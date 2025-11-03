BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? | 3 Kasım 2025 Pazartesi Günü Futbol Maçları
3 Kasım 2025 Pazartesi gününe ait önemli liglerdeki en çok dikkat çeken maçlar ve saat bilgilerine haberimizde ulaşabilirsiniz.
Futbolseverler için yeni haftanın heyecanı başlıyor! 3 Kasım 2025 Pazartesi günü hem Türkiye liglerinde hem de Avrupa’nın önde gelen futbol organizasyonlarında birbirinden kritik maçlar oynanacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak? İşte günün programı ve detayları...
TRENDYOL SÜPER LİGİ MAÇ PROGRAMI
Süper Lig’de üç önemli mücadele futbolseverleri bekliyor. Alanyaspor, Gaziantep FK’yı ağırlarken Rizespor ve Eyüpspor sahasında avantaj arayacak.
|Saat
|Maç
|Lig
|20:00
|Alanyaspor - Gaziantep
|Trendyol Süper Ligi
|20:00
|Rizespor - Fatih Karagümrük
|TrendyolSüper Ligi
|20:00
|Eyüpspor - Antalyaspor
|TrendyolSüper Ligi
TRENDYOL 1. LİG MAÇ PROGRAMI
1. Lig’de hem küme hattı hem de zirve yarışı kızışıyor. Günün erken saatlerinde Iğdır FK ile Bandırmaspor karşı karşıya geliyor. Akşam seansında ise Esenler Erokspor ile Çorum FK kozlarını paylaşıyor.
|Saat
|Maç
|Lig
|17:00
|Iğdır FK - Bandırmaspor
|Trendyol 1. Lig
|20:00
|Esenler Erokspor - Çorum FK
|Trendyol 1. Lig
İTALYA SERİE A MAÇ PROGRAMI
Serie A’da haftanın son gününde iki karşılaşma futbolseverlerle buluşuyor. Sassuolo sahasında Genoa’yı, Lazio ise Cagliari’yi ağırlıyor.
|Saat
|Maç
|Lig
|20:30
|Sassuolo - Genoa
|İtalya Serie A
|22:45
|Lazio - Cagliari
|İtalya Serie A
İNGİLTERE FUTBOL MAÇLARI
İngiltere’de hem Premier Lig hem de Federasyon Kupası heyecanı yaşanıyor. Sunderland, Everton’ı ağırlarken Tamworth sahasında Leyton Orient ile karşılaşacak.
|Saat
|Maç
|Organizasyon
|22:30
|Tamworth - Leyton Orient
|İngiltere Federasyon Kupası
|23:00
|Sunderland - Everton
|İngiltere Premier Lig
İSPANYA LA LİGA MAÇ PROGRAMI
La Liga’da Real Oviedo sahasında Osasuna’yı konuk ediyor. Bu karşılaşma, iki ekibin de ligdeki konumunu belirleyecek önemli mücadelelerden biri.
|Saat
|Maç
|Lig
|23:00
|Real Oviedo - Osasuna
|İspanya La Liga
PORTEKİZ PREMİER LİG MAÇI
Gecenin son maçı Portekiz’de oynanacak. Gil Vicente sahasında Santa Clara ile karşılaşarak günü kapatacak.
|Saat
|Maç
|Lig
|23:45
|Gil Vicente - Santa Clara
|Portekiz Premier Lig
GÜNÜN TÜM MAÇLARI ÖZET TABLOSU
- 17:00 – Iğdır FK vs Bandırmaspor (Trendyol 1. Lig)
- 20:00 – Alanyaspor vs Gaziantep FK (Süper Lig)
- 20:00 – Rizespor vs Fatih Karagümrük (Süper Lig)
- 20:00 – Eyüpspor vs Antalyaspor (Süper Lig)
- 20:00 – Esenler Erokspor vs Çorum FK (Trendyol 1. Lig)
- 20:30 – Sassuolo vs Genoa (Serie A)
- 22:30 – Tamworth vs Leyton Orient (FA Cup)
- 22:45 – Lazio vs Cagliari (Serie A)
- 23:00 – Sunderland vs Everton (Premier Lig)
- 23:00 – Real Oviedo vs Osasuna (La Liga)
- 23:45 – Gil Vicente vs Santa Clara (Portekiz Premier Lig)
Bugün Süper Lig’de hangi maçlar var?
3 Kasım 2025 Pazartesi günü Süper Lig’de Alanyaspor-Gaziantep, Rizespor-Fatih Karagümrük ve Eyüpspor-Antalyaspor maçları oynanacak.
Türkiye 1. Lig maçları saat kaçta?
Iğdır FK - Bandırmaspor maçı 17:00’te, Esenler Erokspor - Çorum FK karşılaşması ise 20:00’de başlayacak.
Avrupa liglerinde hangi maçlar var?
İtalya Serie A’da Sassuolo-Genoa ve Lazio-Cagliari maçları; Premier Lig’de Sunderland-Everton; La Liga’da Real Oviedo-Osasuna karşılaşması var.
Gecenin son maçı hangisi?
Gecenin son karşılaşması Portekiz Premier Lig’de oynanacak olan Gil Vicente - Santa Clara mücadelesidir. Maç 23:45’te başlayacak.
3 Kasım 2025 Pazartesi günü futbol dolu bir akşam yaşanacak. Türkiye liglerinde kritik mücadeleler, Avrupa sahnesinde ise heyecan dolu karşılaşmalar futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Günün tüm maçlarını takip etmek için fikstürü elinizin altında tutun!