BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 24 Ocak 2026 günün öne çıkan futbol maçları ve güncel kanal bilgisi

Futbolseverlerin her gün merakla araştırdığı “Bugün hangi maçlar var?” sorusu, 24 Ocak 2026 Cumartesi günü için netlik kazandı. Türkiye liglerinden Avrupa’nın dev liglerine kadar birçok karşılaşma bugün futbol ekranlarını dolduruyor. İşte günün öne çıkan futbol maçları ve canlı yayın kanal bilgileri.

BUGÜN OYNANACAK MAÇLAR VE KANALLARI

Türkiye Ligleri

Saat Maç Kanal 13:30 A. Keçiörengücü - Boluspor beIN Sports 2 14:30 Kayserispor - Başakşehir beIN Sports 1 16:00 Vanspor FK - Iğdır FK TRT Spor 17:00 Samsunspor - Kocaelispor beIN Sports 1 19:00 Pendikspor - Erzurumspor FK TRT Spor 20:00 Fatih Karagümrük - Galatasaray Bein Sports 1

İngiltere Premier Lig

Saat Maç Kanal 15:30 West Ham - Sunderland beIN Sports 3 18:00 Manchester City - Wolverhampton beIN Sports 3 18:00 Burnley - Tottenham beIN Sports 4 18:00 Fulham - Brighton beIN Sports Maxx 2 20:30 Bournemouth - Liverpool —

İspanya La Liga

Saat Maç Kanal 16:00 Rayo Vallecano - Osasuna S Sport 1 18:15 Valencia - Espanyol S Sport 1 20:30 Sevilla - Athletic Bilbao S Sport 1 23:00 Villarreal - Real Madrid S Sport 1

İtalya Serie A

Saat Maç Kanal 17:00 Como - Torino S Sport 2 20:00 Fiorentina - Cagliari S Sport 2 22:45 Lecce - Lazio S Sport 2

Almanya Bundesliga

Almanya Ligi maçları S Sport+ üzerinden canlı yayınlanmaktadır.

Saat Maç 17:30 Heidenheim - Leipzig 17:30 Mainz - Wolfsburg 17:30 Bayern Münih - Augsburg 17:30 B. Leverkusen - Werder Bremen 20:30 Union Berlin - Borussia Dortmund

Fransa Ligue 1

Saat Maç Kanal 19:00 Rennes - Lorient beIN Sports Maxx 21:00 Le Havre - Monaco beIN Sports 4 23:05 Marsilya - RC Lens beIN Sports 4

Hollanda Eredivisie

Saat Maç Kanal 18:30 Ajax - Volendam Tivibu Spor 20:45 NEC Nijmegen - Zwolle — 22:00 PSV - NAC Breda — 23:00 Twente - Excelsior —

Portekiz Premier Lig

Saat Maç 18:30 Moreirense - Santa Clara 21:00 Arouca - Sporting CP 23:30 Estoril Praia - Vitoria Guimaraes

Bugün hangi maçlar var? 24 Ocak 2026 Cumartesi günü Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1’de birçok önemli maç oynanıyor. Bugünkü maçlar hangi kanalda? Maçlar beIN Sports, TRT Spor, S Sport, S Sport+, Tivibu Spor ve beIN Sports Maxx kanallarında canlı yayınlanıyor. Bugün Galatasaray maçı var mı? Evet, bugün Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı saat 20.00’de oynanıyor.

