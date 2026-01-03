Bugün Hangi Maçlar Var? | 3 Ocak 2025 Cumartesi Günün Futbol Maçları
Bugün birçok ligde maçlar futbolseverlerle buluşuyor. Peki bugün hangi maçlar var? Barcelona'nın maçı saat kaçta hangi kanalda? Juventus - Lecce maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Bugün hangi maçlar televizyonda yayınlanıyor. 3 Ocak 2025 Cumartesi günün futbol maçları haberimizde.
Futbolseverlerin en çok merak ettiği sorulardan biri olan “Bugün hangi maçlar var?” sorusunun cevabı netleşti. 3 Ocak 2025 Cumartesi gününün yoğun futbol programında İtalya Serie A, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1, İskoçya Premiership, Portekiz Premier Lig, Suudi Arabistan Pro Lig ve Afrika Uluslar Kupası Elemeleri karşılaşmaları futbol tutkunlarını bekliyor.
Aşağıda 3 Ocak 2025 futbol maç programını, saatleriyle birlikte ve liglere göre ayrılmış şekilde eksiksiz bulabilirsiniz.
BUGÜN TV'DE YAYINLANAN MAÇLAR
|Saat
|Maç
|Kanal
|14:30
|Como 1907 - Udinese
|S Sport 2
|15:30
|Aston Villa - Nottingham Forest
|Bein Sports 3
|16:00
|Celta Vigo - Valencia
|S Sport
|17:00
|Sassuolo - Parma
|S Sport 2
|18:00
|Brighton - Burnley
|Bein Sports 3
|18:00
|Wolverhampton - West Ham
|Bein Sports 2
|20:00
|Juventus - Lecce
|S Sport 2
|20:30
|Bournemouth - Arsenal
|Bein Sports 3
|20:30
|Al Ittihad - Al Taawoun
|S Sport +
|22:45
|Atalanta - AS Roma
|S Sport 2
|23:00
|Espanyol - Barcelona
|S Sport 1
İTALYA SERİE A – 3 OCAK 2025 MAÇ PROGRAMI
|Saat
|Maç
|14:30
|Como 1907 - Udinese
|17:00
|Sassuolo - Parma
|17:00
|Genoa - AC Pisa
|20:00
|Juventus - Lecce
|22:45
|Atalanta - AS Roma
İNGİLTERE PREMİER LİG – BUGÜN OYNANACAK MAÇLAR
|Saat
|Maç
|15:30
|Aston Villa - Nottingham Forest
|18:00
|Brighton - Burnley
|18:00
|Wolverhampton - West Ham
|20:30
|Bournemouth - Arsenal
İSKOÇYA PREMİERSHİP – GÜNÜN MAÇLARI
|Saat
|Maç
|15:30
|Celtic - Rangers
|18:00
|Hearts - Livingston
|18:00
|Motherwell - St. Mirren
|18:00
|Kilmarnock - Hibernian
|18:00
|Dundee Utd - Dundee
|18:00
|Falkirk - Aberdeen
İSPANYA LA LİGA – 3 OCAK 2025 PROGRAMI
|Saat
|Maç
|16:00
|Celta Vigo - Valencia
|18:15
|Osasuna - Athletic Bilbao
|20:30
|Elche - Villarreal
|23:00
|Espanyol - Barcelona
FRANSA LİGUE 1 – BUGÜNÜN MAÇLARI
|Saat
|Maç
|19:00
|Monaco - Lyon
|21:00
|Nice - Strasbourg
|23:05
|Lille - Rennes
PORTEKİZ PREMİER LİG – GÜNÜN MAÇLARI
|Saat
|Maç
|18:30
|Tondela - Arouca
|21:00
|Benfica - Estoril Praia
|21:00
|Estrela - Braga
|23:30
|Avs Futebol Sad - Moreirense
SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG – 3 OCAK 2025 MAÇ PROGRAMI
|Saat
|Maç
|16:10
|Al Fateh SC - Al Shabab
|17:55
|Al Fayha - Al Khlood
|20:30
|Al Ittihad - Al Taawoun
AFRİKA ULUSLAR KUPASI ELEMELERİ – BUGÜN
|Saat
|Maç
|19:00
|Senegal - Sudan
|22:00
|Mali - Tunus
YUNANİSTAN SÜPER KUPASI – BUGÜN
|Saat
|Maç
|18:00
|Olympiakos - OFI Crete
Bugün hangi liglerde maç var?
İtalya Serie A, İngiltere Premier Lig, La Liga, Ligue 1, İskoçya Premiership, Portekiz Premier Lig, Suudi Arabistan Pro Lig ve Afrika Uluslar Kupası Elemeleri’nde maçlar oynanacak.
Bugün kaç maç var?
3 Ocak 2025 Cumartesi günü gün boyunca çok sayıda karşılaşma futbolseverleri bekliyor.
Günün en önemli maçları hangileri?
Celtic - Rangers derbisi, Espanyol - Barcelona maçı, Juventus - Lecce ve Atalanta - Roma karşılaşmaları dikkat çekiyor.
Bugün hangi maçlar var? sorusunun cevabı oldukça net: 3 Ocak 2025 Cumartesi futbol dolu bir gün olacak. Günün futbol maç programı, saatleri ve liglere göre ayrıntılı listesiyle birlikte burada yer alıyor. Futbolseverleri dolu dolu bir maç günü bekliyor.