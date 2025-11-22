Giriş / Abone Ol
Bugün Hangi Maçlar Var? 22 Kasım 2025 Cumartesi Futbol Maçları

Bugün Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Bundesliga, La Liga'da birbirinden heyevanlı maçlar var. Maçların saat bilgileri haberimizde.

BirBilgi
  22.11.2025 09:49
  • Giriş: 22.11.2025 09:49
  • Güncelleme: 22.11.2025 09:49
Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün birbirinden kritik karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Süper Lig, İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, İspanya La Liga, Hollanda Eredivisie, Fransa Ligue 1 ve Trendyol 1. Lig maçları yoğun bir fikstürle karşımıza çıkıyor. Özellikle Galatasaray maçı bugün mü, bugünkü maçlar ne zaman, Süper Lig günün maçları hangileri ve bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak soruları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 22 Kasım 2025 Cumartesi bugünkü tüm maç programı...

TRENDYOL 1. LİG BUGÜNKÜ MAÇLAR

SaatMaç
13:30Bandırmaspor - Çorum FK
13:30Hatayspor - Pendikspor
16:00Boluspor - Amed Sportif
19:00İstanbulspor - Sakaryaspor

SÜPER LİG BUGÜNKÜ MAÇLAR

SaatMaç
14:30Kayserispor - Gaziantep FK
17:00Eyüpspor - Fatih Karagümrük
20:00Galatasaray - Gençlerbirliği

İNGİLTERE PREMİER LİG BUGÜNKÜ MAÇLAR

SaatMaç
15:30Burnley - Chelsea
18:00Wolverhampton - Crystal Palace
18:00Bournemouth - West Ham
18:00Liverpool - Nottingham Forest
18:00Fulham - Sunderland
18:00Brighton - Brentford
20:30Newcastle Utd - Manchester City

ALMANYA BUNDESLİGA BUGÜNKÜ MAÇLAR

SaatMaç
17:30Augsburg - Hamburg
17:30Wolfsburg - B. Leverkusen
17:30Heidenheim - M'gladbach
17:30B. Dortmund - Stuttgart
17:30Bayern Münih - Freiburg
20:30Köln - E. Frankfurt

İTALYA SERİE A BUGÜNKÜ MAÇLAR

SaatMaç
17:00Cagliari - Genoa
17:00Udinese - Bologna
20:00Fiorentina - Juventus
22:45Napoli - Atalanta

İSPANYA LA LİGA BUGÜNKÜ MAÇLAR

SaatMaç
16:00Alaves - Celta Vigo
18:15Barcelona - Ath Bilbao
20:30Osasuna - R. Sociedad
23:00Villarreal - Mallorca

FRANSA LİGUE 1 BUGÜNKÜ MAÇLAR

SaatMaç
19:00RC Lens - Strasbourg
21:00Rennes - Monaco
23:05Paris Saint-Germain - Le Havre

HOLLANDA EREDİVİSİE BUGÜNKÜ MAÇLAR

SaatMaç
18:30NAC Breda - PSV
20:45Ajax - Excelsior
20:45Volendam - Twente
23:00Heracles - Go Ahead Eagles
23:00S. Rotterdam - F. Sittard

BELÇİKA PRO LİG BUGÜNKÜ MAÇLAR

SaatMaç
18:00U. S. Gilloise - Cercle Brugge
20:15Westerlo - KAA Gent
22:45Club Brugge - Charleroi

Bugünkü maçlar ne zaman oynanacak?

Bugün maçlar 13:30 itibarıyla başlıyor ve gece yarısına kadar devam ediyor.

Bugünkü Galatasaray maçı saat kaçta?

Galatasaray - Gençlerbirliği maçı saat 20:00'de oynanacak.

Bugünkü maçlar hangi kanalda?

Maç yayın bilgileri yayıncı kuruluşlara göre değişiklik göstermektedir. Süper Lig maçları beIN Sports, Avrupa ligleri ise çeşitli platformlarda yayınlanmaktadır.

Real Madrid maçı bugün var mı?

Real Madrid bugün maç yapmıyor, ancak Barcelona - Ath Bilbao maçı saat 18:15’te oynanacak.

Bugünkü Süper Lig maçları hangileri?

Bugün Süper Lig’de Kayserispor - Gaziantep FK, Eyüpspor - Fatih Karagümrük ve Galatasaray - Gençlerbirliği maçları oynanacak.

Bugün Avrupa ve Türkiye liglerinde futbol dolu bir cumartesi bizleri bekliyor. Özellikle Süper Lig ve Premier Lig’de oynanacak kritik mücadeleler, hem puan durumu hem de rekabet açısından büyük önem taşıyor. Süper Lig günün maçları, bugünkü maçlar Türkiye, Trendyol 1. Lig maçları ve Avrupa lig maçları için güncel gelişmeleri takip etmeye devam edin.

