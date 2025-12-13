Bugün Hangi Maçlar Var? Günün Maç Programı (13 Aralık 2025 Cumartesi)

Futbolseverlerin en çok aradığı sorulardan biri olan “Bugün hangi maçlar var?” sorusu, farklı liglerde oynanacak kritik karşılaşmalarla yanıt buluyor. Türkiye liglerinden Avrupa’nın dev liglerine kadar günün maç programını saat saat sizin için derledik.

TÜRKİYE 1. LİG – BUGÜNKÜ MAÇLAR

Saat Karşılaşma 13:30 Serik Spor – Manisa FK 13:30 Sarıyer – İstanbulspor 16:00 Sivasspor – Çorum 19:00 Amed Sportif – Bandırmaspor

TÜRKİYE SÜPER LİGİ – BUGÜNKÜ MAÇLAR

Saat Karşılaşma 14:30 Rizespor – Eyüpspor 17:00 Kayserispor – Alanyaspor 20:00 Antalyaspor – Galatasaray

İNGİLTERE PREMİER LİG – BUGÜNKÜ MAÇLAR

Saat Karşılaşma 18:00 Liverpool – Brighton 18:00 Chelsea – Everton 20:30 Burnley – Fulham 23:00 Arsenal – Wolverhampton

İSPANYA LA LİGA – BUGÜNKÜ MAÇLAR

Saat Karşılaşma 16:00 Atletico Madrid – Valencia 18:15 Mallorca – Elche 20:30 Barcelona – Osasuna 23:00 Getafe – Espanyol

ALMANYA BUNDESLİGA – BUGÜNKÜ MAÇLAR

Saat Karşılaşma 17:30 Hoffenheim – Hamburg 17:30 St. Pauli – Heidenheim 17:30 M'gladbach – Wolfsburg 17:30 E. Frankfurt – Augsburg 20:30 B. Leverkusen – Köln

İTALYA SERİE A – BUGÜNKÜ MAÇLAR

Saat Karşılaşma 17:00 Torino – Cremonese 20:00 Parma – Lazio 22:45 Atalanta – Cagliari

FRANSA LİGUE 1 – BUGÜNKÜ MAÇLAR

Saat Karşılaşma 19:00 Rennes – Brest 21:00 Metz – PSG 23:05 Paris – Toulouse

Bugün hangi maçlar var?

Bugün Türkiye Süper Ligi, 1. Lig ve Avrupa’nın önde gelen liglerinde birçok önemli karşılaşma oynanacak.

Bugün Süper Lig’de hangi maçlar oynanıyor?

Rizespor – Eyüpspor, Kayserispor – Alanyaspor ve Antalyaspor – Galatasaray maçları bugün oynanacak.

Avrupa’da bugün hangi maçlar öne çıkıyor?

Barcelona – Osasuna, Atletico Madrid – Valencia, Arsenal – Wolverhampton ve Metz – PSG maçları günün dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor.

Bugün hangi maçlar var? sorusunun yanıtı, futbol dolu bir günün kapıda olduğunu gösteriyor. Türkiye ligleri ve Avrupa’nın dev liglerinde oynanacak karşılaşmalar, futbolseverlere geniş bir izleme alternatifi sunuyor. Günün maç programını takip ederek hiçbir heyecanı kaçırmamak mümkün.