - KF Drita 23:00 L. Varşova - Lincoln Red 23:00 AZ Alkmaar - J. Bialystok 23:00 Omonia - Rakow C. 23:00 Mainz - Samsunspor 23:00 Shamrock R. - Hamrun Spartans

Samsunspor'un maçı saat kaçta? Samsunspor bugün UEFA Konferans Ligi'nde saat 23:00'te Mainz deplasmanına çıkıyor.

Galatasaray bugün Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile karşılaşıyor. Maç saat 20:30'da ve ATV'de canlı olarak yayınlanacak.

Samsunspor’un UEFA Konferans Ligi karşılaşması bugün 23:00’te başlıyor ve TRT 1'de canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe'nin UEFA maçı var mı?

UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta maçlar oynanmıyor. Sadece Konferans Ligi maçları var.

Bugün toplam kaç maç var?

Türkiye Kupası, Hollanda Kupası, İspanya Kral Kupası, Portekiz Kupası, UEFA Konferans Ligi ve Afrika Uluslar Kupası kapsamında gün boyunca çok sayıda karşılaşma oynanacak.

18 Aralık 2025 futbol takvimi hem ulusal hem uluslararası arenada yoğun bir maç günü sunuyor. Galatasaray’ın 20:30’daki Türkiye Kupası mücadelesi ve Samsunspor’un 23:00’teki Konferans Ligi karşılaşması günün öne çıkan iki büyük randevusu olarak dikkat çekiyor.