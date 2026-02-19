BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GÜNÜN MAÇLARI

UEFA Avrupa Ligi’nde futbol heyecanı bugün yeniden yükseliyor. “UEFA Avrupa Ligi maçları bugün”, “Bugün hangi maçlar var?” ve özellikle “Fenerbahçe Nottingham Forest maçı ne zaman saat kaçta?” soruları öne çıkmış durumda. Bu haberde, günün maç saatlerini tek tek listeliyor; canlı yayın ve kanal detaylarını da en net haliyle paylaşıyoruz.

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI BUGÜN: GÜNÜN PROGRAMI

Aşağıda bugünkü UEFA Avrupa Ligi maçlarının saat saat listesi yer alıyor. “PAOK Celta Vigo maçı canlı skor”, “Celtic Stuttgart maçı hangi kanalda?”, “Lille Kızıl Yıldız maçı saat kaçta?” gibi en çok aranan soruların yanıtlarını da hemen alt başlıklarda bulabilirsiniz.

Saat Maç Yayın Bilgisi 20:45 PAOK - Celta Vigo Tabii (canlı ve şifreli) 20:45 Brann - Bologna Tabii (canlı ve şifreli) 20:45 Fenerbahçe - Nottingham Forest TRT 1 (canlı şifresiz) 20:45 D. Zagreb - KRC Genk Tabii (canlı ve şifreli) 23:00 Ludogorets - Ferencvaros Tabii (canlı ve şifreli) 23:00 Celtic - Stuttgart Tabii (canlı ve şifreli) 23:00 Panathinaikos - Viktoria Plzen Tabii (canlı ve şifreli) 23:00 Lille - Kızıl Yıldız Tabii (canlı ve şifreli)

GÜNÜN ÖNE ÇIKAN MAÇI: FENERBAHÇE - NOTTİNGHAM FOREST

Günün en çok merak edilen karşılaşmalarından biri Fenerbahçe - Nottingham Forest mücadelesi. Taraftarların ilk sorusu ise klasik: Fenerbahçe Nottingham Forest maçı ne zaman saat kaçta? Yanıt: Maç 20:45’te oynanıyor.

Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

“Fenerbahçe maçı hangi kanalda?” konusu bugün zirvede. Maç yayını: TRT 1 canlı şifresiz.

UEFA Avrupa Ligi canlı izle araması neden yükseldi?

Maç saatlerinin aynı blokta toplanması ve büyük eşleşmelerin aynı gün oynanması, “UEFA Avrupa Ligi canlı izle” aramasını artırıyor. Bugünkü yayın akışında öne çıkan bilgi: Avrupa Ligi maçları Tabii platformu üzerinden canlı ve şifreli, Fenerbahçe maçı ise TRT 1’de canlı şifresiz.

DİĞER DİKKAT ÇEKEN EŞLEŞMELER

Günün maç listesinde sadece Fenerbahçe karşılaşması değil; Avrupa futbolunun farklı ekollerini buluşturan eşleşmeler de var. Özellikle “Celtic Stuttgart maçı hangi kanalda?” ve “Panathinaikos Viktoria Plzen maçı canlı yayın” aramalarının artması, 23:00 seansının yoğun ilgi gördüğünü gösteriyor.

PAOK - Celta Vigo maçı canlı skor

“PAOK Celta Vigo maçı canlı skor” takibi 20:45 seansında öne çıkıyor. Maç saati 20:45.

Celtic - Stuttgart maçı hangi канalda?

Maç saati 23:00. Yayın bilgisi: Tabii platformu üzerinden canlı ve şifreli.

Lille - Kızıl Yıldız maçı saat kaçta?

“Lille Kızıl Yıldız maçı saat kaçta?” sorusunun yanıtı: 23:00. Yayın bilgisi: Tabii (canlı ve şifreli).

Panathinaikos - Viktoria Plzen maçı canlı yayın

Maç saati 23:00. Canlı yayın bilgisi: Tabii platformu üzerinden canlı ve şifreli.

UEFA Avrupa Ligi maçları bugün hangi saatlerde?

Bugünkü maçlar iki ana seansa ayrılıyor: 20:45 ve 23:00.

Fenerbahçe - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta?

Karşılaşma 20:45’te oynanıyor.

Fenerbahçe maçı hangi канalda?

Yayın: TRT 1 canlı şifresiz.

Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?

Genel yayın bilgisi: Tabii platformu üzerinden canlı ve şifreli.

UEFA Avrupa Ligi canlı izle nereden?

Bugünkü yayın akışında Fenerbahçe maçı TRT 1’de canlı şifresiz, diğer karşılaşmalar ise Tabii’de canlı ve şifreli olarak belirtiliyor.

“Bugün hangi maçlar var?” sorusuna yanıt arayanlar için UEFA Avrupa Ligi’nde program net: 20:45 ve 23:00 seanslarında birbirinden önemli karşılaşmalar var. Günün en çok konuşulan eşleşmesi olan Fenerbahçe - Nottingham Forest maçı 20:45’te ve TRT 1 canlı şifresiz. Diğer maçlar için yayın notu ise: Tabii platformu üzerinden canlı ve şifreli.