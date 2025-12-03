Bugün Hangi Maçlar Var? Maçlar Hangi Kanalda?

Futbolseverler için heyecan dolu bir gün başlıyor. Türkiye Kupası elemelerinde bugün oynanacak karşılaşmalar, hem alt liglerden hem de Süper Lig’den takımların rekabetini sahaya taşıyor. “Bugün hangi maçlar var?”, “Maçlar hangi kanalda?”, “Türkiye Kupası eleme maçları saat kaçta başlıyor?” gibi sorular sabah saatlerinden itibaren arama trendlerinde üst sıralara yükseldi. İşte günün maç programı, saatleri ve öne çıkan detaylar…

TÜRKİYE KUPASI ELEME MAÇLARI: GÜNÜN PROGRAMI

Bugün Türkiye Kupası’nda toplam dört karşılaşma oynanacak. Gün içinde farklı saatlerde başlayacak maçlar, sürpriz sonuçlara açık yapısıyla dikkat çekiyor.

Günün Maç Programı

Saat Maç 13:00 Karacabey Bld – Kocaelispor 13:30 İstanbulspor – Sarıyer 15:30 Esenler Erokspor – Fatih Karagümrük 20:30 Trabzonspor – Vanspor FK

Günün en dikkat çekici müsabakası, akşam saat 20.30’da başlayacak olan Trabzonspor – Vanspor FK maçı olarak öne çıkıyor.

BUGÜNKÜ MAÇLARIN ÖZETİ VE BEKLENTİLER

Karacabey Belediyespor – Kocaelispor maçı, günün ilk düdüğünün çalacağı mücadele olacak. Kocaelispor’un favori gösterildiği bu karşılaşmada iki takım da üst tura çıkmak için sahaya oldukça istekli çıkacak.

İstanbulspor – Sarıyer karşılaşması, 13.30’da başlayacak ve özellikle Sarıyer’in form durumu karşısında İstanbulspor’un vereceği reaksiyon merak ediliyor.

Esenler Erokspor – Fatih Karagümrük maçı ise Süper Lig ekibi Karagümrük’ün kadro derinliği ve tecrübesiyle dikkat çekiyor. Karşılaşmanın sonucu üst tur yolunda büyük önem taşıyor.

Günün kapanışı ise saat 20.30’da oynanacak Trabzonspor – Vanspor FK mücadelesiyle yapılacak. Trabzonspor’un favori olduğu bu karşılaşma, taraftarlar tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor.

TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye Kupası eleme maçları A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye Kupası elemelerinde heyecan bugün dört maçla sürüyor. Alt lig ve üst lig ekiplerinin karşı karşıya geleceği bu zorlu müsabakalar, futbolseverlere birbirinden çekişmeli dakikalar yaşatacak. Günlük programı takip ederek maç saatlerini kaçırmadan futbol keyfini doyasıya yaşayabilirsiniz.