BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 18 Nisan 2026 Cumartesi Günün Futbol Maçları

  • 18.04.2026 11:25
Kaynak: Haber Merkezi
18 Nisan 2026 Cumartesi günü futbolseverleri oldukça yoğun bir maç programı bekliyor. Gün boyunca Türkiye Süper Ligi, İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Portekiz Premier Lig, Belçika Pro Lig, Rusya Premier Lig ve İspanya Kral Kupası’nda birbirinden dikkat çekici karşılaşmalar oynanacak.

18 NİSAN 2026 CUMARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

18 Nisan 2026 Cumartesi günü farklı lig ve kupalarda gün boyu çok sayıda futbol maçı oynanacak. Özellikle akşam saatlerinde Avrupa’nın önde gelen liglerinde kritik mücadeleler futbol gündemini şekillendirecek.

18 NİSAN 2026 CUMARTESİ GÜNÜN FUTBOL MAÇLARI LİSTESİ

SaatMaçOrganizasyon
16:00Udinese - Parmaİtalya Serie A
16:30Union Berlin - WolfsburgAlmanya Bundesliga
16:30Werder Bremen - HamburgAlmanya Bundesliga
16:30B. Leverkusen - AugsburgAlmanya Bundesliga
16:30Hoffenheim - B. DortmundAlmanya Bundesliga
17:00Kocaelispor - GöztepeTürkiye Süper Ligi
17:00Newcastle Utd - Bournemouthİngiltere Premier Lig
17:00Leeds Utd - Wolverhamptonİngiltere Premier Lig
17:00Antwerp - O. H. LeuvenBelçika Pro Lig, Avrupa Ligi Playoff
17:00Rubin Kazan - Akron TolyattiRusya Premier Lig
17:30N. Madeira - AlvercaPortekiz Premier Lig
18:00Lorient - MarsilyaFransa Ligue 1
19:00Napoli - Lazioİtalya Serie A
19:15Westerlo - KRC GenkBelçika Pro Lig, Avrupa Ligi Playoff
19:15Charleroi - Standard LiegeBelçika Pro Lig, Avrupa Ligi Playoff
19:30E. Frankfurt - LeipzigAlmanya Bundesliga
19:30Tottenham - Brightonİngiltere Premier Lig
19:30Nizhny Nov. - D. MoskovaRusya Premier Lig
20:00Gençlerbirliği - GalatasarayTürkiye Süper Ligi
20:00Angers - Le HavreFransa Ligue 1
20:00Casa Pia - Santa ClaraPortekiz Premier Lig
21:45AS Roma - Atalantaİtalya Serie A
21:45Mechelen - AnderlechtBelçika Pro Lig, Şampiyona Turu
22:00Chelsea - Man. Utdİngiltere Premier Lig
22:00Atl Madrid - R. Sociedadİspanya Kral Kupası
22:05Lille - NiceFransa Ligue 1
22:30Gil Vicente - V. GuimaraesPortekiz Premier Lig

SAAT SAAT 18 NİSAN 2026 CUMARTESİ MAÇ PROGRAMI

16:00 maçları

16:00’da günün açılış maçında İtalya Serie A’da Udinese - Parma karşı karşıya gelecek.

16:30 maçları

16:30 saatinde Almanya Bundesliga’da dört önemli mücadele futbolseverlerle buluşacak. Bu saatte Union Berlin - Wolfsburg, Werder Bremen - Hamburg, B. Leverkusen - Augsburg ve Hoffenheim - B. Dortmund maçları oynanacak.

17:00 maçları

17:00 itibarıyla maç temposu daha da artacak. Türkiye Süper Ligi’nde Kocaelispor - Göztepe maçı oynanırken, İngiltere Premier Lig’de Newcastle Utd - Bournemouth ve Leeds Utd - Wolverhampton karşılaşmaları sahne alacak. Aynı saatte Belçika Pro Lig, Avrupa Ligi Playoff etabında Antwerp - O. H. Leuven, Rusya Premier Lig’de ise Rubin Kazan - Akron Tolyatti maçı futbol gündeminde olacak.

17:30 maçları

17:30’da Portekiz Premier Lig’de N. Madeira - Alverca karşılaşması oynanacak.

18:00 maçları

18:00’de Fransa Ligue 1’de Lorient - Marsilya maçı günün öne çıkan mücadelelerinden biri olacak.

19:00 ve 19:15 maçları

19:00’da İtalya Serie A’da Napoli - Lazio maçı başlayacak. 19:15’te ise Belçika Pro Lig, Avrupa Ligi Playoff aşamasında Westerlo - KRC Genk ve Charleroi - Standard Liege karşı karşıya gelecek.

19:30 maçları

19:30 kuşağında yine dikkat çeken maçlar bulunuyor. Almanya Bundesliga’da E. Frankfurt - Leipzig, İngiltere Premier Lig’de Tottenham - Brighton ve Rusya Premier Lig’de Nizhny Nov. - D. Moskova oynanacak.

20:00 maçları

20:00’de Türkiye Süper Ligi’nde Gençlerbirliği - Galatasaray maçı futbolseverlerin yakın takibinde olacak. Aynı saatte Fransa Ligue 1’de Angers - Le Havre, Portekiz Premier Lig’de ise Casa Pia - Santa Clara karşılaşması başlayacak.

21:45 maçları

21:45’te İtalya Serie A’da AS Roma - Atalanta, Belçika Pro Lig Şampiyona Turu’nda ise Mechelen - Anderlecht maçları oynanacak.

22:00 ve sonrası

Günün geç saatlerinde de tempo düşmeyecek. 22:00’de İngiltere Premier Lig’de Chelsea - Man. Utd, İspanya Kral Kupası’nda Atl Madrid - R. Sociedad maçı başlayacak. 22:05’te Fransa Ligue 1’de Lille - Nice, 22:30’da ise Portekiz Premier Lig’de Gil Vicente - V. Guimaraes karşı karşıya gelecek.

18 NİSAN 2026 CUMARTESİ ÖNE ÇIKAN MAÇLAR

Bugünün futbol programında özellikle akşam kuşağında dikkat çeken çok sayıda mücadele bulunuyor. Napoli - Lazio, E. Frankfurt - Leipzig, Tottenham - Brighton, Gençlerbirliği - Galatasaray, AS Roma - Atalanta, Chelsea - Man. Utd ve Atl Madrid - R. Sociedad maçları günün en fazla ilgi görmesi beklenen karşılaşmaları arasında yer alıyor.

18 Nisan 2026 Cumartesi günün futbol maçları listesi futbol dolu bir hafta sonunun kapısını aralıyor. Saat saat hazırlanan bu program sayesinde bugün hangi maçın ne zaman oynanacağını tek bakışta görmek mümkün hale geliyor.

