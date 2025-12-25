Bugün Hangi Maçlar Var? 25 Aralık 2025 Günün Futbol Maçları

Bugün hangi maçlar var ve 25 Aralık 2025 gününün futbol programında hangi karşılaşmalar öne çıkıyor? Günün futbol maçları listesi haberimizde.
- Giriş: 25.12.2025 10:23
- Güncelleme: 25.12.2025 10:23
Kaynak: Haber Merkezi
Futbolseverlerin en çok merak ettiği sorulardan biri olan “bugün hangi maçlar var?” sorusu, 25 Aralık 2025 Perşembe günü oldukça zengin bir maç programıyla cevap buluyor. Etiyopya Premier Lig’den İran Pro Ligi’ne, Suudi Arabistan Pro Lig’den Mısır Lig Kupası’na kadar farklı liglerde önemli karşılaşmalar futbol tutkunlarını bekliyor. İşte bugün oynanacak maçlar, maç saatleri ve detaylı program…
25 ARALIK 2025 BUGÜN OYNANACAK MAÇLAR
Etiyopya Premier Lig Maç Programı
|Saat
|Karşılaşma
|13:00
|Ethiopia Electricity - Shire Endaselassie
|15:00
|Sheger Ketema - Hawassa Kenema SC
|16:00
|Ethiopian Coffee SC - Dire Dawa Kenema
|18:00
|Saint George SC - Ethiopia Nigd Bank
Lübnan Premier Lig Maç Programı
|Saat
|Karşılaşma
|15:15
|Al Mabarrah - Safa SC
|15:15
|Bourj - Al Ahed
Suudi Arabistan 1. Lig Maçları
|Saat
|Karşılaşma
|15:30
|Al Jabalain - Al Ula
|18:05
|Al Jandal - Al Adalh
|18:25
|Al Wehda - Al Jabil
İran Pro Ligi Maçları
|Saat
|Karşılaşma
|17:00
|Esteghlal K. - Zob Ahan
|17:00
|Aluminium A. - Malavan Bandar A.
Suudi Arabistan Pro Lig Maçları
|Saat
|Karşılaşma
|17:50
|Al Fayha - Al Hazem
|20:30
|Al Riyadh - Al Ettifaq
|20:30
|Neom SC - Al Najma
Mısır Lig Kupası Maç Programı
|Saat
|Karşılaşma
|18:00
|El Gouna - N. Bank Egypt
|18:00
|Haras Hodood - Al Masry
|21:00
|Pyramids - Ismaily SC
|21:00
|Zamalek - Smouha SC
Cezayir 1. Lig Maçı
|Saat
|Karşılaşma
|21:30
|CR Belouizdad - ES Setif
GÜNÜN FUTBOL HEYECANI
25 Aralık 2025 günü futbolseverler için dolu dolu bir program sunuyor. Özellikle Etiyopya Premier Lig, İran Pro Ligi ve Suudi Arabistan Pro Lig karşılaşmaları dikkat çekerken, Mısır Lig Kupası maçları da futbolseverler için önemli mücadelelere sahne olacak.
Bugün hangi maçlar var?
25 Aralık 2025 Perşembe günü Etiyopya Premier Lig, Lübnan Premier Lig, İran Pro Ligi, Suudi Arabistan ligleri, Mısır Lig Kupası ve Cezayir 1. Lig’de birçok karşılaşma oynanacak.
Günün öne çıkan maçları hangileri?
Özellikle İran Pro Ligi ve Mısır Lig Kupası maçları futbolseverlerin yoğun ilgisini çekiyor.
Maçlar saat kaçta başlıyor?
Günün ilk karşılaşması 13:00’te başlıyor, günün son maçı ise 21:30’da oynanacak.
Bugün hangi maçlar var? sorusunun yanıtı, 25 Aralık 2025 günü oldukça geniş bir futbol programı olduğunu net şekilde gösteriyor. Futbol heyecanının gün boyu süreceği bu programda, farklı liglerden birbirinden heyecanlı karşılaşmalar futbol tutkunlarını bekliyor.