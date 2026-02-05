BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 5 Şubat 2026 Perşembe Günün Futbol Maçları

5 Şubat 2026 Perşembe günü futbolseverler için son derece yoğun bir maç programı bulunuyor. “Bugün hangi maçlar var”, “bugün maç var mı” ve “bugün oynanan maçlar” soruları gün boyunca en çok aranan başlıklar arasında yer alırken, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarındaki kritik karşılaşmalar öne çıkıyor.

Hem yerel kupalarda hem de Avrupa sahnesinde oynanacak mücadeleler, “bugün öne çıkan maçlar” ve “bu akşam hangi maçlar var” aramalarına net yanıtlar sunuyor.

BUGÜN TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI: SAATLER VE YAYIN BİLGİLERİ

Futbol gündeminin merkezinde bugün Türkiye Kupası maçları yer alıyor. “Bugün Türkiye Kupası maçları” ve “Türkiye Kupası maçları bugün” aramaları yapan futbolseverler için karşılaşmaların saatleri ve yayın kanalları netleşti.

Türkiye Kupası kapsamında oynanacak karşılaşmalardan A. Keçiörengücü – Gaziantep (13:00), Konyaspor – Aliağa Futbol (15:30) ve Kocaelispor – Beşiktaş (18:00) maçları A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Akşam saatlerinde oynanacak Fenerbahçe – Erzurumspor FK karşılaşması ise 20:30’da ATV ekranlarında canlı yayınlanacak. Bu nedenle “bugün kimin maçı var” ve “canlı maçlar bugün” aramalarında Fenerbahçe maçı öne çıkıyor.

Türkiye Kupası Maç Programı

Saat Maç Yayın 13:00 A. Keçiörengücü - Gaziantep A Spor 15:30 Konyaspor - Aliağa Futbol A Spor 18:00 Kocaelispor - Beşiktaş A Spor 20:30 Fenerbahçe - Erzurumspor FK ATV

BUGÜN AVRUPA KUPASI VE YURT DIŞI MAÇLARI

“Bugün Avrupa kupası maçları” ve “bugün maç programı” aramalarında, İspanya, İtalya, Fransa, Hollanda ve Belçika kupalarında oynanacak karşılaşmalar dikkat çekiyor.

Gece saatlerinde oynanacak Real Betis – Atletico Madrid, Atalanta – Juventus ve Strasbourg – Monaco maçları, “bugün öne çıkan maçlar” arasında üst sıralarda yer alıyor.

Günün Öne Çıkan Avrupa Maçları

Saat Maç Organizasyon 22:00 Telstar - Go Ahead Eagles Hollanda Kupası 22:30 Anderlecht - Antwerp Belçika Kupası 23:00 Real Betis - Atl. Madrid İspanya Kral Kupası 23:00 Atalanta - Juventus İtalya Kupası 23:00 Strasbourg - Monaco Fransa Kupası 23:45 Sporting CP - AVS Futebol SAD Portekiz Kupası

Bugün maç var mı?

Evet. 5 Şubat 2026 Perşembe günü Türkiye Kupası ve birçok Avrupa kupasında maçlar oynanıyor.

Bugün hangi maçlar var?

Bugün Türkiye Kupası’nda A. Keçiörengücü - Gaziantep, Konyaspor - Aliağa Futbol, Kocaelispor - Beşiktaş ve Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçları oynanıyor.

Bugün Türkiye Kupası maçları hangi kanalda?

Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçı ATV’de, diğer Türkiye Kupası maçları ise A Spor’da canlı yayınlanıyor.

5 Şubat 2026 Perşembe günü futbol takvimi oldukça yoğun. Türkiye Kupası karşılaşmaları günün merkezinde yer alırken, Avrupa kupalarında oynanacak kritik maçlar futbolseverlerin akşam programını belirliyor. “Bugün hangi maçlar var” sorusunun yanıtı, dolu dolu bir futbol günü olarak öne çıkıyor.