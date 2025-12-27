Bugün hangi maçlar var? 27 Aralık 2025 Cumartesi Günün Futbol Maçları
Bugün hangi liglerde hangi maçlar oynanacak, 27 Aralık 2025 Cumartesi gününün futbol programında hangi karşılaşmalar öne çıkıyor? Türkiye 1. Lig, Premier Lig, Serie A ve Afrika Uluslar Kupası maçlarının saatleri ve yayın kanalları neler? Tüm yanıtlar ve günün maç listesi haberimizde.
Futbolseverlerin en çok merak ettiği sorulardan biri olan “Bugün hangi maçlar var?” sorusunun yanıtı belli oldu. 27 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye 1. Lig, Afrika Uluslar Kupası, İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, Portekiz Ligi, İran Pro Ligi, İskoçya Premiership ve Suudi Arabistan Pro Lig’de heyecan dolu karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. İşte saat saat günün maç programı, öne çıkan karşılaşmalar ve yayın bilgileri…
27 ARALIK 2025 CUMARTESİ – GÜNÜN MAÇ PROGRAMI
Türkiye 1. Lig Maçları
- 13:30 – Sarıyer vs Bodrum FK
- 13:30 – Sivasspor vs Bandırmaspor
- 19:00 – Pendikspor vs Esenler Erokspor
İtalya Serie A Maçları
- 14:30 – Parma vs Fiorentina
- 17:00 – Lecce vs Como 1907
- 17:00 – Torino vs Cagliari
- 20:00 – Udinese vs Lazio
- 22:45 – AC Pisa vs Juventus
İngiltere Premier Lig Maçları
- 15:30 – Nottingham Forest vs Manchester City
- 18:00 – West Ham vs Fulham
- 18:00 – Burnley vs Everton
- 18:00 – Arsenal vs Brighton
- 18:00 – Liverpool vs Wolverhampton
- 18:00 – Brentford vs Bournemouth
- 20:30 – Chelsea vs Aston Villa
Afrika Uluslar Kupası Maçları
- 15:30 – Benin vs Botsvana
- 18:00 – Senegal vs Demokratik Kongo Cumhuriyeti
- 20:30 – Uganda vs Tanzanya
- 23:00 – Nijerya vs Tunus
İran Pro Ligi Maçları
- 15:00 – Paykan vs Kheybar K.
- 16:30 – M. Sepahan vs Chador Malu Y.
İskoçya Premiership Maçları
- 15:30 – Hibernian vs Hearts
- 18:00 – St. Mirren vs Kilmarnock
- 18:00 – Livingston vs Celtic
- 18:00 – Dundee vs Falkirk
- 18:00 – Rangers vs Motherwell
- 20:45 – Aberdeen vs Dundee Utd
Suudi Arabistan Pro Lig Maçları
- 16:00 – AL Qadisiyah vs Damac
- 17:50 – AL Nassr vs AL Akhdood
- 20:30 – AL Ittihad vs AL Shabab
Portekiz Kupası ve Premier Lig Maçları
- 17:00 – Lusitano GC vs AD Fafe
- 21:00 – Famalicao vs Estrela
- 23:30 – Estoril Praia vs Alverca
BUGÜN YAYINLANAN MAÇLAR VE KANALLARI
|Maç
|Saat
|Kanal
|Afrika Uluslar Kupası Maçları
|Tüm gün
|Exxen
|Sarıyer – Bodrum FK
|13:30
|Bein Connect
|Sivasspor – Bandırmaspor
|13:30
|TRT Spor
|Pendikspor – Esenler Erokspor
|19:00
|TRT Spor
Bugün hangi liglerde maçlar oynanıyor?
Türkiye 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, Afrika Uluslar Kupası, İskoçya Premiership, İran Pro Ligi, Suudi Arabistan Pro Lig ve Portekiz Ligi’nde karşılaşmalar oynanacak.
Afrika Uluslar Kupası maçları nereden izlenir?
Afrika Uluslar Kupası maçları Exxen platformunda yayınlanacak.
Türkiye 1. Lig maçlarından hangileri TRT Spor’da?
Sivasspor – Bandırmaspor ve Pendikspor – Esenler Erokspor maçları TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.
27 Aralık 2025 Cumartesi günü futbol dolu bir gün futbolseverleri bekliyor. Türkiye 1. Lig’den Premier Lig’e, Afrika Uluslar Kupası’ndan Serie A’ya kadar birçok önemli mücadele sahne alacak. Gün boyu devam edecek heyecan dolu maçları kaçırmamak için maç saatlerini ve yayın kanallarını takip etmekte fayda var.