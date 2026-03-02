BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? | 2 Mart 2026 Pazartesi Günün Futbol Maçları

2 Mart 2026 Pazartesi günün futbol maçları futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. “Bugün hangi maçlar var?” ve “Bu akşam hangi maçlar oynanacak?” soruları gündemde üst sıralarda yer alıyor. İşte Rusya Premier Lig’den La Liga’ya, Serie A’dan Portekiz Premier Lig’e kadar 2 Mart 2026 maç programı.

Bugün oynanacak maçlar listesi, farklı liglerde kritik karşılaşmalara sahne olacak. Avrupa’nın önde gelen liglerinde ve alt liglerde dikkat çeken mücadeleler futbol gündemini belirliyor.

2 MART 2026 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

Saat Lig Maç 15:00 Rusya Premier Lig Sochi - S. Moskova 19:00 Gürcistan Erovnuli Ligi Gagra - Samgurali Tskaltubo 19:00 Sırbistan Superliga FK IMT Novi Beograd - Radnik Surdu. 20:00 Türkiye 1. Lig Manisa FK - Çorum 20:30 İtalya Serie A AC Pisa - Bologna 21:00 İsveç Kupası Orebro SK - Hammarby 21:00 İsveç Kupası Sandvikens - Gais 21:00 Polonya Ekstraklasa Zaglebie Lubin - Wisla Plock 22:45 İtalya Serie A Udinese - Fiorentina 22:45 İrlanda Premier Lig St. Patricks - Galway Utd 23:00 İspanya La Liga Real Madrid - Getafe 23:00 Bosna Hersek Premier Lig Zelezniçar - Zrinjski Mostar 23:15 Portekiz Premier Lig Gil Vicente - Benfica

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

Bu akşam hangi maçlar var sorusunun yanıtı özellikle 20:00 sonrası karşılaşmalarda yoğunlaşıyor. Türkiye 1. Lig’de Manisa FK - Çorum mücadelesi saat 20:00’de başlarken, Serie A’da AC Pisa - Bologna karşılaşması 20:30’da oynanacak.

Gece programında ise Real Madrid - Getafe maçı saat 23:00’te La Liga kapsamında sahne alacak. Aynı saat diliminde Bosna Hersek Premier Lig’de Zelezniçar - Zrinjski Mostar karşılaşması futbolseverlerle buluşacak.

AVRUPA LİGLERİNDE GÜNÜN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI

İtalya Serie A’da iki kritik mücadele dikkat çekiyor: AC Pisa - Bologna ve Udinese - Fiorentina. İspanya La Liga’da Real Madrid - Getafe karşılaşması günün en merak edilen maçları arasında yer alıyor.

Portekiz Premier Lig’de Gil Vicente - Benfica maçı da gece programında öne çıkan karşılaşmalardan biri olacak.

Bugün hangi maçlar var 2 Mart 2026?

Rusya Premier Lig, Serie A, La Liga, Türkiye 1. Lig, İsveç Kupası ve diğer liglerde toplam 13 karşılaşma oynanacak.

Bu akşam hangi maçlar oynanacak?

Akşam saatlerinde Manisa FK - Çorum, AC Pisa - Bologna, Real Madrid - Getafe ve Gil Vicente - Benfica maçları oynanacak.

Real Madrid maçı saat kaçta?

Real Madrid - Getafe karşılaşması saat 23:00’te başlayacak.

Serie A’da bugün hangi maçlar var?

AC Pisa - Bologna ve Udinese - Fiorentina maçları oynanacak.

Türkiye 1. Lig’de bugün hangi maç var?

Manisa FK - Çorum maçı saat 20:00’de oynanacak.

2 Mart 2026 Pazartesi günün futbol maçları programı oldukça yoğun. Avrupa’nın farklı liglerinde oynanacak karşılaşmalar futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. “Bugün hangi maçlar var?” sorusunun yanıtı bu kapsamlı maç listesiyle netleşirken, özellikle akşam saatlerindeki karşılaşmalar günün en çok takip edilen mücadeleleri olacak.