Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bugün Hangi Maçlar Var? Günün Maç Programı (13 Aralık 2025 Cumartesi)

Bugün Türkiye ligleri ve Avrupa’da hangi maçlar futbolseverleri bekliyor? Süper Lig ve Premier Lig’de bugün öne çıkan karşılaşmalar hangileri? Akşam saatlerinde hangi kritik maçlar ekranlara gelecek? 13 Aralık 2025 Cumartesi günün futbol maçları ve diğer tüm detaylar haberimizde.

BirBilgi
  • 13.12.2025 09:50
  • Giriş: 13.12.2025 09:50
  • Güncelleme: 13.12.2025 09:51
Kaynak: Haber Merkezi
Bugün Hangi Maçlar Var? Günün Maç Programı (13 Aralık 2025 Cumartesi)

Futbolseverlerin en çok aradığı sorulardan biri olan “Bugün hangi maçlar var?” sorusu, farklı liglerde oynanacak kritik karşılaşmalarla yanıt buluyor. Türkiye liglerinden Avrupa’nın dev liglerine kadar günün maç programını saat saat sizin için derledik.

TÜRKİYE 1. LİG – BUGÜNKÜ MAÇLAR

SaatKarşılaşma
13:30Serik Spor – Manisa FK
13:30Sarıyer – İstanbulspor
16:00Sivasspor – Çorum
19:00Amed Sportif – Bandırmaspor

TÜRKİYE SÜPER LİGİ – BUGÜNKÜ MAÇLAR

SaatKarşılaşma
14:30Rizespor – Eyüpspor
17:00Kayserispor – Alanyaspor
20:00Antalyaspor – Galatasaray

İNGİLTERE PREMİER LİG – BUGÜNKÜ MAÇLAR

SaatKarşılaşma
18:00Liverpool – Brighton
18:00Chelsea – Everton
20:30Burnley – Fulham
23:00Arsenal – Wolverhampton

İSPANYA LA LİGA – BUGÜNKÜ MAÇLAR

SaatKarşılaşma
16:00Atletico Madrid – Valencia
18:15Mallorca – Elche
20:30Barcelona – Osasuna
23:00Getafe – Espanyol

ALMANYA BUNDESLİGA – BUGÜNKÜ MAÇLAR

SaatKarşılaşma
17:30Hoffenheim – Hamburg
17:30St. Pauli – Heidenheim
17:30M'gladbach – Wolfsburg
17:30E. Frankfurt – Augsburg
20:30B. Leverkusen – Köln

İTALYA SERİE A – BUGÜNKÜ MAÇLAR

SaatKarşılaşma
17:00Torino – Cremonese
20:00Parma – Lazio
22:45Atalanta – Cagliari

FRANSA LİGUE 1 – BUGÜNKÜ MAÇLAR

SaatKarşılaşma
19:00Rennes – Brest
21:00Metz – PSG
23:05Paris – Toulouse

Bugün hangi maçlar var?

Bugün Türkiye Süper Ligi, 1. Lig ve Avrupa’nın önde gelen liglerinde birçok önemli karşılaşma oynanacak.

Bugün Süper Lig’de hangi maçlar oynanıyor?

Rizespor – Eyüpspor, Kayserispor – Alanyaspor ve Antalyaspor – Galatasaray maçları bugün oynanacak.

Avrupa’da bugün hangi maçlar öne çıkıyor?

Barcelona – Osasuna, Atletico Madrid – Valencia, Arsenal – Wolverhampton ve Metz – PSG maçları günün dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor.

Bugün hangi maçlar var? sorusunun yanıtı, futbol dolu bir günün kapıda olduğunu gösteriyor. Türkiye ligleri ve Avrupa’nın dev liglerinde oynanacak karşılaşmalar, futbolseverlere geniş bir izleme alternatifi sunuyor. Günün maç programını takip ederek hiçbir heyecanı kaçırmamak mümkün.

BirGün'e Abone Ol