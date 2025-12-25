Giriş / Abone Ol
Bugün Hangi Maçlar Var? 25 Aralık 2025 Günün Futbol Maçları

Bugün hangi maçlar var ve 25 Aralık 2025 gününün futbol programında hangi karşılaşmalar öne çıkıyor? Günün futbol maçları listesi haberimizde.

  • 25.12.2025 10:23
Kaynak: Haber Merkezi
Futbolseverlerin en çok merak ettiği sorulardan biri olan “bugün hangi maçlar var?” sorusu, 25 Aralık 2025 Perşembe günü oldukça zengin bir maç programıyla cevap buluyor. Etiyopya Premier Lig’den İran Pro Ligi’ne, Suudi Arabistan Pro Lig’den Mısır Lig Kupası’na kadar farklı liglerde önemli karşılaşmalar futbol tutkunlarını bekliyor. İşte bugün oynanacak maçlar, maç saatleri ve detaylı program…

25 ARALIK 2025 BUGÜN OYNANACAK MAÇLAR

Etiyopya Premier Lig Maç Programı

SaatKarşılaşma
13:00Ethiopia Electricity - Shire Endaselassie
15:00Sheger Ketema - Hawassa Kenema SC
16:00Ethiopian Coffee SC - Dire Dawa Kenema
18:00Saint George SC - Ethiopia Nigd Bank

Lübnan Premier Lig Maç Programı

SaatKarşılaşma
15:15Al Mabarrah - Safa SC
15:15Bourj - Al Ahed

Suudi Arabistan 1. Lig Maçları

SaatKarşılaşma
15:30Al Jabalain - Al Ula
18:05Al Jandal - Al Adalh
18:25Al Wehda - Al Jabil

İran Pro Ligi Maçları

SaatKarşılaşma
17:00Esteghlal K. - Zob Ahan
17:00Aluminium A. - Malavan Bandar A.

Suudi Arabistan Pro Lig Maçları

SaatKarşılaşma
17:50Al Fayha - Al Hazem
20:30Al Riyadh - Al Ettifaq
20:30Neom SC - Al Najma

Mısır Lig Kupası Maç Programı

SaatKarşılaşma
18:00El Gouna - N. Bank Egypt
18:00Haras Hodood - Al Masry
21:00Pyramids - Ismaily SC
21:00Zamalek - Smouha SC

Cezayir 1. Lig Maçı

SaatKarşılaşma
21:30CR Belouizdad - ES Setif

GÜNÜN FUTBOL HEYECANI

25 Aralık 2025 günü futbolseverler için dolu dolu bir program sunuyor. Özellikle Etiyopya Premier Lig, İran Pro Ligi ve Suudi Arabistan Pro Lig karşılaşmaları dikkat çekerken, Mısır Lig Kupası maçları da futbolseverler için önemli mücadelelere sahne olacak.

Bugün hangi maçlar var?

25 Aralık 2025 Perşembe günü Etiyopya Premier Lig, Lübnan Premier Lig, İran Pro Ligi, Suudi Arabistan ligleri, Mısır Lig Kupası ve Cezayir 1. Lig’de birçok karşılaşma oynanacak.

Günün öne çıkan maçları hangileri?

Özellikle İran Pro Ligi ve Mısır Lig Kupası maçları futbolseverlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Maçlar saat kaçta başlıyor?

Günün ilk karşılaşması 13:00’te başlıyor, günün son maçı ise 21:30’da oynanacak.

Bugün hangi maçlar var? sorusunun yanıtı, 25 Aralık 2025 günü oldukça geniş bir futbol programı olduğunu net şekilde gösteriyor. Futbol heyecanının gün boyu süreceği bu programda, farklı liglerden birbirinden heyecanlı karşılaşmalar futbol tutkunlarını bekliyor.

