BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 24 Ocak 2026 günün öne çıkan futbol maçları ve güncel kanal bilgisi
Bugün Galatasaray maçı var mı, Karagümrük – Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Bugün hangi maçlar var, 24 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanacak futbol maçları hangileri? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanıyor, Süper Lig ve Avrupa ligleri maçları nereden izlenir? Günün futbol maç fikstürü ve kanal bilgileri haberimizde.
Futbolseverlerin her gün merakla araştırdığı “Bugün hangi maçlar var?” sorusu, 24 Ocak 2026 Cumartesi günü için netlik kazandı. Türkiye liglerinden Avrupa’nın dev liglerine kadar birçok karşılaşma bugün futbol ekranlarını dolduruyor. İşte günün öne çıkan futbol maçları ve canlı yayın kanal bilgileri.
BUGÜN OYNANACAK MAÇLAR VE KANALLARI
Türkiye Ligleri
|Saat
|Maç
|Kanal
|13:30
|A. Keçiörengücü - Boluspor
|beIN Sports 2
|14:30
|Kayserispor - Başakşehir
|beIN Sports 1
|16:00
|Vanspor FK - Iğdır FK
|TRT Spor
|17:00
|Samsunspor - Kocaelispor
|beIN Sports 1
|19:00
|Pendikspor - Erzurumspor FK
|TRT Spor
|20:00
|Fatih Karagümrük - Galatasaray
|Bein Sports 1
İngiltere Premier Lig
|Saat
|Maç
|Kanal
|15:30
|West Ham - Sunderland
|beIN Sports 3
|18:00
|Manchester City - Wolverhampton
|beIN Sports 3
|18:00
|Burnley - Tottenham
|beIN Sports 4
|18:00
|Fulham - Brighton
|beIN Sports Maxx 2
|20:30
|Bournemouth - Liverpool
|—
İspanya La Liga
|Saat
|Maç
|Kanal
|16:00
|Rayo Vallecano - Osasuna
|S Sport 1
|18:15
|Valencia - Espanyol
|S Sport 1
|20:30
|Sevilla - Athletic Bilbao
|S Sport 1
|23:00
|Villarreal - Real Madrid
|S Sport 1
İtalya Serie A
|Saat
|Maç
|Kanal
|17:00
|Como - Torino
|S Sport 2
|20:00
|Fiorentina - Cagliari
|S Sport 2
|22:45
|Lecce - Lazio
|S Sport 2
Almanya Bundesliga
Almanya Ligi maçları S Sport+ üzerinden canlı yayınlanmaktadır.
|Saat
|Maç
|17:30
|Heidenheim - Leipzig
|17:30
|Mainz - Wolfsburg
|17:30
|Bayern Münih - Augsburg
|17:30
|B. Leverkusen - Werder Bremen
|20:30
|Union Berlin - Borussia Dortmund
Fransa Ligue 1
|Saat
|Maç
|Kanal
|19:00
|Rennes - Lorient
|beIN Sports Maxx
|21:00
|Le Havre - Monaco
|beIN Sports 4
|23:05
|Marsilya - RC Lens
|beIN Sports 4
Hollanda Eredivisie
|Saat
|Maç
|Kanal
|18:30
|Ajax - Volendam
|Tivibu Spor
|20:45
|NEC Nijmegen - Zwolle
|—
|22:00
|PSV - NAC Breda
|—
|23:00
|Twente - Excelsior
|—
Portekiz Premier Lig
|Saat
|Maç
|18:30
|Moreirense - Santa Clara
|21:00
|Arouca - Sporting CP
|23:30
|Estoril Praia - Vitoria Guimaraes
Bugün hangi maçlar var?
24 Ocak 2026 Cumartesi günü Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1’de birçok önemli maç oynanıyor.
Bugünkü maçlar hangi kanalda?
Maçlar beIN Sports, TRT Spor, S Sport, S Sport+, Tivibu Spor ve beIN Sports Maxx kanallarında canlı yayınlanıyor.
Bugün Galatasaray maçı var mı?
Evet, bugün Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı saat 20.00’de oynanıyor.
Bugün hangi maçlar var? sorusunun yanıtı 24 Ocak 2026 Cumartesi günü futbolseverler için oldukça dolu. Türkiye liglerinden Avrupa devlerine uzanan bu yoğun fikstür, maç saatleri ve kanal bilgileriyle birlikte futbol keyfini zirveye taşıyor.