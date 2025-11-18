BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 18 Kasım 2025 Salı Günün Maçları ve Saatleri

Futbolseverler için heyecan dolu bir gün başlıyor! Bugünkü maçlar ne zaman, Bugün kimin maçı var ve Bugün maç kaçta soruları 18 Kasım 2025 Salı sabahından itibaren yoğun şekilde araştırılıyor. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri, Uluslararası Hazırlık Maçları, AFC Asya Kupası Elemeleri ve Afrika’dan önemli karşılaşmalar, gün boyunca ekranlarda olacak. Özellikle Bugün hangi maç var Türkiye ve Bugün maç var mı sorularına yanıt arayan futbol tutkunları için tüm günün fikstürünü saat saat derledik.

Bugünkü canlı maçlar arasında Japonya, Güney Kore, İspanya, Türkiye, Fenerbahçe oyuncularının forma giydiği milli takımlar ve Afrika temsilcilerinin mücadelesi dikkat çekiyor. Ayrıca akşam saatlerinde başlayacak olan İspanya - Türkiye karşılaşması, futbolseverler tarafından “Bugün kimin maçı var, hangi kanalda” sorusuyla birlikte merak ediliyor.

BUGÜNKÜ MAÇLAR TÜRKİYE VE AVRUPA – 18 KASIM 2025 SALI

İşte bugün Avrupa ve Türkiye’de oynanacak resmi karşılaşmaların saat saat listesi:

Saat Karşılaşma Lig / Organizasyon 13:15 Japonya - Bolivya Uluslararası Hazırlık Maçı 13:15 Sri Lanka - Tayland AFC Asya Kupası Elemeleri 13:30 Maldivler - Filipinler AFC Asya Kupası Elemeleri 14:00 Güney Kore - Gana Uluslararası Hazırlık Maçı 14:00 Smorgon - Torpedo Belaz Z. Belarus Kupası 15:00 Hong Kong - Singapur AFC Asya Kupası Elemeleri 15:15 Brunei Darussalam - Lübnan AFC Asya Kupası Elemeleri 16:00 Nepal - Malezya AFC Asya Kupası Elemeleri 16:45 Türkmenistan - Tayvan AFC Asya Kupası Elemeleri 17:00 Lesotho - Malavi Uluslararası Hazırlık Maçı 17:00 Bangladeş - Hindistan AFC Asya Kupası Elemeleri 17:30 Yemen - Bhutan AFC Asya Kupası Elemeleri 18:00 Umman - Fildişi Sahili Uluslararası Hazırlık Maçı 19:00 Burkina Faso - Benin Uluslararası Hazırlık Maçı 19:30 Suudi Arabistan - Cezayir Uluslararası Hazırlık Maçı 20:00 Faroe Adaları - Kazakistan Uluslararası Hazırlık Maçı 20:00 G. Kıbrıs - Estonya Uluslararası Hazırlık Maçı 20:00 Şili - Peru Uluslararası Hazırlık Maçı 21:00 Ürdün - Mali Uluslararası Hazırlık Maçı 22:00 Fas - Uganda Uluslararası Hazırlık Maçı 22:30 Brezilya - Tunus Uluslararası Hazırlık Maçı

DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ – BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Saat Maç Organizasyon 22:45 Bulgaristan - Gürcistan Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 22:45 Galler - K. Makedonya Cum. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 22:45 İsveç - Slovenya Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 22:45 Romanya - San Marino Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 22:45 İspanya - Türkiye Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 22:45 İskoçya - Danimarka Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 22:45 Avusturya - Bosna Hersek Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 22:45 Kosova - İsviçre Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 22:45 Belarus - Yunanistan Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 22:45 Belçika - Lihtenştayn Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Bugün Türkiye’nin maçı var mı? İspanya - Türkiye maçı hangi kanalda?

Evet, Türkiye bugün İspanya’ya konuk oluyor. Karşılaşma 22:45’te başlayacak. Maç TV 8 televizyonunda canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Brezilya - Tunus maçı hangi kanalda?

Brezilya - Tunus hazırlık karşılaşması saat 22.30'da TRT Spor'da yayınlanacak.

Bugünkü maçlar ne zaman başlıyor?

Günün ilk maçı Japonya - Bolivya karşılaşmasıyla 13:15’te başlıyor. Akşam ise Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ile heyecan zirveye çıkıyor.

Bugün Süper Lig’de maç var mı?

Bugün Süper Lig’de maç bulunmuyor. Ancak milli maçlar ve hazırlık karşılaşmaları yoğunlukta.

Bugün canlı maçlar nereden izlenir?

Uluslararası hazırlık maçlarının yayın bilgileri değişiklik gösterebilir. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ise genellikle ulusal kanallarda ve dijital platformlarda yer alır. Dünya Kupası Avrupa elemeleri Exxen uygulaması üzerinden canlı ve şifreli olarak izlenebilir. İspanya - Türkiye maçı ise TV 8'de canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

18 Kasım 2025 Salı günü futbol maratonu öğle saatlerinde başlıyor, gece yarısına kadar devam ediyor. Bugün kimin maçı var?, Bugün maç kaçta başlıyor ve Bugünkü maçlar ne zaman sorularının tüm yanıtları bu sayfada yer aldı. Yeni güncel maç programı için bizi takip etmeye devam edin.