BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? | 19 Aralık 2025 Cuma günün futbol maçları
Bugün hangi maçlar var ve Süper Lig’de hangi karşılaşmalar oynanacak? Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’un bugün maçı var mı? 19 Aralık 2025 Cuma gününün futbol fikstürü, saatleri ve canlı yayın bilgileri neler? Tüm detaylar haberimizde.
Bugün futbolseverlerin gündemi oldukça yoğun. 19 Aralık 2025 Cuma günü hem Avrupa liglerinde hem de Türkiye’de birbirinden kritik maçlar sahne alıyor. “Azerbaycan Premier Lig maçları”, “Türkiye Süper Ligi günün maçları”, “Bugün hangi maçlar var 19 Aralık 2025” gibi aramalar zirveye tırmanırken, günün futbol programı da merak konusu oldu. Bu rehberde, bugün oynanacak tüm karşılaşmaları, saatleriyle birlikte tek bir listede topladık. Ayrıca Süper Lig’de hafta sonu oynanacak maçları gün–saat olarak da bulabilirsiniz.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? (19 ARALIK 2025 CUMA)
Günün öne çıkan karşılaşmalarını liglerine göre ayrılmış şekilde aşağıda bulabilirsiniz.
Azerbaycan Premier Lig – 19 Aralık 2025
- 13:00 – FK Kapaz vs Turan Tovuz
İran Azadegan Ligi – 19 Aralık 2025
- 14:30 – Nassaji Maz. vs Fard
Türkiye Süper Ligi – Bugün
- 20:00 – Kocaelispor vs Antalyaspor
Türkiye 1. Lig – Bugün
- 20:00 – Esenler Erokspor vs Sarıyer
Almanya Bundesliga 2 – Bugün
- 20:30 – Paderborn vs Darmstadt 98
- 20:30 – Hertha Berlin vs A. Bielefeld
Almanya Bundesliga – Bugün
- 22:30 – Borussia Dortmund vs M'gladbach
Belçika Pro Lig – Bugün
- 22:45 – Charleroi vs KRC Genk
İspanya La Liga – Bugün
- 23:00 – Valencia vs Mallorca
İngiltere Championship – Bugün
- 23:00 – Swansea City vs Wrexham
Portekiz Premier Lig – Bugün
- 23:15 – Estoril Praia vs Braga
HAFTA SONU SÜPER LİG MAÇ TAKVİMİ
|Tarih
|Maç
|19.12.2025 – 20:00
|Kocaelispor – Hesap.com Antalyaspor
|20.12.2025 – 14:30
|Tümosan Konyaspor – Zecorner Kayserispor
|20.12.2025 – 17:00
|İkas Eyüpspor – Fenerbahçe A.Ş.
|20.12.2025 – 20:00
|Beşiktaş A.Ş. – Çaykur Rizespor A.Ş.
|21.12.2025 – 14:30
|Corendon Alanyaspor – Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
|21.12.2025 – 20:00
|Göztepe A.Ş. – Samsunspor A.Ş.
|21.12.2025 – 20:00
|Galatasaray A.Ş. – Kasımpaşa A.Ş.
|22.12.2025 – 17:00
|Rams Başakşehir Futbol Kulübü – Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.
|22.12.2025 – 20:00
|Gençlerbirliği – Trabzonspor A.Ş.
Fenerbahçe'nin bugün maçı var mı?
Hayır. Fenerbahçe bugün değil, 20 Aralık 2025 Cumartesi saat 17:00’de İkas Eyüpspor deplasmanına çıkacak.
Beşiktaş'ın bugün maçı var mı?
Hayır. Beşiktaş'ın maçı 20 Aralık 2025 Cumartesi saat 20:00’de Çaykur Rizespor’a karşı oynanacak.
Trabzonspor'un bugün maçı var mı?
Hayır. Trabzonspor 22 Aralık 2025 Pazartesi saat 20:00’de Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
Galatasaray'ın bugün maçı var mı?
Hayır. Galatasaray bugün oynamıyor. Sarı-kırmızılı ekip 21 Aralık 2025 Pazar saat 20:00’de Kasımpaşa’yı konuk edecek.
19 Aralık 2025 Cuma günü futbol programı, hem Avrupa liglerinde hem de Türkiye’de heyecan veren karşılaşmalarla dolu. Günün en çok aranan “Bugün hangi maçlar var?”, “Süper Lig maç programı”, “Fenerbahçe bugün maç yapıyor mu?” gibi sorularını tek bir sayfada yanıtlamış olduk. Hafta sonu Süper Lig fikstürü ise nefes kesecek mücadelelere sahne olacak. Canlı skorlar, maç sonuçları ve güncel fikstür için sayfayı takipte kalabilirsiniz.