Bugün Hangi Maçlar Var? Türkiye'nin Maçı Bugün mü? (15 Kasım 2025)

15 Kasım 2025 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri, futbolseverler için heyecan dolu bir gün sunuyor. Özellikle Türkiye – Bulgaristan maçı, hem saat bilgisi hem de yayın kanalı nedeniyle günün en çok merak edilen karşılaşması konumunda. Peki bugün hangi maçlar var, Türkiye’nin maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylarıyla 15 Kasım 2025 maç programı.

MAÇLAR HANGİ KANALDA?

Türkiye maçı dışındaki tüm Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşmaları, yayın politikası gereği EXXEN platformunda şifreli olarak izlenebilecek. Aşağıdaki listede tüm maçların saatlerini ve karşılaşmaları bulabilirsiniz.

15 KASIM 2025 DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI

Saat Karşılaşma Yayın 17:00 Kazakistan - Belçika EXXEN 20:00 Türkiye - Bulgaristan TV8 (şifresiz) 20:00 G. Kıbrıs - Avusturya EXXEN 20:00 Lihtenştayn - Galler EXXEN 20:00 Gürcistan - İspanya EXXEN 22:45 Yunanistan - İskoçya EXXEN 22:45 Bosna Hersek - Romanya EXXEN 22:45 İsviçre - İsveç EXXEN 22:45 Slovenya - Kosova EXXEN 22:45 Danimarka - Belarus EXXEN

GÜNÜN MAÇI: TÜRKİYE – BULGARİSTAN

Ay-Yıldızlılar, gruptaki konumlarını güçlendirmek için sahaya çıkıyor. Bu mücadele sadece Türkiye için değil, grubun genel dengesi için de büyük önem taşıyor. Ev sahibi avantajı, taraftar desteği ve şifresiz yayın sayesinde maçın yüksek ilgiyi üzerine toplaması bekleniyor.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye’nin Bulgaristan’ı konuk ettiği bu kritik karşılaşma saat 20:00’de başlayacak. Maç, TV8 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Bu nedenle günün en erişilebilir karşılaşması olarak öne çıkıyor.

22:45 SEANSI: GECENİN EN YOĞUN DİLİMİ

22:45’te başlayan beş karşılaşma, turnuvanın kaderini değiştirebilecek sonuçlar doğurabilir. Yunanistan – İskoçya ve İsviçre – İsveç mücadeleleri, özellikle gruplardaki üst sıraları yakından etkileyen nitelikte.

Bugün Türkiye’nin maçı var mı?

Evet. Türkiye – Bulgaristan maçı bugün saat 20:00’de oynanacak.

Türkiye maçı hangi kanalda?

Türkiye – Bulgaristan karşılaşması TV8 ekranlarında canlı ve şifresiz izlenebilecek.

Diğer maçlar nerede yayınlanıyor?

Türkiye harici tüm maçlar EXXEN platformunda şifreli olarak yayınlanıyor.

Bugün toplam kaç maç var?

15 Kasım 2025 tarihinde Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında toplam 10 maç oynanacak.

Akşam hangi önemli maçlar var?

20:00’de Türkiye – Bulgaristan ve 22:45’te İsviçre – İsveç, Yunanistan – İskoçya gibi kritik maçlar bulunuyor.

15 Kasım 2025, futbolseverler için oldukça hareketli bir gün sunuyor. Özellikle Türkiye’nin şifresiz ekranlarda yayınlanan mücadelesi sayesinde futbol heyecanı evlere daha geniş kitlelere ulaşacak. Günün tüm maç programı ve yayın bilgileriyle birlikte, hangi karşılaşmayı izleyeceğinizi kolayca planlayabilirsiniz.