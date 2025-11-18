BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 18 Kasım 2025 Salı Günün Maçları ve Saatleri
Bugün Avrupa ve Afrika elemelerinde hangi maçlar var? Türkiye İspanya maçı bugün mü, saat kaçta ve hangi kanalda? 18 Kasım 2025 salı gününe ait maç programı haberimizde.
Futbolseverler için heyecan dolu bir gün başlıyor! Bugünkü maçlar ne zaman, Bugün kimin maçı var ve Bugün maç kaçta soruları 18 Kasım 2025 Salı sabahından itibaren yoğun şekilde araştırılıyor. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri, Uluslararası Hazırlık Maçları, AFC Asya Kupası Elemeleri ve Afrika’dan önemli karşılaşmalar, gün boyunca ekranlarda olacak. Özellikle Bugün hangi maç var Türkiye ve Bugün maç var mı sorularına yanıt arayan futbol tutkunları için tüm günün fikstürünü saat saat derledik.
Bugünkü canlı maçlar arasında Japonya, Güney Kore, İspanya, Türkiye, Fenerbahçe oyuncularının forma giydiği milli takımlar ve Afrika temsilcilerinin mücadelesi dikkat çekiyor. Ayrıca akşam saatlerinde başlayacak olan İspanya - Türkiye karşılaşması, futbolseverler tarafından “Bugün kimin maçı var, hangi kanalda” sorusuyla birlikte merak ediliyor.
BUGÜNKÜ MAÇLAR TÜRKİYE VE AVRUPA – 18 KASIM 2025 SALI
İşte bugün Avrupa ve Türkiye’de oynanacak resmi karşılaşmaların saat saat listesi:
|Saat
|Karşılaşma
|Lig / Organizasyon
|13:15
|Japonya - Bolivya
|Uluslararası Hazırlık Maçı
|13:15
|Sri Lanka - Tayland
|AFC Asya Kupası Elemeleri
|13:30
|Maldivler - Filipinler
|AFC Asya Kupası Elemeleri
|14:00
|Güney Kore - Gana
|Uluslararası Hazırlık Maçı
|14:00
|Smorgon - Torpedo Belaz Z.
|Belarus Kupası
|15:00
|Hong Kong - Singapur
|AFC Asya Kupası Elemeleri
|15:15
|Brunei Darussalam - Lübnan
|AFC Asya Kupası Elemeleri
|16:00
|Nepal - Malezya
|AFC Asya Kupası Elemeleri
|16:45
|Türkmenistan - Tayvan
|AFC Asya Kupası Elemeleri
|17:00
|Lesotho - Malavi
|Uluslararası Hazırlık Maçı
|17:00
|Bangladeş - Hindistan
|AFC Asya Kupası Elemeleri
|17:30
|Yemen - Bhutan
|AFC Asya Kupası Elemeleri
|18:00
|Umman - Fildişi Sahili
|Uluslararası Hazırlık Maçı
|19:00
|Burkina Faso - Benin
|Uluslararası Hazırlık Maçı
|19:30
|Suudi Arabistan - Cezayir
|Uluslararası Hazırlık Maçı
|20:00
|Faroe Adaları - Kazakistan
|Uluslararası Hazırlık Maçı
|20:00
|G. Kıbrıs - Estonya
|Uluslararası Hazırlık Maçı
|20:00
|Şili - Peru
|Uluslararası Hazırlık Maçı
|21:00
|Ürdün - Mali
|Uluslararası Hazırlık Maçı
|22:00
|Fas - Uganda
|Uluslararası Hazırlık Maçı
|22:30
|Brezilya - Tunus
|Uluslararası Hazırlık Maçı
DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ – BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
|Saat
|Maç
|Organizasyon
|22:45
|Bulgaristan - Gürcistan
|Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
|22:45
|Galler - K. Makedonya Cum.
|Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
|22:45
|İsveç - Slovenya
|Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
|22:45
|Romanya - San Marino
|Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
|22:45
|İspanya - Türkiye
|Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
|22:45
|İskoçya - Danimarka
|Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
|22:45
|Avusturya - Bosna Hersek
|Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
|22:45
|Kosova - İsviçre
|Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
|22:45
|Belarus - Yunanistan
|Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
|22:45
|Belçika - Lihtenştayn
|Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
Bugün Türkiye’nin maçı var mı? İspanya - Türkiye maçı hangi kanalda?
Evet, Türkiye bugün İspanya’ya konuk oluyor. Karşılaşma 22:45’te başlayacak. Maç TV 8 televizyonunda canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Brezilya - Tunus maçı hangi kanalda?
Brezilya - Tunus hazırlık karşılaşması saat 22.30'da TRT Spor'da yayınlanacak.
Bugünkü maçlar ne zaman başlıyor?
Günün ilk maçı Japonya - Bolivya karşılaşmasıyla 13:15’te başlıyor. Akşam ise Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ile heyecan zirveye çıkıyor.
Bugün Süper Lig’de maç var mı?
Bugün Süper Lig’de maç bulunmuyor. Ancak milli maçlar ve hazırlık karşılaşmaları yoğunlukta.
Bugün canlı maçlar nereden izlenir?
Uluslararası hazırlık maçlarının yayın bilgileri değişiklik gösterebilir. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ise genellikle ulusal kanallarda ve dijital platformlarda yer alır. Dünya Kupası Avrupa elemeleri Exxen uygulaması üzerinden canlı ve şifreli olarak izlenebilir. İspanya - Türkiye maçı ise TV 8'de canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
18 Kasım 2025 Salı günü futbol maratonu öğle saatlerinde başlıyor, gece yarısına kadar devam ediyor. Bugün kimin maçı var?, Bugün maç kaçta başlıyor ve Bugünkü maçlar ne zaman sorularının tüm yanıtları bu sayfada yer aldı. Yeni güncel maç programı için bizi takip etmeye devam edin.