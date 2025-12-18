Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? | 18 Aralık 2025 Günün Futbol Maçları

Bugün futbolseverler için hangi karşılaşmalar oynanaca? Galatasaray'ın maçı bugün mü saat kaçta ve karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? Samsunspor'un maçı saat kaçta, rakibi kim? Fenerbahçe'nin bugün maçı var mı? Tüm yanıtlar haberimizde?

BirBilgi
  • 18.12.2025 10:05
  • Giriş: 18.12.2025 10:05
  • Güncelleme: 18.12.2025 10:05
Kaynak: Haber Merkezi
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? | 18 Aralık 2025 Günün Futbol Maçları

18 Aralık 2025 Çarşamba gününün futbol programı belli oldu. Türkiye Kupası, Avrupa kupaları ve Afrika Uluslar Kupası derken bugün sahalarda tam anlamıyla yoğun bir maç trafiği yaşanacak. Özellikle taraftarların Google’da en çok aradığı sorular olan “galatasaray'ın maçı bugün mü saat kaçta?” ve “Samsunspor'un maçı saat kaçta?” yanıt buldu. Bugünün tüm maçlarını saat saat derledik.

TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI

SaatMaç
17:30Gençlerbirliği - Bodrum FK
20:30Galatasaray - Başakşehir

Galatasaray'ın maçı bugün mü saat kaçta? Evet, Galatasaray bugün sahaya çıkıyor. Türkiye Kupası karşılaşması saat 20:30'da oynanacak.

HOLLANDA KUPASI

SaatMaç
20:45Spakenburg - Twente
22:00HSC 21 - Waalwijk
22:00Volendam - SC Genemuiden
22:00ZSV Sportlust 46 - De Treffers
23:00Willem II - S. Rotterdam

İSPANYA KRAL KUPASI

SaatMaç
21:00Ourense - Ath Bilbao
21:00Burgos - Getafe
23:00Murcia - Real Betis

PORTEKİZ KUPASI

SaatMaç
21:45Santa Clara - Sporting CP
23:45Porto - Famalicao

UEFA KONFERANS LİGİ

SaatKarşılaşma
23:00AEK Larnaka - FK Shkendija
23:00Zrinjski Mostar - Rapid Wien
23:00Sigma Olomouc - Lech Poznan
23:00S. Bratislava - BK Hacken
23:00Strasbourg - Breidablik
23:00Dinamo Kiev - Noah
23:00Shakhtar D. - Rijeka
23:00Lausanne - Fiorentina
23:00Crystal Palace - Kuopion
23:00Aek - Un. Craiova
23:00NK Celje - Shelbourne
23:00Sparta Prag - Aberdeen
23:00Vallecano - KF Drita
23:00L. Varşova - Lincoln Red
23:00AZ Alkmaar - J. Bialystok
23:00Omonia - Rakow C.
23:00Mainz - Samsunspor
23:00Shamrock R. - Hamrun Spartans

Samsunspor'un maçı saat kaçta? Samsunspor bugün UEFA Konferans Ligi’nde saat 23:00'te Mainz deplasmanına çıkıyor.

Galatasaray'ın maçı bugün mü saat kaçta?

Galatasaray bugün Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile karşılaşıyor. Maç saat 20:30'da ve ATV'de canlı olarak yayınlanacak.

Samsunspor'un maçı saat kaçta?

Samsunspor’un UEFA Konferans Ligi karşılaşması bugün 23:00’te başlıyor ve TRT 1'de canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe'nin UEFA maçı var mı?

UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta maçlar oynanmıyor. Sadece Konferans Ligi maçları var.

Bugün toplam kaç maç var?

Türkiye Kupası, Hollanda Kupası, İspanya Kral Kupası, Portekiz Kupası, UEFA Konferans Ligi ve Afrika Uluslar Kupası kapsamında gün boyunca çok sayıda karşılaşma oynanacak.

18 Aralık 2025 futbol takvimi hem ulusal hem uluslararası arenada yoğun bir maç günü sunuyor. Galatasaray’ın 20:30’daki Türkiye Kupası mücadelesi ve Samsunspor’un 23:00’teki Konferans Ligi karşılaşması günün öne çıkan iki büyük randevusu olarak dikkat çekiyor.

BirGün'e Abone Ol