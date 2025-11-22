Bugün Hangi Maçlar Var? 22 Kasım 2025 Cumartesi Futbol Maçları

Bugün Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Bundesliga, La Liga'da birbirinden heyevanlı maçlar var. Maçların saat bilgileri haberimizde.
- Giriş: 22.11.2025 09:49
- Güncelleme: 22.11.2025 09:49
Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün birbirinden kritik karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Süper Lig, İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, İspanya La Liga, Hollanda Eredivisie, Fransa Ligue 1 ve Trendyol 1. Lig maçları yoğun bir fikstürle karşımıza çıkıyor. Özellikle Galatasaray maçı bugün mü, bugünkü maçlar ne zaman, Süper Lig günün maçları hangileri ve bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak soruları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 22 Kasım 2025 Cumartesi bugünkü tüm maç programı...
TRENDYOL 1. LİG BUGÜNKÜ MAÇLAR
|Saat
|Maç
|13:30
|Bandırmaspor - Çorum FK
|13:30
|Hatayspor - Pendikspor
|16:00
|Boluspor - Amed Sportif
|19:00
|İstanbulspor - Sakaryaspor
SÜPER LİG BUGÜNKÜ MAÇLAR
|Saat
|Maç
|14:30
|Kayserispor - Gaziantep FK
|17:00
|Eyüpspor - Fatih Karagümrük
|20:00
|Galatasaray - Gençlerbirliği
İNGİLTERE PREMİER LİG BUGÜNKÜ MAÇLAR
|Saat
|Maç
|15:30
|Burnley - Chelsea
|18:00
|Wolverhampton - Crystal Palace
|18:00
|Bournemouth - West Ham
|18:00
|Liverpool - Nottingham Forest
|18:00
|Fulham - Sunderland
|18:00
|Brighton - Brentford
|20:30
|Newcastle Utd - Manchester City
ALMANYA BUNDESLİGA BUGÜNKÜ MAÇLAR
|Saat
|Maç
|17:30
|Augsburg - Hamburg
|17:30
|Wolfsburg - B. Leverkusen
|17:30
|Heidenheim - M'gladbach
|17:30
|B. Dortmund - Stuttgart
|17:30
|Bayern Münih - Freiburg
|20:30
|Köln - E. Frankfurt
İTALYA SERİE A BUGÜNKÜ MAÇLAR
|Saat
|Maç
|17:00
|Cagliari - Genoa
|17:00
|Udinese - Bologna
|20:00
|Fiorentina - Juventus
|22:45
|Napoli - Atalanta
İSPANYA LA LİGA BUGÜNKÜ MAÇLAR
|Saat
|Maç
|16:00
|Alaves - Celta Vigo
|18:15
|Barcelona - Ath Bilbao
|20:30
|Osasuna - R. Sociedad
|23:00
|Villarreal - Mallorca
FRANSA LİGUE 1 BUGÜNKÜ MAÇLAR
|Saat
|Maç
|19:00
|RC Lens - Strasbourg
|21:00
|Rennes - Monaco
|23:05
|Paris Saint-Germain - Le Havre
HOLLANDA EREDİVİSİE BUGÜNKÜ MAÇLAR
|Saat
|Maç
|18:30
|NAC Breda - PSV
|20:45
|Ajax - Excelsior
|20:45
|Volendam - Twente
|23:00
|Heracles - Go Ahead Eagles
|23:00
|S. Rotterdam - F. Sittard
BELÇİKA PRO LİG BUGÜNKÜ MAÇLAR
|Saat
|Maç
|18:00
|U. S. Gilloise - Cercle Brugge
|20:15
|Westerlo - KAA Gent
|22:45
|Club Brugge - Charleroi
Bugünkü maçlar ne zaman oynanacak?
Bugün maçlar 13:30 itibarıyla başlıyor ve gece yarısına kadar devam ediyor.
Bugünkü Galatasaray maçı saat kaçta?
Galatasaray - Gençlerbirliği maçı saat 20:00'de oynanacak.
Bugünkü maçlar hangi kanalda?
Maç yayın bilgileri yayıncı kuruluşlara göre değişiklik göstermektedir. Süper Lig maçları beIN Sports, Avrupa ligleri ise çeşitli platformlarda yayınlanmaktadır.
Real Madrid maçı bugün var mı?
Real Madrid bugün maç yapmıyor, ancak Barcelona - Ath Bilbao maçı saat 18:15’te oynanacak.
Bugünkü Süper Lig maçları hangileri?
Bugün Süper Lig’de Kayserispor - Gaziantep FK, Eyüpspor - Fatih Karagümrük ve Galatasaray - Gençlerbirliği maçları oynanacak.
Bugün Avrupa ve Türkiye liglerinde futbol dolu bir cumartesi bizleri bekliyor. Özellikle Süper Lig ve Premier Lig’de oynanacak kritik mücadeleler, hem puan durumu hem de rekabet açısından büyük önem taşıyor. Süper Lig günün maçları, bugünkü maçlar Türkiye, Trendyol 1. Lig maçları ve Avrupa lig maçları için güncel gelişmeleri takip etmeye devam edin.