BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? | 3 Kasım 2025 Pazartesi Günü Futbol Maçları

Futbolseverler için yeni haftanın heyecanı başlıyor! 3 Kasım 2025 Pazartesi günü hem Türkiye liglerinde hem de Avrupa’nın önde gelen futbol organizasyonlarında birbirinden kritik maçlar oynanacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak? İşte günün programı ve detayları...

TRENDYOL SÜPER LİGİ MAÇ PROGRAMI

Süper Lig’de üç önemli mücadele futbolseverleri bekliyor. Alanyaspor, Gaziantep FK’yı ağırlarken Rizespor ve Eyüpspor sahasında avantaj arayacak.

Saat Maç Lig 20:00 Alanyaspor - Gaziantep Trendyol Süper Ligi 20:00 Rizespor - Fatih Karagümrük TrendyolSüper Ligi 20:00 Eyüpspor - Antalyaspor TrendyolSüper Ligi

TRENDYOL 1. LİG MAÇ PROGRAMI

1. Lig’de hem küme hattı hem de zirve yarışı kızışıyor. Günün erken saatlerinde Iğdır FK ile Bandırmaspor karşı karşıya geliyor. Akşam seansında ise Esenler Erokspor ile Çorum FK kozlarını paylaşıyor.

Saat Maç Lig 17:00 Iğdır FK - Bandırmaspor Trendyol 1. Lig 20:00 Esenler Erokspor - Çorum FK Trendyol 1. Lig

İTALYA SERİE A MAÇ PROGRAMI

Serie A’da haftanın son gününde iki karşılaşma futbolseverlerle buluşuyor. Sassuolo sahasında Genoa’yı, Lazio ise Cagliari’yi ağırlıyor.

Saat Maç Lig 20:30 Sassuolo - Genoa İtalya Serie A 22:45 Lazio - Cagliari İtalya Serie A

İNGİLTERE FUTBOL MAÇLARI

İngiltere’de hem Premier Lig hem de Federasyon Kupası heyecanı yaşanıyor. Sunderland, Everton’ı ağırlarken Tamworth sahasında Leyton Orient ile karşılaşacak.

Saat Maç Organizasyon 22:30 Tamworth - Leyton Orient İngiltere Federasyon Kupası 23:00 Sunderland - Everton İngiltere Premier Lig

İSPANYA LA LİGA MAÇ PROGRAMI

La Liga’da Real Oviedo sahasında Osasuna’yı konuk ediyor. Bu karşılaşma, iki ekibin de ligdeki konumunu belirleyecek önemli mücadelelerden biri.

Saat Maç Lig 23:00 Real Oviedo - Osasuna İspanya La Liga

PORTEKİZ PREMİER LİG MAÇI

Gecenin son maçı Portekiz’de oynanacak. Gil Vicente sahasında Santa Clara ile karşılaşarak günü kapatacak.

Saat Maç Lig 23:45 Gil Vicente - Santa Clara Portekiz Premier Lig

GÜNÜN TÜM MAÇLARI ÖZET TABLOSU

3 Kasım 2025 Pazartesi günü futbol dolu bir akşam yaşanacak. Türkiye liglerinde kritik mücadeleler, Avrupa sahnesinde ise heyecan dolu karşılaşmalar futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Günün tüm maçlarını takip etmek için fikstürü elinizin altında tutun!