BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? | 3 Şubat 2026 Salı günün öne çıkan maçları

Futbolseverler için haftanın en yoğun günlerinden biri yaşanıyor. “Bugün hangi maçlar var?”, “Bugün maç var mı?” ve “Bugün oynanan maçlar hangileri?” soruları, 3 Şubat 2026 Salı günü itibarıyla en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor. Türkiye Kupası’ndan Avrupa kupalarına kadar birçok kritik karşılaşma bugün futbolseverlerle buluşuyor.

Bugün maç var mı sorusuna verilecek yanıt net: Evet, hem yurt içinde hem de Avrupa’da birbirinden önemli maçlar oynanıyor. Bugün maç programı incelendiğinde Türkiye Kupası maçları ile birlikte Hollanda Kupası, Fransa Kupası, İtalya Serie A, Almanya Kupası, İngiltere Lig Kupası ve İspanya Kral Kupası karşılaşmaları dikkat çekiyor.

BUGÜN TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI

“Bugün Türkiye Kupası maçları hangileri?” ve “Türkiye Kupası maçları bugün saat kaçta?” soruları özellikle öğle saatlerinden itibaren yoğunlaşıyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün dört önemli karşılaşma futbolseverleri bekliyor.

Saat Maç 13:00 Iğdır FK – Antalyaspor 15:30 Samsunspor – Bodrum FK 18:00 Rizespor – Beyoğlu Yeni Çarşı 20:30 Trabzonspor – Fethiyespor

Bu karşılaşmalarla birlikte bugün kupa maçları açısından oldukça yoğun bir gün yaşanıyor.

BUGÜN AVRUPA KUPASI MAÇLARI VE ÖNE ÇIKAN KARŞILAŞMALAR

“Bugün Avrupa kupası maçları neler?” sorusuna yanıt arayan futbolseverler için akşam saatleri oldukça hareketli geçecek. Avrupa’nın farklı liglerinde oynanacak karşılaşmalar, günün öne çıkan maçları arasında yer alıyor.

Saat Lig Maç 22:00 Hollanda Kupası AZ Alkmaar – Twente 22:30 Fransa Kupası Reims – Le Mans 22:45 İtalya Serie A Bologna – AC Milan 22:45 Almanya Kupası Bayer Leverkusen – St. Pauli 23:00 İngiltere Lig Kupası Arsenal – Chelsea 23:00 İspanya Kral Kupası Albacete – Barcelona 23:00 İskoçya Premiership St. Mirren – Hearts 23:10 Fransa Kupası Marsilya – Rennes

BUGÜN ÖNE ÇIKAN MAÇLAR

Bugün öne çıkan maçlar arasında özellikle Arsenal – Chelsea maçı futbolseverlerin odağında yer alıyor. “Arsenal Chelsea maçı hangi kanalda?” ve “Arsenal Chelsea maçı saat kaçta?” soruları akşam saatlerine doğru daha da artıyor.

İspanya’da Barcelona maçı bugün var mı? diyenler için Albacete – Barcelona karşılaşması dikkat çekiyor. İtalya Serie A’da ise Bologna – Milan maçı, günün kritik mücadelelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Fransa Kupası’nda oynanacak Marsilya – Rennes maçı da hem skor hem de tur açısından büyük önem taşıyor.

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

Bu akşam hangi maçlar var sorusunun yanıtı oldukça geniş. Akşam saatlerinden itibaren Avrupa kupaları ve büyük lig karşılaşmaları futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Özellikle 22.00 sonrası maç saatleri oldukça yoğun bir takvim sunuyor.

3 Şubat 2026 Salı günü Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında toplamda birçok önemli maç oynanıyor.

Bugün Trabzonspor, Samsunspor, Rizespor, Arsenal, Chelsea, Barcelona, Milan ve Marsilya sahaya çıkıyor.

Maçlar öğlen 13.00’te başlayıp gece 23.10’a kadar devam ediyor.

Türkiye Kupası maçları A Spor'da canlı ve şifresiz olarak izlenebilir.

SONUÇ

3 Şubat 2026 Salı maç programı, hem Türkiye Kupası hem de Avrupa kupaları açısından son derece zengin bir içerik sunuyor. “Bugün hangi maçlar var?”, “Bugün maç sonuçları ne olur?” ve “Bugün öne çıkan maçlar hangileri?” sorularının yanıtları, futbolseverleri gün boyu ekran başında tutacak gibi görünüyor. Heyecan dolu karşılaşmalarla dolu bir futbol günü futbol tutkunlarını bekliyor.