BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 18 Kasım 2025 Salı Günün Maçları ve Saatleri

Bugün Avrupa ve Afrika elemelerinde hangi maçlar var? Türkiye İspanya maçı bugün mü, saat kaçta ve hangi kanalda? 18 Kasım 2025 salı gününe ait maç programı haberimizde.

  • 18.11.2025 13:14
  • Giriş: 18.11.2025 13:14
  • Güncelleme: 18.11.2025 13:14
Kaynak: Haber Merkezi
Futbolseverler için heyecan dolu bir gün başlıyor! Bugünkü maçlar ne zaman, Bugün kimin maçı var ve Bugün maç kaçta soruları 18 Kasım 2025 Salı sabahından itibaren yoğun şekilde araştırılıyor. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri, Uluslararası Hazırlık Maçları, AFC Asya Kupası Elemeleri ve Afrika’dan önemli karşılaşmalar, gün boyunca ekranlarda olacak. Özellikle Bugün hangi maç var Türkiye ve Bugün maç var mı sorularına yanıt arayan futbol tutkunları için tüm günün fikstürünü saat saat derledik.

Bugünkü canlı maçlar arasında Japonya, Güney Kore, İspanya, Türkiye, Fenerbahçe oyuncularının forma giydiği milli takımlar ve Afrika temsilcilerinin mücadelesi dikkat çekiyor. Ayrıca akşam saatlerinde başlayacak olan İspanya - Türkiye karşılaşması, futbolseverler tarafından “Bugün kimin maçı var, hangi kanalda” sorusuyla birlikte merak ediliyor.

BUGÜNKÜ MAÇLAR TÜRKİYE VE AVRUPA – 18 KASIM 2025 SALI

İşte bugün Avrupa ve Türkiye’de oynanacak resmi karşılaşmaların saat saat listesi:

SaatKarşılaşmaLig / Organizasyon
13:15Japonya - BolivyaUluslararası Hazırlık Maçı
13:15Sri Lanka - TaylandAFC Asya Kupası Elemeleri
13:30Maldivler - FilipinlerAFC Asya Kupası Elemeleri
14:00Güney Kore - GanaUluslararası Hazırlık Maçı
14:00Smorgon - Torpedo Belaz Z.Belarus Kupası
15:00Hong Kong - SingapurAFC Asya Kupası Elemeleri
15:15Brunei Darussalam - LübnanAFC Asya Kupası Elemeleri
16:00Nepal - MalezyaAFC Asya Kupası Elemeleri
16:45Türkmenistan - TayvanAFC Asya Kupası Elemeleri
17:00Lesotho - MalaviUluslararası Hazırlık Maçı
17:00Bangladeş - HindistanAFC Asya Kupası Elemeleri
17:30Yemen - BhutanAFC Asya Kupası Elemeleri
18:00Umman - Fildişi SahiliUluslararası Hazırlık Maçı
19:00Burkina Faso - BeninUluslararası Hazırlık Maçı
19:30Suudi Arabistan - CezayirUluslararası Hazırlık Maçı
20:00Faroe Adaları - KazakistanUluslararası Hazırlık Maçı
20:00G. Kıbrıs - EstonyaUluslararası Hazırlık Maçı
20:00Şili - PeruUluslararası Hazırlık Maçı
21:00Ürdün - MaliUluslararası Hazırlık Maçı
22:00Fas - UgandaUluslararası Hazırlık Maçı
22:30Brezilya - TunusUluslararası Hazırlık Maçı

DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ – BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

SaatMaçOrganizasyon
22:45Bulgaristan - GürcistanDünya Kupası Avrupa Elemeleri
22:45Galler - K. Makedonya Cum.Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
22:45İsveç - SlovenyaDünya Kupası Avrupa Elemeleri
22:45Romanya - San MarinoDünya Kupası Avrupa Elemeleri
22:45İspanya - TürkiyeDünya Kupası Avrupa Elemeleri
22:45İskoçya - DanimarkaDünya Kupası Avrupa Elemeleri
22:45Avusturya - Bosna HersekDünya Kupası Avrupa Elemeleri
22:45Kosova - İsviçreDünya Kupası Avrupa Elemeleri
22:45Belarus - YunanistanDünya Kupası Avrupa Elemeleri
22:45Belçika - LihtenştaynDünya Kupası Avrupa Elemeleri

Bugün Türkiye’nin maçı var mı? İspanya - Türkiye maçı hangi kanalda?

Evet, Türkiye bugün İspanya’ya konuk oluyor. Karşılaşma 22:45’te başlayacak. Maç TV 8 televizyonunda canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Brezilya - Tunus maçı hangi kanalda?

Brezilya - Tunus hazırlık karşılaşması saat 22.30'da TRT Spor'da yayınlanacak.

Bugünkü maçlar ne zaman başlıyor?

Günün ilk maçı Japonya - Bolivya karşılaşmasıyla 13:15’te başlıyor. Akşam ise Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ile heyecan zirveye çıkıyor.

Bugün Süper Lig’de maç var mı?

Bugün Süper Lig’de maç bulunmuyor. Ancak milli maçlar ve hazırlık karşılaşmaları yoğunlukta.

Bugün canlı maçlar nereden izlenir?

Uluslararası hazırlık maçlarının yayın bilgileri değişiklik gösterebilir. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ise genellikle ulusal kanallarda ve dijital platformlarda yer alır. Dünya Kupası Avrupa elemeleri Exxen uygulaması üzerinden canlı ve şifreli olarak izlenebilir. İspanya - Türkiye maçı ise TV 8'de canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

18 Kasım 2025 Salı günü futbol maratonu öğle saatlerinde başlıyor, gece yarısına kadar devam ediyor. Bugün kimin maçı var?, Bugün maç kaçta başlıyor ve Bugünkü maçlar ne zaman sorularının tüm yanıtları bu sayfada yer aldı. Yeni güncel maç programı için bizi takip etmeye devam edin.

