Bugün Hangi Maçlar Var? 25 Aralık 2025 Günün Futbol Maçları

Futbolseverlerin en çok merak ettiği sorulardan biri olan “bugün hangi maçlar var?” sorusu, 25 Aralık 2025 Perşembe günü oldukça zengin bir maç programıyla cevap buluyor. Etiyopya Premier Lig’den İran Pro Ligi’ne, Suudi Arabistan Pro Lig’den Mısır Lig Kupası’na kadar farklı liglerde önemli karşılaşmalar futbol tutkunlarını bekliyor. İşte bugün oynanacak maçlar, maç saatleri ve detaylı program…

25 ARALIK 2025 BUGÜN OYNANACAK MAÇLAR

Etiyopya Premier Lig Maç Programı

Saat Karşılaşma 13:00 Ethiopia Electricity - Shire Endaselassie 15:00 Sheger Ketema - Hawassa Kenema SC 16:00 Ethiopian Coffee SC - Dire Dawa Kenema 18:00 Saint George SC - Ethiopia Nigd Bank

Lübnan Premier Lig Maç Programı

Saat Karşılaşma 15:15 Al Mabarrah - Safa SC 15:15 Bourj - Al Ahed

Suudi Arabistan 1. Lig Maçları

Saat Karşılaşma 15:30 Al Jabalain - Al Ula 18:05 Al Jandal - Al Adalh 18:25 Al Wehda - Al Jabil

İran Pro Ligi Maçları

Saat Karşılaşma 17:00 Esteghlal K. - Zob Ahan 17:00 Aluminium A. - Malavan Bandar A.

Suudi Arabistan Pro Lig Maçları

Saat Karşılaşma 17:50 Al Fayha - Al Hazem 20:30 Al Riyadh - Al Ettifaq 20:30 Neom SC - Al Najma

Mısır Lig Kupası Maç Programı

Saat Karşılaşma 18:00 El Gouna - N. Bank Egypt 18:00 Haras Hodood - Al Masry 21:00 Pyramids - Ismaily SC 21:00 Zamalek - Smouha SC

Cezayir 1. Lig Maçı

Saat Karşılaşma 21:30 CR Belouizdad - ES Setif

GÜNÜN FUTBOL HEYECANI

25 Aralık 2025 günü futbolseverler için dolu dolu bir program sunuyor. Özellikle Etiyopya Premier Lig, İran Pro Ligi ve Suudi Arabistan Pro Lig karşılaşmaları dikkat çekerken, Mısır Lig Kupası maçları da futbolseverler için önemli mücadelelere sahne olacak.

Bugün hangi maçlar var?

25 Aralık 2025 Perşembe günü Etiyopya Premier Lig, Lübnan Premier Lig, İran Pro Ligi, Suudi Arabistan ligleri, Mısır Lig Kupası ve Cezayir 1. Lig’de birçok karşılaşma oynanacak.

Günün öne çıkan maçları hangileri?

Özellikle İran Pro Ligi ve Mısır Lig Kupası maçları futbolseverlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Maçlar saat kaçta başlıyor?

Günün ilk karşılaşması 13:00’te başlıyor, günün son maçı ise 21:30’da oynanacak.

Bugün hangi maçlar var? sorusunun yanıtı, 25 Aralık 2025 günü oldukça geniş bir futbol programı olduğunu net şekilde gösteriyor. Futbol heyecanının gün boyu süreceği bu programda, farklı liglerden birbirinden heyecanlı karşılaşmalar futbol tutkunlarını bekliyor.