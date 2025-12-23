Bugün Hangi Maçlar Var? 23 Aralık 2025 Salı Günün Futbol Maçları
Bugün hangi maçlar var? 23 Aralık 2025 Salı günü Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe – Beşiktaş derbisi saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray’ın bugün maçı var mı? Afrika Uluslar Kupası'nda günün maçları neler? Tüm yanıtlar haberimizde.
Futbolseverlerin en çok merak ettiği sorulardan biri bugün yeniden gündemde: Bugün hangi maçlar var? 23 Aralık 2025 Salı günü, Türkiye Kupası’ndan Afrika Uluslar Kupası’na, Avrupa ve Asya kupalarından lig mücadelelerine kadar dopdolu bir maç programı futbol tutkunlarını bekliyor.
23 ARALIK 2025 SALI TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI
Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün kritik karşılaşmalar sahne alıyor. Özellikle derbi heyecanı futbol gündeminin merkezinde yer alıyor.
|Saat
|Maç
|15:00
|Kocaelispor - Erzurumspor FK
|17:30
|Konyaspor - Antalyaspor
|20:30
|Fenerbahçe - Beşiktaş
Türkiye Kupası Maçları Hangi Kanalda?
Türkiye Kupası maçlarının yayın bilgileri futbolseverler tarafından sıkça araştırılıyor.
- Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
- Diğer Türkiye Kupası maçları A Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.
FENERBAHÇE’NİN MAÇI BUGÜN MÜ?
Evet. Fenerbahçe’nin Türkiye Kupası maçı bugün oynanıyor. Sarı-lacivertliler, 23 Aralık 2025 Salı günü Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor.
BEŞİKTAŞ’IN MAÇI BUGÜN MÜ?
Evet. Beşiktaş da bugün Türkiye Kupası kapsamında Fenerbahçe deplasmanında sahaya çıkıyor.
GALATASARAY’IN MAÇI BUGÜN MÜ?
Hayır. Galatasaray’ın 23 Aralık 2025 Salı günü oynanacak bir maçı bulunmuyor.
AFRİKA ULUSLAR KUPASI BUGÜNKÜ MAÇLARI
Afrika Uluslar Kupası’nda bugün grup mücadeleleri devam ediyor. Günün dikkat çeken karşılaşmaları şu şekilde:
|Saat
|Maç
|15:30
|Demokratik Kongo C. - Benin
|18:00
|Senegal - Botsvana
|20:30
|Nijerya - Tanzanya
|23:00
|Tunus - Uganda
ASYA KUPALARI VE AVRUPA MAÇLARI
23 Aralık Salı günü Asya ve Avrupa futbolunda da önemli karşılaşmalar oynanıyor.
AFC Asya Şampiyonlar Ligi Batı
- 19:00 AL Sadd - Al Ahli Dubai
- 21:15 AL Ittihad - Nasaf
AFC Kupası
- 16:45 AL Hussein Irbid - Ahal
İngiltere Lig Kupası
- 23:00 Arsenal - Crystal Palace
Portekiz Premier Lig
- 23:45 V. Guimaraes - Sporting CP
Bugün hangi maçlar var?
23 Aralık 2025 Salı günü Türkiye Kupası, Afrika Uluslar Kupası, AFC turnuvaları, İngiltere Lig Kupası ve Portekiz Premier Lig maçları oynanıyor.
Türkiye Kupası maçları şifresiz mi?
Evet. Türkiye Kupası maçları ATV ve A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanıyor.
Afrika Uluslar Kupası maçları hangi kanalda?
Afrika Uluslar Kupası maçları Exxen platformu üzerinden canlı ve şifreli olarak yayınlanıyorç