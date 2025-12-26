Bugün Hangi Maçlar Var? 26 Aralık 2025 Günün Maç Listesi ve Yayıncı Kanallar

Futbol tutkunlarının en merak ettiği sorulardan biri yine aynı: Bugün hangi maçlar var? 26 Aralık 2025 maç programı oldukça yoğun ve dolu dolu. Afrika Uluslar Kupası, İngiltere Championship, Belçika Pro Ligi, İran Pro Ligi, Galler Premier Lig ve Türkiye 1. Lig dahil olmak üzere onlarca karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Bugünkü maçlar ve en önemli maçların kanalları şöyle:

26 ARALIK 2025 GÜNÜN MAÇ LİSTESİ

Saat Maç Lig Yayın 13:00 Aluminium A. - Malavan Bandar A. İran Pro Ligi - 15:00 Barry Town - Cardiff Metro. Galler Premier Lig - 15:00 Shams Azar Qazvin - TS Tabriz İran Pro Ligi - 15:30 KRC Genk - Club Brugge Belçika Pro Lig - 15:30 Angola - Zimbabve Afrika Uluslar Kupası Exxen (Şifreli) 15:30 Birmingham - Derby County İngiltere Championship - 15:45 Mes Rafsanjan - Persepolis İran Pro Ligi - 16:00 Millwall - Ipswich Town İngiltere Championship - 16:00 Fajr Sepasi - F. Khuzestan İran Pro Ligi - 17:30 Flint Town Utd - Connah's Galler Premier Lig - 17:30 TNS - Bala Town Galler Premier Lig - 17:30 Penybont - Briton Ferry Galler Premier Lig - 17:30 Haverfordwest C. - Llanelli Galler Premier Lig - 18:00 Cercle Brugge - U. S. Gilloise Belçika Pro Lig - 18:00 Mısır - Güney Afrika Afrika Uluslar Kupası Exxen (Şifreli) 18:00 Portsmouth - QPR İngiltere Championship - 18:00 Coventry - Swansea City İngiltere Championship - 18:00 S. Wednesday - Hull City İngiltere Championship - 18:00 Oxford - Southampton İngiltere Championship - 18:00 W. Bromwich - Bristol City İngiltere Championship - 18:00 Stoke City - Preston İngiltere Championship - 18:00 Middlesbrough - Blackburn R. İngiltere Championship - 18:00 Leicester City - Watford İngiltere Championship - 18:00 Norwich City - Charlton İngiltere Championship - 20:00 Sakaryaspor - Manisa FK Türkiye 1. Lig TRT Spor (Şifresiz) 20:30 Standard Liege - St. Truidense Belçika Pro Lig - 20:30 Zambiya - Komorlar Afrika Uluslar Kupası Exxen (Şifreli) 20:30 Wrexham - Sheffield Utd İngiltere Championship - 22:45 Anderlecht - Charleroi Belçika Pro Lig - 23:00 Man. Utd - Newcastle Utd İngiltere Premier Lig - 23:00 Fas - Mali Afrika Uluslar Kupası Exxen (Şifreli)

AFRİKA ULUSLAR KUPASI MAÇLARI VE YAYIN BİLGİLERİ

Bugünün en dikkat çeken organizasyonu Afrika Uluslar Kupası. Turnuvada tam üç dev mücadele futbolseverlerle buluşacak ve karşılaşmaların tamamı Exxen platformunda şifreli yayınlanacak.

15:30 – Angola vs Zimbabve (Exxen)

(Exxen) 18:00 – Mısır vs Güney Afrika (Exxen)

(Exxen) 23:00 – Fas vs Mali (Exxen)

TRT SPOR ŞİFRESİZ YAYIN

Türkiye’de futbolseverlerin yakından takip ettiği karşılaşma ise Türkiye 1. Lig’den gelecek:

Sakaryaspor – Manisa FK

Saat: 20:00

TRT Spor ekranlarında şifresiz yayımlanacak.

Bugün hangi maçlar var?

Afrika Uluslar Kupası, Türkiye 1. Lig, İngiltere Championship, Belçika Pro Ligi, İran Pro Ligi ve Galler Premier Lig’de çok sayıda maç oynanacak.

Afrika Uluslar Kupası maçları hangi kanalda?

Tüm Afrika Uluslar Kupası maçları Exxen platformunda şifreli yayınlanacak.

Bugün şifresiz maç var mı?

Evet. Sakaryaspor – Manisa FK karşılaşması TRT Spor ekranlarında şifresiz yayınlanacak.

Fas – Mali maçı saat kaçta?

Fas – Mali maçı saat 23:00’te başlayacak.

26 Aralık 2025 maç takvimi futbol dolu bir gün vaat ediyor. Afrika Uluslar Kupası heyecanı, Avrupa liglerindeki kritik mücadeleler ve Türkiye 1. Lig maçıyla futbolseverler dolu dolu bir program izleme şansına sahip. Gün boyunca sahne alacak karşılaşmaları takip ederek futbol keyfini doyasıya yaşayabilirsiniz.