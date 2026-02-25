BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? | 25 Şubat 2026 Çarşamba Günün Futbol Maçları

Bugün hangi maçlar var? sorusu 25 Şubat 2026 Çarşamba günü futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nden Bosna Hersek Kupası’na, İzlanda Lig Kupası’ndan Suudi Arabistan Pro Lig’e kadar birçok karşılaşma bugün sahne alıyor. İşte 25 Şubat 2026 bugün oynanacak maçlar listesi ve detaylı program.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ BUGÜN

Saat Karşılaşma 20:45 Atalanta - B. Dortmund 23:00 Juventus - Galatasaray 23:00 Real Madrid - Benfica 23:00 PSG - Monaco

Şampiyonlar Ligi bugün maç var mı? Evet. Devler Ligi’nde dört kritik karşılaşma futbolseverleri bekliyor.

BOSNA HERSEK KUPASI MAÇLARI

Saat Karşılaşma 15:00 FK Laktasi - Rad. Bijelji 18:00 Zelezniçar - FK Sloga Doboj 20:30 Sarajevo - Velez Mostar

İZLANDA LİG KUPASI BUGÜN

Saat Karşılaşma 20:00 Afturelding - Thor Akureyr 22:00 Breidablik - L. Reykjavik

İSVİÇRE SÜPER LİG MAÇI

Saat Karşılaşma 21:00 Winterthur - Thun

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG

Saat Karşılaşma 22:00 AL Fayha - Neom SC 22:00 AL Najma - AL Nassr

ARJANTİN KUPASI

Saat Karşılaşma 23:00 S. Martin SJ - Dep. Madryn

ARJANTİN PRİMERA LFP (AÇILIŞ)

Saat Karşılaşma 23:00 Barracas - CA Tigre 23:00 Gimnasia - Rosario C.

25 ŞUBAT 2026 BUGÜN OYNANACAK MAÇLAR ÖNE ÇIKANLAR

Bugün maç var mı sorusunun yanıtı oldukça net: Avrupa’dan Güney Amerika’ya kadar geniş bir maç programı bulunuyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları, günün en çok merak edilen mücadeleleri arasında yer alıyor.

Bugün hangi maçlar var 25 Şubat 2026?

Şampiyonlar Ligi, Bosna Hersek Kupası, İzlanda Lig Kupası, İsviçre Süper Lig, Suudi Arabistan Pro Lig ve Arjantin liglerinde birçok maç oynanacak.

Şampiyonlar Ligi bugün maç var mı?

Evet, Atalanta - B. Dortmund ve Juventus - Galatasaray başta olmak üzere dört maç oynanacak.

Bugün oynanacak maçlar saat kaçta başlıyor?

Günün ilk maçı 15:00’te başlıyor, gece 23:00’e kadar yoğun bir program devam ediyor.

25 Şubat 2026 Çarşamba günün futbol maçları oldukça yoğun bir program sunuyor. Şampiyonlar Ligi heyecanı başta olmak üzere farklı lig ve kupalarda kritik karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. “Bugün hangi maçlar var?” sorusunun yanıtını bu listede bulabilir, favori karşılaşmalarınızı takip edebilirsiniz.