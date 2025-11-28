BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? | 28 Kasım 2025 Cuma Günün Maç Programı

Futbolseverlerin merakla beklediği 28 Kasım 2025 Cuma maç programı belli oldu. Süper Lig’den Bundesliga’ya, Serie A’dan La Liga’ya kadar birçok önemli karşılaşma bugün futbol tutkunlarını ekrana kilitleyecek. Günün en çok aranan sorusu ise yine aynı: Bugün hangi maçlar var? İşte saatine, ligine ve yayıncı kanalına göre tam liste hâlinde 28 Kasım 2025 Cuma maç programı.

28 KASIM 2025 CUMA – GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

Günün karşılaşmalarını kolay takip edebilmeniz için tüm maçlar aşağıdaki tabloda saatleri ve yayıncı kanallarıyla birlikte listelenmiştir.

Saat Maç Lig Yayıncı Kanal 20:00 Kocaelispor - Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig Bein Sports 1 20:00 Pendikspor - Manisa FK Trendyol 1. Lig TRT Spor, Bein Sports 2 20:30 Hannover 96 - Karlsruhe Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 3 20:30 Schalke 04 - Paderborn Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2, S Sport Plus 20:30 Al Ahli - Al Qadisiya Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası Çeyrek Final S Sport Plus 22:30 Monchengladbach - Leipzig Almanya Bundesliga Tivibu Spor 1, S Sport Plus 22:30 Sporting Gijon - Andorra İspanya La Liga 2 S Sport Plus 22:45 Metz - Rennes Fransa Ligue 1 Bein Sports 3 22:45 Como - Sassuolo İtalya Serie A S Sport 2, Tivibu Spor 2, S Sport Plus 23:00 Getafe - Elche İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus

GÜNÜN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI

Kocaelispor – Gençlerbirliği

Süper Lig’de alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede iki takım da kritik puanlar için sahaya çıkıyor. Maç, saat 20:00’de Bein Sports 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

Monchengladbach – Leipzig

Bundesliga’da haftanın dikkat çeken maçlarından biri olan bu mücadele, yüksek tempolu futbol bekleyen izleyiciler için ideal. Maç 22:30’da Tivibu Spor 1 ve S Sport Plus üzerinden izlenebiliyor.

Como – Sassuolo

Serie A’da orta sıraları ilgilendiren mücadelenin heyecanı 22:45’te başlayacak. İtalya futbolunun yükselen takımı Como, güçlü Sassuolo karşısında sahasında avantaj arayacak.

Bugün (28 Kasım 2025) Süper Lig’de hangi maç var?

Kocaelispor – Gençlerbirliği maçı saat 20:00’de oynanacak.

Bugün Bundesliga’da hangi maçlar var?

Monchengladbach – Leipzig maçı 22:30’da, Hannover 96 – Karlsruhe ve Schalke 04 – Paderborn maçları ise 20:30’da oynanacak.

Bugünkü maçlar hangi kanalda?

Bein Sports, TRT Spor, Tivibu Spor ve S Sport platformları üzerinden karşılaşmaların tamamı canlı olarak yayınlanıyor.

Günün en geç başlayan maçı hangisi?

La Liga’da Getafe – Elche karşılaşması saat 23:00'te başlayacak.