Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi'nde günün programı

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Liginde son 16 turu heyecanı başlıyor. Futbolseverlerin merak ettiği “bugün hangi maçlar var?” sorusunun yanıtı da netleşmiş durumda. Son 16 turunun ilk karşılaşmaları iki gün boyunca oynanacak ve Avrupa'nın dev kulüpleri çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkacak.

Bu turda Türkiye’yi temsil eden Galatasaray, İngiltere temsilcisi Liverpool ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park’ta oynanacak mücadele hem Türkiye’de hem de Avrupa’da büyük bir heyecanla bekleniyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU BAŞLIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu ilk maçları bugün ve 11 Mart Çarşamba günü oynanacak. Avrupa futbolunun en önemli organizasyonunda iki günde toplam 8 karşılaşma futbolseverlerle buluşacak.

Bu karşılaşmaların ardından takımlar rövanş maçları için avantaj elde etmeye çalışacak. Son 16 turunun rövanş karşılaşmaları ise 17 ve 18 Mart tarihlerinde oynanacak. Bu maçların ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli olacak.

GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇI BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Şampiyonlar Ligi son 16 turunun en dikkat çeken karşılaşmalarından biri Galatasaray - Liverpool maçı olacak. Türkiye’yi organizasyonda temsil eden Galatasaray, İngiliz devi Liverpool’u RAMS Park’ta ağırlayacak.

Karşılaşma bugün 20.45’te başlayacak ve futbolseverler mücadeleyi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyebilecek. Bu nedenle Galatasaray - Liverpool karşılaşması günün en çok merak edilen maçlarından biri olarak öne çıkıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanacak karşılaşmalar farklı platformlarda yayınlanacak.

Galatasaray - Liverpool maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Diğer karşılaşmalar ise Tabii platformunda canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.

Bu nedenle özellikle Galatasaray’ın maçı Türkiye’de geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU MAÇ PROGRAMI

Bugün oynanacak maçlar

Saat Karşılaşma 20.45 Galatasaray - Liverpool 23.00 Atalanta - Bayern Münih 23.00 Newcastle United - Barcelona 23.00 Atletico Madrid - Tottenham

11 Mart Çarşamba maç programı

Saat Karşılaşma 20.45 Bayer Leverkusen - Arsenal 23.00 Paris Saint-Germain - Chelsea 23.00 Real Madrid - Manchester City 23.00 Bodo/Glimt - Sporting

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE RÖVANŞ MAÇLARI NE ZAMAN?

Son 16 turunun ilk karşılaşmalarının ardından takımlar rövanş maçlarında tekrar karşı karşıya gelecek. Rövanş karşılaşmaları 17 ve 18 Mart tarihlerinde oynanacak.

Bu maçların tamamlanmasının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselen takımlar belli olacak.

Bugün hangi Şampiyonlar Ligi maçları var?

Bugün Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray - Liverpool, Atalanta - Bayern Münih, Newcastle United - Barcelona ve Atletico Madrid - Tottenham karşılaşmaları oynanacak.

Galatasaray Liverpool maçı saat kaçta?

Galatasaray - Liverpool maçı saat 20.45’te başlayacak.

Galatasaray Liverpool maçı hangi kanalda?

Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Diğer Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

Galatasaray maçı dışındaki karşılaşmalar Tabii platformunda canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları ne zaman?

Rövanş karşılaşmaları 17 ve 18 Mart tarihlerinde oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu heyecanı Avrupa’nın dev kulüplerini karşı karşıya getiriyor. Özellikle Galatasaray - Liverpool maçı Türkiye’de futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilecek. TRT 1’den canlı ve şifresiz yayınlanacak bu mücadele, Şampiyonlar Ligi haftasının en dikkat çekici karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor.