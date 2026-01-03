Bugün Hangi Maçlar Var? | 3 Ocak 2025 Cumartesi Günün Futbol Maçları

Futbolseverlerin en çok merak ettiği sorulardan biri olan “Bugün hangi maçlar var?” sorusunun cevabı netleşti. 3 Ocak 2025 Cumartesi gününün yoğun futbol programında İtalya Serie A, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1, İskoçya Premiership, Portekiz Premier Lig, Suudi Arabistan Pro Lig ve Afrika Uluslar Kupası Elemeleri karşılaşmaları futbol tutkunlarını bekliyor.

Aşağıda 3 Ocak 2025 futbol maç programını, saatleriyle birlikte ve liglere göre ayrılmış şekilde eksiksiz bulabilirsiniz.

BUGÜN TV'DE YAYINLANAN MAÇLAR

Saat Maç Kanal 14:30 Como 1907 - Udinese S Sport 2 15:30 Aston Villa - Nottingham Forest Bein Sports 3 16:00 Celta Vigo - Valencia S Sport 17:00 Sassuolo - Parma S Sport 2 18:00 Brighton - Burnley Bein Sports 3 18:00 Wolverhampton - West Ham Bein Sports 2 20:00 Juventus - Lecce S Sport 2 20:30 Bournemouth - Arsenal Bein Sports 3 20:30 Al Ittihad - Al Taawoun S Sport + 22:45 Atalanta - AS Roma S Sport 2 23:00 Espanyol - Barcelona S Sport 1

İTALYA SERİE A – 3 OCAK 2025 MAÇ PROGRAMI

Saat Maç 14:30 Como 1907 - Udinese 17:00 Sassuolo - Parma 17:00 Genoa - AC Pisa 20:00 Juventus - Lecce 22:45 Atalanta - AS Roma

İNGİLTERE PREMİER LİG – BUGÜN OYNANACAK MAÇLAR

Saat Maç 15:30 Aston Villa - Nottingham Forest 18:00 Brighton - Burnley 18:00 Wolverhampton - West Ham 20:30 Bournemouth - Arsenal

İSKOÇYA PREMİERSHİP – GÜNÜN MAÇLARI

Saat Maç 15:30 Celtic - Rangers 18:00 Hearts - Livingston 18:00 Motherwell - St. Mirren 18:00 Kilmarnock - Hibernian 18:00 Dundee Utd - Dundee 18:00 Falkirk - Aberdeen

İSPANYA LA LİGA – 3 OCAK 2025 PROGRAMI

Saat Maç 16:00 Celta Vigo - Valencia 18:15 Osasuna - Athletic Bilbao 20:30 Elche - Villarreal 23:00 Espanyol - Barcelona

FRANSA LİGUE 1 – BUGÜNÜN MAÇLARI

Saat Maç 19:00 Monaco - Lyon 21:00 Nice - Strasbourg 23:05 Lille - Rennes

PORTEKİZ PREMİER LİG – GÜNÜN MAÇLARI

Saat Maç 18:30 Tondela - Arouca 21:00 Benfica - Estoril Praia 21:00 Estrela - Braga 23:30 Avs Futebol Sad - Moreirense

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG – 3 OCAK 2025 MAÇ PROGRAMI

Saat Maç 16:10 Al Fateh SC - Al Shabab 17:55 Al Fayha - Al Khlood 20:30 Al Ittihad - Al Taawoun

AFRİKA ULUSLAR KUPASI ELEMELERİ – BUGÜN

Saat Maç 19:00 Senegal - Sudan 22:00 Mali - Tunus

YUNANİSTAN SÜPER KUPASI – BUGÜN

Saat Maç 18:00 Olympiakos - OFI Crete

