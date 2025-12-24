Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bugün Hangi Maçlar Var? 24 Aralık 2025 Çarşamba Günün Futbol Maçları

Bugün hangi maçlar var ve 24 Aralık 2025 Çarşamba günü futbolseverleri hangi karşılaşmalar bekliyor? Afrika Uluslar Kupası maçları hangi kanalda yayınlanıyor, Samsunspor – Eyüpspor maçı nereden izlenebilecek? Tüm yanıtlar ve günün maç listesi haberimizde.

BirBilgi
  • 24.12.2025 09:30
  • Giriş: 24.12.2025 09:30
  • Güncelleme: 24.12.2025 09:30
Kaynak: Haber Merkezi
Bugün Hangi Maçlar Var? 24 Aralık 2025 Çarşamba Günün Futbol Maçları

Futbolseverlerin her gün merakla takip ettiği sorunun yanıtı belli oldu. 24 Aralık 2025 Çarşamba günü, hem uluslararası turnuvalarda hem de Türkiye Kupası’nda birbirinden önemli karşılaşmalar futbol ekranlarını dolduruyor. Peki bugün hangi maçlar var, maçlar hangi kanalda yayınlanıyor?

BUGÜN AFRİKA ULUSLAR KUPASI MAÇLARI

Afrika Uluslar Kupası’nda grup maçları tüm hızıyla devam ediyor. Günün programında Afrika futbolunun öne çıkan milli takımları sahne alıyor.

24 Aralık 2025 Afrika Uluslar Kupası Maç Programı

SaatMaç
15:30Burkina Faso - Ekvator Ginesi
18:00Cezayir - Sudan
20:30Fildişi Sahili - Mozambik
23:00Kamerun - Gabon

Afrika Uluslar Kupası Maçları Hangi Kanalda?

Afrika Uluslar Kupası maçları, Exxen platformu üzerinden canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.

BUGÜN AFC KUPASI MAÇLARI

Asya futbolunun kulüp düzeyindeki önemli organizasyonlarından biri olan AFC Kupası’nda bugün yoğun bir maç takvimi bulunuyor.

24 Aralık 2025 AFC Kupası Maçları

SaatMaç
19:00Al Ahli Doha - Andijon
19:00Al Nassr - Al Zawraa
19:00Al Muharraq - Esteghlal
19:00Al Wasl - Al Wehdat
19:00Arkadag FK - Al Khalidiyah
19:00Goa - FK Istiklol

BUGÜN TÜRKİYE KUPASI MAÇI VAR MI?

Türkiye Kupası’nda günün en dikkat çeken karşılaşması Samsun’da oynanacak.

Samsunspor - Eyüpspor Maçı Saat Kaçta?

Samsunspor - Eyüpspor maçı, 24 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 20:30’da başlayacak.

Samsunspor - Eyüpspor Maçı Hangi Kanalda?

Türkiye Kupası mücadelesi olan Samsunspor - Eyüpspor karşılaşması, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Bugün hangi maçlar var?

Bugün Afrika Uluslar Kupası, AFC Kupası ve Türkiye Kupası kapsamında toplam 11 maç oynanacak.

Afrika Uluslar Kupası maçları hangi kanalda?

Afrika Uluslar Kupası maçları Exxen platformu üzerinden canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.

Samsunspor - Eyüpspor maçı hangi kanalda?

Samsunspor - Eyüpspor maçı A Spor’da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

24 Aralık 2025 Çarşamba günü Türkiye Kupası maçı var mı?

Evet. Samsunspor ile Eyüpspor Türkiye Kupası’nda karşı karşıya gelecek.

Bugün hangi maçlar var? sorusunun yanıtı oldukça net. Afrika Uluslar Kupası’ndan AFC Kupası’na, Türkiye Kupası’ndan milli maç heyecanına kadar futbol dolu bir gün sporseverleri bekliyor.

Özellikle Samsunspor - Eyüpspor karşılaşması ve Afrika Uluslar Kupası maçları, 24 Aralık Çarşamba gününün öne çıkan mücadeleleri arasında yer alıyor.

BirGün'e Abone Ol