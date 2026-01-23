BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR | 23 Ocak 2026 Cuma günün öne çıkan maçları (Maçlar hangi kanalda?)

Futbolseverlerin en çok merak ettiği sorulardan biri olan “Bugün hangi maçlar var?” sorusu, 23 Ocak Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yeniden gündemde. Türkiye Süper Ligi’nden Avrupa’nın önde gelen liglerine kadar birçok önemli maç futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek.

TÜRKİYE SÜPER LİGİ – GÜNÜN MAÇI

Trabzonspor - Kasımpaşa

Saat: 20:00

20:00 Lig: Türkiye Süper Ligi

Türkiye Süper Ligi Yayın: beIN Sports (canlı ve şifreli)

“Trabzonspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda?” sorusunun yanıtı: Karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

AVRUPA LİGLERİNDE GÜNÜN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI

Fransa Ligue 1

Auxerre - PSG | Saat: 22:00

Almanya Bundesliga

St. Pauli - Hamburg | Saat: 22:30

İtalya Serie A

Inter - AC Pisa | Saat: 22:45

| Saat: 22:45 Yayın: S Sport 2 ve Tivibu Spor

Belçika Pro Lig

Standard Liege - KAA Gent | Saat: 22:45

İskoçya Championship

Arbroath - Greenock Morton | Saat: 22:45

İspanya La Liga

Levante - Elche | Saat: 23:00

Portekiz Premier Lig

Casa Pia - AVS Futebol SAD | Saat: 23:15

GÜNÜN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI

Lig Maç Saat Yayın Süper Lig Trabzonspor - Kasımpaşa 20:00 beIN Sports Serie A Inter - AC Pisa 22:45 S Sport 2 / Tivibu Spor Ligue 1 Auxerre - PSG 22:00 -

Bugün hangi maçlar var?

23 Ocak Cuma günü Süper Lig, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 ve La Liga dahil birçok ligde maçlar oynanıyor.

Trabzonspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda?

Karşılaşma beIN Sports ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Inter - AC Pisa maçı hangi kanalda?

Inter - AC Pisa maçı S Sport 2 ve Tivibu Spor üzerinden canlı yayınlanacak.

Bugün maç var mı?

Evet, 23 Ocak Cuma günü hem Türkiye’de hem Avrupa liglerinde birçok maç oynanıyor.

Maçlar hangi kanalda yayınlanıyor?

Maçların yayın bilgileri lig ve karşılaşmaya göre beIN Sports, S Sport 2 ve Tivibu Spor olarak değişiyor.

23 Ocak Cuma günün maç programı, futbolseverlere dolu dolu bir akşam vadediyor. Trabzonspor - Kasımpaşa mücadelesi Süper Lig’de öne çıkarken, Inter - AC Pisa karşılaşması Avrupa futbolunun dikkat çeken maçları arasında yer alıyor. “Bugün hangi maçlar var?” sorusunun yanıtı, bu yoğun fikstürle netlik kazanmış durumda.