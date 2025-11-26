Bugün Hangi Maçlar Var? 26 Kasım 2025 Çarşamba Futbol Maç Takvimi

Şampiyonlar Ligi heyecanı 26 Kasım 2025 Çarşamba günü kaldığı yerden devam ediyor. Dev derbiler, kritik eleme mücadeleleri ve futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalar bu akşam ekranlarda yerini alacak. "Bugün hangi maçlar var?", "Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?", "Fenerbahçe'nin bugün maçı var mı?" gibi sorular futbol severlerin en çok aradığı terimler arasında yer alıyor. İşte 26 Kasım 2025 Çarşamba gününe ait UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı, saatler, canlı yayın bilgileri ve detaylar…

26 KASIM 2025 ÇARŞAMBA – UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

Saat Karşılaşma Lig 20:45 Pafos - Monaco UEFA Şampiyonlar Ligi 20:45 Kopenhag - Kairat Almaty UEFA Şampiyonlar Ligi 23:00 Paris Saint Germain - Tottenham UEFA Şampiyonlar Ligi 23:00 Atletico Madrid - Inter UEFA Şampiyonlar Ligi 23:00 Sporting CP - Club Brugge UEFA Şampiyonlar Ligi 23:00 Eintracht Frankfurt - Atalanta UEFA Şampiyonlar Ligi 23:00 Olympiakos - Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi 23:00 Liverpool - PSV Eindhoven UEFA Şampiyonlar Ligi 23:00 Arsenal - Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi

FENERBAHÇE'NİN BUGÜN MAÇI VAR MI?

Futbolseverler tarafından sıkça aranan sorulardan biri de "Fenerbahçe'nin bugün maçı var mı?" oldu. Fenerbahçe'nin 26 Kasım 2025 tarihinde maçı bulunmuyor. Sarı-lacivertliler, Avrupa'da kritik mücadelesine yarın, 27 Kasım 2025 Perşembe günü saat 20:45’te çıkacak. Maç TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

SAMSUNSPOR BUGÜN MAÇ YAPACAK MI?

Samsunspor’un da bugün maçı bulunmuyor. Kırmızı-beyazlı ekip, UEFA Konferans Ligi eleme turunda yarın sahne alacak.

İzlanda’da, Laugardalsvollur Stadyumu'nda oynanacak olan kritik mücadele, 27 Kasım Çarşamba günü saat 23.00’te başlayacak. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÖNE ÇIKAN KARŞILAŞMALAR

Bu akşam özellikle Paris Saint Germain – Tottenham, Arsenal – Bayern Münih ve Atletico Madrid – Inter gibi dev karşılaşmalar futbolseverler tarafından büyük ilgiyle takip edilecek. Hem taktik mücadeleler hem de grup sıralamalarını etkileyecek kritik puanlar bu maçlarda belirleyici olacak.

Bugün Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi maçları bugün 20:45 ve 23:00 saatlerinde oynanacaktır.

Fenerbahçe'nin maçı bugün mü?

Hayır. Fenerbahçe'nin maçı yarın, 27 Kasım 2025 Perşembe günü saat 20:45'te ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Samsunspor’un maçı bugün mü?

Samsunspor’un maçı bugün değil. Reidablik - Samsunspor karşılaşması yarın, 27 Kasım Çarşamba günü saat 23:00’te oynanacak ve TRT 1’den şifresiz yayınlanacak.

Arsenal - Bayern Münih maçı ne zaman?

Arsenal - Bayern Münih maçı bugün saat 23:00’te oynanacak.

Real Madrid maçı bugün mü?

Evet, Olympiakos - Real Madrid karşılaşması bugün saat 23:00’te.

MAÇLAR HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi maçlar Tabii platformundan canlı ve şifreli olarak izlenebilir. Maçların tekrarı ise günün geç saatlerinde TRT Spor'da yayınlanır.

26 Kasım 2025 Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi sahnesinde birbirinden kritik maçlar futbolseverleri bekliyor. Fenerbahçe ve Samsunspor’un maçları ise yarın oynanacak ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Avrupa futbolunda heyecanın doruğa çıkacağı bu haftada tüm maç programı, saatler ve yayın bilgilerini takip ederek hiçbir karşılaşmayı kaçırmayın.