Bugün Hangi Maçlar Var? Günün Maç Programı (13 Aralık 2025 Cumartesi)

Bugün Türkiye ligleri ve Avrupa’da hangi maçlar futbolseverleri bekliyor? Süper Lig ve Premier Lig’de bugün öne çıkan karşılaşmalar hangileri? Akşam saatlerinde hangi kritik maçlar ekranlara gelecek? 13 Aralık 2025 Cumartesi günün futbol maçları ve diğer tüm detaylar haberimizde.
Futbolseverlerin en çok aradığı sorulardan biri olan “Bugün hangi maçlar var?” sorusu, farklı liglerde oynanacak kritik karşılaşmalarla yanıt buluyor. Türkiye liglerinden Avrupa’nın dev liglerine kadar günün maç programını saat saat sizin için derledik.
TÜRKİYE 1. LİG – BUGÜNKÜ MAÇLAR
|Saat
|Karşılaşma
|13:30
|Serik Spor – Manisa FK
|13:30
|Sarıyer – İstanbulspor
|16:00
|Sivasspor – Çorum
|19:00
|Amed Sportif – Bandırmaspor
TÜRKİYE SÜPER LİGİ – BUGÜNKÜ MAÇLAR
|Saat
|Karşılaşma
|14:30
|Rizespor – Eyüpspor
|17:00
|Kayserispor – Alanyaspor
|20:00
|Antalyaspor – Galatasaray
İNGİLTERE PREMİER LİG – BUGÜNKÜ MAÇLAR
|Saat
|Karşılaşma
|18:00
|Liverpool – Brighton
|18:00
|Chelsea – Everton
|20:30
|Burnley – Fulham
|23:00
|Arsenal – Wolverhampton
İSPANYA LA LİGA – BUGÜNKÜ MAÇLAR
|Saat
|Karşılaşma
|16:00
|Atletico Madrid – Valencia
|18:15
|Mallorca – Elche
|20:30
|Barcelona – Osasuna
|23:00
|Getafe – Espanyol
ALMANYA BUNDESLİGA – BUGÜNKÜ MAÇLAR
|Saat
|Karşılaşma
|17:30
|Hoffenheim – Hamburg
|17:30
|St. Pauli – Heidenheim
|17:30
|M'gladbach – Wolfsburg
|17:30
|E. Frankfurt – Augsburg
|20:30
|B. Leverkusen – Köln
İTALYA SERİE A – BUGÜNKÜ MAÇLAR
|Saat
|Karşılaşma
|17:00
|Torino – Cremonese
|20:00
|Parma – Lazio
|22:45
|Atalanta – Cagliari
FRANSA LİGUE 1 – BUGÜNKÜ MAÇLAR
|Saat
|Karşılaşma
|19:00
|Rennes – Brest
|21:00
|Metz – PSG
|23:05
|Paris – Toulouse
Bugün hangi maçlar var?
Bugün Türkiye Süper Ligi, 1. Lig ve Avrupa’nın önde gelen liglerinde birçok önemli karşılaşma oynanacak.
Bugün Süper Lig’de hangi maçlar oynanıyor?
Rizespor – Eyüpspor, Kayserispor – Alanyaspor ve Antalyaspor – Galatasaray maçları bugün oynanacak.
Avrupa’da bugün hangi maçlar öne çıkıyor?
Barcelona – Osasuna, Atletico Madrid – Valencia, Arsenal – Wolverhampton ve Metz – PSG maçları günün dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor.
Bugün hangi maçlar var? sorusunun yanıtı, futbol dolu bir günün kapıda olduğunu gösteriyor. Türkiye ligleri ve Avrupa’nın dev liglerinde oynanacak karşılaşmalar, futbolseverlere geniş bir izleme alternatifi sunuyor. Günün maç programını takip ederek hiçbir heyecanı kaçırmamak mümkün.