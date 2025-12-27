Bugün hangi maçlar var? 27 Aralık 2025 Cumartesi Günün Futbol Maçları

Futbolseverlerin en çok merak ettiği sorulardan biri olan “Bugün hangi maçlar var?” sorusunun yanıtı belli oldu. 27 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye 1. Lig, Afrika Uluslar Kupası, İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, Portekiz Ligi, İran Pro Ligi, İskoçya Premiership ve Suudi Arabistan Pro Lig’de heyecan dolu karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. İşte saat saat günün maç programı, öne çıkan karşılaşmalar ve yayın bilgileri…

27 ARALIK 2025 CUMARTESİ – GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

Türkiye 1. Lig Maçları

13:30 – Sarıyer vs Bodrum FK

13:30 – Sivasspor vs Bandırmaspor

19:00 – Pendikspor vs Esenler Erokspor

İtalya Serie A Maçları

14:30 – Parma vs Fiorentina

17:00 – Lecce vs Como 1907

17:00 – Torino vs Cagliari

20:00 – Udinese vs Lazio

22:45 – AC Pisa vs Juventus

İngiltere Premier Lig Maçları

15:30 – Nottingham Forest vs Manchester City

18:00 – West Ham vs Fulham

18:00 – Burnley vs Everton

18:00 – Arsenal vs Brighton

18:00 – Liverpool vs Wolverhampton

18:00 – Brentford vs Bournemouth

20:30 – Chelsea vs Aston Villa

Afrika Uluslar Kupası Maçları

15:30 – Benin vs Botsvana

18:00 – Senegal vs Demokratik Kongo Cumhuriyeti

20:30 – Uganda vs Tanzanya

23:00 – Nijerya vs Tunus

İran Pro Ligi Maçları

15:00 – Paykan vs Kheybar K.

16:30 – M. Sepahan vs Chador Malu Y.

İskoçya Premiership Maçları

15:30 – Hibernian vs Hearts

18:00 – St. Mirren vs Kilmarnock

18:00 – Livingston vs Celtic

18:00 – Dundee vs Falkirk

18:00 – Rangers vs Motherwell

20:45 – Aberdeen vs Dundee Utd

Suudi Arabistan Pro Lig Maçları

16:00 – AL Qadisiyah vs Damac

17:50 – AL Nassr vs AL Akhdood

20:30 – AL Ittihad vs AL Shabab

Portekiz Kupası ve Premier Lig Maçları

17:00 – Lusitano GC vs AD Fafe

21:00 – Famalicao vs Estrela

23:30 – Estoril Praia vs Alverca

BUGÜN YAYINLANAN MAÇLAR VE KANALLARI

Maç Saat Kanal Afrika Uluslar Kupası Maçları Tüm gün Exxen Sarıyer – Bodrum FK 13:30 Bein Connect Sivasspor – Bandırmaspor 13:30 TRT Spor Pendikspor – Esenler Erokspor 19:00 TRT Spor

Bugün hangi liglerde maçlar oynanıyor?

Türkiye 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, Afrika Uluslar Kupası, İskoçya Premiership, İran Pro Ligi, Suudi Arabistan Pro Lig ve Portekiz Ligi’nde karşılaşmalar oynanacak.

Afrika Uluslar Kupası maçları nereden izlenir?

Afrika Uluslar Kupası maçları Exxen platformunda yayınlanacak.

Türkiye 1. Lig maçlarından hangileri TRT Spor’da?

Sivasspor – Bandırmaspor ve Pendikspor – Esenler Erokspor maçları TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.

27 Aralık 2025 Cumartesi günü futbol dolu bir gün futbolseverleri bekliyor. Türkiye 1. Lig’den Premier Lig’e, Afrika Uluslar Kupası’ndan Serie A’ya kadar birçok önemli mücadele sahne alacak. Gün boyu devam edecek heyecan dolu maçları kaçırmamak için maç saatlerini ve yayın kanallarını takip etmekte fayda var.