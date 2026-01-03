Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bugün Hangi Maçlar Var? | 3 Ocak 2025 Cumartesi Günün Futbol Maçları

Bugün birçok ligde maçlar futbolseverlerle buluşuyor. Peki bugün hangi maçlar var? Barcelona'nın maçı saat kaçta hangi kanalda? Juventus - Lecce maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Bugün hangi maçlar televizyonda yayınlanıyor. 3 Ocak 2025 Cumartesi günün futbol maçları haberimizde.

BirBilgi
  • 03.01.2026 11:11
  • Giriş: 03.01.2026 11:11
  • Güncelleme: 03.01.2026 11:11
Kaynak: Haber Merkezi
Bugün Hangi Maçlar Var? | 3 Ocak 2025 Cumartesi Günün Futbol Maçları

Futbolseverlerin en çok merak ettiği sorulardan biri olan “Bugün hangi maçlar var?” sorusunun cevabı netleşti. 3 Ocak 2025 Cumartesi gününün yoğun futbol programında İtalya Serie A, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1, İskoçya Premiership, Portekiz Premier Lig, Suudi Arabistan Pro Lig ve Afrika Uluslar Kupası Elemeleri karşılaşmaları futbol tutkunlarını bekliyor.

Aşağıda 3 Ocak 2025 futbol maç programını, saatleriyle birlikte ve liglere göre ayrılmış şekilde eksiksiz bulabilirsiniz.

BUGÜN TV'DE YAYINLANAN MAÇLAR

SaatMaçKanal
14:30Como 1907 - UdineseS Sport 2
15:30Aston Villa - Nottingham ForestBein Sports 3
16:00Celta Vigo - ValenciaS Sport
17:00Sassuolo - ParmaS Sport 2
18:00Brighton - BurnleyBein Sports 3
18:00Wolverhampton - West HamBein Sports 2
20:00Juventus - LecceS Sport 2
20:30Bournemouth - ArsenalBein Sports 3
20:30Al Ittihad - Al TaawounS Sport +
22:45Atalanta - AS RomaS Sport 2
23:00Espanyol - BarcelonaS Sport 1

İTALYA SERİE A – 3 OCAK 2025 MAÇ PROGRAMI

SaatMaç
14:30Como 1907 - Udinese
17:00Sassuolo - Parma
17:00Genoa - AC Pisa
20:00Juventus - Lecce
22:45Atalanta - AS Roma

İNGİLTERE PREMİER LİG – BUGÜN OYNANACAK MAÇLAR

SaatMaç
15:30Aston Villa - Nottingham Forest
18:00Brighton - Burnley
18:00Wolverhampton - West Ham
20:30Bournemouth - Arsenal

İSKOÇYA PREMİERSHİP – GÜNÜN MAÇLARI

SaatMaç
15:30Celtic - Rangers
18:00Hearts - Livingston
18:00Motherwell - St. Mirren
18:00Kilmarnock - Hibernian
18:00Dundee Utd - Dundee
18:00Falkirk - Aberdeen

İSPANYA LA LİGA – 3 OCAK 2025 PROGRAMI

SaatMaç
16:00Celta Vigo - Valencia
18:15Osasuna - Athletic Bilbao
20:30Elche - Villarreal
23:00Espanyol - Barcelona

FRANSA LİGUE 1 – BUGÜNÜN MAÇLARI

SaatMaç
19:00Monaco - Lyon
21:00Nice - Strasbourg
23:05Lille - Rennes

PORTEKİZ PREMİER LİG – GÜNÜN MAÇLARI

SaatMaç
18:30Tondela - Arouca
21:00Benfica - Estoril Praia
21:00Estrela - Braga
23:30Avs Futebol Sad - Moreirense

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG – 3 OCAK 2025 MAÇ PROGRAMI

SaatMaç
16:10Al Fateh SC - Al Shabab
17:55Al Fayha - Al Khlood
20:30Al Ittihad - Al Taawoun

AFRİKA ULUSLAR KUPASI ELEMELERİ – BUGÜN

SaatMaç
19:00Senegal - Sudan
22:00Mali - Tunus

YUNANİSTAN SÜPER KUPASI – BUGÜN

SaatMaç
18:00Olympiakos - OFI Crete

Bugün hangi liglerde maç var?

İtalya Serie A, İngiltere Premier Lig, La Liga, Ligue 1, İskoçya Premiership, Portekiz Premier Lig, Suudi Arabistan Pro Lig ve Afrika Uluslar Kupası Elemeleri’nde maçlar oynanacak.

Bugün kaç maç var?

3 Ocak 2025 Cumartesi günü gün boyunca çok sayıda karşılaşma futbolseverleri bekliyor.

Günün en önemli maçları hangileri?

Celtic - Rangers derbisi, Espanyol - Barcelona maçı, Juventus - Lecce ve Atalanta - Roma karşılaşmaları dikkat çekiyor.

Bugün hangi maçlar var? sorusunun cevabı oldukça net: 3 Ocak 2025 Cumartesi futbol dolu bir gün olacak. Günün futbol maç programı, saatleri ve liglere göre ayrıntılı listesiyle birlikte burada yer alıyor. Futbolseverleri dolu dolu bir maç günü bekliyor.

BirGün'e Abone Ol