Bugün Hangi Maçlar Var? 23 Aralık 2025 Salı Günün Futbol Maçları

Futbolseverlerin en çok merak ettiği sorulardan biri bugün yeniden gündemde: Bugün hangi maçlar var? 23 Aralık 2025 Salı günü, Türkiye Kupası’ndan Afrika Uluslar Kupası’na, Avrupa ve Asya kupalarından lig mücadelelerine kadar dopdolu bir maç programı futbol tutkunlarını bekliyor.

23 ARALIK 2025 SALI TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI

Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün kritik karşılaşmalar sahne alıyor. Özellikle derbi heyecanı futbol gündeminin merkezinde yer alıyor.

Saat Maç 15:00 Kocaelispor - Erzurumspor FK 17:30 Konyaspor - Antalyaspor 20:30 Fenerbahçe - Beşiktaş

Türkiye Kupası Maçları Hangi Kanalda?

Türkiye Kupası maçlarının yayın bilgileri futbolseverler tarafından sıkça araştırılıyor.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Diğer Türkiye Kupası maçları A Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE’NİN MAÇI BUGÜN MÜ?

Evet. Fenerbahçe’nin Türkiye Kupası maçı bugün oynanıyor. Sarı-lacivertliler, 23 Aralık 2025 Salı günü Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor.

BEŞİKTAŞ’IN MAÇI BUGÜN MÜ?

Evet. Beşiktaş da bugün Türkiye Kupası kapsamında Fenerbahçe deplasmanında sahaya çıkıyor.

GALATASARAY’IN MAÇI BUGÜN MÜ?

Hayır. Galatasaray’ın 23 Aralık 2025 Salı günü oynanacak bir maçı bulunmuyor.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI BUGÜNKÜ MAÇLARI

Afrika Uluslar Kupası’nda bugün grup mücadeleleri devam ediyor. Günün dikkat çeken karşılaşmaları şu şekilde:

Saat Maç 15:30 Demokratik Kongo C. - Benin 18:00 Senegal - Botsvana 20:30 Nijerya - Tanzanya 23:00 Tunus - Uganda

ASYA KUPALARI VE AVRUPA MAÇLARI

23 Aralık Salı günü Asya ve Avrupa futbolunda da önemli karşılaşmalar oynanıyor.

AFC Asya Şampiyonlar Ligi Batı

19:00 AL Sadd - Al Ahli Dubai

21:15 AL Ittihad - Nasaf

AFC Kupası

16:45 AL Hussein Irbid - Ahal

İngiltere Lig Kupası

23:00 Arsenal - Crystal Palace

Portekiz Premier Lig

23:45 V. Guimaraes - Sporting CP

Bugün hangi maçlar var?

23 Aralık 2025 Salı günü Türkiye Kupası, Afrika Uluslar Kupası, AFC turnuvaları, İngiltere Lig Kupası ve Portekiz Premier Lig maçları oynanıyor.

Türkiye Kupası maçları şifresiz mi?

Evet. Türkiye Kupası maçları ATV ve A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanıyor.

Afrika Uluslar Kupası maçları hangi kanalda?

Afrika Uluslar Kupası maçları Exxen platformu üzerinden canlı ve şifreli olarak yayınlanıyorç