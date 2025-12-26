Giriş / Abone Ol
Bugün Hangi Maçlar Var? 26 Aralık 2025 Günün Maç Listesi ve Yayıncı Kanallar

Bugün hangi maçlar oynanacak ve Afrika Uluslar Kupası’nda hangi karşılaşmalar sahne alacak? Maçlar hangi kanalda? Günün maç listesi ve yayın bilgileri haberimizde.

BirBilgi
  • 26.12.2025 12:04
  • Giriş: 26.12.2025 12:04
  • Güncelleme: 26.12.2025 12:04
Kaynak: Haber Merkezi
Futbol tutkunlarının en merak ettiği sorulardan biri yine aynı: Bugün hangi maçlar var? 26 Aralık 2025 maç programı oldukça yoğun ve dolu dolu. Afrika Uluslar Kupası, İngiltere Championship, Belçika Pro Ligi, İran Pro Ligi, Galler Premier Lig ve Türkiye 1. Lig dahil olmak üzere onlarca karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Bugünkü maçlar ve en önemli maçların kanalları şöyle:

26 ARALIK 2025 GÜNÜN MAÇ LİSTESİ

SaatMaçLigYayın
13:00Aluminium A. - Malavan Bandar A.İran Pro Ligi-
15:00Barry Town - Cardiff Metro.Galler Premier Lig-
15:00Shams Azar Qazvin - TS Tabrizİran Pro Ligi-
15:30KRC Genk - Club BruggeBelçika Pro Lig-
15:30Angola - ZimbabveAfrika Uluslar KupasıExxen (Şifreli)
15:30Birmingham - Derby Countyİngiltere Championship-
15:45Mes Rafsanjan - Persepolisİran Pro Ligi-
16:00Millwall - Ipswich Townİngiltere Championship-
16:00Fajr Sepasi - F. Khuzestanİran Pro Ligi-
17:30Flint Town Utd - Connah'sGaller Premier Lig-
17:30TNS - Bala TownGaller Premier Lig-
17:30Penybont - Briton FerryGaller Premier Lig-
17:30Haverfordwest C. - LlanelliGaller Premier Lig-
18:00Cercle Brugge - U. S. GilloiseBelçika Pro Lig-
18:00Mısır - Güney AfrikaAfrika Uluslar KupasıExxen (Şifreli)
18:00Portsmouth - QPRİngiltere Championship-
18:00Coventry - Swansea Cityİngiltere Championship-
18:00S. Wednesday - Hull Cityİngiltere Championship-
18:00Oxford - Southamptonİngiltere Championship-
18:00W. Bromwich - Bristol Cityİngiltere Championship-
18:00Stoke City - Prestonİngiltere Championship-
18:00Middlesbrough - Blackburn R.İngiltere Championship-
18:00Leicester City - Watfordİngiltere Championship-
18:00Norwich City - Charltonİngiltere Championship-
20:00Sakaryaspor - Manisa FKTürkiye 1. LigTRT Spor (Şifresiz)
20:30Standard Liege - St. TruidenseBelçika Pro Lig-
20:30Zambiya - KomorlarAfrika Uluslar KupasıExxen (Şifreli)
20:30Wrexham - Sheffield Utdİngiltere Championship-
22:45Anderlecht - CharleroiBelçika Pro Lig-
23:00Man. Utd - Newcastle Utdİngiltere Premier Lig-
23:00Fas - MaliAfrika Uluslar KupasıExxen (Şifreli)

AFRİKA ULUSLAR KUPASI MAÇLARI VE YAYIN BİLGİLERİ

Bugünün en dikkat çeken organizasyonu Afrika Uluslar Kupası. Turnuvada tam üç dev mücadele futbolseverlerle buluşacak ve karşılaşmaların tamamı Exxen platformunda şifreli yayınlanacak.

  • 15:30 – Angola vs Zimbabve (Exxen)
  • 18:00 – Mısır vs Güney Afrika (Exxen)
  • 23:00 – Fas vs Mali (Exxen)

TRT SPOR ŞİFRESİZ YAYIN

Türkiye’de futbolseverlerin yakından takip ettiği karşılaşma ise Türkiye 1. Lig’den gelecek:

  • Sakaryaspor – Manisa FK
  • Saat: 20:00
  • TRT Spor ekranlarında şifresiz yayımlanacak.

Bugün hangi maçlar var?

Afrika Uluslar Kupası, Türkiye 1. Lig, İngiltere Championship, Belçika Pro Ligi, İran Pro Ligi ve Galler Premier Lig’de çok sayıda maç oynanacak.

Afrika Uluslar Kupası maçları hangi kanalda?

Tüm Afrika Uluslar Kupası maçları Exxen platformunda şifreli yayınlanacak.

Bugün şifresiz maç var mı?

Evet. Sakaryaspor – Manisa FK karşılaşması TRT Spor ekranlarında şifresiz yayınlanacak.

Fas – Mali maçı saat kaçta?

Fas – Mali maçı saat 23:00’te başlayacak.

26 Aralık 2025 maç takvimi futbol dolu bir gün vaat ediyor. Afrika Uluslar Kupası heyecanı, Avrupa liglerindeki kritik mücadeleler ve Türkiye 1. Lig maçıyla futbolseverler dolu dolu bir program izleme şansına sahip. Gün boyunca sahne alacak karşılaşmaları takip ederek futbol keyfini doyasıya yaşayabilirsiniz.

