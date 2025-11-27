BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? | 27 Kasım 2025 Perşembe Günün Maç Programı

Futbolseverlerin Google’da en çok aradığı soruların başında “Bugün hangi maçlar var?”, “27 Kasım 2025 maç programı”, “UEFA Avrupa Ligi maçları bugün” ve “UEFA Konferans Ligi maçları bugün” geliyor. 27 Kasım 2025 Perşembe günü hem UEFA Avrupa Ligi hem de UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde dolu dolu bir maç programı futbolseverleri bekliyor. Özellikle Fenerbahçe bugün maçı var mı? ve Samsunspor bugün maçı var mı? sorularının yanıtı ise Türkiye’den maçları takip edenler için ayrı bir merak konusu.

İşte 27 Kasım 2025 Perşembe günü oynanacak tüm UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları, saatleri ve detaylarla birlikte günün maç programı…

UEFA AVRUPA LİGİ – 27 KASIM 2025 PERŞEMBE MAÇ PROGRAMI

UEFA Avrupa Ligi – 20:45 Maçları

Saat Maç 20:45 AS Roma - Midtjylland 20:45 Viktoria Plzen - Freiburg 20:45 Feyenoord - Celtic 20:45 Fenerbahçe - Ferencvaros 20:45 Ludogorets - Celta Vigo 20:45 PAOK - Brann 20:45 Porto - Nice 20:45 Aston Villa - Young Boys 20:45 Lille - Dinamo Zagreb

UEFA Avrupa Ligi – 23:00 Maçları

Saat Maç 23:00 Panathinaikos - Sturm Graz 23:00 Real Betis - Utrecht 23:00 Nottingham Forest - Malmö 23:00 KRC Genk - Basel 23:00 Kızıl Yıldız - FCSB 23:00 Bologna - Salzburg 23:00 M. Tel Aviv - Lyon 23:00 Rangers - Braga 23:00 Go Ahead Eagles - Stuttgart

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ – 27 KASIM 2025 PERŞEMBE MAÇ PROGRAMI

UEFA Konferans Ligi – 20:45 Maçları

Saat Maç 20:45 Lech Poznan - Lausanne 20:45 Sigma Olomouc - NK Celje 20:45 Universitatea Craiova - Mainz 20:45 Slovan Bratislava - Rayo Vallecano 20:45 AZ Alkmaar - Shelbourne 20:45 Rakow Czestochowa - Rapid Wien 20:45 Zrinjski Mostar - BK Hacken

UEFA Konferans Ligi – 23:00 Maçları

Saat Maç 23:00 Legia Varşova - Sparta Prag 23:00 Shamrock Rovers - Shakhtar Donetsk 23:00 KF Drita - FK Shkendija 23:00 Strasbourg - Crystal Palace 23:00 Aberdeen - Noah 23:00 Jagiellonia Bialystok - Kuopion 23:00 Rijeka - AEK Larnaka 23:00 Fiorentina - AEK 23:00 Breidablik - Samsunspor

FENERBAHÇE’NİN BUGÜN MAÇI VAR MI?

“Fenerbahçe bugün maçı var mı?”, “Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?” soruları günün en çok aranan terimleri arasında. 27 Kasım 2025 Perşembe günü Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde sahaya çıkıyor.

Fenerbahçe – Ferencvaros

Saat: 20:45

20:45 Yayın: TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz izlenebilecek.

Bu karşılaşma, Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi grubundaki kritik maçlarından biri olması nedeniyle hem taraftarlar hem de futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.

SAMSUNSPOR’UN BUGÜN MAÇI VAR MI?

Bir diğer merak edilen soru ise “Samsunspor bugün maçı var mı?”. 27 Kasım 2025 Perşembe günü Samsunspor da Avrupa sahnesinde boy gösteriyor.

Breidablik – Samsunspor

Saat: 23:00

23:00 Yayın: TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde oynanacak bu mücadele, Samsunspor için grubun kaderini etkileyebilecek önemde bir deplasman maçı olarak öne çıkıyor.

Bugün hangi maçlar var?

Bugün UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde 20:45 ve 23:00 seanslarında çok sayıda maç oynanacak. Fenerbahçe – Ferencvaros ve Breidablik – Samsunspor karşılaşmaları da günün öne çıkan mücadeleleri arasında.

Fenerbahçe bugün maçı var mı, saat kaçta ve hangi kanalda?

Evet, Fenerbahçe’nin bugün maçı var. Fenerbahçe – Ferencvaros maçı saat 20:45’te başlayacak ve TRT 1’den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Samsunspor bugün maçı var mı?

Evet, Samsunspor’un da bugün maçı var. Breidablik – Samsunspor karşılaşması saat 23:00’te oynanacak ve mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi maç programı bugün nasıl?

Bugün UEFA Avrupa Ligi’nde 20:45’te AS Roma – Midtjylland, Fenerbahçe – Ferencvaros, Feyenoord – Celtic gibi maçlar; 23:00’te ise Panathinaikos – Sturm Graz, Real Betis – Utrecht, Rangers – Braga gibi karşılaşmalar oynanacak.

UEFA Konferans Ligi’nde hangi maçlar var?

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 20:45’te Lech Poznan – Lausanne, AZ Alkmaar – Shelbourne; 23:00’te ise Legia Varşova – Sparta Prag, Strasbourg – Crystal Palace ve Breidablik – Samsunspor gibi birçok maç futbolseverlerle buluşacak.

27 Kasım 2025 Perşembe günü hem UEFA Avrupa Ligi hem de UEFA Konferans Ligi’nde yoğun bir maç trafiği futbolseverleri bekliyor. “Bugün hangi maçlar var?” sorusunun yanıtı, Fenerbahçe ve Samsunspor’un da sahne aldığı bu zengin maç programıyla oldukça dolu. Fenerbahçe – Ferencvaros ve Breidablik – Samsunspor maçlarının TRT 1’de canlı ve şifresiz yayınlanacak olması ise Türkiye’deki futbolseverler için ekstra bir avantaj sunuyor. Günün maç programını takip ederek, Avrupa gecesinin tadını çıkarabilirsiniz.