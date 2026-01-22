BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? | 22 Ocak 2026 Perşembe Günün Futbol Maçları

Futbolseverlerin her gün merakla araştırdığı bugün hangi maçlar var sorusu, 22 Ocak 2026 Perşembe günü için oldukça zengin bir karşılık buluyor. UEFA Avrupa Ligi başta olmak üzere Asya, Afrika ve Avrupa liglerinde onlarca kritik mücadele futbol tutkunlarını bekliyor.

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI (22 OCAK 2026)

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından biri olan UEFA Avrupa Ligi’nde bu akşam birçok karşılaşma oynanacak. Bugün Avrupa Ligi’nde hangi maçlar var? sorusunun yanıtı şu şekilde:

20:45 Viktoria Plzen - Porto

20:45 Bologna - Celtic

20:45 Feyenoord - Sturm Graz

20:45 Brann - Midtjylland

20:45 Young Boys - Lyon

20:45 Malmö - Kızıl Yıldız

20:45 Freiburg - M. Tel Aviv

20:45 Fenerbahçe - Aston Villa

20:45 PAOK - Real Betis

23:00 Salzburg - Basel

23:00 Rangers - Ludogorets

23:00 Nice - Go Ahead Eagles

23:00 Utrecht - Genk

23:00 Ferencvaros - Panathinaikos

23:00 AS Roma - Stuttgart

23:00 Celta Vigo - Lille

23:00 Braga - Nottingham Forest

23:00 Dinamo Zagreb - FCSB

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG BUGÜNKÜ MAÇLAR

Orta Doğu futbolunu takip edenler için Suudi Arabistan Pro Lig maçları bugün de büyük ilgi görüyor.

18:15 Al Taawoun - Al Hazem

20:30 Al Hilal - Al Fayha

20:30 Al Qadisiyah - Al Ittihad

MISIR PREMİER LİG BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

18:00 Wadi Degla - Ghazl El Mahallah

18:00 Haras Hodood - Kahrabaa Ismailia

21:00 Ismaily SC - Al Mokawloon

IRAK, İRAN VE AFRİKA LİGLERİNDE GÜNÜN MAÇLARI

Irak Ligi

15:00 Al Jawiya - Al Qasim SC

15:00 Diyala - Al Garaf

17:30 Al Karma - Amanat Baghdad

19:30 Al Zawraa - Al Najaf

İran Pro Ligi

15:30 Kheybar Khorramabad - Aluminium Arak

15:30 Tractor Tabriz - Mes Rafsanjan

15:30 Malavan Bandar Anzali - Foolad Khuzestan

Etiyopya Premier Lig

13:00 Dire Dawa Kenema - Ethiopian Insurance

16:00 Defence Force - Saint George

16:00 Sidama Bunna - Ethiopian Coffee

DİĞER ORGANİZASYONLAR

Malezya Kupası

14:30 Sabah - Melaka

Katar - BAE Süper Kupası

19:00 Al Gharraf SC - Sharjah

Arjantin Primera LFP (Açılış)

23:00 Aldosivi - Defensa y Justicia

Bugün hangi maçlar var?

22 Ocak 2026 Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi, Suudi Arabistan Pro Lig, Mısır Premier Lig, İran Pro Ligi ve birçok ligde maçlar oynanacak.

Bugün Avrupa Ligi maçları saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi karşılaşmaları ağırlıklı olarak 20:45 ve 23:00 saatlerinde başlayacak.

Bugün Türk takımı var mı?

Evet, bugün UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe ile Aston Villa karşı karşıya gelecek.

22 Ocak 2026 Perşembe günün futbol maçları, gün boyu devam eden geniş bir program sunuyor. Özellikle UEFA Avrupa Ligi karşılaşmaları futbolseverlerin odağında yer alırken, farklı kıtalardan lig maçları da ekran başında dolu dolu bir gün vaat ediyor.