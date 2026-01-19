Giriş / Abone Ol
Bugün Hangi Maçlar Var? 19 Ocak 2026 Pazartesi Günün Maç Listesi

Bugün hangi maçlar var, 19 Ocak 2026 Pazartesi maç programında hangi karşılaşmalar oynanacak? Beşiktaş’ın bugün maçı var mı, Beşiktaş – Kayserispor maçı saat kaçta başlayacak? Bugünkü Süper Lig maçları hangileri ve Avrupa’da bugün hangi maçlar var? Günün tüm öne çıkan maçları haberimizde.

BirBilgi
  • 19.01.2026 10:30
  • Giriş: 19.01.2026 10:30
  • Güncelleme: 19.01.2026 10:30
Kaynak: Haber Merkezi
Futbolseverlerin merakla araştırdığı “bugün hangi maçlar var?” sorusu 19 Ocak 2026 Pazartesi günü için yanıtını buldu. Trendyol Süper Lig’de kritik karşılaşmalar oynanırken, 1. Lig ve Avrupa liglerinde de heyecan dolu maçlar futbol tutkunlarını bekliyor. Özellikle Beşiktaş’ın sahaya çıkacağı mücadele, günün en çok merak edilen karşılaşmaları arasında yer alıyor.

TRENDYOL SÜPER LİG MAÇLARI (19 OCAK 2026 PAZARTESİ)

Trendyol Süper Lig’de günün maç programı şampiyonluk ve sıralama yarışını yakından ilgilendiriyor. Beşiktaş – Kayserispor karşılaşması, hem taraftarlar hem de futbol gündemi açısından öne çıkıyor.

SaatMaç
17:00Konyaspor – Eyüpspor
20:00Göztepe – Rizespor
20:00Beşiktaş – Kayserispor

Beşiktaş – Kayserispor Maçı Neden Önemli?

Beşiktaş, iç sahada oynayacağı bu karşılaşmayla zirve yarışında kritik bir sınava çıkıyor. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği mücadele, günün en çok izlenen Süper Lig maçlarından biri olmaya aday.

TÜRKİYE 1. LİG MAÇLARI

SaatMaç
14:30Iğdır FK – Sakaryaspor
17:00İstanbulspor – A. Keçiörengücü
20:00Bodrum FK – Sivasspor

AVRUPA LİGLERİNDE BUGÜNKÜ MAÇLAR

İtalya Serie A

SaatMaç
20:30Cremonese – Hellas Verona
22:45Lazio – Como 1907

İngiltere Premier Lig

SaatMaç
23:00Brighton – Bournemouth

İspanya La Liga

SaatMaç
23:00Elche – Sevilla

Portekiz Premier Lig

SaatMaç
23:15Estrela – Estoril Praia

Bugün hangi maçlar var?

19 Ocak 2026 Pazartesi günü Süper Lig, 1. Lig ve Avrupa liglerinde toplam 11 maç oynanacak.

Beşiktaş’ın bugün maçı var mı?

Evet, Beşiktaş bugün saat 20:00’de Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Bugünkü Süper Lig maçları saat kaçta?

Süper Lig maçları 17:00 ve 20:00 saatlerinde oynanacak.

Avrupa’da bugün hangi maçlar var?

Serie A, Premier Lig, La Liga ve Portekiz Ligi’nde akşam saatlerinde önemli karşılaşmalar var.

19 Ocak 2026 Pazartesi günü futbol açısından oldukça yoğun bir program sunuyor. Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş – Kayserispor maçı öne çıkarken, Avrupa liglerinde de gece geç saatlere kadar sürecek karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Maç saatlerini kaçırmamak için programı takip etmek büyük önem taşıyor.

