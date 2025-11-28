Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? | 28 Kasım 2025 Cuma Günün Maç Programı

BirBilgi
  • 28.11.2025 18:11
  • Giriş: 28.11.2025 18:11
  • Güncelleme: 28.11.2025 18:12
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? | 28 Kasım 2025 Cuma Günün Maç Programı

Futbolseverlerin merakla beklediği 28 Kasım 2025 Cuma maç programı belli oldu. Süper Lig’den Bundesliga’ya, Serie A’dan La Liga’ya kadar birçok önemli karşılaşma bugün futbol tutkunlarını ekrana kilitleyecek. Günün en çok aranan sorusu ise yine aynı: Bugün hangi maçlar var? İşte saatine, ligine ve yayıncı kanalına göre tam liste hâlinde 28 Kasım 2025 Cuma maç programı.

28 KASIM 2025 CUMA – GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

Günün karşılaşmalarını kolay takip edebilmeniz için tüm maçlar aşağıdaki tabloda saatleri ve yayıncı kanallarıyla birlikte listelenmiştir.

SaatMaçLigYayıncı Kanal
20:00Kocaelispor - GençlerbirliğiTrendyol Süper LigBein Sports 1
20:00Pendikspor - Manisa FKTrendyol 1. LigTRT Spor, Bein Sports 2
20:30Hannover 96 - KarlsruheAlmanya Bundesliga 2Tivibu Spor 3
20:30Schalke 04 - PaderbornAlmanya Bundesliga 2Tivibu Spor 2, S Sport Plus
20:30Al Ahli - Al QadisiyaSuudi Arabistan Şampiyonlar Kupası Çeyrek FinalS Sport Plus
22:30Monchengladbach - LeipzigAlmanya BundesligaTivibu Spor 1, S Sport Plus
22:30Sporting Gijon - Andorraİspanya La Liga 2S Sport Plus
22:45Metz - RennesFransa Ligue 1Bein Sports 3
22:45Como - Sassuoloİtalya Serie AS Sport 2, Tivibu Spor 2, S Sport Plus
23:00Getafe - Elcheİspanya La LigaS Sport, S Sport Plus

GÜNÜN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI

Kocaelispor – Gençlerbirliği

Süper Lig’de alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede iki takım da kritik puanlar için sahaya çıkıyor. Maç, saat 20:00’de Bein Sports 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

Monchengladbach – Leipzig

Bundesliga’da haftanın dikkat çeken maçlarından biri olan bu mücadele, yüksek tempolu futbol bekleyen izleyiciler için ideal. Maç 22:30’da Tivibu Spor 1 ve S Sport Plus üzerinden izlenebiliyor.

Como – Sassuolo

Serie A’da orta sıraları ilgilendiren mücadelenin heyecanı 22:45’te başlayacak. İtalya futbolunun yükselen takımı Como, güçlü Sassuolo karşısında sahasında avantaj arayacak.

Bugün (28 Kasım 2025) Süper Lig’de hangi maç var?

Kocaelispor – Gençlerbirliği maçı saat 20:00’de oynanacak.

Bugün Bundesliga’da hangi maçlar var?

Monchengladbach – Leipzig maçı 22:30’da, Hannover 96 – Karlsruhe ve Schalke 04 – Paderborn maçları ise 20:30’da oynanacak.

Bugünkü maçlar hangi kanalda?

Bein Sports, TRT Spor, Tivibu Spor ve S Sport platformları üzerinden karşılaşmaların tamamı canlı olarak yayınlanıyor.

Günün en geç başlayan maçı hangisi?

La Liga’da Getafe – Elche karşılaşması saat 23:00'te başlayacak.

BirGün'e Abone Ol