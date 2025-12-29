Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bugün Hangi Maçlar Var? 29 Aralık 2025 Günün Futbol Maçları

Bugün hangi liglerde hangi maçlar oynanacak, karşılaşmalar saat kaçta başlayacak? Afrika Uluslar Kupası, Serie A ve Championship’te futbolseverleri nasıl heyecanlı maçlar bekliyor? Afrika Uluslar Ligi maçları hangi kanalda? Tüm yanıtlar haberimizde.

BirBilgi
  • 29.12.2025 09:35
  • Giriş: 29.12.2025 09:35
  • Güncelleme: 29.12.2025 09:35
Kaynak: HABER MERKEZİ
Bugün Hangi Maçlar Var? 29 Aralık 2025 Günün Futbol Maçları

Futbolseverler için 29 Aralık 2025 bugün hangi maçlar var?, günün maç programı ve bugün oynanacak karşılaşmalar büyük merak konusu. Avustralya A-Ligi’nden Afrika Uluslar Kupası’na, İngiltere Championship’ten Serie A’ya kadar günün tüm önemli maçlarını saat saat derledik. Bugün oynanacak futbol maçları lig bazında şöyle:

29 ARALIK 2025 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

Avustralya A-Ligi

SaatMaç
11:00Melbourne V. - Wellington P.

Endonezya 1. Lig

SaatMaç
11:30Bali Utd - Dewa Utd
11:30Psim Yogyakarta - PSBS Biak
15:00Persija Jakarta - Bhayangkara

Etiyopya Premier Lig

SaatMaç
13:00Fasil Ketema - Ethiopia Electricity
15:00Wolaita Dicha SC - Arba Minch Kenema
16:00Welwalu Adigrat - Bahir Dar Kenema
18:00Mekelle 70 Enderta - Saint George SC

BAE – Arap Körfez Ligi

SaatMaç
15:50AL Ittihad K. - AL Jazira (BAE)
18:45AL Dhafra Scc - Baniyas

Cezayir 1. Lig

SaatMaç
16:00ES Mostaganem - Ben Aknoun
19:00MC Oran - CR Belouizdad
21:30MC Alger - ES Setif

Katar Yıldızlar Ligi

SaatMaç
17:30AL Shamal - AL Sadd
19:30Al Ahli Doha - Umm Salal SC

Suudi Arabistan Pro Lig

SaatMaç
17:35AL Khaleej Saihat - AL Fateh SC
20:30AL Riyadh - AL Hazem
20:30AL Taawoun - AL Najma

Afrika Uluslar Kupası

SaatMaç
19:00Angola - Mısır
19:00Zimbabve - Güney Afrika
22:00Zambiya - Fas
22:00Komorlar - Mali

Bahreyn Premier Lig

SaatMaç
19:00AL Khalidiyah - AL Budaiya

İngiltere Championship

SaatMaç
21:00Coventry - Ipswich Town
22:45Millwall - Bristol City
22:45Oxford - Swansea City
22:45Stoke City - Sheffield Utd
22:45W. Bromwich - QPR
22:45Portsmouth - Charlton
22:45Leicester City - Derby County
22:45Wrexham - Preston
22:45S. Wednesday - Blackburn R.
22:45Middlesbrough - Hull City
22:45Norwich City - Watford
23:15Birmingham - Southampton

İtalya Serie A

SaatMaç
22:45AS Roma - Genoa

Portekiz Premier Lig

SaatMaç
23:15Porto - Avs Futebol Sad

Bugün hangi maçlar var?

29 Aralık 2025 günü Avustralya A-Ligi, Afrika Uluslar Kupası, İngiltere Championship, Serie A, Katar Ligi, Suudi Pro Lig ve birçok ligde önemli maçlar oynanıyor.

Bugün en çok merak edilen karşılaşmalar hangileri?

Afrika Uluslar Kupası mücadeleleri, Serie A’da Roma – Genoa mücadelesi ve İngiltere Championship karşılaşmaları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Afrika Uluslar Kupası Maçları Hangi Kanalda?

Afrika Uluslar Kupası maçları Exxen platformu üzerinden izlenebiliyor.

Bugün hangi maçlar var? sorusunun yanıtını merak edenler için 29 Aralık 2025 Pazartesi gününün tüm maçlarını tek sayfada topladık. Günün futbol programını takip ederek ilgi duyduğunuz lig ve takımların karşılaşmalarını kaçırmadan izleyebilirsiniz.

BirGün'e Abone Ol