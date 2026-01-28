Bugün hangi maçlar var? 28 Ocak 2026 Çarşamba günün futbol maçları

Futbolseverlerin her gün merakla takip ettiği bugünkü maçlar, 28 Ocak 2026 Çarşamba günü itibarıyla oldukça yoğun bir fikstür sunuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarından Asya, Afrika ve Orta Doğu liglerine kadar birçok kritik mücadele bugün futbol ekranlarında yer alıyor. Özellikle Galatasaray’ın maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları günün en çok merak edilen konuları arasında bulunuyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ – 28 OCAK 2026

Avrupa futbolunun zirvesi olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam birbirinden iddialı karşılaşmalar oynanacak. Şampiyonlar Ligi maç fikstürü kapsamında 23.00 seansında dev maçlar futbolseverleri bekliyor.

23:00 – Pafos vs Slavia Prag

23:00 – PSV vs Bayern Münih

23:00 – Monaco vs Juventus

23:00 – Ajax vs Olympiakos

23:00 – Man. City vs Galatasaray

23:00 – PSG vs Newcastle United

23:00 – Athletic Bilbao vs Sporting CP

23:00 – Bayer Leverkusen vs Villarreal

23:00 – Atletico Madrid vs Bodo Glimt

23:00 – Arsenal vs Kairat Almaty

23:00 – Club Brugge vs Marsilya

23:00 – Borussia Dortmund vs Inter

23:00 – Napoli vs Chelsea

23:00 – Eintracht Frankfurt vs Tottenham

23:00 – Benfica vs Real Madrid

23:00 – Union Saint-Gilloise vs Atalanta

23:00 – Barcelona vs Kopenhag

23:00 – Liverpool vs Karabağ

GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği karşılaşmalardan biri olan Manchester City – Galatasaray maçı, 28 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 23.00’te oynanacak. Galatasaray Şampiyonlar Ligi mücadelesi, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Bu nedenle Galatasaray maçı izle ve Galatasaray maçı canlı aramaları gün boyunca zirvede yer alıyor. Dev mücadelede Galatasaray, güçlü rakibi Manchester City karşısında Avrupa arenasında kritik bir sınava çıkacak.

ASYA VE AFRİKA LİGLERİNDE BUGÜNKÜ MAÇLAR

ASEAN Kulüpler Şampiyonası

14:30 – Tampines Rovers vs Buriram United

15:00 – BG Pathum United vs DH Cebu

16:00 – Selangor FA vs Cong An Nhan Dan

Hong Kong Premier Lig

15:00 – Eastern Sports vs Golik North District

Mısır Premier Lig

18:00 – Zamalek vs Petrojet

21:00 – Pyramids vs El Gouna

21:00 – Al Masry vs Ceramica Cleopatra

Nijerya Premier Ligi

18:00 – Nasarawa United vs Enyimba

18:00 – Plateau United vs Enugu Rangers

18:00 – Abia Warriors vs Wikki Tourists

Suudi Arabistan Pro Lig

18:20 – Al Najma vs Al Riyadh

20:30 – Al Ahli Saudi vs Al Ettifaq

20:30 – Al Fayha vs Al Khaleej Saihat

Güney Afrika Premier Lig

20:30 – Marumo Gallants vs Kaizer Chiefs

ARJANTİN PRİMERA LFP (AÇILIŞ)

23:00 – Aldosivi vs Barracas Central

Bugün hangi maçlar var?

28 Ocak 2026 Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi, Suudi Arabistan Pro Lig, Mısır Premier Lig, Nijerya Ligi ve ASEAN Kulüpler Şampiyonası dahil olmak üzere birçok ligde maçlar oynanıyor.

Galatasaray’ın maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray, Manchester City ile 28 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 23.00’te karşı karşıya gelecek.

Galatasaray maçı hangi kanalda?

Manchester City – Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı TRT 1’de canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Bugünkü maçlar, 28 Ocak 2026 Çarşamba günü futbolseverlere adeta futbol şöleni yaşatacak. Özellikle Manchester City – Galatasaray karşılaşması, Şampiyonlar Ligi gecesinin en çok konuşulan maçlarından biri olmaya aday. Günün tüm maçları ve yayın detaylarıyla futbol heyecanı akşam saatlerinden itibaren zirveye çıkacak.