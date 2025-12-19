BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? | 19 Aralık 2025 Cuma günün futbol maçları

Bugün futbolseverlerin gündemi oldukça yoğun. 19 Aralık 2025 Cuma günü hem Avrupa liglerinde hem de Türkiye’de birbirinden kritik maçlar sahne alıyor. “Azerbaycan Premier Lig maçları”, “Türkiye Süper Ligi günün maçları”, “Bugün hangi maçlar var 19 Aralık 2025” gibi aramalar zirveye tırmanırken, günün futbol programı da merak konusu oldu. Bu rehberde, bugün oynanacak tüm karşılaşmaları, saatleriyle birlikte tek bir listede topladık. Ayrıca Süper Lig’de hafta sonu oynanacak maçları gün–saat olarak da bulabilirsiniz.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? (19 ARALIK 2025 CUMA)

Günün öne çıkan karşılaşmalarını liglerine göre ayrılmış şekilde aşağıda bulabilirsiniz.

Azerbaycan Premier Lig – 19 Aralık 2025

13:00 – FK Kapaz vs Turan Tovuz

İran Azadegan Ligi – 19 Aralık 2025

14:30 – Nassaji Maz. vs Fard

Türkiye Süper Ligi – Bugün

20:00 – Kocaelispor vs Antalyaspor

Türkiye 1. Lig – Bugün

20:00 – Esenler Erokspor vs Sarıyer

Almanya Bundesliga 2 – Bugün

20:30 – Paderborn vs Darmstadt 98

20:30 – Hertha Berlin vs A. Bielefeld

Almanya Bundesliga – Bugün

22:30 – Borussia Dortmund vs M'gladbach

Belçika Pro Lig – Bugün

22:45 – Charleroi vs KRC Genk

İspanya La Liga – Bugün

23:00 – Valencia vs Mallorca

İngiltere Championship – Bugün

23:00 – Swansea City vs Wrexham

Portekiz Premier Lig – Bugün

23:15 – Estoril Praia vs Braga

HAFTA SONU SÜPER LİG MAÇ TAKVİMİ

Tarih Maç 19.12.2025 – 20:00 Kocaelispor – Hesap.com Antalyaspor 20.12.2025 – 14:30 Tümosan Konyaspor – Zecorner Kayserispor 20.12.2025 – 17:00 İkas Eyüpspor – Fenerbahçe A.Ş. 20.12.2025 – 20:00 Beşiktaş A.Ş. – Çaykur Rizespor A.Ş. 21.12.2025 – 14:30 Corendon Alanyaspor – Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 21.12.2025 – 20:00 Göztepe A.Ş. – Samsunspor A.Ş. 21.12.2025 – 20:00 Galatasaray A.Ş. – Kasımpaşa A.Ş. 22.12.2025 – 17:00 Rams Başakşehir Futbol Kulübü – Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. 22.12.2025 – 20:00 Gençlerbirliği – Trabzonspor A.Ş.

Fenerbahçe'nin bugün maçı var mı?

Hayır. Fenerbahçe bugün değil, 20 Aralık 2025 Cumartesi saat 17:00’de İkas Eyüpspor deplasmanına çıkacak.

Beşiktaş'ın bugün maçı var mı?

Hayır. Beşiktaş'ın maçı 20 Aralık 2025 Cumartesi saat 20:00’de Çaykur Rizespor’a karşı oynanacak.

Trabzonspor'un bugün maçı var mı?

Hayır. Trabzonspor 22 Aralık 2025 Pazartesi saat 20:00’de Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Galatasaray'ın bugün maçı var mı?

Hayır. Galatasaray bugün oynamıyor. Sarı-kırmızılı ekip 21 Aralık 2025 Pazar saat 20:00’de Kasımpaşa’yı konuk edecek.

19 Aralık 2025 Cuma günü futbol programı, hem Avrupa liglerinde hem de Türkiye’de heyecan veren karşılaşmalarla dolu. Günün en çok aranan “Bugün hangi maçlar var?”, “Süper Lig maç programı”, “Fenerbahçe bugün maç yapıyor mu?” gibi sorularını tek bir sayfada yanıtlamış olduk. Hafta sonu Süper Lig fikstürü ise nefes kesecek mücadelelere sahne olacak. Canlı skorlar, maç sonuçları ve güncel fikstür için sayfayı takipte kalabilirsiniz.