Bugün Hangi Maçlar Var? | Süper Lig, 1. Lig ve Avrupa Ligi Günün Maç Programı

Bugün Trendyo Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Avrupa liglerindeki önemli karşılaşmalar ve saatleri haberimizde.
- Giriş: 07.11.2025 11:42
- Güncelleme: 07.11.2025 11:42
Kaynak: Haber Merkezi
Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha başlıyor. Türkiye liglerinden Avrupa'nın önde gelen liglerine kadar birçok önemli karşılaşma bugün futbol atmosferini şekillendirecek. Özellikle Süper Lig, TFF 1. Lig, Hollanda Eredivisie, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Belçika Pro Lig, La Liga ve Portekiz Premier Lig maçları futbol ekranlarını dolduracak. Taraftarlar, takımlarının sahadaki mücadelesini merak ederken “Bugün hangi maçlar var?” sorusu da gündemin başına yerleşti.
TÜRKİYE 1. LİG – GÜNÜN MAÇLARI
|Saat
|Karşılaşma
|Kanal
|14:30
|Sarıyer – Vanspor FK
|TRT SPOR
|17:00
|Bodrum FK – İstanbulspor
|TRT SPOR
TÜRKİYE SÜPER LİGİ – BUGÜNÜN MAÇI
|Saat
|Karşılaşma
|Kanal
|20:00
|Gençlerbirliği – Başakşehir
|Bein Sports
HOLLANDA EREDİVİSİE – GÜNÜN MAÇI
|Saat
|Karşılaşma
|Kanal
|22:00
|Twente – Telstar
|Tivibu Spor 2
ALMANYA BUNDESLİGA – GÜNÜN MAÇI
|Saat
|Karşılaşma
|Kanal
|22:30
|Werder Bremen – Wolfsburg
|S Sport +
İTALYA SERİE A – GÜNÜN MAÇI
|Saat
|Karşılaşma
|Kanal
|22:45
|AC Pisa – Cremonese
|S Sport +
FRANSA LİGUE 1 – GÜNÜN MAÇI
|Saat
|Karşılaşma
|Kanal
|22:45
|PSG – Rennes
|Bein Connect
BELÇİKA PRO LİG – GÜNÜN MAÇI
|Saat
|Karşılaşma
|22:45
|FCV Dender EH – Zulte Waregem
İSPANYA LA LİGA – GÜNÜN MAÇI
|Saat
|Karşılaşma
|Kanal
|23:00
|Elche – Real Sociedad
S Sport +
Tivibu Spor 4
PORTEKİZ PREMİER LİG – GÜNÜN MAÇI
|Saat
|Karşılaşma
|23:15
|Estoril Praia – Arouca
GÜNÜN FUTBOL HEYECANI DEVAM EDİYOR
Hem yerel hem uluslararası liglerde oynanacak bu karşılaşmalar, futbol tutkunlarına dolu dolu bir gün sunuyor. Taraftarlar, takımlarının sahadaki performansını yakından takip edecek.
Bugün Süper Lig’de hangi maç var?
Süper Lig'de bugün saat 20:00’de Gençlerbirliği – Başakşehir maçı oynanacak.
Türkiye 1. Lig’de bugün kaç maç var?
Bugün 1. Lig’de iki maç var: Sarıyer – Vanspor FK ve Bodrum FK – İstanbulspor.
Avrupa'da en dikkat çeken maç hangisi?
Hollanda Eredivisie’de Twente – Telstar karşılaşması dikkat çeken maçlardan biri. PSG - Rennes maçı da önemli maçlardan biri olarak öne çıkıyor.
Bugün futbolseverler için birbirinden keyifli karşılaşmalar sahnede olacak. Türkiye liglerinden Avrupa’ya uzanan bu yoğun maç programı, hem taraftar rekabeti hem de liglerdeki sıralama dengeleri açısından büyük önem taşıyor. Günün tüm karşılaşmaları, canlı yayınlarla futbol coşkusunu ekranlara taşıyacak.