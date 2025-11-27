BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? | 27 Kasım 2025 Perşembe Günün Maç Programı
Bugün hangi maçlar var? Fenerbahçe ve Samsunspor'un bugün maçı var mı? Maçlar hangi kanalda? 27 Kasım 2025 perşembe günün futbol maçları haberimizde.
Futbolseverlerin Google’da en çok aradığı soruların başında “Bugün hangi maçlar var?”, “27 Kasım 2025 maç programı”, “UEFA Avrupa Ligi maçları bugün” ve “UEFA Konferans Ligi maçları bugün” geliyor. 27 Kasım 2025 Perşembe günü hem UEFA Avrupa Ligi hem de UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde dolu dolu bir maç programı futbolseverleri bekliyor. Özellikle Fenerbahçe bugün maçı var mı? ve Samsunspor bugün maçı var mı? sorularının yanıtı ise Türkiye’den maçları takip edenler için ayrı bir merak konusu.
İşte 27 Kasım 2025 Perşembe günü oynanacak tüm UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları, saatleri ve detaylarla birlikte günün maç programı…
UEFA AVRUPA LİGİ – 27 KASIM 2025 PERŞEMBE MAÇ PROGRAMI
UEFA Avrupa Ligi – 20:45 Maçları
|Saat
|Maç
|20:45
|AS Roma - Midtjylland
|20:45
|Viktoria Plzen - Freiburg
|20:45
|Feyenoord - Celtic
|20:45
|Fenerbahçe - Ferencvaros
|20:45
|Ludogorets - Celta Vigo
|20:45
|PAOK - Brann
|20:45
|Porto - Nice
|20:45
|Aston Villa - Young Boys
|20:45
|Lille - Dinamo Zagreb
UEFA Avrupa Ligi – 23:00 Maçları
|Saat
|Maç
|23:00
|Panathinaikos - Sturm Graz
|23:00
|Real Betis - Utrecht
|23:00
|Nottingham Forest - Malmö
|23:00
|KRC Genk - Basel
|23:00
|Kızıl Yıldız - FCSB
|23:00
|Bologna - Salzburg
|23:00
|M. Tel Aviv - Lyon
|23:00
|Rangers - Braga
|23:00
|Go Ahead Eagles - Stuttgart
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ – 27 KASIM 2025 PERŞEMBE MAÇ PROGRAMI
UEFA Konferans Ligi – 20:45 Maçları
|Saat
|Maç
|20:45
|Lech Poznan - Lausanne
|20:45
|Sigma Olomouc - NK Celje
|20:45
|Universitatea Craiova - Mainz
|20:45
|Slovan Bratislava - Rayo Vallecano
|20:45
|AZ Alkmaar - Shelbourne
|20:45
|Rakow Czestochowa - Rapid Wien
|20:45
|Zrinjski Mostar - BK Hacken
UEFA Konferans Ligi – 23:00 Maçları
|Saat
|Maç
|23:00
|Legia Varşova - Sparta Prag
|23:00
|Shamrock Rovers - Shakhtar Donetsk
|23:00
|KF Drita - FK Shkendija
|23:00
|Strasbourg - Crystal Palace
|23:00
|Aberdeen - Noah
|23:00
|Jagiellonia Bialystok - Kuopion
|23:00
|Rijeka - AEK Larnaka
|23:00
|Fiorentina - AEK
|23:00
|Breidablik - Samsunspor
FENERBAHÇE’NİN BUGÜN MAÇI VAR MI?
“Fenerbahçe bugün maçı var mı?”, “Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?” soruları günün en çok aranan terimleri arasında. 27 Kasım 2025 Perşembe günü Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde sahaya çıkıyor.
- Fenerbahçe – Ferencvaros
- Saat: 20:45
- Yayın: TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz izlenebilecek.
Bu karşılaşma, Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi grubundaki kritik maçlarından biri olması nedeniyle hem taraftarlar hem de futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.
SAMSUNSPOR’UN BUGÜN MAÇI VAR MI?
Bir diğer merak edilen soru ise “Samsunspor bugün maçı var mı?”. 27 Kasım 2025 Perşembe günü Samsunspor da Avrupa sahnesinde boy gösteriyor.
- Breidablik – Samsunspor
- Saat: 23:00
- Yayın: TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde oynanacak bu mücadele, Samsunspor için grubun kaderini etkileyebilecek önemde bir deplasman maçı olarak öne çıkıyor.
27 Kasım 2025 Perşembe günü hem UEFA Avrupa Ligi hem de UEFA Konferans Ligi’nde yoğun bir maç trafiği futbolseverleri bekliyor. “Bugün hangi maçlar var?” sorusunun yanıtı, Fenerbahçe ve Samsunspor’un da sahne aldığı bu zengin maç programıyla oldukça dolu. Fenerbahçe – Ferencvaros ve Breidablik – Samsunspor maçlarının TRT 1’de canlı ve şifresiz yayınlanacak olması ise Türkiye’deki futbolseverler için ekstra bir avantaj sunuyor. Günün maç programını takip ederek, Avrupa gecesinin tadını çıkarabilirsiniz.