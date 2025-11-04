BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? | 4 Kasım 2025 Salı Futbol Maç Listesi

Futbol tutkunları için heyecan dolu bir gün! 4 Kasım 2025 Salı günü hem UEFA Şampiyonlar Ligi hem de AFC Asya Şampiyonlar Ligi kapsamında birçok önemli karşılaşma oynanacak. Asya kıtasından Avrupa'nın dev arenalarına kadar uzanan bu yoğun fikstür, futbolseverlere tam anlamıyla dolu dolu bir gün vadediyor. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlıyor? İşte detaylı futbol programı...

AFC ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ - DOĞU GRUBU MAÇLARI

Saat Ev Sahibi Takım Deplasman Takımı 13:00 Seoul Chengdu Rongcheng 13:00 Machida Zelvia Melbourne City 13:00 Sanfrecce Hiroshima Gangwon 15:15 Buriram United Shanghai Port

AFC ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ - BATI GRUBU MAÇLARI

Saat Ev Sahibi Takım Deplasman Takımı 19:00 Al Sadd Ahli Saudi 21:15 Al Ittihad Sharjah

AFC KUPASI MAÇI

Saat Ev Sahibi Takım Deplasman Takımı 19:00 M. Sepahan Ahal

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

Saat Ev Sahibi Takım Deplasman Takımı 20:45 Slavia Prag Arsenal 20:45 Napoli Eintracht Frankfurt 23:00 Olympiakos PSV 23:00 Liverpool Real Madrid 23:00 Juventus Sporting CP 23:00 Atletico Madrid Union Saint-Gilloise 23:00 PSG Bayern Münih 23:00 Bodo Glimt Monaco 23:00 Tottenham Kopenhag

GÜNÜN ÖNE ÇIKAN KARŞILAŞMALARI

Liverpool - Real Madrid: Avrupa futbolunun en prestijli rekabetlerinden biri. İngiliz devi Anfield’da taraftarı önünde avantaj arayacak.

Avrupa futbolunun en prestijli rekabetlerinden biri. İngiliz devi Anfield’da taraftarı önünde avantaj arayacak. PSG - Bayern Münih: Devler sahnede! Paris’te oynanacak bu mücadele, gecenin en dikkat çeken maçı olacak.

Devler sahnede! Paris’te oynanacak bu mücadele, gecenin en dikkat çeken maçı olacak. Napoli - Frankfurt: İtalyan ekibi sahasında üstün performansını sürdürmek istiyor.

4 KASIM 2025 SALI FUTBOL TAKVİMİ

Bugün hem Asya hem Avrupa sahalarında toplamda 17 önemli maç oynanacak. Maçlar sabah saatlerinden itibaren başlayacak ve gece yarısına kadar sürecek. Bu da futbolseverlere kesintisiz bir heyecan sunuyor.

Bugün hangi liglerde maç var?

Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi, AFC Asya Şampiyonlar Ligi (Doğu ve Batı grupları) ve AFC Kupası maçları oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta başlıyor?

UEFA Şampiyonlar Ligi maçları 20:45 ve 23:00 saatlerinde başlayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar ligi maçlar Tabii platformundan canlı ve şifreli olarak izlenebilecek. Maçların bitmesinin ardından ise gece saat 02.30'da Liverpool - Real Madrid ve 04.15'te PSG - Bayern Münih maçları tekrar olarak TRT Spor'da şifresiz olarak yayınlanacak.

Bugünün öne çıkan maçı hangisi?

En çok merak edilen karşılaşma Liverpool - Real Madrid mücadelesi. Devler karşı karşıya geliyor.

Asya Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman oynanıyor?

AFC Asya Şampiyonlar Ligi’nde Doğu Grubu maçları öğle saatlerinde, Batı Grubu maçları ise akşam saatlerinde oynanıyor.

Toplam kaç futbol maçı var bugün?

4 Kasım 2025 Salı günü toplamda 17 futbol maçı bulunuyor.

SONUÇ: FUTBOL DOLU BİR SALI GÜNÜ!

4 Kasım 2025 Salı, hem Avrupa hem Asya futbolu için dolu dolu bir gün olarak öne çıkıyor. Şampiyonlar Ligi’nde dev maçlar sahne alırken, Asya’da da kritik mücadeleler oynanacak. Futbolseverler ekran başında unutulmaz bir akşam yaşayacak. Günün tüm maçlarını anbean takip etmek için favori yayın platformlarınızı kontrol etmeyi unutmayın!