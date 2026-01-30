BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Ocak 2026 Cuma günün öne çıkan futbol maçları
Bugün Süper Lig'de hangi maçlar var? Avrupa'da bugün öne çıkan maçlar hangileri? 30 Ocak Cuma günün futbol maçları listesi haberimizde.
Futbolseverlerin merakla sorduğu bugünkü maçlar listesi netleşti. 30 Ocak 2026 Cuma günü hem Süper Lig hem de Avrupa ve dünya liglerinde birbirinden kritik karşılaşmalar sahne alıyor. “Bugün Süper Lig’de hangi maçlar var?” ve “Bu akşam hangi futbol maçları oynanacak?” soruları gün boyunca en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor.
SÜPER LİG’DE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Türkiye Süper Ligi’nde Cuma akşamı futbol heyecanı iki kritik mücadeleyle yaşanacak. Saat 20.00’de oynanacak karşılaşmalar, hem zirve yarışını hem de orta sıralardaki dengeleri yakından ilgilendiriyor.
Antalyaspor – Trabzonspor
Günün öne çıkan Süper Lig mücadelesinde Antalyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Saat 20.00’de başlayacak maç, Süper Lig’de puan tablosunun kaderini etkileyecek karşılaşmalar arasında gösteriliyor.
Kasımpaşa – Samsunspor
Aynı saatte oynanacak bir diğer Süper Lig maçında Kasımpaşa, Samsunspor’u konuk edecek. Bu karşılaşma, bugün Süper Lig’de hangi maçlar var sorusunun en net yanıtlarından biri olarak öne çıkıyor.
AVRUPA’DA BUGÜN OYNANACAK FUTBOL MAÇLARI
Avrupa liglerinde de Cuma akşamı futbol temposu oldukça yüksek. Bundesliga, Serie A, La Liga, Ligue 1 ve Eredivisie’de önemli maçlar futbolseverleri bekliyor.
Bundesliga, Serie A ve La Liga
Almanya Bundesliga’da Köln ile Wolfsburg saat 22.30’da karşılaşırken, İtalya Serie A’da Lazio ile Genoa 22.45’te sahaya çıkacak. İspanya La Liga’da ise Espanyol ile Alaves mücadelesi saat 23.00’te oynanacak.
Fransa, Hollanda ve Belçika
Fransa Ligue 1’de RC Lens – Le Havre karşılaşması saat 22.45’te başlarken, Hollanda Eredivisie’de NAC Breda – Twente mücadelesi 22.00’de oynanacak. Belçika Pro Lig’de RAAL La Louviere ile KAA Gent yine 22.45’te sahne alacak.
SUUDİ ARABİSTAN VE DİĞER LİGLERDE FUTBOL HEYECANI
Suudi Arabistan Pro Lig’de gün erken saatlerde başlıyor. Saat 16.50’de Al Taawoun – Al Akhdood maçı oynanırken, akşam saatlerinde Neom SC – Damac ve Al Khlood – Al Nassr karşılaşmaları dikkat çekiyor.
Avusturya Kupası’nda LASK ile Blau Weiss Linz saat 20.00’de karşı karşıya gelirken, Portekiz Premier Lig’de Vitoria Guimaraes – Moreirense mücadelesi 23.45’te futbolseverlerle buluşacak.
30 OCAK 2026 CUMA | BUGÜNKÜ MAÇLAR
|Lig
|Saat
|Maç
|Suudi Arabistan Pro Lig
|16:50
|Al Taawoun – Al Akhdood
|Türkiye Süper Ligi
|20:00
|Antalyaspor – Trabzonspor
|Türkiye Süper Ligi
|20:00
|Kasımpaşa – Samsunspor
|Avusturya Kupası
|20:00
|LASK – Blau Weiss Linz
|Suudi Arabistan Pro Lig
|20:30
|Neom SC – Damac
|Suudi Arabistan Pro Lig
|20:30
|Al Khlood – Al Nassr
|Hollanda Eredivisie
|22:00
|NAC Breda – Twente
|Almanya Bundesliga
|22:30
|Köln – Wolfsburg
|İtalya Serie A
|22:45
|Lazio – Genoa
|Fransa Ligue 1
|22:45
|RC Lens – Le Havre
|Belçika Pro Lig
|22:45
|RAAL La Louviere – KAA Gent
|İspanya La Liga
|23:00
|Espanyol – Alaves
|Portekiz Premier Lig
|23:45
|Vitoria Guimaraes – Moreirense
Bugünkü maçlar hangileri?
30 Ocak 2026 Cuma günü Süper Lig, Avrupa ligleri ve Suudi Arabistan Pro Lig’de birçok önemli futbol maçı oynanıyor.
Bugün Süper Lig’de hangi maçlar var?
Bugün Süper Lig’de Antalyaspor – Trabzonspor ve Kasımpaşa – Samsunspor maçları oynanacak.
Bu akşam hangi futbol maçları var?
Bu akşam Süper Lig’in yanı sıra Bundesliga, Serie A, La Liga, Ligue 1 ve Eredivisie’de kritik karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor.
30 Ocak 2026 Cuma günü futbol açısından oldukça yoğun bir program sunuyor. Süper Lig’de oynanacak kritik maçların yanı sıra Avrupa ve dünya liglerindeki mücadeleler, futbol tutkunları için dolu dolu bir akşam vaat ediyor.