BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 25 Nisan 2026 Cumartesi Günün Öne Çıkan Futbol Maçları
25 Nisan 2026 günün öne çıkan futbol maçları listesi haberimizde.
25 Nisan 2026 Cumartesi günü futbolseverleri Avrupa’nın birçok önemli liginde birbirinden kritik karşılaşmalar bekliyor. Süper Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A ve Ligue 1 başta olmak üzere gün boyunca dikkat çeken maçlar oynanacak.
“Bugün hangi maçlar var?”, “Bugün kimin maçı var?” ve “25 Nisan 2026 maç programı” soruları futbol tutkunlarının en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. İşte liglere göre günün öne çıkan futbol maçları ve başlama saatleri.
TÜRKİYE SÜPER LİGİ MAÇLARI
- 17:00 - Kayserispor - Rizespor
- 20:00 - Göztepe - Antalyaspor
İNGİLTERE PREMİER LİG MAÇLARI
- 17:00 - Liverpool - Crystal Palace
- 17:00 - Wolverhampton - Tottenham
- 17:00 - West Ham - Everton
- 19:30 - Arsenal - Newcastle Utd
ALMANYA BUNDESLİGA MAÇLARI
- 16:30 - Augsburg - E. Frankfurt
- 16:30 - Mainz - Bayern Münih
- 16:30 - Köln - B. Leverkusen
- 16:30 - Wolfsburg - M'gladbach
- 19:30 - Hamburg - Hoffenheim
İSPANYA LA LİGA MAÇLARI
- 17:15 - Getafe - Barcelona
- 19:30 - Valencia - Girona
- 22:00 - Atl Madrid - Ath Bilbao
İTALYA SERİE A MAÇLARI
- 19:00 - Bologna - AS Roma
- 21:45 - Hellas Verona - Lecce
FRANSA LİGUE 1 MAÇLARI
- 16:00 - Lyon - Auxerre
- 20:00 - Angers - PSG
- 22:05 - Toulouse - Monaco
HOLLANDA EREDİVİSİE MAÇLARI
- 17:30 - Feyenoord - Groningen
- 19:45 - Heerenveen - F. Sittard
- 21:00 - NAC Breda - Ajax
- 22:00 - Twente - NEC Nijmegen
PORTEKİZ PREMİER LİG MAÇLARI
- 17:30 - Tondela - N. Madeira
- 20:00 - Benfica - Moreirense
- 22:30 - V. Guimaraes - Rio Ave
BELÇİKA PRO LİG AVRUPA LİGİ PLAYOFF MAÇLARI
- 17:00 - O. H. Leuven - Charleroi
- 19:15 - KRC Genk - Standard Liege
- 21:45 - Westerlo - Antwerp
RUSYA PREMİER LİG MAÇLARI
- 17:00 - Krylia Sovetov - L. Moskova
- 19:30 - Rubin Kazan - CSKA Moskova
25 NİSAN 2026 GÜNÜNÜN DİKKAT ÇEKEN MAÇLARI
Bugünün futbol programında özellikle Liverpool - Crystal Palace, Arsenal - Newcastle Utd, Getafe - Barcelona ve Atl Madrid - Ath Bilbao karşılaşmaları öne çıkıyor.
Bundesliga’da Bayern Münih deplasmanda Mainz ile karşılaşırken, Ligue 1’de PSG deplasmanda Angers karşısına çıkacak. Serie A’da ise Bologna ile AS Roma arasındaki mücadele futbolseverlerin yakından takip edeceği maçlar arasında yer alıyor.
