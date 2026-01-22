BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? | 22 Ocak 2026 Perşembe Günün Futbol Maçları
Bugün hangi maçlar var ve 22 Ocak 2026 Perşembe günün futbol maçları saat kaçta başlıyor? UEFA Avrupa Ligi’nde bugün hangi karşılaşmalar oynanacak? Bugün maç programında hangi liglerin karşılaşmaları öne çıkıyor? Günün maç programı haberimizde.
Futbolseverlerin her gün merakla araştırdığı bugün hangi maçlar var sorusu, 22 Ocak 2026 Perşembe günü için oldukça zengin bir karşılık buluyor. UEFA Avrupa Ligi başta olmak üzere Asya, Afrika ve Avrupa liglerinde onlarca kritik mücadele futbol tutkunlarını bekliyor.
UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI (22 OCAK 2026)
Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından biri olan UEFA Avrupa Ligi’nde bu akşam birçok karşılaşma oynanacak. Bugün Avrupa Ligi’nde hangi maçlar var? sorusunun yanıtı şu şekilde:
- 20:45 Viktoria Plzen - Porto
- 20:45 Bologna - Celtic
- 20:45 Feyenoord - Sturm Graz
- 20:45 Brann - Midtjylland
- 20:45 Young Boys - Lyon
- 20:45 Malmö - Kızıl Yıldız
- 20:45 Freiburg - M. Tel Aviv
- 20:45 Fenerbahçe - Aston Villa
- 20:45 PAOK - Real Betis
- 23:00 Salzburg - Basel
- 23:00 Rangers - Ludogorets
- 23:00 Nice - Go Ahead Eagles
- 23:00 Utrecht - Genk
- 23:00 Ferencvaros - Panathinaikos
- 23:00 AS Roma - Stuttgart
- 23:00 Celta Vigo - Lille
- 23:00 Braga - Nottingham Forest
- 23:00 Dinamo Zagreb - FCSB
SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG BUGÜNKÜ MAÇLAR
Orta Doğu futbolunu takip edenler için Suudi Arabistan Pro Lig maçları bugün de büyük ilgi görüyor.
- 18:15 Al Taawoun - Al Hazem
- 20:30 Al Hilal - Al Fayha
- 20:30 Al Qadisiyah - Al Ittihad
MISIR PREMİER LİG BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
- 18:00 Wadi Degla - Ghazl El Mahallah
- 18:00 Haras Hodood - Kahrabaa Ismailia
- 21:00 Ismaily SC - Al Mokawloon
IRAK, İRAN VE AFRİKA LİGLERİNDE GÜNÜN MAÇLARI
Irak Ligi
- 15:00 Al Jawiya - Al Qasim SC
- 15:00 Diyala - Al Garaf
- 17:30 Al Karma - Amanat Baghdad
- 19:30 Al Zawraa - Al Najaf
İran Pro Ligi
- 15:30 Kheybar Khorramabad - Aluminium Arak
- 15:30 Tractor Tabriz - Mes Rafsanjan
- 15:30 Malavan Bandar Anzali - Foolad Khuzestan
Etiyopya Premier Lig
- 13:00 Dire Dawa Kenema - Ethiopian Insurance
- 16:00 Defence Force - Saint George
- 16:00 Sidama Bunna - Ethiopian Coffee
DİĞER ORGANİZASYONLAR
Malezya Kupası
- 14:30 Sabah - Melaka
Katar - BAE Süper Kupası
- 19:00 Al Gharraf SC - Sharjah
Arjantin Primera LFP (Açılış)
- 23:00 Aldosivi - Defensa y Justicia
Bugün hangi maçlar var?
22 Ocak 2026 Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi, Suudi Arabistan Pro Lig, Mısır Premier Lig, İran Pro Ligi ve birçok ligde maçlar oynanacak.
Bugün Avrupa Ligi maçları saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi karşılaşmaları ağırlıklı olarak 20:45 ve 23:00 saatlerinde başlayacak.
Bugün Türk takımı var mı?
Evet, bugün UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe ile Aston Villa karşı karşıya gelecek.
22 Ocak 2026 Perşembe günün futbol maçları, gün boyu devam eden geniş bir program sunuyor. Özellikle UEFA Avrupa Ligi karşılaşmaları futbolseverlerin odağında yer alırken, farklı kıtalardan lig maçları da ekran başında dolu dolu bir gün vaat ediyor.