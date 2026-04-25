BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 25 Nisan 2026 Cumartesi Günün Öne Çıkan Futbol Maçları

25 Nisan 2026 Cumartesi günü futbolseverleri Avrupa’nın birçok önemli liginde birbirinden kritik karşılaşmalar bekliyor. Süper Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A ve Ligue 1 başta olmak üzere gün boyunca dikkat çeken maçlar oynanacak.

“Bugün hangi maçlar var?”, “Bugün kimin maçı var?” ve “25 Nisan 2026 maç programı” soruları futbol tutkunlarının en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. İşte liglere göre günün öne çıkan futbol maçları ve başlama saatleri.

TÜRKİYE SÜPER LİGİ MAÇLARI

17:00 - Kayserispor - Rizespor

20:00 - Göztepe - Antalyaspor

İNGİLTERE PREMİER LİG MAÇLARI

17:00 - Liverpool - Crystal Palace

17:00 - Wolverhampton - Tottenham

17:00 - West Ham - Everton

19:30 - Arsenal - Newcastle Utd

ALMANYA BUNDESLİGA MAÇLARI

16:30 - Augsburg - E. Frankfurt

16:30 - Mainz - Bayern Münih

16:30 - Köln - B. Leverkusen

16:30 - Wolfsburg - M'gladbach

19:30 - Hamburg - Hoffenheim

İSPANYA LA LİGA MAÇLARI

17:15 - Getafe - Barcelona

19:30 - Valencia - Girona

22:00 - Atl Madrid - Ath Bilbao

İTALYA SERİE A MAÇLARI

19:00 - Bologna - AS Roma

21:45 - Hellas Verona - Lecce

FRANSA LİGUE 1 MAÇLARI

16:00 - Lyon - Auxerre

20:00 - Angers - PSG

22:05 - Toulouse - Monaco

HOLLANDA EREDİVİSİE MAÇLARI

17:30 - Feyenoord - Groningen

19:45 - Heerenveen - F. Sittard

21:00 - NAC Breda - Ajax

22:00 - Twente - NEC Nijmegen

PORTEKİZ PREMİER LİG MAÇLARI

17:30 - Tondela - N. Madeira

20:00 - Benfica - Moreirense

22:30 - V. Guimaraes - Rio Ave

BELÇİKA PRO LİG AVRUPA LİGİ PLAYOFF MAÇLARI

17:00 - O. H. Leuven - Charleroi

19:15 - KRC Genk - Standard Liege

21:45 - Westerlo - Antwerp

RUSYA PREMİER LİG MAÇLARI

17:00 - Krylia Sovetov - L. Moskova

19:30 - Rubin Kazan - CSKA Moskova

25 NİSAN 2026 GÜNÜNÜN DİKKAT ÇEKEN MAÇLARI

Bugünün futbol programında özellikle Liverpool - Crystal Palace, Arsenal - Newcastle Utd, Getafe - Barcelona ve Atl Madrid - Ath Bilbao karşılaşmaları öne çıkıyor.

Bundesliga’da Bayern Münih deplasmanda Mainz ile karşılaşırken, Ligue 1’de PSG deplasmanda Angers karşısına çıkacak. Serie A’da ise Bologna ile AS Roma arasındaki mücadele futbolseverlerin yakından takip edeceği maçlar arasında yer alıyor.

