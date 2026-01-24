Giriş / Abone Ol
Bugün Galatasaray maçı var mı, Karagümrük – Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Bugün hangi maçlar var, 24 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanacak futbol maçları hangileri? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanıyor, Süper Lig ve Avrupa ligleri maçları nereden izlenir? Günün futbol maç fikstürü ve kanal bilgileri haberimizde.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 24 Ocak 2026 günün öne çıkan futbol maçları ve güncel kanal bilgisi

Futbolseverlerin her gün merakla araştırdığı “Bugün hangi maçlar var?” sorusu, 24 Ocak 2026 Cumartesi günü için netlik kazandı. Türkiye liglerinden Avrupa’nın dev liglerine kadar birçok karşılaşma bugün futbol ekranlarını dolduruyor. İşte günün öne çıkan futbol maçları ve canlı yayın kanal bilgileri.

BUGÜN OYNANACAK MAÇLAR VE KANALLARI

Türkiye Ligleri

SaatMaçKanal
13:30A. Keçiörengücü - BolusporbeIN Sports 2
14:30Kayserispor - BaşakşehirbeIN Sports 1
16:00Vanspor FK - Iğdır FKTRT Spor
17:00Samsunspor - KocaelisporbeIN Sports 1
19:00Pendikspor - Erzurumspor FKTRT Spor
20:00Fatih Karagümrük - GalatasarayBein Sports 1

İngiltere Premier Lig

SaatMaçKanal
15:30West Ham - SunderlandbeIN Sports 3
18:00Manchester City - WolverhamptonbeIN Sports 3
18:00Burnley - TottenhambeIN Sports 4
18:00Fulham - BrightonbeIN Sports Maxx 2
20:30Bournemouth - Liverpool

İspanya La Liga

SaatMaçKanal
16:00Rayo Vallecano - OsasunaS Sport 1
18:15Valencia - EspanyolS Sport 1
20:30Sevilla - Athletic BilbaoS Sport 1
23:00Villarreal - Real MadridS Sport 1

İtalya Serie A

SaatMaçKanal
17:00Como - TorinoS Sport 2
20:00Fiorentina - CagliariS Sport 2
22:45Lecce - LazioS Sport 2

Almanya Bundesliga

Almanya Ligi maçları S Sport+ üzerinden canlı yayınlanmaktadır.

SaatMaç
17:30Heidenheim - Leipzig
17:30Mainz - Wolfsburg
17:30Bayern Münih - Augsburg
17:30B. Leverkusen - Werder Bremen
20:30Union Berlin - Borussia Dortmund

Fransa Ligue 1

SaatMaçKanal
19:00Rennes - LorientbeIN Sports Maxx
21:00Le Havre - MonacobeIN Sports 4
23:05Marsilya - RC LensbeIN Sports 4

Hollanda Eredivisie

SaatMaçKanal
18:30Ajax - VolendamTivibu Spor
20:45NEC Nijmegen - Zwolle
22:00PSV - NAC Breda
23:00Twente - Excelsior

Portekiz Premier Lig

SaatMaç
18:30Moreirense - Santa Clara
21:00Arouca - Sporting CP
23:30Estoril Praia - Vitoria Guimaraes

Bugün hangi maçlar var?

24 Ocak 2026 Cumartesi günü Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1’de birçok önemli maç oynanıyor.

Bugünkü maçlar hangi kanalda?

Maçlar beIN Sports, TRT Spor, S Sport, S Sport+, Tivibu Spor ve beIN Sports Maxx kanallarında canlı yayınlanıyor.

Bugün Galatasaray maçı var mı?

Evet, bugün Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı saat 20.00’de oynanıyor.

Bugün hangi maçlar var? sorusunun yanıtı 24 Ocak 2026 Cumartesi günü futbolseverler için oldukça dolu. Türkiye liglerinden Avrupa devlerine uzanan bu yoğun fikstür, maç saatleri ve kanal bilgileriyle birlikte futbol keyfini zirveye taşıyor.

