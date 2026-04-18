BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 18 Nisan 2026 Cumartesi Günün Futbol Maçları

18 Nisan 2026 Cumartesi günü futbolseverleri oldukça yoğun bir maç programı bekliyor. Gün boyunca Türkiye Süper Ligi, İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Portekiz Premier Lig, Belçika Pro Lig, Rusya Premier Lig ve İspanya Kral Kupası’nda birbirinden dikkat çekici karşılaşmalar oynanacak.
18 Nisan 2026 Cumartesi günü farklı lig ve kupalarda gün boyu çok sayıda futbol maçı oynanacak. Özellikle akşam saatlerinde Avrupa’nın önde gelen liglerinde kritik mücadeleler futbol gündemini şekillendirecek.
18 NİSAN 2026 CUMARTESİ GÜNÜN FUTBOL MAÇLARI LİSTESİ
|Saat
|Maç
|Organizasyon
|16:00
|Udinese - Parma
|İtalya Serie A
|16:30
|Union Berlin - Wolfsburg
|Almanya Bundesliga
|16:30
|Werder Bremen - Hamburg
|Almanya Bundesliga
|16:30
|B. Leverkusen - Augsburg
|Almanya Bundesliga
|16:30
|Hoffenheim - B. Dortmund
|Almanya Bundesliga
|17:00
|Kocaelispor - Göztepe
|Türkiye Süper Ligi
|17:00
|Newcastle Utd - Bournemouth
|İngiltere Premier Lig
|17:00
|Leeds Utd - Wolverhampton
|İngiltere Premier Lig
|17:00
|Antwerp - O. H. Leuven
|Belçika Pro Lig, Avrupa Ligi Playoff
|17:00
|Rubin Kazan - Akron Tolyatti
|Rusya Premier Lig
|17:30
|N. Madeira - Alverca
|Portekiz Premier Lig
|18:00
|Lorient - Marsilya
|Fransa Ligue 1
|19:00
|Napoli - Lazio
|İtalya Serie A
|19:15
|Westerlo - KRC Genk
|Belçika Pro Lig, Avrupa Ligi Playoff
|19:15
|Charleroi - Standard Liege
|Belçika Pro Lig, Avrupa Ligi Playoff
|19:30
|E. Frankfurt - Leipzig
|Almanya Bundesliga
|19:30
|Tottenham - Brighton
|İngiltere Premier Lig
|19:30
|Nizhny Nov. - D. Moskova
|Rusya Premier Lig
|20:00
|Gençlerbirliği - Galatasaray
|Türkiye Süper Ligi
|20:00
|Angers - Le Havre
|Fransa Ligue 1
|20:00
|Casa Pia - Santa Clara
|Portekiz Premier Lig
|21:45
|AS Roma - Atalanta
|İtalya Serie A
|21:45
|Mechelen - Anderlecht
|Belçika Pro Lig, Şampiyona Turu
|22:00
|Chelsea - Man. Utd
|İngiltere Premier Lig
|22:00
|Atl Madrid - R. Sociedad
|İspanya Kral Kupası
|22:05
|Lille - Nice
|Fransa Ligue 1
|22:30
|Gil Vicente - V. Guimaraes
|Portekiz Premier Lig
SAAT SAAT 18 NİSAN 2026 CUMARTESİ MAÇ PROGRAMI
16:00 maçları
16:00’da günün açılış maçında İtalya Serie A’da Udinese - Parma karşı karşıya gelecek.
16:30 maçları
16:30 saatinde Almanya Bundesliga’da dört önemli mücadele futbolseverlerle buluşacak. Bu saatte Union Berlin - Wolfsburg, Werder Bremen - Hamburg, B. Leverkusen - Augsburg ve Hoffenheim - B. Dortmund maçları oynanacak.
17:00 maçları
17:00 itibarıyla maç temposu daha da artacak. Türkiye Süper Ligi’nde Kocaelispor - Göztepe maçı oynanırken, İngiltere Premier Lig’de Newcastle Utd - Bournemouth ve Leeds Utd - Wolverhampton karşılaşmaları sahne alacak. Aynı saatte Belçika Pro Lig, Avrupa Ligi Playoff etabında Antwerp - O. H. Leuven, Rusya Premier Lig’de ise Rubin Kazan - Akron Tolyatti maçı futbol gündeminde olacak.
17:30 maçları
17:30’da Portekiz Premier Lig’de N. Madeira - Alverca karşılaşması oynanacak.
18:00 maçları
18:00’de Fransa Ligue 1’de Lorient - Marsilya maçı günün öne çıkan mücadelelerinden biri olacak.
19:00 ve 19:15 maçları
19:00’da İtalya Serie A’da Napoli - Lazio maçı başlayacak. 19:15’te ise Belçika Pro Lig, Avrupa Ligi Playoff aşamasında Westerlo - KRC Genk ve Charleroi - Standard Liege karşı karşıya gelecek.
19:30 maçları
19:30 kuşağında yine dikkat çeken maçlar bulunuyor. Almanya Bundesliga’da E. Frankfurt - Leipzig, İngiltere Premier Lig’de Tottenham - Brighton ve Rusya Premier Lig’de Nizhny Nov. - D. Moskova oynanacak.
20:00 maçları
20:00’de Türkiye Süper Ligi’nde Gençlerbirliği - Galatasaray maçı futbolseverlerin yakın takibinde olacak. Aynı saatte Fransa Ligue 1’de Angers - Le Havre, Portekiz Premier Lig’de ise Casa Pia - Santa Clara karşılaşması başlayacak.
21:45 maçları
21:45’te İtalya Serie A’da AS Roma - Atalanta, Belçika Pro Lig Şampiyona Turu’nda ise Mechelen - Anderlecht maçları oynanacak.
22:00 ve sonrası
Günün geç saatlerinde de tempo düşmeyecek. 22:00’de İngiltere Premier Lig’de Chelsea - Man. Utd, İspanya Kral Kupası’nda Atl Madrid - R. Sociedad maçı başlayacak. 22:05’te Fransa Ligue 1’de Lille - Nice, 22:30’da ise Portekiz Premier Lig’de Gil Vicente - V. Guimaraes karşı karşıya gelecek.
18 NİSAN 2026 CUMARTESİ ÖNE ÇIKAN MAÇLAR
Bugünün futbol programında özellikle akşam kuşağında dikkat çeken çok sayıda mücadele bulunuyor. Napoli - Lazio, E. Frankfurt - Leipzig, Tottenham - Brighton, Gençlerbirliği - Galatasaray, AS Roma - Atalanta, Chelsea - Man. Utd ve Atl Madrid - R. Sociedad maçları günün en fazla ilgi görmesi beklenen karşılaşmaları arasında yer alıyor.
18 Nisan 2026 Cumartesi günün futbol maçları listesi futbol dolu bir hafta sonunun kapısını aralıyor. Saat saat hazırlanan bu program sayesinde bugün hangi maçın ne zaman oynanacağını tek bakışta görmek mümkün hale geliyor.