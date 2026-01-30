BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Ocak 2026 Cuma günün öne çıkan futbol maçları

Futbolseverlerin merakla sorduğu bugünkü maçlar listesi netleşti. 30 Ocak 2026 Cuma günü hem Süper Lig hem de Avrupa ve dünya liglerinde birbirinden kritik karşılaşmalar sahne alıyor. “Bugün Süper Lig’de hangi maçlar var?” ve “Bu akşam hangi futbol maçları oynanacak?” soruları gün boyunca en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor.

SÜPER LİG’DE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Türkiye Süper Ligi’nde Cuma akşamı futbol heyecanı iki kritik mücadeleyle yaşanacak. Saat 20.00’de oynanacak karşılaşmalar, hem zirve yarışını hem de orta sıralardaki dengeleri yakından ilgilendiriyor.

Antalyaspor – Trabzonspor

Günün öne çıkan Süper Lig mücadelesinde Antalyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Saat 20.00’de başlayacak maç, Süper Lig’de puan tablosunun kaderini etkileyecek karşılaşmalar arasında gösteriliyor.

Kasımpaşa – Samsunspor

Aynı saatte oynanacak bir diğer Süper Lig maçında Kasımpaşa, Samsunspor’u konuk edecek. Bu karşılaşma, bugün Süper Lig’de hangi maçlar var sorusunun en net yanıtlarından biri olarak öne çıkıyor.

AVRUPA’DA BUGÜN OYNANACAK FUTBOL MAÇLARI

Avrupa liglerinde de Cuma akşamı futbol temposu oldukça yüksek. Bundesliga, Serie A, La Liga, Ligue 1 ve Eredivisie’de önemli maçlar futbolseverleri bekliyor.

Bundesliga, Serie A ve La Liga

Almanya Bundesliga’da Köln ile Wolfsburg saat 22.30’da karşılaşırken, İtalya Serie A’da Lazio ile Genoa 22.45’te sahaya çıkacak. İspanya La Liga’da ise Espanyol ile Alaves mücadelesi saat 23.00’te oynanacak.

Fransa, Hollanda ve Belçika

Fransa Ligue 1’de RC Lens – Le Havre karşılaşması saat 22.45’te başlarken, Hollanda Eredivisie’de NAC Breda – Twente mücadelesi 22.00’de oynanacak. Belçika Pro Lig’de RAAL La Louviere ile KAA Gent yine 22.45’te sahne alacak.

SUUDİ ARABİSTAN VE DİĞER LİGLERDE FUTBOL HEYECANI

Suudi Arabistan Pro Lig’de gün erken saatlerde başlıyor. Saat 16.50’de Al Taawoun – Al Akhdood maçı oynanırken, akşam saatlerinde Neom SC – Damac ve Al Khlood – Al Nassr karşılaşmaları dikkat çekiyor.

Avusturya Kupası’nda LASK ile Blau Weiss Linz saat 20.00’de karşı karşıya gelirken, Portekiz Premier Lig’de Vitoria Guimaraes – Moreirense mücadelesi 23.45’te futbolseverlerle buluşacak.

30 OCAK 2026 CUMA | BUGÜNKÜ MAÇLAR

Lig Saat Maç Suudi Arabistan Pro Lig 16:50 Al Taawoun – Al Akhdood Türkiye Süper Ligi 20:00 Antalyaspor – Trabzonspor Türkiye Süper Ligi 20:00 Kasımpaşa – Samsunspor Avusturya Kupası 20:00 LASK – Blau Weiss Linz Suudi Arabistan Pro Lig 20:30 Neom SC – Damac Suudi Arabistan Pro Lig 20:30 Al Khlood – Al Nassr Hollanda Eredivisie 22:00 NAC Breda – Twente Almanya Bundesliga 22:30 Köln – Wolfsburg İtalya Serie A 22:45 Lazio – Genoa Fransa Ligue 1 22:45 RC Lens – Le Havre Belçika Pro Lig 22:45 RAAL La Louviere – KAA Gent İspanya La Liga 23:00 Espanyol – Alaves Portekiz Premier Lig 23:45 Vitoria Guimaraes – Moreirense

Bugünkü maçlar hangileri?

30 Ocak 2026 Cuma günü Süper Lig, Avrupa ligleri ve Suudi Arabistan Pro Lig’de birçok önemli futbol maçı oynanıyor.

Bugün Süper Lig’de hangi maçlar var?

Bugün Süper Lig’de Antalyaspor – Trabzonspor ve Kasımpaşa – Samsunspor maçları oynanacak.

Bu akşam hangi futbol maçları var?

Bu akşam Süper Lig’in yanı sıra Bundesliga, Serie A, La Liga, Ligue 1 ve Eredivisie’de kritik karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor.

