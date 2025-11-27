Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? | 27 Kasım 2025 Perşembe Günün Maç Programı

Bugün hangi maçlar var? Fenerbahçe ve Samsunspor'un bugün maçı var mı? Maçlar hangi kanalda? 27 Kasım 2025 perşembe günün futbol maçları haberimizde.

BirBilgi
  • 27.11.2025 11:23
  • Giriş: 27.11.2025 11:23
  • Güncelleme: 27.11.2025 11:23
Kaynak: Haber Merkezi
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? | 27 Kasım 2025 Perşembe Günün Maç Programı

Futbolseverlerin Google’da en çok aradığı soruların başında “Bugün hangi maçlar var?”, “27 Kasım 2025 maç programı”, “UEFA Avrupa Ligi maçları bugün” ve “UEFA Konferans Ligi maçları bugün” geliyor. 27 Kasım 2025 Perşembe günü hem UEFA Avrupa Ligi hem de UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde dolu dolu bir maç programı futbolseverleri bekliyor. Özellikle Fenerbahçe bugün maçı var mı? ve Samsunspor bugün maçı var mı? sorularının yanıtı ise Türkiye’den maçları takip edenler için ayrı bir merak konusu.

İşte 27 Kasım 2025 Perşembe günü oynanacak tüm UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları, saatleri ve detaylarla birlikte günün maç programı…

UEFA AVRUPA LİGİ | Fenerbahçe - Ferencvaros Maçı: Tarih, Saat, Kanal, Puan Durumu ve Maç Öncesi Son Durum

UEFA AVRUPA LİGİ – 27 KASIM 2025 PERŞEMBE MAÇ PROGRAMI

UEFA Avrupa Ligi – 20:45 Maçları

SaatMaç
20:45AS Roma - Midtjylland
20:45Viktoria Plzen - Freiburg
20:45Feyenoord - Celtic
20:45Fenerbahçe - Ferencvaros
20:45Ludogorets - Celta Vigo
20:45PAOK - Brann
20:45Porto - Nice
20:45Aston Villa - Young Boys
20:45Lille - Dinamo Zagreb

UEFA Avrupa Ligi – 23:00 Maçları

SaatMaç
23:00Panathinaikos - Sturm Graz
23:00Real Betis - Utrecht
23:00Nottingham Forest - Malmö
23:00KRC Genk - Basel
23:00Kızıl Yıldız - FCSB
23:00Bologna - Salzburg
23:00M. Tel Aviv - Lyon
23:00Rangers - Braga
23:00Go Ahead Eagles - Stuttgart
UEFA KONFERANS LİGİ | Breidablik - Samsunspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ – 27 KASIM 2025 PERŞEMBE MAÇ PROGRAMI

UEFA Konferans Ligi – 20:45 Maçları

SaatMaç
20:45Lech Poznan - Lausanne
20:45Sigma Olomouc - NK Celje
20:45Universitatea Craiova - Mainz
20:45Slovan Bratislava - Rayo Vallecano
20:45AZ Alkmaar - Shelbourne
20:45Rakow Czestochowa - Rapid Wien
20:45Zrinjski Mostar - BK Hacken

UEFA Konferans Ligi – 23:00 Maçları

SaatMaç
23:00Legia Varşova - Sparta Prag
23:00Shamrock Rovers - Shakhtar Donetsk
23:00KF Drita - FK Shkendija
23:00Strasbourg - Crystal Palace
23:00Aberdeen - Noah
23:00Jagiellonia Bialystok - Kuopion
23:00Rijeka - AEK Larnaka
23:00Fiorentina - AEK
23:00Breidablik - Samsunspor

FENERBAHÇE’NİN BUGÜN MAÇI VAR MI?

Fenerbahçe bugün maçı var mı?”, “Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?” soruları günün en çok aranan terimleri arasında. 27 Kasım 2025 Perşembe günü Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde sahaya çıkıyor.

  • Fenerbahçe – Ferencvaros
  • Saat: 20:45
  • Yayın: TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz izlenebilecek.

Bu karşılaşma, Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi grubundaki kritik maçlarından biri olması nedeniyle hem taraftarlar hem de futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.

SAMSUNSPOR’UN BUGÜN MAÇI VAR MI?

Bir diğer merak edilen soru ise “Samsunspor bugün maçı var mı?”. 27 Kasım 2025 Perşembe günü Samsunspor da Avrupa sahnesinde boy gösteriyor.

  • Breidablik – Samsunspor
  • Saat: 23:00
  • Yayın: TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde oynanacak bu mücadele, Samsunspor için grubun kaderini etkileyebilecek önemde bir deplasman maçı olarak öne çıkıyor.

Bugün hangi maçlar var?

Bugün UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde 20:45 ve 23:00 seanslarında çok sayıda maç oynanacak. Fenerbahçe – Ferencvaros ve Breidablik – Samsunspor karşılaşmaları da günün öne çıkan mücadeleleri arasında.

Fenerbahçe bugün maçı var mı, saat kaçta ve hangi kanalda?

Evet, Fenerbahçe’nin bugün maçı var. Fenerbahçe – Ferencvaros maçı saat 20:45’te başlayacak ve TRT 1’den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Samsunspor bugün maçı var mı?

Evet, Samsunspor’un da bugün maçı var. Breidablik – Samsunspor karşılaşması saat 23:00’te oynanacak ve mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi maç programı bugün nasıl?

Bugün UEFA Avrupa Ligi’nde 20:45’te AS Roma – Midtjylland, Fenerbahçe – Ferencvaros, Feyenoord – Celtic gibi maçlar; 23:00’te ise Panathinaikos – Sturm Graz, Real Betis – Utrecht, Rangers – Braga gibi karşılaşmalar oynanacak.

UEFA Konferans Ligi’nde hangi maçlar var?

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 20:45’te Lech Poznan – Lausanne, AZ Alkmaar – Shelbourne; 23:00’te ise Legia Varşova – Sparta Prag, Strasbourg – Crystal Palace ve Breidablik – Samsunspor gibi birçok maç futbolseverlerle buluşacak.

27 Kasım 2025 Perşembe günü hem UEFA Avrupa Ligi hem de UEFA Konferans Ligi’nde yoğun bir maç trafiği futbolseverleri bekliyor. “Bugün hangi maçlar var?” sorusunun yanıtı, Fenerbahçe ve Samsunspor’un da sahne aldığı bu zengin maç programıyla oldukça dolu. Fenerbahçe – Ferencvaros ve Breidablik – Samsunspor maçlarının TRT 1’de canlı ve şifresiz yayınlanacak olması ise Türkiye’deki futbolseverler için ekstra bir avantaj sunuyor. Günün maç programını takip ederek, Avrupa gecesinin tadını çıkarabilirsiniz.

BirGün'e Abone Ol