Bugün Hangi Maçlar Var? 19 Ocak 2026 Pazartesi Günün Maç Listesi

Futbolseverlerin merakla araştırdığı “bugün hangi maçlar var?” sorusu 19 Ocak 2026 Pazartesi günü için yanıtını buldu. Trendyol Süper Lig’de kritik karşılaşmalar oynanırken, 1. Lig ve Avrupa liglerinde de heyecan dolu maçlar futbol tutkunlarını bekliyor. Özellikle Beşiktaş’ın sahaya çıkacağı mücadele, günün en çok merak edilen karşılaşmaları arasında yer alıyor.

TRENDYOL SÜPER LİG MAÇLARI (19 OCAK 2026 PAZARTESİ)

Trendyol Süper Lig’de günün maç programı şampiyonluk ve sıralama yarışını yakından ilgilendiriyor. Beşiktaş – Kayserispor karşılaşması, hem taraftarlar hem de futbol gündemi açısından öne çıkıyor.

Saat Maç 17:00 Konyaspor – Eyüpspor 20:00 Göztepe – Rizespor 20:00 Beşiktaş – Kayserispor

Beşiktaş – Kayserispor Maçı Neden Önemli?

Beşiktaş, iç sahada oynayacağı bu karşılaşmayla zirve yarışında kritik bir sınava çıkıyor. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği mücadele, günün en çok izlenen Süper Lig maçlarından biri olmaya aday.

TÜRKİYE 1. LİG MAÇLARI

Saat Maç 14:30 Iğdır FK – Sakaryaspor 17:00 İstanbulspor – A. Keçiörengücü 20:00 Bodrum FK – Sivasspor

AVRUPA LİGLERİNDE BUGÜNKÜ MAÇLAR

İtalya Serie A

Saat Maç 20:30 Cremonese – Hellas Verona 22:45 Lazio – Como 1907

İngiltere Premier Lig

Saat Maç 23:00 Brighton – Bournemouth

İspanya La Liga

Saat Maç 23:00 Elche – Sevilla

Portekiz Premier Lig

Saat Maç 23:15 Estrela – Estoril Praia

Bugün hangi maçlar var?

19 Ocak 2026 Pazartesi günü Süper Lig, 1. Lig ve Avrupa liglerinde toplam 11 maç oynanacak.

Beşiktaş’ın bugün maçı var mı?

Evet, Beşiktaş bugün saat 20:00’de Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Bugünkü Süper Lig maçları saat kaçta?

Süper Lig maçları 17:00 ve 20:00 saatlerinde oynanacak.

Avrupa’da bugün hangi maçlar var?

Serie A, Premier Lig, La Liga ve Portekiz Ligi’nde akşam saatlerinde önemli karşılaşmalar var.

19 Ocak 2026 Pazartesi günü futbol açısından oldukça yoğun bir program sunuyor. Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş – Kayserispor maçı öne çıkarken, Avrupa liglerinde de gece geç saatlere kadar sürecek karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Maç saatlerini kaçırmamak için programı takip etmek büyük önem taşıyor.