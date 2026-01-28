Bugün hangi maçlar var? 28 Ocak 2026 Çarşamba günün futbol maçları
Bugün hangi maçlar var, 28 Ocak 2026 Çarşamba günü futbolseverleri hangi karşılaşmalar bekliyor? Galatasaray’ın maçı ne zaman, saat kaçta ve Manchester City – Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi maç fikstüründe bu akşam öne çıkan maçlar hangileri? Günün öne çıkan maçları haberimizde.
Futbolseverlerin her gün merakla takip ettiği bugünkü maçlar, 28 Ocak 2026 Çarşamba günü itibarıyla oldukça yoğun bir fikstür sunuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarından Asya, Afrika ve Orta Doğu liglerine kadar birçok kritik mücadele bugün futbol ekranlarında yer alıyor. Özellikle Galatasaray’ın maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları günün en çok merak edilen konuları arasında bulunuyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ – 28 OCAK 2026
Avrupa futbolunun zirvesi olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam birbirinden iddialı karşılaşmalar oynanacak. Şampiyonlar Ligi maç fikstürü kapsamında 23.00 seansında dev maçlar futbolseverleri bekliyor.
- 23:00 – Pafos vs Slavia Prag
- 23:00 – PSV vs Bayern Münih
- 23:00 – Monaco vs Juventus
- 23:00 – Ajax vs Olympiakos
- 23:00 – Man. City vs Galatasaray
- 23:00 – PSG vs Newcastle United
- 23:00 – Athletic Bilbao vs Sporting CP
- 23:00 – Bayer Leverkusen vs Villarreal
- 23:00 – Atletico Madrid vs Bodo Glimt
- 23:00 – Arsenal vs Kairat Almaty
- 23:00 – Club Brugge vs Marsilya
- 23:00 – Borussia Dortmund vs Inter
- 23:00 – Napoli vs Chelsea
- 23:00 – Eintracht Frankfurt vs Tottenham
- 23:00 – Benfica vs Real Madrid
- 23:00 – Union Saint-Gilloise vs Atalanta
- 23:00 – Barcelona vs Kopenhag
- 23:00 – Liverpool vs Karabağ
GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Futbolseverlerin en çok merak ettiği karşılaşmalardan biri olan Manchester City – Galatasaray maçı, 28 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 23.00’te oynanacak. Galatasaray Şampiyonlar Ligi mücadelesi, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Bu nedenle Galatasaray maçı izle ve Galatasaray maçı canlı aramaları gün boyunca zirvede yer alıyor. Dev mücadelede Galatasaray, güçlü rakibi Manchester City karşısında Avrupa arenasında kritik bir sınava çıkacak.
ASYA VE AFRİKA LİGLERİNDE BUGÜNKÜ MAÇLAR
ASEAN Kulüpler Şampiyonası
- 14:30 – Tampines Rovers vs Buriram United
- 15:00 – BG Pathum United vs DH Cebu
- 16:00 – Selangor FA vs Cong An Nhan Dan
Hong Kong Premier Lig
- 15:00 – Eastern Sports vs Golik North District
Mısır Premier Lig
- 18:00 – Zamalek vs Petrojet
- 21:00 – Pyramids vs El Gouna
- 21:00 – Al Masry vs Ceramica Cleopatra
Nijerya Premier Ligi
- 18:00 – Nasarawa United vs Enyimba
- 18:00 – Plateau United vs Enugu Rangers
- 18:00 – Abia Warriors vs Wikki Tourists
Suudi Arabistan Pro Lig
- 18:20 – Al Najma vs Al Riyadh
- 20:30 – Al Ahli Saudi vs Al Ettifaq
- 20:30 – Al Fayha vs Al Khaleej Saihat
Güney Afrika Premier Lig
- 20:30 – Marumo Gallants vs Kaizer Chiefs
ARJANTİN PRİMERA LFP (AÇILIŞ)
- 23:00 – Aldosivi vs Barracas Central
Bugün hangi maçlar var?
28 Ocak 2026 Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi, Suudi Arabistan Pro Lig, Mısır Premier Lig, Nijerya Ligi ve ASEAN Kulüpler Şampiyonası dahil olmak üzere birçok ligde maçlar oynanıyor.
Galatasaray’ın maçı ne zaman, saat kaçta?
Galatasaray, Manchester City ile 28 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 23.00’te karşı karşıya gelecek.
Galatasaray maçı hangi kanalda?
Manchester City – Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı TRT 1’de canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Bugünkü maçlar, 28 Ocak 2026 Çarşamba günü futbolseverlere adeta futbol şöleni yaşatacak. Özellikle Manchester City – Galatasaray karşılaşması, Şampiyonlar Ligi gecesinin en çok konuşulan maçlarından biri olmaya aday. Günün tüm maçları ve yayın detaylarıyla futbol heyecanı akşam saatlerinden itibaren zirveye çıkacak.