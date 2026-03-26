BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? | 26 Mart 2026 Perşembe Günün Futbol Maçları

Futbolseverlerin gün boyunca en çok araştırdığı sorulardan biri yine net: Bugün hangi maçlar var? 26 Mart 2026 Perşembe günü futbol takviminde hem Uluslararası Hazırlık Maçları hem de Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Playoff karşılaşmaları öne çıkıyor. Özellikle Türkiye - Romanya maçı, günün en çok merak edilen mücadeleleri arasında ilk sırada yer alıyor.

Bunun yanında günün ilerleyen saatlerinde Danimarka - Kuzey Makedonya, İtalya - Kuzey İrlanda, Polonya - Arnavutluk ve Brezilya - Fransa gibi dikkat çeken eşleşmeler de futbol gündemini hareketlendiriyor. İşte 26 Mart 2026 Perşembe günün futbol maçları listesi.

26 MART 2026 PERŞEMBE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Saat Maç Organizasyon 14:30 Aruba - Makao Uluslararası Hazırlık Maçları 15:00 Vietnam - Bangladeş Uluslararası Hazırlık Maçları 17:30 Tanzanya - Lihtenştayn Uluslararası Hazırlık Maçları 18:00 Moldova - Litvanya Uluslararası Hazırlık Maçları 20:00 Türkiye - Romanya Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Playoff 20:00 G. Kıbrıs - Belarus Uluslararası Hazırlık Maçları 22:45 Danimarka - K. Makedonya Cum. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Playoff 22:45 Polonya - Arnavutluk Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Playoff 22:45 İtalya - Kuzey İrlanda Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Playoff 22:45 Çekya - İrlanda Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Playoff 22:45 Galler - Bosna Hersek Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Playoff 22:45 Ukrayna - İsveç Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Playoff 22:45 Slovakya - Kosova Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Playoff 23:00 Brezilya - Fransa Uluslararası Hazırlık Maçları

GÜNÜN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI

26 Mart 2026 Perşembe maç programında en çok dikkat çeken karşılaşmaların başında Türkiye - Romanya geliyor. Saat 20:00’de başlayacak bu mücadele, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Playoff kapsamında günün en öne çıkan maçı olarak öne çıkıyor.

Gece bölümünde ise saat 22:45 kuşağı oldukça yoğun geçecek. Aynı saatte Danimarka - K. Makedonya Cum., Polonya - Arnavutluk, İtalya - Kuzey İrlanda, Çekya - İrlanda, Galler - Bosna Hersek, Ukrayna - İsveç ve Slovakya - Kosova maçları oynanacak.

Günün son dikkat çeken karşılaşması ise saat 23:00’te başlayacak olan Brezilya - Fransa mücadelesi olacak.

DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ PLAYOFF MAÇLARI

20:00 – Türkiye - Romanya

22:45 – Danimarka - K. Makedonya Cum.

22:45 – Polonya - Arnavutluk

22:45 – İtalya - Kuzey İrlanda

22:45 – Çekya - İrlanda

22:45 – Galler - Bosna Hersek

22:45 – Ukrayna - İsveç

22:45 – Slovakya - Kosova

ULUSLARARASI HAZIRLIK MAÇLARI BUGÜN

14:30 – Aruba - Makao

15:00 – Vietnam - Bangladeş

17:30 – Tanzanya - Lihtenştayn

18:00 – Moldova - Litvanya

20:00 – G. Kıbrıs - Belarus

23:00 – Brezilya - Fransa

Bugün hangi maçlar var?

26 Mart 2026 Perşembe günü hem Uluslararası Hazırlık Maçları hem de Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Playoff karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye maçı bugün saat kaçta?

Türkiye - Romanya maçı saat 20:00’de başlayacak. Maç TV 8'de canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Brezilya - Fransa maçı ne zaman?

Brezilya - Fransa maçı bugün saat 23:00’te oynanacak.

Bugün Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Playoff maçları var mı?

Evet, bugün Türkiye - Romanya maçıyla birlikte birçok playoff karşılaşması oynanacak.

Bugün en geç başlayan maç hangisi?

Günün en geç başlayan maçı saat 23:00’teki Brezilya - Fransa karşılaşmasıdır.

Bugün hangi maçlar var? sorusunun yanıtı 26 Mart 2026 Perşembe günü için oldukça yoğun bir futbol programı sunuyor. Gün içinde hazırlık maçları oynanırken, akşam saatlerinde Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Playoff karşılaşmaları futbol gündeminin merkezinde yer alacak.

Özellikle Türkiye - Romanya, İtalya - Kuzey İrlanda ve Brezilya - Fransa maçları, günün en çok dikkat çeken mücadeleleri arasında bulunuyor.