Bugün Hangi Maçlar Var? 24 Aralık 2025 Çarşamba Günün Futbol Maçları

Futbolseverlerin her gün merakla takip ettiği sorunun yanıtı belli oldu. 24 Aralık 2025 Çarşamba günü, hem uluslararası turnuvalarda hem de Türkiye Kupası’nda birbirinden önemli karşılaşmalar futbol ekranlarını dolduruyor. Peki bugün hangi maçlar var, maçlar hangi kanalda yayınlanıyor?

BUGÜN AFRİKA ULUSLAR KUPASI MAÇLARI

Afrika Uluslar Kupası’nda grup maçları tüm hızıyla devam ediyor. Günün programında Afrika futbolunun öne çıkan milli takımları sahne alıyor.

24 Aralık 2025 Afrika Uluslar Kupası Maç Programı

Saat Maç 15:30 Burkina Faso - Ekvator Ginesi 18:00 Cezayir - Sudan 20:30 Fildişi Sahili - Mozambik 23:00 Kamerun - Gabon

Afrika Uluslar Kupası Maçları Hangi Kanalda?

Afrika Uluslar Kupası maçları, Exxen platformu üzerinden canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.

BUGÜN AFC KUPASI MAÇLARI

Asya futbolunun kulüp düzeyindeki önemli organizasyonlarından biri olan AFC Kupası’nda bugün yoğun bir maç takvimi bulunuyor.

24 Aralık 2025 AFC Kupası Maçları

Saat Maç 19:00 Al Ahli Doha - Andijon 19:00 Al Nassr - Al Zawraa 19:00 Al Muharraq - Esteghlal 19:00 Al Wasl - Al Wehdat 19:00 Arkadag FK - Al Khalidiyah 19:00 Goa - FK Istiklol

BUGÜN TÜRKİYE KUPASI MAÇI VAR MI?

Türkiye Kupası’nda günün en dikkat çeken karşılaşması Samsun’da oynanacak.

Samsunspor - Eyüpspor Maçı Saat Kaçta?

Samsunspor - Eyüpspor maçı, 24 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 20:30’da başlayacak.

Samsunspor - Eyüpspor Maçı Hangi Kanalda?

Türkiye Kupası mücadelesi olan Samsunspor - Eyüpspor karşılaşması, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Bugün hangi maçlar var?

Bugün Afrika Uluslar Kupası, AFC Kupası ve Türkiye Kupası kapsamında toplam 11 maç oynanacak.

Afrika Uluslar Kupası maçları hangi kanalda?

Afrika Uluslar Kupası maçları Exxen platformu üzerinden canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.

Samsunspor - Eyüpspor maçı hangi kanalda?

Samsunspor - Eyüpspor maçı A Spor’da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

24 Aralık 2025 Çarşamba günü Türkiye Kupası maçı var mı?

Evet. Samsunspor ile Eyüpspor Türkiye Kupası’nda karşı karşıya gelecek.

Bugün hangi maçlar var? sorusunun yanıtı oldukça net. Afrika Uluslar Kupası’ndan AFC Kupası’na, Türkiye Kupası’ndan milli maç heyecanına kadar futbol dolu bir gün sporseverleri bekliyor.

Özellikle Samsunspor - Eyüpspor karşılaşması ve Afrika Uluslar Kupası maçları, 24 Aralık Çarşamba gününün öne çıkan mücadeleleri arasında yer alıyor.