BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 18 Nisan 2026 Cumartesi Günün Futbol Maçları

18 Nisan 2026 Cumartesi günü futbolseverleri oldukça yoğun bir maç programı bekliyor. Gün boyunca Türkiye Süper Ligi, İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Portekiz Premier Lig, Belçika Pro Lig, Rusya Premier Lig ve İspanya Kral Kupası’nda birbirinden dikkat çekici karşılaşmalar oynanacak.

18 NİSAN 2026 CUMARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

18 Nisan 2026 Cumartesi günü farklı lig ve kupalarda gün boyu çok sayıda futbol maçı oynanacak. Özellikle akşam saatlerinde Avrupa’nın önde gelen liglerinde kritik mücadeleler futbol gündemini şekillendirecek.

18 NİSAN 2026 CUMARTESİ GÜNÜN FUTBOL MAÇLARI LİSTESİ

Saat Maç Organizasyon 16:00 Udinese - Parma İtalya Serie A 16:30 Union Berlin - Wolfsburg Almanya Bundesliga 16:30 Werder Bremen - Hamburg Almanya Bundesliga 16:30 B. Leverkusen - Augsburg Almanya Bundesliga 16:30 Hoffenheim - B. Dortmund Almanya Bundesliga 17:00 Kocaelispor - Göztepe Türkiye Süper Ligi 17:00 Newcastle Utd - Bournemouth İngiltere Premier Lig 17:00 Leeds Utd - Wolverhampton İngiltere Premier Lig 17:00 Antwerp - O. H. Leuven Belçika Pro Lig, Avrupa Ligi Playoff 17:00 Rubin Kazan - Akron Tolyatti Rusya Premier Lig 17:30 N. Madeira - Alverca Portekiz Premier Lig 18:00 Lorient - Marsilya Fransa Ligue 1 19:00 Napoli - Lazio İtalya Serie A 19:15 Westerlo - KRC Genk Belçika Pro Lig, Avrupa Ligi Playoff 19:15 Charleroi - Standard Liege Belçika Pro Lig, Avrupa Ligi Playoff 19:30 E. Frankfurt - Leipzig Almanya Bundesliga 19:30 Tottenham - Brighton İngiltere Premier Lig 19:30 Nizhny Nov. - D. Moskova Rusya Premier Lig 20:00 Gençlerbirliği - Galatasaray Türkiye Süper Ligi 20:00 Angers - Le Havre Fransa Ligue 1 20:00 Casa Pia - Santa Clara Portekiz Premier Lig 21:45 AS Roma - Atalanta İtalya Serie A 21:45 Mechelen - Anderlecht Belçika Pro Lig, Şampiyona Turu 22:00 Chelsea - Man. Utd İngiltere Premier Lig 22:00 Atl Madrid - R. Sociedad İspanya Kral Kupası 22:05 Lille - Nice Fransa Ligue 1 22:30 Gil Vicente - V. Guimaraes Portekiz Premier Lig

SAAT SAAT 18 NİSAN 2026 CUMARTESİ MAÇ PROGRAMI

16:00 maçları

16:00’da günün açılış maçında İtalya Serie A’da Udinese - Parma karşı karşıya gelecek.

16:30 maçları

16:30 saatinde Almanya Bundesliga’da dört önemli mücadele futbolseverlerle buluşacak. Bu saatte Union Berlin - Wolfsburg, Werder Bremen - Hamburg, B. Leverkusen - Augsburg ve Hoffenheim - B. Dortmund maçları oynanacak.

17:00 maçları

17:00 itibarıyla maç temposu daha da artacak. Türkiye Süper Ligi’nde Kocaelispor - Göztepe maçı oynanırken, İngiltere Premier Lig’de Newcastle Utd - Bournemouth ve Leeds Utd - Wolverhampton karşılaşmaları sahne alacak. Aynı saatte Belçika Pro Lig, Avrupa Ligi Playoff etabında Antwerp - O. H. Leuven, Rusya Premier Lig’de ise Rubin Kazan - Akron Tolyatti maçı futbol gündeminde olacak.

17:30 maçları

17:30’da Portekiz Premier Lig’de N. Madeira - Alverca karşılaşması oynanacak.

18:00 maçları

18:00’de Fransa Ligue 1’de Lorient - Marsilya maçı günün öne çıkan mücadelelerinden biri olacak.

19:00 ve 19:15 maçları

19:00’da İtalya Serie A’da Napoli - Lazio maçı başlayacak. 19:15’te ise Belçika Pro Lig, Avrupa Ligi Playoff aşamasında Westerlo - KRC Genk ve Charleroi - Standard Liege karşı karşıya gelecek.

19:30 maçları

19:30 kuşağında yine dikkat çeken maçlar bulunuyor. Almanya Bundesliga’da E. Frankfurt - Leipzig, İngiltere Premier Lig’de Tottenham - Brighton ve Rusya Premier Lig’de Nizhny Nov. - D. Moskova oynanacak.

20:00 maçları

20:00’de Türkiye Süper Ligi’nde Gençlerbirliği - Galatasaray maçı futbolseverlerin yakın takibinde olacak. Aynı saatte Fransa Ligue 1’de Angers - Le Havre, Portekiz Premier Lig’de ise Casa Pia - Santa Clara karşılaşması başlayacak.

21:45 maçları

21:45’te İtalya Serie A’da AS Roma - Atalanta, Belçika Pro Lig Şampiyona Turu’nda ise Mechelen - Anderlecht maçları oynanacak.

22:00 ve sonrası

Günün geç saatlerinde de tempo düşmeyecek. 22:00’de İngiltere Premier Lig’de Chelsea - Man. Utd, İspanya Kral Kupası’nda Atl Madrid - R. Sociedad maçı başlayacak. 22:05’te Fransa Ligue 1’de Lille - Nice, 22:30’da ise Portekiz Premier Lig’de Gil Vicente - V. Guimaraes karşı karşıya gelecek.

18 NİSAN 2026 CUMARTESİ ÖNE ÇIKAN MAÇLAR

Bugünün futbol programında özellikle akşam kuşağında dikkat çeken çok sayıda mücadele bulunuyor. Napoli - Lazio, E. Frankfurt - Leipzig, Tottenham - Brighton, Gençlerbirliği - Galatasaray, AS Roma - Atalanta, Chelsea - Man. Utd ve Atl Madrid - R. Sociedad maçları günün en fazla ilgi görmesi beklenen karşılaşmaları arasında yer alıyor.

18 Nisan 2026 Cumartesi günün futbol maçları listesi futbol dolu bir hafta sonunun kapısını aralıyor. Saat saat hazırlanan bu program sayesinde bugün hangi maçın ne zaman oynanacağını tek bakışta görmek mümkün hale geliyor.