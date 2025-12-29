Bugün Hangi Maçlar Var? 29 Aralık 2025 Günün Futbol Maçları

Futbolseverler için 29 Aralık 2025 bugün hangi maçlar var?, günün maç programı ve bugün oynanacak karşılaşmalar büyük merak konusu. Avustralya A-Ligi’nden Afrika Uluslar Kupası’na, İngiltere Championship’ten Serie A’ya kadar günün tüm önemli maçlarını saat saat derledik. Bugün oynanacak futbol maçları lig bazında şöyle:

29 ARALIK 2025 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

Avustralya A-Ligi

Saat Maç 11:00 Melbourne V. - Wellington P.

Endonezya 1. Lig

Saat Maç 11:30 Bali Utd - Dewa Utd 11:30 Psim Yogyakarta - PSBS Biak 15:00 Persija Jakarta - Bhayangkara

Etiyopya Premier Lig

Saat Maç 13:00 Fasil Ketema - Ethiopia Electricity 15:00 Wolaita Dicha SC - Arba Minch Kenema 16:00 Welwalu Adigrat - Bahir Dar Kenema 18:00 Mekelle 70 Enderta - Saint George SC

BAE – Arap Körfez Ligi

Saat Maç 15:50 AL Ittihad K. - AL Jazira (BAE) 18:45 AL Dhafra Scc - Baniyas

Cezayir 1. Lig

Saat Maç 16:00 ES Mostaganem - Ben Aknoun 19:00 MC Oran - CR Belouizdad 21:30 MC Alger - ES Setif

Katar Yıldızlar Ligi

Saat Maç 17:30 AL Shamal - AL Sadd 19:30 Al Ahli Doha - Umm Salal SC

Suudi Arabistan Pro Lig

Saat Maç 17:35 AL Khaleej Saihat - AL Fateh SC 20:30 AL Riyadh - AL Hazem 20:30 AL Taawoun - AL Najma

Afrika Uluslar Kupası

Saat Maç 19:00 Angola - Mısır 19:00 Zimbabve - Güney Afrika 22:00 Zambiya - Fas 22:00 Komorlar - Mali

Bahreyn Premier Lig

Saat Maç 19:00 AL Khalidiyah - AL Budaiya

İngiltere Championship

Saat Maç 21:00 Coventry - Ipswich Town 22:45 Millwall - Bristol City 22:45 Oxford - Swansea City 22:45 Stoke City - Sheffield Utd 22:45 W. Bromwich - QPR 22:45 Portsmouth - Charlton 22:45 Leicester City - Derby County 22:45 Wrexham - Preston 22:45 S. Wednesday - Blackburn R. 22:45 Middlesbrough - Hull City 22:45 Norwich City - Watford 23:15 Birmingham - Southampton

İtalya Serie A

Saat Maç 22:45 AS Roma - Genoa

Portekiz Premier Lig

Saat Maç 23:15 Porto - Avs Futebol Sad

Bugün hangi maçlar var?

29 Aralık 2025 günü Avustralya A-Ligi, Afrika Uluslar Kupası, İngiltere Championship, Serie A, Katar Ligi, Suudi Pro Lig ve birçok ligde önemli maçlar oynanıyor.

Bugün en çok merak edilen karşılaşmalar hangileri?

Afrika Uluslar Kupası mücadeleleri, Serie A’da Roma – Genoa mücadelesi ve İngiltere Championship karşılaşmaları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Afrika Uluslar Kupası Maçları Hangi Kanalda?

Afrika Uluslar Kupası maçları Exxen platformu üzerinden izlenebiliyor.

Bugün hangi maçlar var? sorusunun yanıtını merak edenler için 29 Aralık 2025 Pazartesi gününün tüm maçlarını tek sayfada topladık. Günün futbol programını takip ederek ilgi duyduğunuz lig ve takımların karşılaşmalarını kaçırmadan izleyebilirsiniz.