Bugün Hangi Maçlar Var? 22 Kasım 2025 Cumartesi Futbol Maçları

Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün birbirinden kritik karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Süper Lig, İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, İspanya La Liga, Hollanda Eredivisie, Fransa Ligue 1 ve Trendyol 1. Lig maçları yoğun bir fikstürle karşımıza çıkıyor. Özellikle Galatasaray maçı bugün mü, bugünkü maçlar ne zaman, Süper Lig günün maçları hangileri ve bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak soruları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 22 Kasım 2025 Cumartesi bugünkü tüm maç programı...

TRENDYOL 1. LİG BUGÜNKÜ MAÇLAR

Saat Maç 13:30 Bandırmaspor - Çorum FK 13:30 Hatayspor - Pendikspor 16:00 Boluspor - Amed Sportif 19:00 İstanbulspor - Sakaryaspor

SÜPER LİG BUGÜNKÜ MAÇLAR

Saat Maç 14:30 Kayserispor - Gaziantep FK 17:00 Eyüpspor - Fatih Karagümrük 20:00 Galatasaray - Gençlerbirliği

İNGİLTERE PREMİER LİG BUGÜNKÜ MAÇLAR

Saat Maç 15:30 Burnley - Chelsea 18:00 Wolverhampton - Crystal Palace 18:00 Bournemouth - West Ham 18:00 Liverpool - Nottingham Forest 18:00 Fulham - Sunderland 18:00 Brighton - Brentford 20:30 Newcastle Utd - Manchester City

ALMANYA BUNDESLİGA BUGÜNKÜ MAÇLAR

Saat Maç 17:30 Augsburg - Hamburg 17:30 Wolfsburg - B. Leverkusen 17:30 Heidenheim - M'gladbach 17:30 B. Dortmund - Stuttgart 17:30 Bayern Münih - Freiburg 20:30 Köln - E. Frankfurt

İTALYA SERİE A BUGÜNKÜ MAÇLAR

Saat Maç 17:00 Cagliari - Genoa 17:00 Udinese - Bologna 20:00 Fiorentina - Juventus 22:45 Napoli - Atalanta

İSPANYA LA LİGA BUGÜNKÜ MAÇLAR

Saat Maç 16:00 Alaves - Celta Vigo 18:15 Barcelona - Ath Bilbao 20:30 Osasuna - R. Sociedad 23:00 Villarreal - Mallorca

FRANSA LİGUE 1 BUGÜNKÜ MAÇLAR

Saat Maç 19:00 RC Lens - Strasbourg 21:00 Rennes - Monaco 23:05 Paris Saint-Germain - Le Havre

HOLLANDA EREDİVİSİE BUGÜNKÜ MAÇLAR

Saat Maç 18:30 NAC Breda - PSV 20:45 Ajax - Excelsior 20:45 Volendam - Twente 23:00 Heracles - Go Ahead Eagles 23:00 S. Rotterdam - F. Sittard

BELÇİKA PRO LİG BUGÜNKÜ MAÇLAR

Saat Maç 18:00 U. S. Gilloise - Cercle Brugge 20:15 Westerlo - KAA Gent 22:45 Club Brugge - Charleroi

Bugünkü maçlar ne zaman oynanacak?

Bugün maçlar 13:30 itibarıyla başlıyor ve gece yarısına kadar devam ediyor.

Bugünkü Galatasaray maçı saat kaçta?

Galatasaray - Gençlerbirliği maçı saat 20:00'de oynanacak.

Bugünkü maçlar hangi kanalda?

Maç yayın bilgileri yayıncı kuruluşlara göre değişiklik göstermektedir. Süper Lig maçları beIN Sports, Avrupa ligleri ise çeşitli platformlarda yayınlanmaktadır.

Real Madrid maçı bugün var mı?

Real Madrid bugün maç yapmıyor, ancak Barcelona - Ath Bilbao maçı saat 18:15’te oynanacak.

Bugünkü Süper Lig maçları hangileri?

Bugün Süper Lig’de Kayserispor - Gaziantep FK, Eyüpspor - Fatih Karagümrük ve Galatasaray - Gençlerbirliği maçları oynanacak.

Bugün Avrupa ve Türkiye liglerinde futbol dolu bir cumartesi bizleri bekliyor. Özellikle Süper Lig ve Premier Lig’de oynanacak kritik mücadeleler, hem puan durumu hem de rekabet açısından büyük önem taşıyor. Süper Lig günün maçları, bugünkü maçlar Türkiye, Trendyol 1. Lig maçları ve Avrupa lig maçları için güncel gelişmeleri takip etmeye devam edin.