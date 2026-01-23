BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR | 23 Ocak 2026 Cuma günün öne çıkan maçları (Maçlar hangi kanalda?)
Bugün hangi maçlar var ve 23 Ocak Cuma günü öne çıkan karşılaşmalar hangileri? Trabzonspor – Kasımpaşa ve Inter – AC Pisa maçları hangi kanalda yayınlanıyor? Avrupa liglerinde bu akşam hangi maçlar saat kaçta başlıyor? 23 Ocak 2026 futbol maçları ve yayın bilgileri haberimizde.
Futbolseverlerin en çok merak ettiği sorulardan biri olan “Bugün hangi maçlar var?” sorusu, 23 Ocak Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yeniden gündemde. Türkiye Süper Ligi’nden Avrupa’nın önde gelen liglerine kadar birçok önemli maç futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek.
TÜRKİYE SÜPER LİGİ – GÜNÜN MAÇI
Trabzonspor - Kasımpaşa
- Saat: 20:00
- Lig: Türkiye Süper Ligi
- Yayın: beIN Sports (canlı ve şifreli)
“Trabzonspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda?” sorusunun yanıtı: Karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.
AVRUPA LİGLERİNDE GÜNÜN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI
Fransa Ligue 1
- Auxerre - PSG | Saat: 22:00
Almanya Bundesliga
- St. Pauli - Hamburg | Saat: 22:30
İtalya Serie A
- Inter - AC Pisa | Saat: 22:45
- Yayın: S Sport 2 ve Tivibu Spor
Belçika Pro Lig
- Standard Liege - KAA Gent | Saat: 22:45
İskoçya Championship
- Arbroath - Greenock Morton | Saat: 22:45
İspanya La Liga
- Levante - Elche | Saat: 23:00
Portekiz Premier Lig
- Casa Pia - AVS Futebol SAD | Saat: 23:15
GÜNÜN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI
|Lig
|Maç
|Saat
|Yayın
|Süper Lig
|Trabzonspor - Kasımpaşa
|20:00
|beIN Sports
|Serie A
|Inter - AC Pisa
|22:45
|S Sport 2 / Tivibu Spor
|Ligue 1
|Auxerre - PSG
|22:00
|-
23 Ocak Cuma günün maç programı, futbolseverlere dolu dolu bir akşam vadediyor. Trabzonspor - Kasımpaşa mücadelesi Süper Lig’de öne çıkarken, Inter - AC Pisa karşılaşması Avrupa futbolunun dikkat çeken maçları arasında yer alıyor. “Bugün hangi maçlar var?” sorusunun yanıtı, bu yoğun fikstürle netlik kazanmış durumda.