Bugün Hangi Maçlar Var? 29 Aralık 2025 Günün Futbol Maçları

Bugün hangi liglerde hangi maçlar oynanacak, karşılaşmalar saat kaçta başlayacak? Afrika Uluslar Kupası, Serie A ve Championship’te futbolseverleri nasıl heyecanlı maçlar bekliyor? Afrika Uluslar Ligi maçları hangi kanalda? Tüm yanıtlar haberimizde.
- Giriş: 29.12.2025 09:35
- Güncelleme: 29.12.2025 09:35
Kaynak: HABER MERKEZİ
Futbolseverler için 29 Aralık 2025 bugün hangi maçlar var?, günün maç programı ve bugün oynanacak karşılaşmalar büyük merak konusu. Avustralya A-Ligi’nden Afrika Uluslar Kupası’na, İngiltere Championship’ten Serie A’ya kadar günün tüm önemli maçlarını saat saat derledik. Bugün oynanacak futbol maçları lig bazında şöyle:
29 ARALIK 2025 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇ PROGRAMI
Avustralya A-Ligi
|Saat
|Maç
|11:00
|Melbourne V. - Wellington P.
Endonezya 1. Lig
|Saat
|Maç
|11:30
|Bali Utd - Dewa Utd
|11:30
|Psim Yogyakarta - PSBS Biak
|15:00
|Persija Jakarta - Bhayangkara
Etiyopya Premier Lig
|Saat
|Maç
|13:00
|Fasil Ketema - Ethiopia Electricity
|15:00
|Wolaita Dicha SC - Arba Minch Kenema
|16:00
|Welwalu Adigrat - Bahir Dar Kenema
|18:00
|Mekelle 70 Enderta - Saint George SC
BAE – Arap Körfez Ligi
|Saat
|Maç
|15:50
|AL Ittihad K. - AL Jazira (BAE)
|18:45
|AL Dhafra Scc - Baniyas
Cezayir 1. Lig
|Saat
|Maç
|16:00
|ES Mostaganem - Ben Aknoun
|19:00
|MC Oran - CR Belouizdad
|21:30
|MC Alger - ES Setif
Katar Yıldızlar Ligi
|Saat
|Maç
|17:30
|AL Shamal - AL Sadd
|19:30
|Al Ahli Doha - Umm Salal SC
Suudi Arabistan Pro Lig
|Saat
|Maç
|17:35
|AL Khaleej Saihat - AL Fateh SC
|20:30
|AL Riyadh - AL Hazem
|20:30
|AL Taawoun - AL Najma
Afrika Uluslar Kupası
|Saat
|Maç
|19:00
|Angola - Mısır
|19:00
|Zimbabve - Güney Afrika
|22:00
|Zambiya - Fas
|22:00
|Komorlar - Mali
Bahreyn Premier Lig
|Saat
|Maç
|19:00
|AL Khalidiyah - AL Budaiya
İngiltere Championship
|Saat
|Maç
|21:00
|Coventry - Ipswich Town
|22:45
|Millwall - Bristol City
|22:45
|Oxford - Swansea City
|22:45
|Stoke City - Sheffield Utd
|22:45
|W. Bromwich - QPR
|22:45
|Portsmouth - Charlton
|22:45
|Leicester City - Derby County
|22:45
|Wrexham - Preston
|22:45
|S. Wednesday - Blackburn R.
|22:45
|Middlesbrough - Hull City
|22:45
|Norwich City - Watford
|23:15
|Birmingham - Southampton
İtalya Serie A
|Saat
|Maç
|22:45
|AS Roma - Genoa
Portekiz Premier Lig
|Saat
|Maç
|23:15
|Porto - Avs Futebol Sad
Bugün hangi maçlar var?
29 Aralık 2025 günü Avustralya A-Ligi, Afrika Uluslar Kupası, İngiltere Championship, Serie A, Katar Ligi, Suudi Pro Lig ve birçok ligde önemli maçlar oynanıyor.
Bugün en çok merak edilen karşılaşmalar hangileri?
Afrika Uluslar Kupası mücadeleleri, Serie A’da Roma – Genoa mücadelesi ve İngiltere Championship karşılaşmaları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.
Afrika Uluslar Kupası Maçları Hangi Kanalda?
Afrika Uluslar Kupası maçları Exxen platformu üzerinden izlenebiliyor.
Bugün hangi maçlar var? sorusunun yanıtını merak edenler için 29 Aralık 2025 Pazartesi gününün tüm maçlarını tek sayfada topladık. Günün futbol programını takip ederek ilgi duyduğunuz lig ve takımların karşılaşmalarını kaçırmadan izleyebilirsiniz.